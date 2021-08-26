Тула с высоты - город-крепость с самоварами и пряниками

Многие знают тульские самовары, но не понимают масштабов — в 1912 году в Туле работало более 50 самоварных фабрик, которые выпускали 660 тысяч единиц в год. Пробовали тульские пряники, но не знают, что «Тульский пряник» — это название фабрики, которая основана в 1872 году. Слышали о тульских оружейниках, но не догадываются, что здесь до сих пор выпускают самое современное вооружение и технику для армии и войск специального назначения.

1. История Тулы началась, как у объекта оборонительного значения — именно здесь была окраина Русского государства. Это был пограничный регион, куда часто наведывались крымские татары. В 1503 году Тулу присоединили к Московскому Княжеству, а после и построили кремль — ему уже более 500 лет. 2. В Туле быстро развивалась промышленность и ремесла. Умельцы делали самовары и пряники, гармошки, оружие. А с XIX века в городе появилось промышленное производство — в основном, металлургическая и военная отрасли. 3. В 1778 году Екатерина II утвердила официальный герб Тулы. На гербе изображены два скрещённых серебряных шпажных клинка остриями вниз, горизонтальный серебряный ствол и два золотых молотка. Все элементы показывают «достойный и полезный оружейный завод, находящийся в сем городе». 4. В Туле работает более 120 крупных и средних предприятий. Более половины из них относятся к металлургической отрасли, остальные работают в области машиностроения, производства пищевых продуктов, оружия, боеприпасов, точных приборов, трансформаторов. 5. Тульский кремль на протяжении многих веков был южным форпостом Москвы. 6. Башня Пятницких ворот. Здесь раньше хранились вооружение для обороны города. Через 48 лет после возведения в башне произошёл взрыв и её восстановили уже без использования белокаменных деталей, которые есть на других башнях Тульского кремля. 7. Сначала на месте Тульского кремля была деревянная крепость, которая защищала город на протяжении 231 года. Каменная стена с башнями появилась только в 1521 году. 8. Все башни кремля выглядят по-разному. На фото — Никитская башня, которая раньше использовалась для хранения боеприпасов и называлась «пороховая и свинцовая казна». 9. Успенский собор строили три раза. Сначала в кремле возвели деревянный Архангельский собор. Затем на его месте построили первый каменный Успенский собор, который через 100 лет обветшал так, что пришлось его разобрать. В 1764 закончилось строительство Успенского собора, который сохранился до наших дней. 10. С 2005 года работает уличная подсветка собора, 2013 году были заново позолочены купола. Так Успенский собор выглядит ночью. 11. Четырёхъярусная колокольня выглядит, как одно целое с собором, но она строилась отдельно, через 10 лет после возведения основного здания. 12. В колокольне размещено 22 колокола, а в верхней части установлены часы с боем. В 1936 году в здании произошел пожар, верхнюю часть пришлось разобрать. Колокольню отреставрировали в 2015 году. 13. В нижнем ярусе колокольни расположен храм во имя Тихона Амафунтского — первый тёплый храм Успенского собора. остальные помещения раньше были холодными и использовались для служб только в период от Пасхи до Покрова. 14. На территории кремля в 2020 году построили несколько осадных дворов — в таких постройках жители города пережидали осаду. 15. В 1605 году Тула на две недели превратилась в псевдостолицу Русского государства — в кремль стекался народ со всей страны, чтобы присягнуть на верность Лжедмитрию I. 16. Дом имени императора Александра II построен на месте уничтоженной пожаром гауптвахты. Современный вид здание получило в 1912 году — его перестроили в честь 300-летия династии Романовых. За прошедшие 100 лет здание использовалось как лазарет, музей революции, краеведческий музей, библиотека. Сейчас в здании работает музей «Тульские самовары». 17. На башне Одоевских ворот установлен герб Тулы. Изначально здесь было шпиль с орлом, в 1918 году его заменили на серп и молот, в 1965 установили металлический позолоченный флаг. Герб Тулы появился на башне в 1969 году. 18. Спасская башня с деревянным шатром и смотровой площадкой. В башне предусмотрено 4 боевых яруса. В конце XIX века башня была почти полностью разрушена и отреставрирована только в 80-е годы XX века. 19. Тульская набережная. Официально называется Казанская. Это прогулочная зона, которая разделена на две части: верхняя — возле стен, нижняя — ближе к воде. Здесь есть музеи, кафе, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, смотровые площадки. 20. Ночью включается подсветка тротуаров и мостов Казанской набережной, фонари на противоположной стороне реки. 21. Часть набережной занимают детская и спортивная площадки. Детская площадка на Казанской набережной — самая большая в Туле. 22. Тульская набережная реконструирована и открыта в 2018 году — до этого территория принадлежала оружейному заводу и не использовалась, а к северной стороне кремля подойти было невозможно. 23. В этой части набережной установлены пешеходные мостики, откуда можно полюбоваться набережной, рекой и видом кремля. 24. Ближе к концу набережной расположен кустарник, беседки для отдыха, несколько небольших кафе. Общая длина набережной — около километра. 25. Кустарники высажены в виде узора, в котором спрятаны закругленные деревянные лавки. 26. С набережной можно попасть во двор Государственного исторического музея и административно-производственное здание пряничной торговли. В этом здании находилась фабрика Белолипецких «Тульский пряник». С 2018 года оно входит в список объектов культурного наследия. 27. Почти параллельно Казанской набережной проходит пешеходная улица Металлистов. Ночью улицу освещают фонари и подсветка фасадов зданий. 28. По улице Металлистов можно пройти от начала набережной на Советской улице до Крестовоздвиженской площади. На всем протяжении улицы расположены исторические здания: дом купца Леонова, купцов Поповых, Мельниковых, оружейника Шейнина, фасад дома Белолипецких. 29. Фасад особняка Белолипецких с вечерней подсветкой. Напротив — Новоникитская часовня. 30. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Первая, деревянная версия храма упоминается в летописях еще за 1567 год. В XVI веке построили здание из камня, но и его еще несколько раз реконструировали. Современный храм и часовню отреставрировали в 2017 году, восстановили колокольню. 31. Большинство зданий в историческом центре Тулы — небольшие особняки купцов, оружейников, владельцев фабрик и других видных людей. 32. В Государственном историческом музее проводят экскурсии, образовательные программы, лекции, концерты, кинопоказы. Здесь можно побывать на ярмарке мастеров, мастер-классе по искусству древней керамики, каллиграфии. 33. Башни и стены Тульского кремля освещаются прожекторами. На фото — Спасская башня. 34. С Крестовоздвиженской площади открывается вид на Спасскую башню, за которой видна колокольня Успенского собора. Раньше на этой площади стояла церковь, затем памятник «Труду и науке», после него — памятник тульскому самовару. Сейчас в центре площади — фонтан и скамейки. Слева от площади — пешеходная улица Металлистов, справа — Менделеевская улица, по которой можно пройти к дому имени Александра II. 35. Дворец детского и юношеского творчества. Раньше в этом здании находилась тульская Городская Дума. Изначально этот особняк принадлежал промышленникам Платоновым. 36. Фонтан на Крестовоздвиженской площади окружает пешеходная дорожка, которая начинается на улице Металлистов. Дорожное покрытие площади и пешеходной улицы выполнено в едином стиле, сама дорожка напоминает запятую, по которой можно вернуться обратно. 37. Вид со Спасской башни на Крестовоздвиженскую площадь и Дворец детского и юношеского творчества. 38. Императорский Тульский оружейный завод. Это старейший оружейный завод в России. Завод начинался с кузнечной слободы и 30 мастеров, теперь это современное предприятие оборонной промышленности, на котором производят автоматы Калашникова, гранатометы, управляемые ракеты, снайперские винтовки, гражданское и спортивное оружие. 39. Ротонда на набережной реки Упы. Ротонду возвели в рамках реконструкции набережной. Раньше на этом месте была смотровая площадка. Напротив ротонды находится музей оружия с похожими очертаниями купола. 40. Тульский государственный музей оружия. Тула была большой крепостью с собственным производством вооружения, поэтому здесь скапливалось много образцов оружия. При Екатерине оружейная палата перевозилась в Москву, но в 1873 году туляки вернули коллекцию обратно и с тех пор постоянно её пополняли. 41. Снаружи Тульского музея оружия выставлены крупногабаритные экспонаты: зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, артиллерийские установки, радиолокационные комплексы, БМП, танки. Внутри — коллекции редкого холодного и огнестрельного дульнозарядного и автоматического оружия, метательные ножи, нумизматика. 42. Советская улица окружает районы вокруг кремля и здания администрации. По расположению и форме Советская улица похожа на Бульварное кольцо в Москве. 43. Храм Николы Зарецкого построен на месте, которое раньше занимали два небольших деревянных храма. У храма четырехгранный изогнутый купол, на главке — изображения икон. Колокольня отличается по стилю — её архитектура типична для ярославских и суздальских звонниц. 44. Площадь Ленина находится в самом центре Тулы: с нее открывается вид на кремль, здание администрации, дом имени императора Александра II, Крестовоздвиженскую площадь. 45. Успенский Кафедральный собор. Здание построено из красного кирпича купола черного цвета. Собор трижды перестраивали — первые постройки быстро ветшали, грунт не выдерживал большой вес. Но финальная версия оказалась крепкой — собор в 1930-х годах пытались взорвать, но ничего не получилось. С 2012 закончена реставрация. 46. Торгово-развлекательный центр «Гостиный Двор». Здание сочетается по стилю с соседними, но было построено только в 2008 году. В «Гостином Дворе» есть гипермаркет бытовой техники, кинотеатр, около 150 магазинов и даже Дворец бракосочетания. 47. На площадке перед «Гостиным Двором» есть фонтан, декоративные кустарники и деревья. В центре — монумент «Тульский пряник». 48. Здание администрации Тульской области. На этом месте было древнее кладбище — при строительстве находили много старых костей. В XII веке здесь был Спасо-Преображенский храм, который снесли в 30-х годах ХХ века. Затем на месте храма разбили Пионерский сквер. А в 1983 году закончили строительство здания администрации. Здание администрации построено в виде замкнутого контура с собственным внутренним двориком, внутри которого есть небольшой открытый бассейн. Говорят, под зданием есть подземный ход. 49. Вечерняя подсветка Успенского Кафедрального собора. 50. Панорама исторического центра Тулы. 51. Арт-квартал «Искра». Квартал называют новым городским пространством в историческом центре Тулы. Здесь можно найти шоурумы, студии красоты, кофейни, а двор иногда превращается в площадку для концертов. 52. Днём двор арт-квартала — место для прогулок и поездок на самокате. 53. Вечером «Искра» украшена яркими огнями: включается подсветка зданий, ресторанов, деревьев. 54. Творческий индустриальный кластер Октава. Креативное пространство для развлечений и образования. В здании есть музей станка, фотолаборатория, студия звукозаписи, а на крыше — ресторан с видом на окрестности. 55. Проспект Ленина. Улицу переименовывали 6 раз: Крапивенская, Одоевская, Посольская, Киевская, Коммунаров. Окончательное название утвердилось в 1963 году. Проспект Ленина — это главная и самая оживленная улица Тулы. 56. Угловой жилой дом на проспекте Ленина, 62 со смотровой площадкой на крыше. 57. Всехсвятский кафедральный собор. Колокольню этого собора строили на собранные с прихожан деньги. Дело шло медленно: с момента начала сбора денег до завершения строительства прошло 60 лет. Зато теперь высокая колокольня видна практически из любой точки Тулы. 58. Многофункциональный центр Likёrka Loft. Бывший тульский ликёро-водочный завод царских времен, который украшает проспект Ленина недалеко от парка имени Белоусова. 59. Центральный парк культуры и отдыха имени Белоусова. Общая площадь парка — 143 гектара, из них 97 занято лесом, 11 — прудами, а на 35 расположена зона отдыха: аттракционы, площадь с памятником основателю и фонтаном, кафе. 60. Тульский Государственный университет. Основан в 1930 году как Тульский Механический институт. Изначально ВУЗ не имел своих зданий — главный корпус на проспекте Ленина построен в 1965 году. 61. Мемориальный комплекс «Защитникам неба Отечества». Памятник расположен на въезде в Тулу со стороны Москвы. 62. Мемориал представляет собой две изогнутые несущие опоры, символизирующие траекторию полёта самолета. Истребитель Ла-5ФН на вершине опоры «взлёта», а сбитый самолет противника «Фокке-Вульф» Fw -189 («Рама») расположен почти у земли. Копии самолетов выполнены в натуральную величину. Деньги на памятник собирали общественные организации Тулы. 63. Общежитие машиностроительного колледжа им. Никиты Демидова. Здесь снимался фильм «Дурак» режиссёра Юрия Быкова. Больше дом ничем не отличается от других общежитий — такие же есть в большинстве крупных городов России. 64. МКП «Тулагорсвет». Предприятие занимает здание бывшей старообрядческой церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. 65. Улицы вокруг кремля, площади Ленина, администрации и торгового центра образуют прямоугольник, в котором собраны здания разных эпох и архитектурных стилей. 66. Большую часть кремля занимает ухоженный парк. 67. Река Упа делит Тулу на две части. На окраинах города — кварталы с многоэтажными новостройками, но центр почти целиком состоит из небольших домов. 68. Купола башен тульского кремля покрыты деревом. 69. Шпиль колокольни устанавливали при помощи вертолета. Общая высота колокольни — 71 метр. 70. Металлический флажок на одной из башен кремля. 71. Дворец детского и юношеского творчества украшен четырехгранной кровлей, в нишах третьего этажа установлены скульптуры. 72. Пешеходная улица Металлистов выходит прямо к кремлю. 73. Тульский кремль на фоне заходящего солнца.

