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Мы из Советского Союза

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Альбом с проектами Алексея Щусева, удостоенные Сталинской Премии. 1954 г

Электронекрасовка оцифровала альбом с проектами архитектора Алексея Щусева, в издание вошли только работы, удостоенные Сталинской премии, — Мавзолей Ленина, институт Маркса — Энгельса — Ленина в Тбилиси, театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте и станция московского метро «Комсомольская-кольцевая».

https://electro.nekrasovka.ru/books/6262992

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