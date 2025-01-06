Добро и Зло. Созидание и разрушение

Памяти Алекса Коробова посвящается Артур Кларк, Рэй Брэдбери, Курт Воннегут – все эти замечательные люди (и многие другие) были ужасно разочарованы тем, что человечество тратит огромные ресурсы на всякую фигню вместо того, чтобы развивать что-то действительно полезное и нужное.

Тут пусть скажут «спасибо» США, которые под руководством нацистских учёных создали ядерные бомбы, убили ими сотни тысяч гражданских – и всё это только чтобы улучшить свои переговорные позиции после победы во Второй мировой войне. Новости СМИ2

И пусть скажут «спасибо» тем же США, которые тратят по 895 миллиардов долларов в год на военные расходы (Россия тратит в семь раз меньше, несмотря на проведение СВО, а до этого тратила в 10-12 раз меньше США).

Это при том, что США на своём континенте граничат только с Мексикой и Канадой, которые не могут на них напасть, даже если бы захотели. США вообще нет никакого смысла опасаться внешнего вторжения, это географически нереально.

850 военных баз США по всей планете против нескольких российских баз – наглядно показывает, кто главный мировой агрессор.

Войны, вторжения, госперевороты – нет такого конфликта на планете, к которому бы не были причастны США (и англосаксы в общем).

Это они использовали бандеровских нацистов для захвата власти на украине и превращения местного населения в воинствующих нацистских зомби, мечтающих о геноциде русских. Это они учили своих марионеток «домбить Бамбасс» (я уверен, что даже эту фразу придумали американские политтехнологи).

Это они поставляют оружие нацистскому режиму в Киеве и требуют снижения призывного возраста до 18 лет и войны «до последнего украинца».

Маленькому вонючему дегенерату Линдси Грэму нужно больше войн, потому что он акционер шести корпораций американского ВПК. Чужая смерть – его доход.

А в это время «ось зла» из России и Китая развивает космическую программу.

«Отсталая» Россия разработала и внедряет атомную программу замкнутого цикла с реакторами на быстрых нейтронах.

«Злая и воинственная» Россия придумала лекарство от рака. Три лекарства от рака.

США придумывают только новые поводы ненавидеть людей. Ненавидеть русских, ненавидеть китайцев, ненавидеть латиносов, ненавидеть индусов. Они, собственно, вообще всех ненавидят.

Это США строят планы по захвату Канады, Мексики, Гренландии и Панамы, но рассказывают всем про «воинственную Россию». И находятся же дегенераты, которые им верят…

Это США взрывают газопроводы и нефтяные танкеры, нанося ущерб экологии и последовательно ухудшая ситуацию с энергетикой в Европе.

Это США грабят сирийскую нефть, пытались грабить афганские недра, скупают за бесценок остатки украинских активов (имея свою марионетку вместо президента это можно делать чрезвычайно дёшево) и разоряют и едят Европу.

И ладно, если бы они при этом что-то полезное, доброе, вечное сеяли. Космические корабли, бороздящие просторы Большого театра. Или бедность победили. Или построили гармоничное общество. Или лучшую в мире систему образования…

Но нет. Только посадили половину своего населения на наркоту, сотни тысяч бездомных, в пять раз больше уголовников в тюрьмах.

И несколько тысяч бездомных ветеранов многочисленных американских войн с ПТСР, выпиливающих себя от безысходности каждый год.

А мы сажаем деревья и берём щенков из приюта. И верим, что люди хорошие (пока не докажут обратное).

И для нас авторитет не Шумпетер с его «креативным разрушением» (вот же ж бред какой!), а Саровский с его «Добродетель – это привычка делать добро».

Перевести бабушку через дорогу. Поднести тяжёлую сумку по лестнице в метро. Подсказать дорогу. Придержать дверь. Улыбнуться случайным прохожим. Поблагодарить официантку в кафе. Донести бумажку до урны. Запостить котика.

Проникаться, сочувствовать и сопереживать. Помогать, заботиться, спасать, делать подарки, волонтёрить, быть вовлечённым.

Сеять добро, наполняться светом, любить.

И, конечно, останавливать зло насилием.

Добро – это сознательный выбор делать добро и не совершать зла, не давать злу свершиться.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1837369.html