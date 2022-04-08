Военно-технический ответ Путина

Давайте сегодня займёмся ретроспективным анализом, посмотрим назад, чтобы лучше понимать происходящие сегодня события. Как говорил Кузьма Прутков «Отыщи всему начало и ты многое поймёшь!».

Вернёмся мы к тем временам, когда Россия предъявила свой ультиматум:

убирайтесь к границам 1997 года или мы начнём действовать.

Тогда многие не поняли, с чего наши власти стали такими резкими. Поскольку ситуация, развивайся она прежним образом, приводила к победе России и Китая над Западным миром без войны и жёсткого противостояния. Просто за счёт грамотного управления экономикой и её ресурсами.

Проще говоря загнивающий Запад спокойно бы загнулся без посторонней помощи. За счёт внутренних процессов деградации системы управления, общества и экономики.

Так зачем же Путину и его команде потребовалось резко обострять партию? Тогда ответ на данный вопрос искали многие и не могли его найти. Что, в свою очередь, дало мелким и крупным вражинам государства Российского повод покричать:

«Аааа! Вот видите, кремлёвский старец свихнулся! Задумал грозить всему цивилизованному миру! Ужо теперь Запад с ним разберётся! Не потерпит такой наглости!»

Запад не разобрался. Не то, чтобы утёрся, но и не предпринял никаких серьёзных шагов.

Только раскудахтался:

Чуть позже в это кудахтанье добавились новые нотки:

«Как он смеет нам угрожать? Да что он может! А что он может? Может? И так может, и эдак может? Ой! Ой-ой! Да не, не посмеет! Или посмеет? Ведь может и посмеет! Зараза!»

И когда это кудахтанье стало уже затихать, Владимир Владимирович вдруг взял, да и выдал:

«В случае если нас не услышат — мы станем действовать так, как действовали бы американцы».

Как же тогда их проняло! Кудахтанье резко усилилось началась истерия: «Путин нападёт на Украину! Скоро-скоро нападёт! Вот завтра! Или послезавтра! Ну или на следующей неделе точно!».

Тогда это казалось бредом и очередным признаком деградации Запада. Но мы тогда не знали ни про биолаборатории на Украине (точнее – не знали конкретики об их разработках и степени готовности их применить), ни про разработку ядерного оружия укрорейхом, ни о его планах атаки на Донбасс и Крым (и вряд ли их аппетиты заканчивались только ими), ни про полную готовность СБУ и прочих структур незалежной развязать настоящую террористическую войну на территории России…

Короче говоря мы не знали о готовности Запада начать против нас настоящую войну на истребление руками Украины.

А вот наша разведка про это наверняка знала. И доложила высшему руководству страны. В этом свете становится понятен как резкий ультиматум в адрес Запада (мы знаем, что вы для нас готовите и ударим первыми), так и обещание сделать так, как любят американцы, если не будет внятного ответа на наш ультиматум.

Собственно, Россия пыталась избежать войны. Пыталась решить всё дипломатическим путём. Честно предупредив: мы видим все ваши карты и все ваши ходы.

Если мыслить логически, подобное должно было охладить особо воспалённые мозги как в Америке, так и в Европе. Но, к сожалению, там уже давно используют альтернативную логику, альтернативную одарённость и альтернативный интеллект. Там живут в парадигме превосходства «цивилизованного мира» над всеми остальными народами Земли. Для них есть только два типа людей: либо ты свободный и демократический общечеловек с радужным окрасом, либо ты папуас и варвар, мракобес и расист. Первый тип право имеет, а второй – тварь дрожащая, которую нужно либо привести к повиновению, либо уничтожить.

Запад явно решил, что пора поставить русских на место. Потому как, уже говорилось в начале статьи, – при линейном развитии ситуации Запад проигрывал без единого выстрела.

Не нужно думать, что альтернативный интеллект – это его отсутствие. Нет, это интеллект, но извращённый, работающий не в рамках объективных фактов, а в рамках заданных догм. Но прямую угрозу своему доминированию и даже существованию западные элиты смогли и увидеть, и идентифицировать основной источник угрозы – Россию.

Потому было принято решение о нашем уничтожении. Или, как минимум, в приведение нас к ничтожному состоянию.

Ставка на пятую колонну себя не оправдала. Прямой военный конфликт грозил неприемлемыми потерями и неопределённым исходом. Потому был выбран промежуточный вариант – атака внешней пятой колонны. То есть нападение Украины на Россию.

Почему я называю это атакой внешней пятой колонны? А вы вспомните, насколько тесно переплетены наши страны родственными, личными и прочими связями? Мы ведь долгое время не могли поверить, что Украина нам враг и хочет воевать с нами! Потому мы долго смотрели на их откровенную русофобию сквозь пальцы.

Но в прошлом году последние сомнения отпали и встал выбор – либо покорно ждать удара, либо начать сопротивляться. Имея те возможности, которые обрела Россия за последние годы, бездействие было бы не только глупо, но и преступно в отношении собственного народа. Потому Путин принял решение начать драку.

Теперь понимаете истерику Запада по поводу нападения Россия на Украину? Запад прекрасно понял предупреждение Путина «будем действовать, как США». Он понял, что мы не позволим укрорейху начать войну по его правилам. Вернее так, как запланировал Запад.

А он планировал страшное. Теракты и зверские убийства по всей стране, страшные болезни, хаос и паника, паралич экономики и системы управления, страх, царящий повсюду и парализующий не только армию, но и общество. В таких условиях мы бы лишились практически всех преимуществ, и были обречены на поражение.

Западные элиты уже потирали руки в предвкушении зрелища и грядущих трофеев. Но тут вдруг вышел Путин и сказал:

«Мы знаем ваши планы. Вигвам вам, а не Россия!»

Сказать, что Запад испытал шок, значит, ничего не сказать! У Запада просто поехала крыша от несоответствия реальности его картине мира! Они же придумали такой гениальный план! А Путин не только разгадал его (что уже просто невероятно!), но посмел сопротивляться ему!

Отсюда и эти крики:

«Не смей трогать Украину! Она наша! Мы столько надежд возлагали на неё! Если тронешь – мы страшно отомстим! Не трогай! Нееет!!!»

Когда стало понятно, что Путин не шутит – начался драп. Что-то переводили во Львов и на остальную Западенщину, а что-то вообще убиралось с Украины.

Так что не было никакой сделки по сдаче Украины. Не было спектакля для сохранения лица. Запад реально драпал, поняв, что Россия настроена серьёзно. Ну а Путин просто понял, что ему пудрят мозги всякими Женевами, на деле готовя удар исподтишка.

Но нужно отметить, что Путин мастерски выдержал паузу. Не ударил тогда, когда этого ждали. Запад ждал, что это произойдёт во время или вместо совместных учений с Белоруссией. Но этого не произошло. Удар был нанесён тогда, когда Запад уже решил, что обошлось, и Путин не решится.

Впрочем, Запад до последнего верил в свою исключительность и способность напугать кого угодно своими угрозами. Так что в значительной мере удар России оказался неожиданным, позволив добиться значительного успеха на театре военных действий.

Когда же он понял, что просчитался, то показал свою трухлявость тем, что не кинулся в схватку, а попытался задавить нас экономически. Эту реакцию наша разведка наверняка просчитала, благодаря чему мы оказались полностью готовы к экономической войне.

Но и наша разведка допускает ошибки.

К сожалению, мы тоже недооценили противника. Недооценили степень его обработки к сопротивлению и мотивированности. Многим (в том числе и мне) казалось, что при первых залпах Русской Армии хлопцы бросятся тикать.

Увы. Тикать они не бросились. 30 лет обработки дали свои плоды. Они действительно верят в свою исключительность и в то, что им все должны. А также в то, что главный виновник их бед – это Россия. Не говоря уже о вере в скорый развал России и съеденных ежах.

Одни верят, другие боятся (не важно, русских или укронациков) третьи, как обычно, хатаскрайничают.

Но вот в то, что подобное развитие событий стало полным сюрпризом для нашего командования, я не верю. Они держали такой вариант в уме, хотя и считали его маловероятным.

Почему я так думаю? Потому что ополченцы Донбасса спокойны и продолжают делать своё дело без лишних слов. А также то, что Россия до сих пор не нарастила свою группировку на Украине, хотя возможности для этого есть.

Не получилось взять с налёта – будут брать измором. Украина напрасно надеется на истощение ресурсов России. Просто потому, что наши ресурсы на порядок, а то и больше, превосходят украинские. Просто нужно дождаться разгрома донбасской группировки противника. А потом будет легче.

Украине никто не собирается помогать, хотя она до сих пор верит в обратное. Украину уже фактически сдали и руководство Запада не верит в её способность противостоять России.

Когда я говорю про руководство Запада, я имею в виду не старичка на перфокартах и смешливого Олафа, а тех, кто стоит за ними.

То, что они списали Украину видно по действиям её войск. Они разрушают всё, что могут. Чтобы максимально осложнить восстановление. Они хотят, чтобы Украина легла тяжким бременем на Россию. Поскольку другой пользы от этого проваленного проекта уже не видят.

Нет, они будут подпитывать своего кадавра, но так, чтобы не ввязываться в драку самим. Так, чтобы нанести максимальный урон России чужими руками.

Но перспективы Запада откровенно плохи. Нельзя сказать, что мы уже победили, но наши шансы заметно выше, чем у противника. Потому как Запад использовал практически все свои козыри, а Россия задействовала лишь малую часть своих ресурсов. К тому же за нашей спиной маячит Китай, которому такой ушибленный на голову Запад тоже нисколько не нужен. Никто не хочет зависеть от психопата с манией величия.

Потому сохраняем спокойствие, верим в нашу армию и руководство. Они занимаются своим делом и делают его хорошо.

Работайте, братья!

P.S.

А вот критиковать нашу Армию или Генштаб я не стану! Как бы не хотелось.

И дело тут не в моей слепой вере в наше руководство (этого нет), и даже не в том, что в военное время нужно не критиковать армию, а всячески её поддерживать и сплотиться вокруг неё (а вот это имеет место быть).

Дело в том, что я понял пределы своей компетентности. В экономике блогер Едкий натр разбирается. В политике, как выяснилось, тоже. А вот в военном деле, несмотря на увлечение военной историей, он полный профан.

Если в политических и экономических вопросах мне удаётся на основе некоторых фактов уловить тенденцию и на этом основании понять или спрогнозировать развитие ситуации, то в военных вопросах так не получается. Потому как для понимания обоснованности того или иного шага нужно учитывать огромную массу данных. И главная сложность не в их количестве, а в их значимости.

Сортировать же эти факты по степени значимости непрофессионалы обычно неспособны. Потому кажущийся нам провальным шаг на самом деле может быть единственно верным в данной ситуации.

Понимание этого пришло после того, как я прочитал несколько мнений профессиональных военных. В результате чего понял, что суслик способен стать агрономом, но генералом точно быть не может!

Потому советую всем диванным экспертам сначала закончить Академию Генерального штаба, и только после этого критиковать действия наших военных.

Пусть они делают своё дело, а мы займёмся своим.