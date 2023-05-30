Пригожин отвечает на все вопросы

Как всегда, в своей ироничной манере, Пригожин поздравил Зеленского, а заодно и генерала Сырского с праздником Труда и Мая в Соледаре (день солидарности) на фоне разрушенного завода.

Мир, Труд, Май!

https://t.me/concordgroup_official/870

На самом деле, как объяснил Пригожин, сегодня у ЧВК тройной праздник.

Во-первых это проллетарский день труда, который они встречают в Соледаре, знаменательно, что встречают день солидарности.

Во-вторых, именно первого мая считается днем образования самого ЧВК Вагнер.

И в третьих, это день рождения знаменитого командира штурмового отряда с позывным "Лотос", который и брал этот самый Соледар со своими бойцами.

https://t.me/concordgroup_official/871

Ну... только Пригожин мог такое придумать.

Показал трофеи на складах Соледара.

Тут пулеметов Томпсона десятки тысяч, все новые, в упаковке, в масле... ППС, ППШ, пулеметы Максим высочайшей скорострельности... пулеметы Дегтярева. Всего тут вооружения на миллионную армию.

Он всем кому надо сообщил, всем написал... и никому ничего не надо.

У нас в Белгородской области бегает ДРГ, Курская, Брянская область визжит, ополчение надо вооружать.. и что эт о никому не нужно? Надо оставить здесь, чтоб дальше сгнило? - вопрошает Пригожин указывая на ящики. Никому ничего не нужно.

Предлагаю вывесить объявление на Авито. Меняю вооружение на миллионную армию на артиллерийские боеприпасы на 300 тонн в сутки.

https://t.me/concordgroup_official/872

"Сегодня ЧВК "Вагнер" продвинулись на бахмуте до 120 метров. 45 тысяч квадратных метров занято нашими подразделениями.

Погибшими - 86 человек бойцов ЧВК "Вагнер". "Снарядный голод" продолжается и усиливается!"

https://t.me/concordgroup_official/873

Заявление Пригожина о ситуации в Бахмуте.Снарядный голод продолжается.Это не значит, что Вагнерам не поставляют припасы полностью-это значит что их поставляют кратно меньше чем нужно при такой интенсивности наступления.Проблемы все те же в ''верхах''.

Дайте уже снаряды Вагнерам.Недостаток снарядов=потеря людей.

https://t.me/zloy_zhurnalist/4066

Командир 5 штурмового отряда Дмитрий Подольский подписывает письма от погибших бойцов ЧВК «Вагнер» депутатам Государственной Думы (запись сделана 30 апреля 2023 года).

- "У меня возник такоы вопрос человеческий: а кто теперь ответит за погибших парней? Которые погибли по чьей вине? Кто не выдавал боеприпасы? Основная масса наших парней - 70-80 процентов - погибли в результате нехватки боеприпасов. Если бы Минобороны полностью удовлетворяло наши заявки, то потерь было бы в пять, а то и в десять раз меньше".

https://t.me/concordgroup_official/874

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«Сегодня мы передали в Госдуму тысячи писем от своих погибших товарищей. На этом видео командир 5 штурмового отряда, Герой России (пять Орденов Мужества, две медали «За Отвагу») Дмитрий Подольский с позывным Салем подписывает письма за наших погибших товарищей. «Груз 200 – мы вместе» – это тот девиз, который вы видели на моем бронежилете в Бахмуте.

Мы задаем вопрос: «Почему околовоенные бюрократы совершили самое тяжкое преступление, которое можно было совершить, и без вооружения, боеприпасов и других необходимых вещей заставили погибать российский народ?».

https://t.me/concordgroup_official/875

Я, Керакошан Левон Вартанович передал вы Госдуму 309 коробок с письмами погибших бойцов ЧВК Вагнер https://t.me/concordgroup_official/880

Публикуем запрос от редакции LIVE24 и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил о том, что в Липецке бывший заключенный 43-летний Рамиль А., который только вернулся после службы в ЧВК «Вагнер», ограбил магазин.

Ранее Вы озвучивали статистику преступлений бывших заключенных после службы в ЧВК «Вагнер». Как складывается ситуация с рецидивистами на данный момент?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Да, действительно, Асанов Рамиль Рушанович проходил службу в подразделениях ЧВК «Вагнер». А теперь хочу вам дать статистику. На 2.05.2023 года контракт закончен чуть менее чем у 26 тысяч бывших заключенных. Преступлений они совершили 54, включая кражи велосипедов, что соответствует 0,21 % или в 20-40 раз меньше, чем это было при обычном выходе на свободу заключенных, в том числе рецидивистов, до СВО».

https://t.me/concordgroup_official/885

Публикуем запрос от редакции Daily Storm и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович! 27 апреля журналиста Антона Красовского вынудили уехать из Донецка. Ему приходили многочисленные угрозы физической расправой. Некоторые отмечали, что ему нельзя даже позволить копать окопы, так как после него «лопату придется сжигать». До поездки в Донецк он сотрудничал с Ксенией Собчак и призывал сжигать украинских детей. С связи с этим хотели бы задать Вам пару вопросов:

Каково Ваше мнение по поводу подобного отношения к его персоне?

Как бы Вы поступили с Красовским, если бы встретили его на фронте или в прифронтовой зоне? Приняли бы в отряды ЧВК «Вагнер», если бы он изъявил такое желание?

Аудиоответ:

https://t.me/concordgroup_official/886

О ситуации в Бахмуте

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил: «Подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись сегодня до 160 метров в Бахмуте в различных направлениях. Под контролем противника чуть больше 2,7 квадратных километра. Освобождены 53 тысячи квадратных метра.

Наши потери - 103 человека. Их должно было быть в разы меньше, если бы не снарядный голод. Боеприпасы нам не дают по-прежнему в необходимых количествах».

https://t.me/concordgroup_official/887

Видео с места поражения бронеавтомобиля на дороге Часов Яр - Артемовск. В машине предположительно находился генерал-майор Танцюра. ВСУ опровергают его уничтожение. Однако, где же видео самого Танцюры, если он жив? Гарный хрячок Тацюра

https://t.me/concordgroup_official/879

Интересная деталь по поводу автомобиля главы Теробороны ВСУ Танцюры, который был поражен на трассе Артемовск-Часов Яр. Информация о маршруте и ориентировка на саму машину просочилась с командного пункта самого Танцюры. Противник ведет поиск утечки.

https://t.me/boris_rozhin/84477

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«Только что мне показали заявление Адама Делимханова. Спасибо, Адам, за поддержку.

Уверен, что он говорил не только от своего имени, но и от многих других депутатов и руководства Государственной Думы. Считаю, что Госдума способна изменить ситуацию к лучшему. Мы делаем общее дело – защищаем интересы России.

Адам, «личку» прочитай, пожалуйста».

https://t.me/concordgroup_official/888

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«Получаю большое количество сообщений от моих соратников. И вот очень интересная цитата из одного из сообщений от очень известного ветерана боевых действий:

«Если оценивать со стороны противника, то мы занимаемся самоистязанием. Наверное, Натовцам интересно наблюдать со стороны, как генштаб своими, а не укровскими руками хоронит организацию, разгром которой противнику казался невыполнимой задачей. Готовились войска, разрабатывались планы. А оказалось все очень просто: надо было найти слабое самолюбивое "полководческое" обиженное существо, которое с визгом "Не прощу!" практически сделало за укров всю работу».

https://t.me/concordgroup_official/889

Публикуем запрос от издания «Накануне.ру» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналисту Fox News заявил, что ВСУ планируют начать контрнаступление на фронте в ближайшие недели. Вы в своих заявлениях неоднократно говорили, что украинская армия может начать наступать в мае. Хотели бы получить Ваш комментарий о нынешней обстановке на фронте.

Публикуем аудиокомментарий Евгения Пригожина:

«Я считаю, что наступление украинской армии уже началось.

Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность врага по периметру и внутри нашего фронта.

При этом, если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем, так не лучшим образом. И поэтому наши фланги, на вопрос насколько они надежны, я пока промолчу из вежливости.

Противник активизировал также и за пределами исторических границ Украины. Террор в России:

Мы видим ситуацию в различных наших областях, поезда, беспилотники и так далее. Поэтому я считаю, что уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу, думаю, что в ближайшее время может быть дни.

При этом ЧВК "Вагнер" полностью контролирует свой фронт, а вот по периметру ситуация выглядит не самым лучшим образом.

https://t.me/concordgroup_official/890

Публикуем запрос от редакции издания «Обозрение» и ответ:

Коллеги, добрый день! Сегодня ночью была совершена атака на Кремль.

Последний раз Кремль бомбили в 1942 году.

Редакция портала OBOZ. INFO просит Евгения Викторовича ответить на несколько вопросов:

1. Как Вы можете прокомментировать сам факт атаки?

2. Будут ли изменены стратегия и тактика военных действий после атаки?

3. Стоит ли ждать ударов по руководству Украины?

4. Должны ли быть нанесены такие удары?

5. Какие еще красные линии на ваш взгляд остались не пересеченными, если остались?

Благодарю за сотрудничество!

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Я никак не могу прокомментировать это явление. Может быть, это молния была. Мне главное снаряды получить, для того, чтобы в Бахмуте продвигаться. И второе — чтобы военные фланги не просрали».

https://t.me/concordgroup_official/891

Публикуем запрос от новостного портала 76. RU и ответ:

Добрый день! Меня зовут Анастасия Вязигина, я корреспондент новостного портала 76. RU. Днем 2 мая 2023 года на нижнем ярусе Волжской набережной в Ярославле девушка в одежде с логотипом ЧВК «Вагнер» раздавала листовки. Фотографии появились в комментариях в наших соцсетях. Прокомментируйте, пожалуйста, это новая рекламная кампания ЧВК? «Вагнер» планирует новый набор добровольцев в Ярославле? Как много ярославцев записались в добровольцы «Вагнер»? Сколько добровольцев записались в отряд через спортивный зал «Динамит»? Какие мероприятия ЧВК «Вагнер» планирует проводить в Ярославле в мае 2023 года?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Анастасия, действительно, эта девушка раздает листовки ЧВК «Вагнер». За последнее время из Ярославля к нам прибыло около 100 человек, и в настоящий момент 130 готовы отправиться в учебный центр ЧВК «Вагнер». Так что спасибо ярославцам, они активно идут в ЧВК «Вагнер».

https://t.me/concordgroup_official/892

Публикуем заявление Евгения Пригожина о ситуации в Бахмуте:

Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 230 метров и заняли 54 тысячи квадратных метра.

Под контролем противника осталось 2,64 квадратных километра.

Погибшие - 116 человек из состава ЧВК "Вагнер".

"Снарядный голод" острейший. ВСУ начали свое контрнаступление. Люди у них и снаряды в безлимите.

Министерство обороны боеприпасы артиллерийские нам не дает. У нас имеется запас на несколько дней.

Никакой реакции со стороны околовоенных чиновников не произошло. Они игнорируют любые вопросы от ЧВК "Вагнер".

Евгений Пригожин о ситуации в Бахмуте и дефиците снарядов.

https://t.me/concordgroup_official/893

Публикуем запрос от редакции издания «Новый день» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Вчера, 3 мая, произошла атака беспилотника по Кремлю. В сети обсуждают меры ответного удара, в том числе возможность применения ядерного оружия. Как вы считаете, оправданно ли это? Какие ответные меры, по-Вашему, должны быть приняты?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Как человек радикально настроенный я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может. Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться как это могло произойти в принципе, а после этого приложить все усилия для того, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологий БПЛА и точно такими же беспилотниками отвечать. А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник».

https://t.me/concordgroup_official/894

Потери ЧВК «Вагнер» за 4 мая 2023 года Вот тут лежат парни ЧВК, кровь которых еще не остыла Сними всех, говорит он оператору Тут лежат чьи-то сыновья, братья и отцы Снарядов недостача на 70 процентов, поэтому их столько А потом он срывается на крик Пид...! У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где, ... , боеприпасы? Посмотрите на них! Сука!

Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни, и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право.

Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это".

Евгений Пригожин опубликовал тяжелое видео, в котором показал цену дефицита боеприпасов и прошелся по тем, кто в трудный момент не принимат важные решения.

Кто ответит за погибших парней?

https://t.me/concordgroup_official/895

Публикуем заявление Евгения Пригожина и бойцов ЧВК «Вагнер» "Официально обращаюсь к Верховному главнокомандующему, начальнику Генштаба, Министру обороны и народу России.

Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнер", от имени командования ЧВК "Вагнер", что 10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны.

Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель.

Совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение удерживать позиции и продолжать наступление на Бахмут до 10 мая 2023 года, чтобы священный для россиян праздник - 9 мая, День победы - встретить блеском русского оружия.

Мы залижем раны, и когда Родина будет в опасности, вновь встанем на ее защиту. Русский народ может на нас рассчитывать". https://t.me/concordgroup_official/896

Евгений Пригожин, ЧВК «Вагнер» рассказал за что сняли генерал-полковника Мизинцева "За десятки тысяч убитых и раненых перед их матерьями и детьми они понесут ответственность, я этого добьюсь".

Евгений Пригожин в новом видео сказал, что будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто повинен в гибели и ранениях бойцов из-за "снарядного голода".

По словам руководителя ЧВК, министр обороны Шойгу и начальник Генштаба Герасимов не выдавали боеприпасы, несмотря на все заявки и просьбы со стороны ЧВК "Вагнер".

Кроме того, Пригожин раскрыл причины снятия с должности в МО РФ Михаила Мизинцева.

https://t.me/concordgroup_official/900

Публикуем запрос от редакции издания MOS. NEWS и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович! Сегодня после Вашего эмоционального заявления о дефиците боеприпасов у ЧВК «Вагнер», министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал готовность военной техники и вооружения в Южном военном округе. Он поручил генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопрос непрерывного снабжения группировок войск в зоне СВО всем необходимым вооружением и военной техникой.

Как Вы считаете, получит ли ЧВК «Вагнер» необходимые боеприпасы и будет ли решена проблема «снарядного голода»?

Аудиоответ:

"Я не в курсе, какие были даны поручения. Представитель ЧВК "Вагнер" Трошев при Генеральном Штабе никакую информацию не получал, с ним никто не общается".

Как не было снарядов так и нет

https://t.me/concordgroup_official/901

Как заявил накануне Евгений Пригожин, из 45 квадратных километра Бахмута под контролем противника остается лишь 2,52.

На данный момент серьезные боестолкновения идут за квартал многоэтажных зданий. Борьба за западную многоэтажную застройку, по сути, должна поставить точку в освобождении города.

"Музыканты" работают с двух направлений: продвигаются из центра к западу, а также с северо-запада через частный сектор.

Возле поселка Хромово продолжаются бои за трассу на Часов Яр. Дорога находится под постоянным огнем артиллерии. Рассказ про обстановку в населенном пункте Бахмут, он же Вагнерлэнд.

"Противник подтягивает ежедневно от 400 до 600 человек, столько же убитыми. Враг не жалеет боеприпасов. Появилось большое количество иностранной техники.

Подразделения ЧВК "Вагнер" работают слаженно, двигаемся дальше".

Осталось 2,5 километра штурмануть - и город будет взят.

https://t.me/concordgroup_official/903

Публикуем заявление Евгения Пригожина о ситуации в Бахмуте:

Несмотря на тяжелый "снарядный голод", подразделения ЧВК "Вагнер" сегодня продвинулись до 170 метров и заняли 59,5 тысяч метров квадратных. Под контролем противника остается 2,52 квадратных километра.

"Как я сегодня и говорил, у нас есть еще остатки возможностей продвигаться в Бахмуте до исхода 9 мая. Собаки лают - караван идет".

https://t.me/concordgroup_official/902





В аудиоответе Пригожин поблагодарил Захара Прилепина за его позицию.

https://t.me/concordgroup_official/904



Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут. В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, несомненно, силами «Ахмат».

https://t.me/concordgroup_official/907

https://t.me/concordgroup_official/908



Ответы Евгения Пригожина на главные вопросы, которые есть у общества

May 06, 2023

Для того, чтобы исключить кривотолки, отвечаю на главные вопросы, которые есть у общества ко мне и к ЧВК «Вагнер». Для того, чтобы исключить кривотолки, отвечаю на главные вопросы, которые есть у общества ко мне и к ЧВКВагнер I. Что делала ЧВК «Вагнер» в Бахмуте? Зачем был нужен Бахмут? 1. ЧВК «Вагнер» зашла на территорию населенного пункта Первомайское 19 марта 2022 года, в связи с тем, что российские Вооруженные силы не могли справиться с поставленными задачами, продвинуть фронт в западном направлении и прорвать оборону ВСУ по линии 2014 года. 2. ЧВК «Вагнер» успешно справилась с задачей прорыва укрепрайона обороны ВСУ, первой точкой которого стал населенный пункт Попасная, к 9 мая 2022 года. Наличие данных укрепрайонов в планах СВО не значилось. Мы должны были взять Попасную к 14-15 мая, но уперлись для того, чтобы сделать это по традиции ко Дню Победы. 3. После бегства подразделений МО РФ из Херсонской, Николаевской, Харьковской и Луганской областей (Красный Лиман, Купянск, Изюм), подразделения ЧВК «Вагнер» сдержали натиск противника на фронте протяженностью 148 км, при этом за сутки выставила позиции на части фронта протяженностью 38 км. 4. 8 октября 2022 года совместно с Генералом Армии Сергеем Суровикиным было принято решение о начале операции «Бахмутская мясорубка» – штурм населенного пункта Бахмут с целью спровоцировать Владимира Зеленского вбрасывать как можно больше сил для удержания Бамхута. В Бахмуте мы перемалывали ВСУ, отсюда название – «Бахмутская мясорубка». 5. Целью операции «Бахмутская мясорубка» было дать возможность подразделениям российской армии занять выгодные рубежи обороны, провести мобилизацию, дооснащение, обучение личного состава и повысить свой боевой потенциал. 6. Сроком операции совместно с Генералом Армии С.Суровикиным был принят период 6 месяцев (условно до 8 апреля 2023 года). 7. Стратегического значения для дальнейшего продвижения на запад населенный пункт Бахмут не имеет. 8. Стратегическое значение для продвижения российской армии имеет взятие населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка – «Донбасское кольцо», западнее которого открываются равнинные территории, на которых ВСУ тяжело удерживать оборону в случае ведения наступления превосходящими силами российской армии. II. Почему возник “снарядный голод”? 9. На фоне продвижения ЧВК “Вагнер”, которая заняла 1500 кв. км и 71 населенный пункт, Министерство обороны РФ терпело неудачи: поражения на фронтах, отсутствие управления, скандалы с мобилизацией, проблемы со снабжением, дисциплиной и так далее. 10. Для компенсации своих неудач, по причине зависти, при попытках интриг Министерство обороны приняло решение начать противодействие ЧВК «Вагнер»: – был запрещен набор добровольцев среди заключенных; – прекращены поставки вооружения; – урезана поставка боеприпасов до 30% от заявок (с мая 2023 года – до 10%). 11. Министерство обороны создавало и другие проблемы: – прекратились выдачи заслуженных орденов и медалей погибшим; – ЧВК «Вагнер» было отказано в возможности самолетных рейсов для переброски личного состава с территории Африки в зону СВО; – взаимодействующим с ЧВК «Вагнер» лицам из Министерства обороны было запрещено коммуницировать с подразделениями ЧВК «Вагнер»; – отключена специальная связь; – было отказано в самолетах для оперативной переброски боеприпасов. 12. Несмотря на противодействие Министерства обороны, ЧВК «Вагнер» продолжила успешно вести боевые действия. 13. Для того, чтобы обеспечить полную «снарядную блокаду», которая заключается не в искусственном дефиците снарядов, а в полном прекращении поставок, был уволен генерал-полковник Михаил Мизинцев. 14. У ЧВК «Вагнер» имеется возможность приобретения снарядов иными способами, не из запасов российской армии. Однако в содействии собственным поставкам и производстве боеприпасов ЧВК «Вагнер» совместно с иностранными партнерами было отказано. III. Почему ЧВК “Вагнер” выходит из Бахмута? 15. ЧВК «Вагнер» воюет уже почти 400 дней, с 19 марта 2022 года. Практически все подразделения после проведения военных операций (на которые, согласно всем действующим военным нормам, отводится 25 дней) выводятся на переформирование, переподготовку и отдых. 16. За семь месяцев «Бахмутской мясорубки» ЧВК «Вагнер» утратила свой боевой потенциал. Причиной этому стали ограничения в приеме личного состава, созданные в феврале 2023 года, отсутствие необходимого количества вооружения, отсутствие необходимого количества боеприпасов (искусственно созданный «снарядный голод»). 17. Следует отметить, что операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. 18. Свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила. 19. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 марта 2023 года заявил, что взятие под контроль Бахмута откроет дорогу к дальнейшему наступлению вглубь обороны украинской армии. Он назвал Бахмут важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. В направлении Славянска и Краматорска оперативный простор уже открыт, и остаток в 2,42 кв. км значения для оперативного простора не имеет. IV. Что будет делать ЧВК «Вагнер» после выхода из Бахмута? 20. После выхода из Бахмута ЧВК «Вагнер» выйдет в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности, доподготовки подразделений, и будет находиться там до момента исчезновения угрозы для России и российских граждан в рамках данной военной операции. В случае возникновения угрозы, ЧВК «Вагнер», безусловно, незамедлительно встанет на защиту своей Родины. 21. Большинство бойцов и командиров вступили в ЧВК «Вагнер», уйдя из подразделений Министерства обороны, так как полностью потеряли к ним доверие. Поэтому подразделениями ЧВК «Вагнер» принято решение о невозможности вступления в структуры Министерства обороны. Также следует отметить, что ЧВК «Вагнер» – это коллектив единомышленников. Большинство «вагнеровцев» лучше уйдут на заслуженный отдых, чем перейдут в другие подразделения. ЧВК «Вагнер» – не место несения службы, это призвание и философия. V. Как ведется расчет нормы боеприпасов? (Все цифры несколько искажены, но общий смысл и пропорции соблюдены) 22. Итак, каким образом делается расчет боеприпасов. Берем за основу условную группировку ЧВК «Вагнер» в 30 тысяч человек на боевых задачах в Бахмуте. – Напротив ЧВК «Вагнер» находится противник в количестве около 80 тысяч человек. А непосредственно в Бахмутской агломерации около 35 тысяч человек противника. – При наступлении стандартное соотношение сил по нормативам должно быть 3:1. То есть на каждого обороняющегося – трое наступающих. – При группировке противника в 35 тысяч человек и количестве вооружения [X], ЧВК «Вагнер» должна составлять 105 тысяч человек, а количество вооружений [X] х 3. – Таким образом боевой потенциал ЧВК «Вагнер» должен превосходить в три раза потенциал противника. – Фактически боевой потенциал ЧВК «Вагнер» меньше боевого потенциала противника в 1,2-2 раза (то есть в 3,6-6 раз меньше, чем требуется для наступательных действий). – Несмотря на недостаток численности подразделений, вооружения и боеприпасов, ЧВК «Вагнер» компенсирует этот недостаток серьезным превосходством в уровне организации, взаимодействия и подготовки. 23. ЧВК «Вагнер» расходует в среднем 6 тысяч снарядов в сутки. И подает свои заявки, исходя из требуемого количества, исключительно по опыту предыдущих дней. 24. До мая 2023 года руководство Министерства обороны подписывало от 10 до 30% потребности боеприпасов, указанных в заявке, – в зависимости от периода. Однако, благодаря действиям ответственных офицеров Министерства обороны, нам удавалось получать их больше, чем подписано — а именно, от 30 до 60% от потребности. 25. Таким образом, в среднем, с октября 2022 по май 2023 года мы получали 38% от запрашиваемой потребности. 26. Та же самая ситуация с вооружением и военной техникой: обеспеченность ЧВК «Вагнер» по танкам, артиллерии и бронемашинам составила 30-40% от необходимого количества для выполнения боевых задач. 27. Как считать необходимое количество боеприпасов? Существует много различных вариантов: – Первый: из опыта ведения боевых действий с учетом количества, в том числе недостающих танков, артиллерии, бронированной техники и вооружения за предыдущий период. Так, как считаем мы – это самый практичный вариант. – Второй: согласно нормам, определенным Правилами стрельбы и управления огнем, расход боеприпасов на подавление взводного опорного пункта противника составляет 180 снарядов на 1 гектар. Средняя длина фронта ЧВК «Вагнер» с учетом разных периодов — 80 км. Это около 400 опорных пунктов противника. На их подавление необходимо 180 х 400, то есть 72 тысячи снарядов в день. И так ежедневно. – Третий: для подавления одной механизированной дивизии НАТО на условную операцию (25 дней) необходимо около 270 тысяч расчетных боеприпасов (152 мм), согласно методике оперативно-тактических расчетов. Одна дивизия НАТО — это 12 тысяч человек. 35 тысяч — это три дивизии. Три дивизии — 270 тысяч умножить на 3 (для подавления) — 810 тысяч снарядов. Делим на 25 дней —получаем 32 тысячи снарядов в день на подавление. 28. Напоминаю: мы просили 6 тысяч снарядов в день, нам подписывали от 600 до 1000 снарядов, а получали мы 1,5-2 тысячи в день. 29. Для примера, чтобы не раскрывать секреты: 10 наименований боеприпасов, которые были заказаны на первую декаду мая. Запрошено ЧВК «Вагнер» 45 тысяч, подписано к выдаче 5800 снарядов. 30. Спасибо генерал-полковнику Мизинцеву, что выдавал чуть больше, чем подписывали в Генштабе. Крайне мало, но хоть что-то. С 1 мая, после его увольнения, больше не выдают совсем. VI. Как влияет нехватка боеприпасов на санитарные потери? 31. Для сохранения боеспособности во время полномасштабной войны считаются приемлемыми потери («200-е» и «300-е») в 10-12% за 25 дней (длительность проведения условной военной операции). Арифметика очень простая: — Если дают 18 тысяч снарядов в день, потери составляют 10%; — Если дают 6 тысяч снарядов в день, потери — 24%; — Если дают 2 тысячи снарядов в день, потери составляют 35% и выше. 10% боеприпасов от нормы никто не рассчитывает. В таком случае подразделение обречено на гибель. Теперь мы получаем 10%. 32. ЧВК «Вагнер» по военным расчетам должны давать 18 тысяч снарядов в день. И должно быть вооружение [X] х 3. В этом случае потери составляли бы 10-12% в условиях полноценной войны. У ЧВК «Вагнер» было количество вооружений не [X] x 3, а [X], поэтому мы и просили не 18, а 6 тысяч снарядов. В этой ситуации наши потери должны были бы быть 24%, при 6 тысячах снарядов. Но нам давали 2 тысячи, благодаря усилиям ответственных генералов и Мизинцева. Поэтому наши расчетные потери должны были быть 35% за каждые 25 дней. То есть ЧВК «Вагнер» за 6 месяцев «Бахмутской мясорубки» должна была потерять 200% личного состава. 33. Необходимо отметить, что при потере 30% подразделение считается не боеготовым. Мы должны были выполнить одну боевую задачу (25 дней): умереть и переформатироваться, и так 14 раз подряд. Вместо этого мы как-то уже 14 месяцев подряд воюем. Это говорит о безумной эффективности ЧВК «Вагнер». Это стандартные расчеты, которым учат в Генштабе. 34. Безусловно, потери, еще раз повторюсь, благодаря высочайшему уровню обучения, управления и взаимодействия, ниже расчетных. Но ЧВК «Вагнер» все-таки понесла значительные потери, и, несмотря на это, мы живы: не потеряно взаимодействие, управление и боевой дух. 35. ЧВК «Вагнер» искусственно приведена к небоеготовности за счет искусственно созданного «снарядного голода». 36. Как мы выживаем? Ответ простой. Управление, оптимизация, военные хитрости, взаимодействие, немедленный ремонт, восстановление и модернизация: как военной техники, так и личного состава, который, получив ранение, проходит быстрый курс восстановления и снова рвется на выполнение боевых задач. Потому что мы — монолитная команда единомышленников. 37. Эти качества позволили нам перемолоть около 50 тысяч солдат ВСУ убитыми и не допустить контрнаступления противника до сегодняшнего дня по всей линии фронта. VII. Где есть снаряды? 38. Российская военная промышленность вышла на объем производства снарядов достаточный, чтобы обеспечить в полном объеме около 5 таких боеспособных соединений, как ЧВК «Вагнер», с длиной фронта 120-150 км и одновременным наступлением по всем участкам фронта. 39. Объемы запасов вооружения и боеприпасов позволяют обеспечивать всех, в том числе по нормативным количествам. 40. Можно с уверенностью сказать, что две трети санитарных потерь ЧВК «Вагнер» вызваны исключительно искусственно созданным «снарядным голодом». Это десятки тысяч убитых и раненых граждан РФ, которые погибли и понесли тяжелые увечья из-за искусственно созданного «снарядного голода». 41. Надо учитывать, что многие другие подразделения тоже испытывают «снарядный голод». Предполагалось, что, если они получат снаряды, то поделятся с ЧВК «Вагнер». Поэтому прекращение деятельности ЧВК «Вагнер» положительно скажется на других частях и подразделениях, и позволит обеспечить их боеприпасами.

https://telegra.ph/Otvety-Evgeniya-Prigozhina-na-glavnye-voprosy-kotorye-est-u-obshchestva-05-06

Публикуем заявление Евгения Пригожина

"Лучше сохранить армию, чем выиграть сражение. В Артемовске сегодня взято практически 95% территорий, оставшиеся 5% для развития похода дальше на запад никакой роли не играют.

ЧВК "Вагнер" не имеет боеприпасов. Я сохраняю ЧВК "Вагнер" в том виде, в какой она есть.

Два квадратных километра на ход военной операции никаким образом не влияют".

Евгений Пригожин ответил тем, кто критикует ЧВК "Вагнер" за выход с Бахмута, подчеркнув, что у него нет амбиций остаться в истории человеком, взявшим город.

Операция "бахмутская мясорубка" закончена по причине отсутствия боеприпасов.

https://t.me/concordgroup_official/911

Аудиозаявление Евгения Пригожина:

Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующие: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник, нам говорят о том, что мы можем действовать

в Артемовске так, как считаем нужным, и нам дают Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнера" взаимодействия с минобороны, а это единственный человек

со звездой генерала армии, который умеет воевать, среди тех с этой звездой генерал армии.

И еще немаловажная деталь, я вчера в наших закрытых чатах специально задал вопрос всем командирам младшего звена, которые сразу довели до бойцов, если кто-то хочет, он может перейти в другие воинские формирования.

Все однозначно ответили нет, причем в нецензурной, естественно, свойственной для ЧВК "Вагнера" форме.

https://t.me/concordgroup_official/912

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