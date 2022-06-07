Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8

Продолжаем публикацию оригинальных обоев Взятых с разных ресурсов в том числе и с ресурса Минобороны России. Возможно, пригодится. Z и V: в твоем сердце, на компьютере и телефоне! Баннер в Мелитополе. апобд

«Будни и Герои Z»

Выставка с таким названием открылась в Донецке. На ней представлены работы известной художницы Татьяны Пономаренко-Левераш – все они посвящены защитникам Донецкой Народной Республики. Все это скрины из видео Картины, выполненные углем на местах проведения операции со всеменем художница воплотит в масле. Как вот этот портрет Жоги, который, как она сказала в обращении, принадлежит его отцу, и который она передаст после ряда выставок. Поддержать защитников Республики приехали и гости из России. Борис Корчевников обращался к бойцам ДНР со слезами на глазах. Они привезли подарки военнослужащим – бронежилеты, тепловизоры, коптеры и другие необходимые на фронте вещи. Сама художница. Слова благодарности от бойцов. Художник из Екатеринбурга Ринат Хусаинов сделал закладки для книг с изображением героев Донбасса — Александра Захарченко, Арсения Павлова, Михаила Толстых. Владимира Жоги. Вот такие открытки и марки ввела Почта Донбасса.