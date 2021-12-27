Американский «вирус» завоевывает Арктику

В биолабораториях США ежегодно происходит более 100 аварий. Согласно данным USA Today, только с 2006 по 2013 годы было около 1,5 тыс. инцидентов, связанных с утечкой опасных вирусов.



За последние годы жители Грузии, Украины, Турции и Казахстана уже столкнулись с проявлением последствий такого небезопасного соседства: Известны случаи появления новых насекомых в регионах, где они раньше не обитали. Например, комары – переносчики вируса Зика, обнаруженные в Грузии и Турции. Это насекомые из Южной Америки и сами они прилететь через океан никак не могли. К тем же последствиям можно отнести эпидемии африканской чумы свиней, которые в последние годы неожиданно вспыхивали на территории Латвии, Украины, Белоруссии и южных регионах РФ.

Сегодня над миром нависла новая угроза.

В 2021 США подписали с Норвегией соглашение в области военного сотрудничества. Согласно договору, у них будет беспрепятственный доступ к территориям военных баз и неограниченное право на их использование. Теперь американские власти в Скандинавской стране могут строить собственные здания, привозить любое оборудование, обеспечить своим военным и гражданским лицам свободное передвижение в стране и все это без контроля со стороны Норвежских органов власти.

Все это указывает на то, что Пентагон получил уникальные условия для новых исследований в области биооружия.

Из практики нахождения американских военных в других странах это означает, что они будут чувствовать себя в Норвегии так, словно они находятся у себя дома. В ближайшее время норвежцы почувствуют «воспитанность гостей», как это уже было на японском острове Окинава.

Учитывая стремление США к созданию новых видов биологического оружия и окружению России своими военными биолабораториями не исключено, что в Норвегии подобная организация уже давно успешно функционирует. К тому же в Скандинавских странах уже есть негативные изменения в окружающей среде. Например, появление неизвестного вируса-убийцы в 2019 году, когда внезапно начали умирать все собаки, а в 2021 году было массовое заражение норвежского лосося опасной бактерией.

Такими темпами внутренние проблемы Норвегии скоро станут общими для граничащих с ней стран и в целом арктического региона.

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