О московской промышленности

Про Москву частенько говорили, что она якобы ничего не производит, а промышленности просто нет места в столице.

Но в действительности это абсолютно не так. Московская промышленность не исчезла. Просто она стала другой. Технологии шагнули далеко вперед, и современным предприятиям попросту не нужны огромные площади, которые занимали старые заводы.

Напротив, производство стремится быть инновационным, эффективным и экологичным. А на смену заводам-гигантам приходят промышленные кластеры, когда несколько смежных по сфере компаний работают на одной, достаточно компактной площадке.

И такое производство выгодно размещать именно в Москве – городе, где бизнес максимально легко может найти квалифицированные кадры, качественные площади, удобную логистику и крупнейший рынок сбыта.

В результате Москва переживает настоящий промышленный бум. За последние 5 лет объемы промышленного производства выросли более чем в 2 раза. В 2022 г. заказчикам было отгружено продукции на 9,7 трлн рублей.

Столица занимает I место в России по объему производства в приборостроении, микроэлектронике, кабельной отрасли, полиграфии, сфере изготовления медицинских изделий.

Мы в тройке лидеров в пищевой промышленности и по выпуску товаров народного потребления.

В городе работает более 4 тысяч производств. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

В промышленности занято свыше 720 тыс. человек – каждый 10-й работающий в нашем городе.

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В этом посте несколько примеров современного московского производства и рассказов о людях, которые олицетворяют современную промышленность Москвы.

Компания «Связь инжиниринг М» с 2005 года производит оборудование систем учета энергоресурсов. Недавно такие устройства установили на станциях, от которых заряжаются городские речные трамваи на речных плавучих причалах. С 1972 года работает одно из ведущих предприятий отрасли – производитель картонной упаковки «Ламбумиз». Компания производит картонные пакеты для сока и молока, одноразовую картонную посуду и многое другое.

В августе 2022 года производитель запустил новый цех по переработке отходов картонной и полимерной тары. Мощности позволяют ежемесячно перерабатывать 150 тонн ламинированного картона. В Новой Москве в поселении Марушкинском работает первая (экспериментальная) очередь роботизированного завода «МонАрх». Сегодня его мощности позволяют ежегодно собирать до 100 тыс. квадратных метров или 1 765 штук жилых модулей многоэтажных домов.

После ввода в эксплуатацию второй очереди – основного завода – здесь смогут выпускать 500 тыс. квадратных метров жилья ежегодно. Модули сверхкрупногабаритные – самый большой размером 6,5 на 15,5 м. Компания «Группа Полипластик» инвестировала более 200 миллионов рублей в запуск импортозамещающего производства труб, обладающих высокой ударной прочностью, стойкостью к порезам и царапинам, а также к воздействию химически активных веществ. Нередко на московских фабриках и заводах города трудятся семьями: любовь и интерес к заводским профессиям передается из поколения в поколение. Общий стаж некоторых промышленных династий столицы исчисляется десятками и даже сотнями лет.

Семья Девиных работает на одной из старейших кондитерских фабрик России - «Красный Октябрь». Первой из династии пришла работать бухгалтером Нина Михайловна, позже сюда же устроился ее супруг Харис Кяшафович. По стопам родителей пошла их дочь Елена, которая более 15 лет трудится на фабрике: начинала с техника по стандартизации и доросла до химика-аналитика в Центре Инноваций «Объединенных кондитеров». Три поколения семьи Желтовых-Лукиных трудятся на «Машиностроительном производственном объединении имени И. Румянцева» – предприятие с 1922 года производит аппаратуру для авиадвигателей.

Первым пришел сюда работать Владимир Желтов – электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. В общей сложности он проработал на заводе 46 лет. Здесь же уже 35 лет диспетчером работает его жена Ираида. На предприятии трудятся и другие члены семьи – одна из дочерей, зять, а недавно династию продолжил и внук. Более 140 лет одному из крупнейших отечественных предприятий по производству микроэлектроники «Микрон» посвятила семья Григорьевых. Сегодня на заводе трудятся две сестры.

Надежда 46-й год работает на сборочном производстве. Ее сестра Наталья Жукова по совету родных устроилась сюда на должность подсобного рабочего группы промышленного обеспечения, где и работает уже 15 лет. На предприятии трудились также их мужья, братья и сестры. Промышленность – важнейшая движущая сила экономики Москвы. И в последние годы развитие производств стало, помимо прочего, базой для укрепления технологического суверенитета страны. Поэтому город будет оказывать всю необходимую поддержку существующим и новым производствам.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН

https://www.sobyanin.ru/o-moskovskoi-promyshlennosti