Сохраненное и восстановленное, ч.26

В Арзамасе восстанавливают колокольню Троицкой церкви Троицкая церковь, в народе «Белая Троица», располагалась на Троицкой площади (сегодня это площадь Гагарина), на месте, где сейчас стоит памятник живописцу Александру Васильевичу Ступину. Большой, кирпичный, однокупольный храм св. Живоначальной Троицы был построен в 1824 году.

В народе она стала именоваться «Белой Троицей», в отличие от «Чёрной Троицы» — одноимённого главного храма мужского Троицкого монастыря, расположенного неподалёку. Церковь вместе с колокольней была разрушена в 1933 году. И вот в 2024 году началось восстановление колокольни, а сейчас она уже построена на 2/3.

В Уфе завершается ремонт огромного мозаичного фонтана в Черниковке. Фотографии канала «Уфа тут» показывают, что качество работ, мягко говоря, далеко от реставрационного. Местные чиновники оправдываются:

…фонтан не является объектом культурного наследия и не выполнен из уникальных материалов, которые необходимо было бы сохранить. Поэтому решили не реставрацию один-в-один, а реконструировать его. Как видно, дело не столько в уникальности материала, сколько в грамотном с ним обращении. Достаточно дорогостоящая смальта была лениво наколота на крупные куски и положена впритирку — совсем другая техника, нежели использовалась советскими монументалистами. Статус объекта культурного наследия или его отсутствие не являются каким-то объективным свидетельством ценности объекта. В России есть множество ОКН, которые давно утратили аутентичность, и столько же настоящих памятников без всякого охранного статуса.

Если для проведения нормальной реставрации фонтану в Уфе недоставало только охранного статуса, то его отсутствие — просчет тех же местных чиновников, что сейчас оправдываются за результат безобразного ремонта. Создали на абы как, для галочки и рапорта.

Городецкая роспись в Нижегородской области

Яркие краски, фигуры коней, силуэты птиц, белая и черная обводка, пышные «розаны», веселые гирлянды и букеты, многоцветие фона. Среди всех народных художественных промыслов Нижегородской области особенно выделяется городецкая роспись. Начиналась она в 19 веке с деревянных прялок и постепенно охватывала все новые и новые предметы. «В росписи этой есть и своя философия… Это утверждение простых человеческих радостей, которые необходимы и ценимы всеми без исключения». Сейчас фабрика «Городецкая роспись» переживает второе рождение. Инвестор Альберт Гусев (группа компаний «Сладкая жизнь»), выкупивший под восстановление торговые ряды 19 века, решил разместить в обветшавшем здании новый музей художественного промысла. Сказано — сделано. Сегодня в Городце появилась новая точка притяжения. На дом теперь приятно взглянуть, отреставрировали старинную кладку и металлические ставни. Внутри — экспозиция, магазин, скоро откроется кафе. Привели в порядок не только здание, но и улицу: дорогу вымостили клинкерным кирпичом из Санкт-Петербурга. Тут, в часе езды от Нижнего Новгорода, очень красиво — величавая Волга, наличники, деревянная резьба, валы, музейный квартал, набережная. Приезжайте в Городец и погрузитесь в необыкновенный мир старой России.

Башня Шухова В посёлке Ляхово Балахнинского района Нижегородской области 90 лет назад была построена башня по мотивам знаменитых гиперболоидных конструкций инженера Владимира Шухова. Пожарную каланчу (вышку для отслеживания пожаров) возвели в 1935 году на средства членов добровольной пожарной дружины сёл Ляхово, Костенево и Большое Козино. Легкая, простая в сборке стальная конструкция при этом очень прочная. Очень здорово, что местные власти дали каланче статус регионального ОКН. В 2023 году АНО «АСИРИС» начал тут реставрацию: удалось сохранить исторический облик каланчи и привести ее в порядок. Башня высотой 14 метров состоит из 24 металлических стержней, семи горизонтальных колец и четырех лестничных маршей. Это не просто красиво, это очень красиво!

Еще один дом в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей В Нижнем Новгороде по адресу Короленко, 28 преобразился к лету 2025 года. АСИРИС (Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области) привёл в порядок исторический дом: покрашены фасады, восстановлены шесть исторических наличников на верхнем этаже, а также воссозданы наличники по оригинальным образцам для окон первого этажа, частично восстановлены цоколь здания, угол брандмауэрной стены, проведены другие работы. Дом когда-то принадлежал дворянской семье Савельевых. Многие предметы их быта теперь можно увидеть на выставке-променаде «Найденное» здесь же, в квартале.

Кажется, появился ещё один повод посетить Нижний Новгород и квартал церкви Трёх Святителей.

Исторические люки установлены в квартале церкви Трёх Святителей тоже АСИРИСом Сегодня люки-менажницы — самостоятельные арт-объекты, идеально дополняющие историческую среду когда-то городской окраины. Теперь, спеша по своим делам 21 века по центральным улицам Короленко и Славянской, вы на несколько минут можете оказаться в городе начала прошлого века, когда размеренную тишину нарушали разве что звуки мимо проезжавшего экипажа. На ближайшей прогулке по кварталу церкви Трех Святителей попробуйте отыскать все три люка-менажницы. Улицы Славянская и Короленко обновляются по концепции ИРГСНО в рамках большой работы по воссозданию исторического облика квартала церкви Трёх Святителей.

Благая весть пришла из Тамбова: в городе воссоздадут Рождественский собор

История собора началась в 1836 году, когда почетный гражданин Тамбова купец I гильдии И.А. Суворов завещал своим душеприказчикам построить храм на базарной площади. С момента основания до момента освящения собора прошло 14 лет.

В январе 1873 года произошло знаменательное событие торжественного освящения храма, построенного в русско-византийском стиле, а прилегающая к собору улица стала в его честь именоваться Рождественской. Построенный Собор Рождества Христова являл собой великолепную картину. Эта постройка была пятиглавой. В центре красовался купол с восемью гранями. Сам купол был шатрового вида. Современники в один голос говорили, что интерьеры собора были потрясающими и оформленными с особенным изыском. Однако главным богатством Христорождественского собора являлась священная реликвия. В этом храме пребывали мощи Пантелеимона – великомученика.

В послереволюционные годы Христорождественский собор до в 1933 года еще принадлежал приходской общине, а затем был закрыт и передан союзу семеноводства, а металлическую ограду отправили на литейное производство. Через 6 лет уникальное здание было взорвано.

И вот отличная новость. В историческом центре Тамбова восстановят разрушенный храм постройки 19 века. Речь идёт о Христорождественском соборе. Он стоял на месте современного центрального рынка и уже тогда был со всех сторон окружён торговыми рядами. Высота восстановленного здания вместе с крестом составит 53,83 метра. Говорить об этом начали еще в 2013 году. Затем к этому вопросу вернулись уже в 2018 году. Тамбовская епархия совместно с региональным управлением культуры проводили раскопки в районе центрального рынка. На территории между «Кратой» и «Альянсом» есть внутренний проезд. Как раз на этом месте стоял Христорождественский собор. Первые здания рынка уже начали сносить. К примеру, кирпичное строение рядом с «Альянсом» выкуплено. Готовится установка строительных ограждений, скоро будут приступить к сносу здания. Предстоит ещё большая работа по выкупу земли у частных владельцев перед тем, как начнётся собственно стройка.

На башне святого Олафа в Выборгском замке снова открылась смотровая площадка Саму башню уже отреставрировали. Теперь на башню можно подняться не только по лестнице, но и на лифте, который будет использоваться для маломобильных посетителей.

Башня святого Олафа — это первое сооружение Выборга, которое начали строить ещё в XIII веке, а также единственный на территории России средневековый донжон, перестроенный в XVI веке в артиллерийскую башню.

Водонапорная башня 1902 года на Красной площади в Тобольске. Недавно приведена в порядок архитектором и реставратором Сергеем Вобликовым. Внутри планируется разместить музейное пространство.

Старинный дом в Вологде

В 2020 году 30-летний архитектор Иван Магарев, который получил образование в Вологде, а потом учился в Милане, решил найти квартиру в родном городе. Бюджет был ограничен двумя миллионами рублей. В итоге на Авито ему попался роскошный особняк с готическими мотивами в селе Устье на берегу Кубенского озера. Мимо таких предложений не проходят, и покупка состоялась. Особняк принадлежал потомкам купца Ивана Никуличева, который владел лесопильными и стекольными заводами. Дом был возведен 1910-е годы. Накануне сделки здание принадлежало «Вологодскому картофелю». Уже пять лет Иван Магарев занимается реставрацией дома Никуличевых. Здание превратилось в общественно-культурный центр села Устье — тут проходят мероприятия, около месяца назад заработала кофейня. На втором этаже живет сам Ваня, воспитывает двух котов, днем удаленно работает, а вечером превращается в устьянского дачника. В доме он хочет со временем устроить апартаменты. Все работы ведет, опираясь на желание законсервировать «обшарпе» — каждую черточку, каждый шрам на теле дома, чтобы показать все этапы жизни особняка.

В Вологде частные инвесторы активно восстанавливают деревянные дома. В старинных зданиях размещаются в том числе и гостиницы. Вот, например, Мы остановились в бутик-отеле «Маруся», который расположен в центре города. Вологда вообще очень компактна, ее историческое ядро можно обойти за два часа. Руководитель проекта Юлия Горбунова подробно рассказала, как взялась за объект: восстанавливали почти семь лет, открылись в конце 2023 года. Это объект культурного наследия, поэтому все сохранили по максимуму. Десять номеров. Дом полностью деревянный, дышит. Спится хорошо. В интерьерах — старые балясины, вологодское кружево, местные игрушки. Вкусные завтраки, советую сырники и омлет с форелью. Много приятных мелочей — в номере, например, оставляют прогноз погоды на следующий день. Сейчас заканчивают отделку банного комплекса. Вологда — это город концентрированного удовольствия: от маленьких цветочных до огромного количества музеев. И начать знакомство с ним с «Маруси» — вполне себе хорошая идея.

