Кому-то очень хочется слить Россию под исламский мир

Кирил Кабанов рассказал о своем разговоре с каким-то высокопоставленным нацистом и оголтелым русофобом.

Это чтобы вы понимали с каким злом мы все боремся. Первобытное экзистенциальное зло и угроза для всей России и её народов.

Кирилл Кабанов:

Вчера у меня состоялся крайне важный разговор о том, как, по мнению моего оппонента, должны в сегодняшних условиях развиваться и меняться национальная идея России и исторический подход к формированию государственности в нашем отечестве.

Оказывается, исходя из высказанной позиции, всё очень просто:Первое. Мы всего-навсего должны официально признать, что Россия вышла из исламского мира и сформировалась как её составная часть.Второе. Мы должны принять, что русских нет как нации (это мы уже слышали и не раз), а есть разновидность тюркских народов. Всего-то и делов-то.

Всё это мне было сказано человеком, который реально серьезно влияет на формирование политических процессов в стране. И нет, это не бытовой бред сумашедшего. Это уже оформленная в виде официального документа доктрина, которая активно продвигается в качестве национальной идеи и имеет под собой мощных лоббистов.

Т.е. кто-то решил, что нашей стране в угоду не пойми чему и кому надо отказаться от наших истинных корней, истории и исторической памяти, традиций и веры предков, отказаться от Руси Великой для того, чтобы влиться в исламский, тюркский мир и стать его составной частью. По сути снова, но в этот раз добровольна присягнуть орде и стать московским ханством в составе великого турана или всемирного халифата. Поверьте, в этом меня убеждал не какой-то городской сумасшедший. И самое страшное, что сегодня эта "стратегия" уже активно обсуждается на серьёзном уровне и возможно где-то уже реализовывается.

Вот теперь, как говорится, пазл сложился. Становится ясно, почему государство до сих пор НЕ может дать жёсткий отпор распространяющемуся по стране радикальному исламизму, закрывает глаза на никабы наших улицах, хиджабы в наших школах и политические акции в виде намазов в не предназначенных для этого общественных местах, а также продвигает повсеместную халялизацию всего и вся. Вот, оказывается, откуда пошла тенденция или, как её называют, креативная установка на "крестопад". Отсюда же исходит и раскачка темы о якобы росте страшного русского национализма как угрозы для нашей страны.

Кому-то ну очень хочется слить Россию под исламский мир, уничтожить истинное Христианство - Веру Православную как духовную основу русского большинства. Без русского народа на нашей земле не будет никаких малых народов, включая тюркских. Их просто быстро поглотят орды строителей всемирных халифатов и великих туранов. Ведь в этом и заключается суть идеологии радикального исламизма как политического течения. Очередная всемирная революция.

Убежден, что распространение и продвижение подобного рода идей крайне опасно и губительно для нашей страны, для Русского мира. Наши враги работают на развал страны, а значит мы должны быть готовы дать достойный отпор по всем фронтам, включая идеологический.

Оппонирующий дружбанародник поведал, что никакой православной России не существует, мол, наша страна есть часть исламского мира. Также не существует никаких русских, а есть лишь конгломерат тюркских народов. И вот исходя из этих двух постулатов и строится вся национальная политика в РФ. Это и пловные фестивали, и бесконечные «вечера дружбы» в университетах, и переодевание русских детей в узбеков и армян, и подозрительная импотенция в отношении игиловцев и замоташек, и гнобление любой русской самоорганизации, и всё прочее. Излишне говорить, что при такой политике никакого будущего у русских точно нет. Фамилию и имя этого самого персонажа Кабанов не назвал, но у нас на этот счёт есть догадки.

Вот именно за это русские сейчас и воюют. За то, чтобы отпрыски профессоров «научного коммунизма» могли беспрепятственно лепить из России халифат. Продолжайте в том же духе, кладите за новиопию свои кости, она точно вам скажет спасибо.

