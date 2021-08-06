Американский политолог объяснил, как Россия может лишить США «монополии на богатство»

Вашингтон боится усиления Москвы, и этот страх может привести к опасным для всего мира последствиям. Такое мнение высказал американский политолог и аналитик Фил Батлер в своей статье для портала New Eastern Outlook.

Батлер считает, что западные нарративы о пресловутой «российской угрозе» могут спровоцировать серьезные последствия.

По словам американского эксперта, в Белом доме найдутся те, кто посоветуют нанести первый удар, «чтобы спасти мировой порядок».

Первая фобия Соединенных Штатов, родившаяся во время холодной войны, – это страх, что Россия обретет слишком большое влияние (в том числе экономическое) на мировой арене. Именно поэтому Вашингтон изо всех сил вставлял палки в колеса российскому проекту «Северный поток – 2», маскируя свои мотивы мнимыми опасениями по поводу энергетической безопасности Европы.

«Американское повествование о "Северном потоке – 2" было сосредоточено на том, чтобы изобразить президента РФ Владимира Путина в роли суперзлодея, стремящегося поставить Европу в полную зависимость от российских энергоносителей», – пишет Фил Батлер.

Впрочем, администрация нового президента США Джо Байдена предпочла «залатать» связи с европейскими странами, разорванными бывшим хозяином Овального кабинета Дональдом Трампом.

Байдену пришлось учесть интересы немецких потребителей газа, а не пожелания политических элит в Нью-Йорке и Лондоне.

«Северный поток – 2» опасен для национальных интересов США еще и тем, что подрывает торговую гегемонию Вашингтона и Евросоюза. Если отношения России и ЕС будут переосмыслены, Америка понесет огромные убытки.

«Политика США направлена на то, чтобы продолжать эксплуатировать экономический дисбаланс в мире, – поясняет Фил Батлер. – Сегодня треть мировой торговли контролируется Вашингтоном и Брюсселем. По сути, этот союз доминирует над жизнью миллиардов людей, которые живут в других странах. Если ЕС найдет еще одного партнера, Соединенные Штаты потеряют свою монополию на мировое богатство».

Еще одна фобия Соединенных Штатов – это военная мощь России. Пугая Европу рассказами о «российской агрессии», США тем временем подтягивают силы НАТО к российским границам, чтобы оказать давление на соперника. Что касается Москвы, то ее действия – лишь реакция на агрессивную политику Запада.

В качестве примера Фил Батлер приводит недавние испытания гиперзвуковых ракет «Циркон», которые осудил Пентагон. Однако Вашингтон, похоже, забыл, что когда США и НАТО развернули свои ракетные системы Aegis в Румынии, Путин предупредил о российском ответе.

«Благодаря системам Aegis, установленным европейских странах, потенциальная эффективность первого удара НАТО (по российской территории – прим. ред.) значительно выросла, – заметил американский аналитик. – Москва обещала противодействовать, и Москва это сделала».

Поставив свои ракеты в Румынии и Польше, НАТО, по сути, превратило эти страны в мишени для России.

«"Циркон" может обрушиться на Бухарест и Констанцу прежде, чем дважды мигнут огни в командных пунктах Aegis, – предупреждает Батлер. – Возникает вопрос: “Какая сторона инициировала эту эскалацию?“».

По мнению аналитика из США, история с американскими ракетами в Румынии – лишь один из бесчисленных примеров, когда Россия занимает оборонительную позицию и реагирует на давление Североатлантического альянса и Запада. По мнению Батлера, расширение НАТО на восток – беспрецедентно опасная стратегия, которая может привести к большой войне.

Однако Запад по-прежнему кричит о «российской угрозе», изо всех сил пытаясь увидеть «агрессию» даже в коммерческих проектах, таких как «Северный поток – 2».

«Сумасшедшие западные олигархи толкнули своих медийных приспешников, чтобы они "переплавили" сделку о поставках газа в милитаристский план мирового господства!» – возмущается Фил Батлер.

По мнению американского эксперта, реальная опасность состоит в том, что такие «гении» консультируют людей, в руках которых сосредоточена реальная власть – в том числе военная.

В представлении этих «извращенных умов», мировой порядок не выстоит, если российская экономика будет развиваться или страх перед «российской угрозой» ослабеет, резюмирует американский политолог.

Автор: Анна Ильинская