Сохраненное и восстановленное, ч.26

В Арзамасе восстанавливают колокольню Троицкой церквиТроицкая церковь, в народе «Белая Троица», располагалась на Троицкой площади (сегодня это площадь Гагарина), на месте, где сейчас стоит памятник живописцу Александру Васильевичу Ступину. Большой, кирпичный, однокупольный храм св. Живоначальной Троицы был построен в 1824 году.
В народе она стала именоваться «Белой Троицей», в отличие от «Чёрной Троицы» — одноимённого главного храма мужского Троицкого монастыря, расположенного неподалёку.Церковь вместе с колокольней была разрушена в 1933 году. И вот в 2024 году началось восстановление колокольни, а сейчас она уже построена на 2/3.
В Уфе завершается ремонт огромного мозаичного фонтана в Черниковке.Фотографии канала «Уфа тут» показывают, что качество работ, мягко говоря, далеко от реставрационного. Местные чиновники оправдываются:
…фонтан не является объектом культурного наследия и не выполнен из уникальных материалов, которые необходимо было бы сохранить. Поэтому решили не реставрацию один-в-один, а реконструировать его.Как видно, дело не столько в уникальности материала, сколько в грамотном с ним обращении. Достаточно дорогостоящая смальта была лениво наколота на крупные куски и положена впритирку — совсем другая техника, нежели использовалась советскими монументалистами.Статус объекта культурного наследия или его отсутствие не являются каким-то объективным свидетельством ценности объекта. В России есть множество ОКН, которые давно утратили аутентичность, и столько же настоящих памятников без всякого охранного статуса.
Если для проведения нормальной реставрации фонтану в Уфе недоставало только охранного статуса, то его отсутствие — просчет тех же местных чиновников, что сейчас оправдываются за результат безобразного ремонта. Создали на абы как, для галочки и рапорта.
Городецкая роспись в Нижегородской области
Яркие краски, фигуры коней, силуэты птиц, белая и черная обводка, пышные «розаны», веселые гирлянды и букеты, многоцветие фона. Среди всех народных художественных промыслов Нижегородской области особенно выделяется городецкая роспись. Начиналась она в 19 веке с деревянных прялок и постепенно охватывала все новые и новые предметы. «В росписи этой есть и своя философия… Это утверждение простых человеческих радостей, которые необходимы и ценимы всеми без исключения». Сейчас фабрика «Городецкая роспись» переживает второе рождение. Инвестор Альберт Гусев (группа компаний «Сладкая жизнь»), выкупивший под восстановление торговые ряды 19 века, решил разместить в обветшавшем здании новый музей художественного промысла.Сказано — сделано. Сегодня в Городце появилась новая точка притяжения. На дом теперь приятно взглянуть, отреставрировали старинную кладку и металлические ставни. Внутри — экспозиция, магазин, скоро откроется кафе. Привели в порядок не только здание, но и улицу: дорогу вымостили клинкерным кирпичом из Санкт-Петербурга. Тут, в часе езды от Нижнего Новгорода, очень красиво — величавая Волга, наличники, деревянная резьба, валы, музейный квартал, набережная. Приезжайте в Городец и погрузитесь в необыкновенный мир старой России.
Башня ШуховаВ посёлке Ляхово Балахнинского района Нижегородской области 90 лет назад была построена башня по мотивам знаменитых гиперболоидных конструкций инженера Владимира Шухова. Пожарную каланчу (вышку для отслеживания пожаров) возвели в 1935 году на средства членов добровольной пожарной дружины сёл Ляхово, Костенево и Большое Козино. Легкая, простая в сборке стальная конструкция при этом очень прочная.Очень здорово, что местные власти дали каланче статус регионального ОКН. В 2023 году АНО «АСИРИС» начал тут реставрацию: удалось сохранить исторический облик каланчи и привести ее в порядок.Башня высотой 14 метров состоит из 24 металлических стержней, семи горизонтальных колец и четырех лестничных маршей. Это не просто красиво, это очень красиво!
Еще один дом в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей В Нижнем Новгороде по адресу Короленко, 28 преобразился к лету 2025 года.АСИРИС (Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области) привёл в порядок исторический дом: покрашены фасады, восстановлены шесть исторических наличников на верхнем этаже, а также воссозданы наличники по оригинальным образцам для окон первого этажа, частично восстановлены цоколь здания, угол брандмауэрной стены, проведены другие работы.Дом когда-то принадлежал дворянской семье Савельевых. Многие предметы их быта теперь можно увидеть на выставке-променаде «Найденное» здесь же, в квартале.
Кажется, появился ещё один повод посетить Нижний Новгород и квартал церкви Трёх Святителей.
Исторические люки установлены в квартале церкви Трёх Святителей тоже АСИРИСомСегодня люки-менажницы — самостоятельные арт-объекты, идеально дополняющие историческую среду когда-то городской окраины. Теперь, спеша по своим делам 21 века по центральным улицам Короленко и Славянской, вы на несколько минут можете оказаться в городе начала прошлого века, когда размеренную тишину нарушали разве что звуки мимо проезжавшего экипажа.На ближайшей прогулке по кварталу церкви Трех Святителей попробуйте отыскать все три люка-менажницы.Улицы Славянская и Короленко обновляются по концепции ИРГСНО в рамках большой работы по воссозданию исторического облика квартала церкви Трёх Святителей.
Благая весть пришла из Тамбова: в городе воссоздадут Рождественский собор
История собора началась в 1836 году, когда почетный гражданин Тамбова купец I гильдии И.А. Суворов завещал своим душеприказчикам построить храм на базарной площади. С момента основания до момента освящения собора прошло 14 лет.
В январе 1873 года произошло знаменательное событие торжественного освящения храма, построенного в русско-византийском стиле, а прилегающая к собору улица стала в его честь именоваться Рождественской.Построенный Собор Рождества Христова являл собой великолепную картину. Эта постройка была пятиглавой. В центре красовался купол с восемью гранями. Сам купол был шатрового вида. Современники в один голос говорили, что интерьеры собора были потрясающими и оформленными с особенным изыском. Однако главным богатством Христорождественского собора являлась священная реликвия. В этом храме пребывали мощи Пантелеимона – великомученика.
В послереволюционные годы Христорождественский собор до в 1933 года еще принадлежал приходской общине, а затем был закрыт и передан союзу семеноводства, а металлическую ограду отправили на литейное производство. Через 6 лет уникальное здание было взорвано.
И вот отличная новость.В историческом центре Тамбова восстановят разрушенный храм постройки 19 века. Речь идёт о Христорождественском соборе. Он стоял на месте современного центрального рынка и уже тогда был со всех сторон окружён торговыми рядами. Высота восстановленного здания вместе с крестом составит 53,83 метра.Говорить об этом начали еще в 2013 году. Затем к этому вопросу вернулись уже в 2018 году. Тамбовская епархия совместно с региональным управлением культуры проводили раскопки в районе центрального рынка. На территории между «Кратой» и «Альянсом» есть внутренний проезд. Как раз на этом месте стоял Христорождественский собор.Первые здания рынка уже начали сносить. К примеру, кирпичное строение рядом с «Альянсом» выкуплено. Готовится установка строительных ограждений, скоро будут приступить к сносу здания.Предстоит ещё большая работа по выкупу земли у частных владельцев перед тем, как начнётся собственно стройка.
На башне святого Олафа в Выборгском замке снова открылась смотровая площадка Саму башню уже отреставрировали.Теперь на башню можно подняться не только по лестнице, но и на лифте, который будет использоваться для маломобильных посетителей.
Башня святого Олафа — это первое сооружение Выборга, которое начали строить ещё в XIII веке, а также единственный на территории России средневековый донжон, перестроенный в XVI веке в артиллерийскую башню.
Водонапорная башня 1902 года на Красной площади в Тобольске.Недавно приведена в порядок архитектором и реставратором Сергеем Вобликовым. Внутри планируется разместить музейное пространство.
Старинный дом в Вологде
В 2020 году 30-летний архитектор Иван Магарев, который получил образование в Вологде, а потом учился в Милане, решил найти квартиру в родном городе. Бюджет был ограничен двумя миллионами рублей. В итоге на Авито ему попался роскошный особняк с готическими мотивами в селе Устье на берегу Кубенского озера. Мимо таких предложений не проходят, и покупка состоялась. Особняк принадлежал потомкам купца Ивана Никуличева, который владел лесопильными и стекольными заводами. Дом был возведен 1910-е годы. Накануне сделки здание принадлежало «Вологодскому картофелю». Уже пять лет Иван Магарев занимается реставрацией дома Никуличевых. Здание превратилось в общественно-культурный центр села Устье — тут проходят мероприятия, около месяца назад заработала кофейня. На втором этаже живет сам Ваня, воспитывает двух котов, днем удаленно работает, а вечером превращается в устьянского дачника. В доме он хочет со временем устроить апартаменты.Все работы ведет, опираясь на желание законсервировать «обшарпе» — каждую черточку, каждый шрам на теле дома, чтобы показать все этапы жизни особняка.
В Вологде частные инвесторы активно восстанавливают деревянные дома.В старинных зданиях размещаются в том числе и гостиницы.Вот, например, Мы остановились в бутик-отеле «Маруся», который расположен в центре города. Вологда вообще очень компактна, ее историческое ядро можно обойти за два часа. Руководитель проекта Юлия Горбунова подробно рассказала, как взялась за объект: восстанавливали почти семь лет, открылись в конце 2023 года. Это объект культурного наследия, поэтому все сохранили по максимуму. Десять номеров. Дом полностью деревянный, дышит. Спится хорошо. В интерьерах — старые балясины, вологодское кружево, местные игрушки. Вкусные завтраки, советую сырники и омлет с форелью. Много приятных мелочей — в номере, например, оставляют прогноз погоды на следующий день. Сейчас заканчивают отделку банного комплекса. Вологда — это город концентрированного удовольствия: от маленьких цветочных до огромного количества музеев. И начать знакомство с ним с «Маруси» — вполне себе хорошая идея.
