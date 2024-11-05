Альбом с проектами Алексея Щусева, удостоенные Сталинской Премии. 1954 г

Электронекрасовка оцифровала альбом с проектами архитектора Алексея Щусева, в издание вошли только работы, удостоенные Сталинской премии, — Мавзолей Ленина, институт Маркса — Энгельса — Ленина в Тбилиси, театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте и станция московского метро «Комсомольская-кольцевая». Новости СМИ2 https://electro.nekrasovka.ru/books/6262992