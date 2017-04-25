Ехидный Douglas: И.В. Сталин. Возвращаясь в прошлое

Время правления И.В. Сталина, как и сам Сталин, едва ли не главные исторические загадки, которыe оставила нам Советская власть. Попытки понять и ту эпоху, и личность самого вождя сегодня подменяются истерикой "Да здравствует Сталин!". Без всякого понимания. Просто так! Потому что Сталин. Он хорош априори. Большинству людей, пытающихся осмыслить Сталина и его время предлагается не думать, а орать: "Да здравствует!". "Нечего думать!" "Сталин был дан нам Богом!"

Кто всё это говорит? И самое главное - зачем?

Первая мысль - это говорят люди, уставшие от бардака, беззакония и беспредела последних лет. От нарушения своих элементарных прав, включая сюда и естественное право русского человека на свою национальную самоидентификацию. Имеет ли всё перечисленное место в нашей действительности?

Да, имеет.

Правы ли люди, которые требуют наведения порядка в стране самыми суровыми мерами?

Да, они это право имеют.

Казалось бы, всё просто. Но оказывается, что всё гораздо сложнее. Я не случайно предварил эту статью тремя вопросами "для подумать". Здесь действительно есть, о чём задуматься всерьёз. И очень крепко. Тема эта настолько сложна и объёмна, что как бы тщательно я ни выбирал тут слова, я осознаю, что есть риск нечаянного смещения акцентов. Конечно, материал этот способен взорвать некоторые мозги. Но, прежде, чем сыпать тут истерическими репликами, я советую их авторам задать автору проясняющие вопросы. Повторюсь - вся эта тема необычайно сложна.

Начнём с общеизвестных фактов.

Имя Сталина связано с жестокой внутрипартийной борьбой, развернувшейся в Партии в 30-е годы. Главным образом, эта борьба сводилась к противостоянию двух главных направлений теоретической мысли того времени - каким путём пойдёт страна? Каким путём пойдёт развитие этой теоретической мысли?

Путём победы социализма в одной стране (СССР) или путём Мировой революции?

Первым путём был путь Ленина и самого Сталина. Второй - путь Троцкого. Троцкизм, помимо тезиса о Мировой революции, включал в себя и множество других положений, касающихся организации хозяйствования, принципов и методов государственного руководства, отношения к внешнему миру, к понятиям "рынок, деньги, частная собственность" и многое другое. Перечислять всё это не будем, иначе статья станет романом, а этого не хотелось бы.

Смысл всего сказанного в том, что в 30-х годах действительно возник непримиримый конфликт в Партии и Государстве, что конфликт этот был системным, глубоким и принципиальным. И потребовал очень жёстких мер для его решения. Вплоть до самых крайних. Этот конфликт многие называют "заговором Троцкого". И для этого определения действительно есть основания.

Прав ли был И.В. Сталин, разрешивший этот конфликт самым жёстким, жестоким и кровавым способом?

Ответ - ДА! Он был прав. Иного решения ситуация не допускала. Сталин действительно спасал страну от неминуемой катастрофы в случае победы троцкизма, которая означала переход СССР на военные рельсы, формирование военно-революционного руководства и втягивание в перманентную кампанию по установлению Советской Власти в мировом масштабе. Здесь надо понимать, что Троцкий не был ни идиoтом, ни предателем, ни "сионистским агентом". Троцкий действительно понимал Марксизм именно так и не иначе. И так понимали его очень многие люди и в СССР, и в мире. Забегая вперёд, скажем, что самым известным троцкистом, поклонником и единомышленником Троцкого был любимый всеми Че Гевара.

Произошло всё это потому, что Марксизм - наука! Причём, наука очень сложная, требующая специальной образовательной, интеллектуальной подготовки. Взять его " с наскока" не получится. Это не легче, чем изучать теоретическую физику на дому, самостоятельно и без преподавателя. Из такого изучения может получиться только "физика Антона Благина с теорией эфира".

Попытка осмыслить Марксизм "на дому" приводит к подобным же искажениям. Не случайно, понимая сложность и глобальность предмета, в СССР для изучения Марксизма создавались научные институты и готовились профессиональные преподаватели.

Троцкий, не смотря на свой действительно развитый ум, Марксизм не понимал и не изучал глубоко. Как и Че. У них обоих не было времени на это. Они были слишком заняты революцией.

Сталин знал и понимал Марксизм. Он был коммунистом. И, как коммунист, не мог не вступить в непримиримую борьбу с троцкизмом. Это и случилось.

Всё это просто. Сложности начинаются дальше. Дело вот в чём.

Сила, т.е. физическое устранение политических противников (троцкистов), с одной стороны была действительно оправдана. Эти люди не принимали никаких компромиссов (Вспомните, например, того же Че Гевару!). А с другой создавала ощущение в обществе, что сама Революция и Партия большевиков были созданы только ради этой силы и ради этой борьбы и ни для чего больше! А это принципиально не так! Большевики пришли в это мир не воевать и убивать! Они пришли созидать! Строить новое будущее, справедливое и честное. Насилие, которое неизбежно несла с собой Диктатура Пролетариата, было не ЦЕЛЬЮ, а СРЕДСТВОМ, необходимым для этого строительства!

Тем более, идея большевизма никак не предполагала насилия в отношении самого пролетариата, людей, не только не виновных в политических заблуждениях, но и вообще далёких от политики, обывателей, обычных граждан. Случаи такого насилия в 30-е годы были. Они были частыми, это надо признать честно. И самым лучшим подтверждением этому служит знаменитая "бериевская амнистия" 1939 года, т.е. в самый разгар антитроцкистской кампании. По итогам этой амнистии из лагерей и тюрем было выпущено по разным оценкам, от 250 до 290 тысяч человек.

Конечно, лично Сталин НЕ БЫЛ виноват в "ежовщине", в многочисленных преступлениях, совершённых органами НКВД против невинных людей, осуждённых по анонимным доносам, которые очень часто были написаны подонками, решавшими свои корыстные задачи. Сталин не имел представления обо всех этих "ивановых, петровых и сидоровых", осуждённых за шпионаж в пользу Японии или Парагвая, он не подписывал все эти полуграмотные приговоры "троек". Это делала машина, изначально созданная для совсем других целей - для борьбы с антипартийной и антигосударственной деятельностью. И она делала это дело! И сделала! Но при этом захватила в себя и перемолола многие тысячи невинных судеб. И это тоже правда.

Трагедия всей ситуации состояла в том, что Сталин, который действительно БЫЛ КОММУНИСТОМ, МАРКСИСТОМ и ЛЕНИНЦЕМ, начав правильную и полностью Ленинскую кампанию по борьбе с Троцкизмом, сам вдруг оказался по другую сторону и от Ленина, и от Партии.

Сталин стал трагической фигурой шекспировского масштаба. Его детище, его борьба стала пожирать его самого, она оказалась противоположной его собственным конечным целям. Беспощадно расправляясь с троцкизмом ради победы Коммунизма и счастья грядущих поколений, Сталин непроизвольно (!!!) ломал жизнь этим поколениям в настоящем. Вся эта ситуация была диалектически обусловлена, она была неизбежна. Она была прямым следствием политической ситуации в СССР в те годы.

Повторим ещё раз:

Сталин был безусловно прав в своей борьбе! И одновременно - неправ. Он одновременно создавал страну и разрушал Партию, которая в те годы в силу действительно непреодолимых обстоятельств стала своей полной противоположностью и по целям, и по методам, и по результатам этой борьбы.

В советcком обществе 30-х годов было всё! Были великие, грандиозные победы и достижения, был невиданный энтузиам, была спаянность и вера в конечную светлую и ясную цель.

Всё это правда.

Но ещё были ночные аресты. Не троцкистов, а обычных людей. И был страх. И если враги советской власти боялись заслуженно, то обычные рабочие или крестьяне боялись незаслуженно. Они не были виноваты ни в чём. Они были патриотами и страны, и Партии. А многие - членами Партии с большим стажем. И они не должны были попадать в лагеря. И не должно было быть в Советском обществе ситуации, когда по амнистии освобождают сотни тысяч сторонников Советской Власти, её защитников, людей, абсолютно беспричинно обвинённых по политическим статьям. Именно в силу этой беспричинности и случилась в то время "бериевская амнистия", о которой выше шла речь.

Вся эта ситуация необыкновенно сложна.

Известны несколько совершенно идиотских, дебильных и параноидальных подходов к пониманию всех этих событий.

Либерал, будучи сам врождённым психопатом, предполагает психопатию у всех вокруг и обвиняет в психопатии Сталина. Эту чушь мы откинем сразу. Она не стоит внимания. Сталин был умнейшим человеком. Этому столько свидетельств, что "сие не требует никаких докaзательств".

Западный наблюдатель, зачастую стоящий на троцкистских позициях, объясняет это личной страстью Сталина к власти любой ценой. Это тоже чушь. Во-первых, стремление к личной власти, то есть честолюбие, есть необходимый признак любого политического деятеля. "Плох тот солдат, кто не хочет стать генералом". И лидеры Западного сообщества ничуть не меньше Сталина любили свою власть.

Во-вторых, в критических ситуациях роль личности многократно возрастает, а в 30-х годах ситуация была действительно критической.

Профессиональный антисоветчик объясняет всё это коренными недостатками самого Марксизма. Что, дескать, кровь и насилие есть качества, имманентно присущие коммунистическому учению. И это тоже ложь. Потому что капитализм проявил стократно больше насилия и пролил несравнено больше крови за тот же исторический период.

Вспомним только Вторую Мировую войну, созданную капиталистической алчностью нацистскую Германию, подпитываемую гласно и негласно ведущими корпорациями мира, вспомним предательский "Мюнхенский договор", и всё станет ясно без слов.

Сталина невозможно обвинить ни в недостатке Марксизма, ни в слабоумии, ни в личных пороках, ни в непоследовательности его действий.

Он действовал осознанно, хладнокровно и практически безошибочно в пределах целей, которые он сам поставил перед собой. И потому добился огромных успехов!

Эти успехи Сталина оценили и люди, и история. Существование СССР во многом - его личная заслуга. Это так.

Именно это лежало в основе образа Сталина в фильме "Освобождение".

Показывая Сталина таким, каким он и был на самом деле в годы войны, КПСС говорила народу:

- Мы - Партия - признаём великие заслуги И.В. Сталина в деле освобождения страны и Великой Победы! И мы об этом не забудем.

Изображая Сталина в фильме "Укрощение огня", КПСС говорила:

- Мы - Партия - признаём великие достижения Сталина в мирное время, в деле создания советской оборонной промышленности и в деле освоения космоса, которое без его решений было бы невозможно.

Но при этом, как известно, несмотря на все эти признания бесспорных заслуг Сталина, его имя было практически вычеркнуто из дальнейшей истории. И для этого нужны были очень весомые аргументы.

Если вы думаете, что автор ведёт речь о невинно репрессированных, то это не так. Дело совсем в другом.

Главная и решающая причина для такого отношения к эпохе и личности вождя состояла в том, что Сталин противопоставил себя Партии.

Да, вынужденно, да, в силу непреодолимых обстоятельств, да, ради святой цели! Но - противопоставил! Всё дальнейшее было лишь неизбежным следствием.

Принцип коллегиальности, коллективизма в деле принятия решений был подменён единоличным правом. А Диктатура Пролетариата, т.е. власть НАРОДА стала Диктатурой одного человека. Даже такого великого, как Сталин! Но - одного человека! Это было принципиальным искажением краеугольных положений Марксизма-Ленинизма.

Именно переходом реальной власти из рук Партии в руки её Лидера объяснялись все ошибки и перегибы тех лет.

Сам принцип власти Партии, как высшего и единственно легитимного органа управления был в 30-е годы отменён.

В политический словарь вошло понятие "вождизма". И не только полностью подменило собой понятие Диктатуры Пролетариата, но и на долгие десятилетия скомпрометировало его, сделав его ответственным за все ошибки 30-х - 50-х годов. По Партии был нанесён колоссальный удар. И потому своё отношение к этому периоду КПСС выразила совершенно конкретно:

- Это было отступлением от Ленинских норм.

Интересно здесь то, что мощь сталинского единоначалия была настолько "заразной", пример - настолько соблазнительным, что даже Хрущёв, непримиримый критик Сталина, сам критиковавших вождя на ХХ съезде за отступление от тех самых ленинских норм, стал, по сути, очередным диктатором, снова отступившим от Ленина.

И только снятие Хрущёва в 1964 году и последующий переход к действительно коллективному руководству позволил Партии раз и навсегда покончить с "вождизмом".

В этом - коренное отличие эпохи Л.И.Брежнева от всех предыдущих десятилетий. Именно поэтому сам Брежнев не был единоличным автором политических решений.

На это был наложен запрет самой Партией. Идти против неё было уже невозможно.

Почему Партия так резко осудила "вождизм" Сталина, не взирая на его многочисленные заслуги перед историей, станет понятно скоро.

У многих из вас перед глазами компьютер, на котором установлена Операционная Система Windows.

Интересно, многие ли понимают, что это такое - операционная система?

Это такой единый пакет программных опций, функционалов и вспомогательных программ, который позволяет вам выполнять на своём компьютере даже те задачи, о существовании которых вы не подозреваете. Вы ещё не знаете об этом, потому что слабо грамотны компьютерно. Но чем больше вы учитесь, тем больше расширяете для себя "окно возможностей" вашей операционной системы. Она уже "знает" не только то, что вы пока ещё не знаете, но даже то, как реагировать на ваши действия, когда вы это уже узнаете. Система их ПРЕДУСМАТРИВАЕТ, как ПРЕДУСМАТРИВАЕТ и ваши ошибки!

Всё это уже заложено ЗАРАНЕЕ в вашей операционной системе. Это результат совместной работы тысяч интеллектуалов! Блестящих программистов и компьютерных аналитиков. Создание операционной системы - процесс настолько громоздкий и дорогой, что это не под силу не только обычным компаниям, но даже целым странам. Эта система - идеальный пример коллективного разума. Создать всё это в одиночку - невозможно, даже если вы супергениальны. Человеческий мозг просто не в состоянии вместить, переварить и освоить такой объём информации. Это под силу только большому и очень профессиональному коллективу.

Решение Партии по окончательному отношению к личности и эпохе И.В. Сталина было принято похожим образом. Это был продукт коллективных интеллектуальных усилий многих тысяч людей.

И оно, как операционная система, оказалось в состоянии предусмотреть даже то, что имеет место сегодня, а именно то, что имя Сталина способно стать знаменем в руках национализма и орудием для нарождающегося нацизма.

И это не фантазии, а реальность. В качестве наглядного примера приведу здесь очень любопытный диалог, который случился у меня недавно с одним из моих читателей.

Я буду указан в этом диалоге, как автор (А), а мой собеседник как С (собеседник). Вот этот диалог:

А. Я хочу задать вам несколько вопросов, один за другим. Ответы нужны типа "да" или "нет". Вопросы будут очень простые, никаких подводных камней. Согласны?

С. Смогу-отвечу.

А. Вопросы очень простые. Первый: Вы бы хотели, чтобы национальность "русский" была закреплена в Конституции, как государствообразующая?

С. Да.

А. Добро. Следующий вопрос: Вы согласны, что одной из главных заслуг Сталина было уничтожение "еврейско-большевистской" гвардии Ленинского призыва?

С. Нет.

А. Добро. Следующий вопрос: вы бы хотели в России социализма для всех или прежде всего для титульной нации?

С. Для всех.

А. Понятно. Если бы у вас сейчас был выбор: вернуть Сталина без КПСС или КПСС без Сталина - кого бы вы вернули?

С. И Сталина, и его КПСС.

А. Нет, так отвечать нельзя. Поставлю вопрос иначе: Кто, по-вашему, должен встать у руля в руководстве: Сталин или Партия? Личность или коллектив?

Поясняю: Времена Сталина - это период власти личности. Времена Брежнева - период коллективного руководства. И то, и другое одновременно - невозможно.

С. Безусловно, Сталин.

А. Теперь понял. Два последних вопроса - на еврейскую тему. Вы согласны с тем, что евреи сыграли роковую (предельно негативную) роль в истории России?

С. Да. Только таких евреев называют несколько иначе.

А. Да, я в курсе. Последний вопрос: можно ли в будущем допускать евреев к управлению страной или категорически нельзя? И есть ли ещё какие-то национальности, которых вы не хотели бы видеть в руководстве государством? Всё, вопросы кончились.

С. А можно вопросом на вопрос: сегодня в РФ вся власть у евреев, и что, у нас есть настоящее? О будущем пока и вовсе неуместно говорить.

В РФ центральная власть должна быть у коренных русских, всегда. А евреи пусть рулят в Биробиджане.

А. :-))))В Биробиджане уже давным давно нет евреев.:-))

Единственное, чего я не могу понять - зачем вы голосовали за коммунистов? Вы ответили на все вопросы, как 100% национал-социалист. Вы на 99% повторили главные тезисы программы НСДАП. Какое отношение это имеет к коммунизму? Не пойму.

С. Ярлыки... Я давно не хожу на выборы, ибо выборов нет, рожи одни и те же. А к нацизму я отношусь, как и всякий советский человек, отрицательно. Особенно, к его еврейскому пошибу- СИОНИЗМУ.

А. Да какие же это ярлыки?:-)) Это правда. Это даже не требует доказательства. Вы действительно только что сказали главное "Одна страна, один народ, один вождь". Это не ярлыки. Это ваша позиция. А про евреев я спросил намеренно. Все эти россказни про "сионизм" и есть самое прямое доказательство. Это первый признак, маркер. Так что вы не коммунист, не социал-демократ и не консерватор. Вы национал-социалист в чистом виде.

С. Все эти россказни про "сионизм"... Мы, конечно, с вами разные, очень. Поэтому спорить я не хочу, смысла нет.

А. И я не хочу. Я не спорил с вами. Я хотел, чтобы вы сами посмотрели на себя со стороны. Конечно, мы разные. Я коммунист, вы национал-социалист. Куда уже больше разница?

С. У вас есть право на ваше мнение. У меня тоже.

А. Безусловно. Скажите, сколько вам лет примерно? Самым приблизительным образом?

С. 59

Человек, который искренне, в возрасте 59 лет верит в социальную справедливость (социализм), но при этом также верит в то, что титульная национальность должна быть конституционально закреплена в Законе, который между Партией и сильной личностью выбирает личность, который убеждён, что евреи сыграли роковую роль в истории России (или Германии), который уверен, что всё руководство страны - евреи и что власть в стране должна принадлежать этническим русским (в Германии - немцам), является национал-социалистом. Даже если он сам не отдаёт себе в этом отчёта.

Смысл всех ответов, которые вы прочитали - "Одна страна, один народ, один вождь (он же - фюрер)!". И ещё - обязательный социализм.

Это классика национал-социализма.

При этом мой собеседник себя национал-социалистом не считает! Он полагает, что национал-социализм - это обязательно гитлер, обязательно автоматы МП-40 и обязательно "Эрика-марш".

И что если он искренне любит Сталина, то он точно не нацист.

В случае прихода моего собеседника к власти, он из национал-социалиста станет нацистом. Именно нацизм - практическая реализация идей национал-социализма.

А само слово "нацизм" означает всего лишь сокращённое "национал-социализм". Что оно ещё означает - объяснять не надо.

Случайно ли это совпадение - любовь к Сталину и вера в принципы национал-социализма?

Случайно ли то, что имя Сталина (коммуниста, большевика-ленинца) сегодня не сходит с уст прежде всего - русских националистов?

Случайно ли совпадение, когда нациoналист чётко разделяет Ленина и Сталина, отдавая безусловный приоритет Сталину вместо Ленина, а КПСС поступает ровно наоборот и отдаёт приоритет Ленину, укоряя Сталина в отступлении от Ленинских норм, как мы говорили выше?

Именно это предвидели коммунисты 60-х и 70-х, закрепляя в официальных резолюциях запрет на "вождизм" и указывая на необходимость соблюдения Ленинских норм в партийной жизни.

Здесь необходимо подчеркнуть главное! Сам И.В. Сталин националистом НЕ БЫЛ! Это очень просто доказать. Доктрина коммунизма считает пролетарский интернационализм краеугольным, основополагающим тезисом, стержнем, на котором держится идеология коммунизма. Интернационализм входит составной и неотъемлемой частью в мировоззрение коммуниста. Это то же самое, что знание математики для физика-теоретика. Не бывает физика без математики и не бывает коммуниста без интернационализма.

Поэтому любая попытка противопоставления Ленина (т.е. Партии!) и Сталина (т.е. личности) в пользу личности, придавая при этом самому Сталину облик русского националиста, есть, по сути, попытка привести к власти в России - фюрера.

Великий парадокс наших дней - личность одного из крупнейших деятелей коммунистического движения в истории используется сегодня, как знамя совершенно противоположных идей!

Служит антисоветизму и антикоммунизму.

И нацизму.

Это случилось потому что сам И.В. Сталин в силу специфики исторического момента был вынужден противопоставить себя Партии. И как бы серьёзны ни были причины - результат оказался таким, каким оказался.

Вот почему так непримиримо боролась Партия с "перегибами 30-х", хотя чётко понимала правильность антитроцкистской борьбы Сталина в те годы. Вот почему говорила о Ленине, как о спасительной гавани. Вот почему перешла к коллективному руководству, беспощадно заклеймив "вождизм".

В этом - главный итог столкновения мнений сегодня. И этот итог - результат некоторых событий, имевших место в те великие и по-настоящему переломные исторические времена.