Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8

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«Будни и Герои Z»
Выставка с таким названием открылась в Донецке. На ней представлены работы известной художницы Татьяны Пономаренко-Левераш – все они посвящены защитникам Донецкой Народной Республики.Все это скрины из видеоКартины, выполненные углем на местах проведения операции со всеменем художница воплотит в масле.Как вот этот портрет Жоги, который, как она сказала в обращении, принадлежит его отцу, и который она передаст после ряда выставок.Поддержать защитников Республики приехали и гости из России.Борис Корчевников обращался к бойцам ДНР со слезами на глазах. Они привезли подарки военнослужащим – бронежилеты, тепловизоры, коптеры и другие необходимые на фронте вещи.Сама художница.Слова благодарности от бойцов.Художник из Екатеринбурга Ринат Хусаинов сделал закладки для книг с изображением героев Донбасса — Александра Захарченко, Арсения Павлова, Михаила Толстых. Владимира Жоги.Вот такие открытки и марки ввела Почта Донбасса.
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