Показания киллера об убийстве Влада Листьева

Первого марта 2023 года исполнится 28 лет со дня убийства журналиста и любимца всей страны Владислава Листьева. Преступление это давно раскрыто. В России все его результаты убрали в архив по политическим основаниям. Rucriminal.info расскажет об исполнителях и заказчиках, а заодно познакомит читателей с сенсационным документом. Это показания профессионального киллера Андрея Челышева. В свое время он вместе с членами своей группировки- профессиональными наемниками- совершил целую серию резонансных убийств, большинство из них с использованием снайперских винтовок. Например, по собранным доказательствам однозначно получалось, что Андрей Челышев и его брат Сергей были исполнителями расстрела вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году. Не многие знают, что сразу после ареста Андрей Челышев дал признательные показания в убийстве Владислава Листьева, протокол этого допроса киллера оказался в нашем распоряжении. А заодно расскажем, что не так с этими показаниями. Владислав Листьев с супругой

В 2021 году умер человек, который раскрыл это преступление - бывший следователь Генеральной прокуратуры России Петр Трибой. Причиной смерти стало воспаление легких, вызванное коронавирусом. Трибою пришлось пройти через неимоверные препятствия, чтобы установить, кто заказал и исполнил Листьева, а то, что никто из этих лиц не оказался в тюрьме – это не его вина. На эту тему немного и порассуждаем перед публикацией показаний Челышева. В этой статье поговорим о нескольких доказательствах, которые собрал Трибой. Следователь выяснил, что «заказчика» -Сергея Лисовского- и организатора – «авторитета» солнцевской ОПГ Игоря Дашдамирова (Душман) познакомил лидер этой группировки Сергей Михайлов (Михась). Последний в это время находился под арестом в Швейцарии и Трибой летал в эту страну для допроса Михася. Сами Лисовский и Дашдамиров знакомство и даже просто общение дуг с другом на допросах отрицали. Однако, во время одного из обысков была изъята записная книжка Лисовского, в котором оказался телефон Душмана. Нашлись свидетели, которые видели их вместе. Под гнетом улик, Лисовский и Дашдамиров признали факт знакомства. Было установлено, что перед убийством Листьева они встречались несколько раз. Также было установлено, что в этот же период Душман встречался с бригадирами солнцевской, на которых работали киллеры братья Александр и Андрей Агейкины. А именно они и были исполнителями убийства. Понимая, что кольцо вокруг него сжимается, Лисовский подключил «тяжелую артиллерию»- он обратился к Татьяне Дьяченко, дочери президента Бориса Ельцина и человека крайне внушаемого. Лисовский убедил ее, что Трибой «копает» не под него, а под Ельцина. Ведь Лисовский был активным участником штаба Ельцина на выборах президента 1996 года. Татьяна Дьяченко убедила отца, что через «дело Листьева» готовят «подкоп» под Ельцина, и он фактически заблокировал дальнейшую работу в данном направлении. Сергей Лисовский

Но, по словам источника Rucriminal.info, Лисовский понимал, что его прикрытие сверху может быть невечным, поэтому следы преступления тщательно уничтожались. В Израиле был обнаружен мертвым киллер Александр Агейкин. По официальной версии, он также скончался от передозировки наркотиков. Однако, Трибой был уверен, что имело место убийство. Александр Агейкин был самым «слабым звеном» в группе киллеров. Помимо того, что он сидел на наркотиках, его перед смертью неожиданно начали мучить угрызения совести. Он говорил своим знакомым, что раскаивается в убийстве Листьева, ему жалко этого человека. На допросах он явно бы молчать не стал…

А в 1998 году неожиданно убийство Листьева берет на себя профессиональный киллер Андрей Челышев. Банды Челышева задерживали сотрудники РУБОП Москвы и СОБР с огромным риском для жизни (вся группа чуть не погибла) в горной местности Ошской области Киргизии. В 90-е был большой бардак в России, который сказался и на этой истории. Оказалось, что непонятно, как киллеров доставить в Россию. И РФ, и Киргизия не выделяли самолет. При этом были опасения, что наемников попросту ликвидируют вместе с группой захвата. И тут неожиданно за оперативниками и преступниками прибыл частный самолет, который и ввез их. Руководил операцией в Ошской области начальник 10-го отдела РУБОП Виталий Сердюков. Как оказалось, он учился вместе с Сергеем Лисовским и она давние приятели. Именно Лисовский оплатил самолет для транспортировки группировки Челышева. А вскоре по прилету, Андрей Челышев неожиданно сознался в убийстве Листьева. Немного позже Rucriminal.info приведет первую часть показаний киллера. А пока еще порассуждаем об убийстве Листьева и мотивах. Листьев и Эрнст

Для начала, опираясь на материалы дела, расскажем, что удалось установить Генпрокуратуре РФ (именно она веда расследование). Из показаний свидетелей и оперативных материалов складывалась такая картина случившегося.

К 1995 году «Первая кнопка» вела довольно бедное существование, несмотря на обилие рекламы. Все дело в том, что реклама на главный канал страны шла через фирмы-посредники полностью контролируемые двумя бизнесменами - Сергеем Лисовским и Борисом Зосимовым. Именно у них оседала львиная доля выручки. Первый был также вхож в Кремль, в 1996 году он стал членом штаба предвыборной президентской кампании Бориса Ельцина и организатором общенациональной предвыборной кампании «Голосуй или проиграешь».

«Глаз» на ОРТ положил и Борис Березовский. Он не собирался «размениваться» на получение доступа только к рекламным деньгам. Олигарх хотел заполучить весь телеканал и начал осуществлять очередную свою хитрую схему. Вначале Березовский убедил Ельцина акционировать главный телеканал. А потом предпринял нестандартный ход- предложил назначить главой ОРТ Владислава Листьева. Борис Абрамович был абсолютно уверен, что с подконтрольным любимцем всей России вскоре телеканал окажется в его кармане.

По данным rucriminal.info, как обычно в таких «играх», Березовский ушел в тень, отведя себе роль кукловода. Он хотел, чтобы крайне неприятные для Лисовского решения исходили исключительно от Листьева. Чтобы в случае чего можно было развести руками: «Ну, что я могу сделать, это все Влад». Ведь Березовского и Лисовского связывали многие годы тесного общения и совместные весьма пикантные увлечения, о который рассказывало наше издание.

В результате Листьев инициировал процедуру полного отказа ОРТ от рекламы. А после этой паузы на рекламные деньги должны были прийти уже совсем другие игроки, а не Лисовский и Зосимов. Для последних это было равносильно катастрофе. Все их другие бизнес-проекты были заточены под рекламные деньги, они были заложены в бюджеты. Начался бы крах их бизнес-империй. Генпрокуратура установила, что Лисовский и Зосимов неоднократно встречались с Листьевым, убеждая его не делать необдуманных шагов. При этом Лисовский был опасным человеком, его «враги» не раз отправлялись на тот свет. Но Листьев был уверен- его, любимца всей страны, никто тронуть не посмеет.

Свои шаги Листьев обсуждал с ближним окружением- Константином Эрнстом, Леонидом Якубовичем, Александром Любимовым. По мнению источников rucriminal.info, последние не только убеждали Владислава в том, что он велик и «бессмертен». Но и проталкивали идею, «кинуть» Березовского. После «паузы» взять весь рекламный рынок под себя, тем более у них было свое рекламное агентство «ИнтерВИД». А там глядишь и весь канал «подмять» удастся.

В результате Листьев откровенно «посылал» Лисовского и Зосимова. А, главное, к нему охладел и Березовский, он понял, что из Листева марионетка не получилась. Но Березовский был фактически «ангелом-хранителем» Листьева. В обход Бориса Абрамовича Лисовский не рискнул бы что-либо предпринять в отношении телеведущего.

Ситуация накалялась с каждым днем. В результате Лисовский встретился с Листьевым и у них состоялся крайне неприятный разговор, фактически уже звучали прямые угрозы. Это зафиксировано в деле. По данным rucriminal.info, о неприятной встрече с Лисовским Листьев рассказал близкому другу.

Вскоре после этого разговора Лисовский отправился к Березовскому (и это зафиксировано в деле). Березовский давать показания о сути данной беседы отказался. По оперативным данным, Лисовский объяснил свою позицию в конфликте с Листьевым и что тот ставит его в безвыходное положение. И Борис Абрамович, что называется, «умыл руки». Сказал Лисовскому: «Поступай, как знаешь». А как поступит Лисовский Березовский догадывался. Но в его новом плане смена гендиректора ОРТ была только на пользу. И план сработал. Березовскому со временем удалось захватить телеканал.

Тут уже, наконец, прозрел Владислав Листьев. Он начал понимать, что кроме «народной любви» у него больше нет кого-то весомого прикрытия и его жизнь под угрозой. 28 февраля 1995 года он встретился с Березовским. (Олигарх на допросах вначале отрицал факт этой встречи, потом, под гнетом улик, признал, но ее суть рассказывать отказался). По оперативным данным, Листьев высказал Березовскому свои опасения из-за конфликта с Лисовским. Олигарх, судя по всему, уже понимал, что видит Влада в последний раз. 1 марта рано утром Березовский улетел на чартерном самолете в Лондон. В этот же день Листьева застрелили в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Владислава «вели» от места работы, когда он вошел в подъезд, на встречу ему спускались два парня. Они достали пистолет и пистолет-пулемет. Первая пуля попала Листьеву в плечо. Он бросился бежать вверх по лестнице. Но его сразу нагнали. Вторая пуля была в голову, она оказалась смертельной.

В 2013 году у СКР были все предпосылки к тому, чтобы возобновить расследование убийства Владислава Листьева в 1995 году в связи с вновь открывшимися обстоятельствам. Тогда «Сноб» опубликовал интервью Константина Эрнста, которое сам гендиректор Первого канала в свое время публиковать запретил. В интервью, в частности, приведены якобы сказанные Эрнстом не под запись слова о том, что за убийством Владислава Листьева стоит бывший рекламный магнат Сергей Лисовский. Источники Rucriminal.info говорят, что следователи должны были допросить Эрнста. Кто знает к чему бы это привело. Когда расследование шло по горячим следам, у следователей сложилось стойкое мнение, что близкий друг Листьева Эрнст знал гораздо больше, чем говорил на допросах. Просто тогда у него были все основания опасаться повторить судьбу Влада. Лисовский с одной стороны участвовал в финансовой поддержки Семьи, в частности в выборной кампании Бориса Ельцина 1996 года. С другой стороны,- он тесно общался с представителями мафии, в первую очередь солнцевской ОПГ. Заняв пост генпродюсера Первого канала, Эрнст всячески избегал совместных проектов с Лисовским, даже, если их навязывали из кремля. Это хорошо видно из записей, которые Rucriminal.info нашел в архиве прослушек Бориса Березовского.

Протокол допроса Челышева А. А. по убийству Листьева:

«У меня есть двоюродный брат Волков Юрий Геннадьевич, он бывший военнослужащий. Примерно в период 1990-1994 гг. Юрий проходил службу в Западной группе войск. Вместе с ним служил офицер по имени Заур, отчества и фамилии его я не знаю. От Юрия мне было известно, что ранее Заур проживал в Нальчике, а в последнее время являлся одним из руководителей МСЧ России. На вид ему 46-50 лет. Со слов Юрия мне известно, что Заур проживает в Москве, у него ест домовладение в Московской области по Ярославскому шоссе. Я точно не знаю, как называется населенный пункт, где расположена дача Заура, помню маршрут визуально. К настоящему протоколу я прилагаю собственноручно нарисованную схему расположения дачи Заура. С 3ауром меня познакомил Юрий в один из дней середины- конца февраля 1895 года, Юрий приехал на дачу к Зауру просто так, повидаться. Мы приехали на автомашинe Волкова "Мазде" синего цвета. Заур хлопотал о получении квартиры для Юрия. Называл его Юрий всегда по имени отчеству. Сразу хочу сказать, что в Москве, кроме Юрия, его семьи и Заура я никого не знал. В один из дней в конце февраля- начале марта 1995 года, точную дату я за давностью времени не помню, я вместе со своими братьями Волковым Юрием и Дрожжиным Олегом Борисовичем находились на вещевом рынке в Коньково -торговали куртками. Торговлей верхними носильными вещами мы занимались на этом вещевом рынке ежедневно в период февраля -апреля 1995 года. Арендой двух торговых мест на рынке и вообще организацией торговли занимался Юрий. В этот день около 18 часов я сидел в атомашине Волкова "Мазда". Машину мы припарковали около территории рынка рядом с платной автостоянкой. Это место я помню визуально и могу его показать. Как я ужо сказал, около 18 часов, недалеко от меня остановилась автомашина марки ВАЗ2121 темно-бордового цвета, из нее вышел мужчина внешне похожий на кавказца и подошел ко мне. Выглядел он следующим образом: на вид ему 35-40 лет, рост- 175-180 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы не были видны из под норковой папки, спинка носа прямая. Говорил он с акцентом, из чего я заключил, что он кавказец. Говоря со мной, он смотрел в сторону, стоял передо мною в профиль. Если мне предъявят его фотографию, я думою, чтo я его узнаю. Он был одет в темную кожаную куртку до бедер, черные брюки. Когда он подошел ко мне я стоял у машины. Спросил меня "Челышев Андрей ?". Я ответил утвердительно. "Из Ферганы ?". Я подтвердил это. Он сказал: "Надо с людьми поехать, один человек попросил, ты его знаешь". Он добавил, что если я поеду, то смогу заработать. Поскольку кроме Заура я никого в тот период времени в Москве не знал, то я понял. что этот человек приехал ко мне от Заура. Сразу хочу сказать, что он мне ничего не объяснил по поводу того, должно будет произойти, если бы я знал, что придется принимать участие в убийстве Листьева, то я бы категорически отказался, потому что и я, и все члены моей семьи очень eго любили. Конкретной суммы мне не называлось и в дальнейшем никто никаких денег мне не передавал.

Я спросил его, что надо делать. Мужчину развернулся и указал мне рукой на автомашину "Опель кадет" серого цвета, которая стояла неподалеку от нас - в 30-40м около продуктового магазина. Место, где стоял "Опель" я также могу показать. Машина и номерные знаки были сильно загрязнены, номера не читались. Стекла автомешины были не тонированные и я видел, что в автомашине сидят три человека. Мужчина мне сказал, чтобы я ехал с ребятами. Во время нашего разговора, ни Юры, ни Олега рядом не было, они куда-то отошли по делам. Я подошел к автомашине. На месте водителя сидел парень на вид до 30 лет, среднего роста, плотного телосложения, лицо округлое, черты лица правильные, крупные. Волосы темные, стрижка короткая, он был в черной вязанной спортивной шапочке, облегающей голову. Он был небрит. Внешне напоминал кавказца. Он был одет в темные брюки и длинную темную кожаную куртку типа "пилот". Рядом с ним на переднем сиденье пассажира располагался еще один парень, по своему внешнему виду русский. На вид 25-30 лет, среднего или выше среднего роста, спортивного телосложения, лицо худощавое, черты лица правильные, гладко выбрит, бороды и усов не было, волосы светлые, стрижка короткая типа "ежик", глаза голубые, выражение глаз отсутствующее. Уши средней величины. Я обратил внимание на одну особенность левого уха - верхняя часть завитка приплюснута….Сначала он сидел в автомашине без головного убора, перед выходом из машины он одел черную спортивную шапочку, такую же, как и у водителя…. Я хорошо разглядел кисть его левой руки - кисть руки грубая, с хорошо различимыми венами и сухожилиями на тыльной стороне. Он и водитель не курили. Этого пария я разглядел лучше других. На заднем сиденье сидел третий парень, на вид 25-35 лет, среднего или выше среднего роста, плотного телосложения, лицо округлое, черты лица правильные….Он курил сигареты "L&M" (это я помню хорошо, по моей просьбе он дал мне закурить)…Этих людей я видел первый и последний раз в жизни…Когда я открывал дверь, свет в салоне не зажегся. Мы поехали в сторону центра. Москву я практически не знаю, поэтому наш маршрут описать затрудняюсь. Уже стемнело. Еxали мы не торопясь, долго, не менее 40-50 минут. По дороге все молчали, они друг друга никак не называли, за все время дороги русский парень в грубой форме дал команду водителю не вертеться, когда он пытался повернуться в нашу сторону. О том, что должно произойти, мне никто не говорил. Поэтому я решил, что мы едим выбивать чей- либо денежный долг. Спустя какое-то время мы приехали на улицу, расположенную неподалеку от Павелецкого вокзала.. Это единственный известный мне ориентир. Нaзвание улицы я не знаю, на этой улице я был единственный раз в своей жизни, но если меня привезут к Павелецкому вокзалу, то я постараюсь ее показать. Могу сказать, что место, где произошло убийство Листьева, где я в машине ожидал ребят, с которыми ехал, расположено неподалеку от Павелецкого вокзала. Когда мы уезжали, то до вокзала доехали очень быстро за 2-3 минуты, не более».

Rucriminal.info продолжает публиковать показания профессионального киллера Андрея Челышева. В свое время он вместе с членами своей группировки- профессиональными наемниками- совершил целую серию резонансных убийств, большинство из них с использованием снайперских винтовок. Например, по собранным доказательствам однозначно получалось, что Андрей Челышев и его брат Сергей были исполнителями расстрела вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году. Сразу после ареста Андрей Челышев дал признательные показания в убийстве Владислава Листьева. Допрашивало его следователь Генпрокуратуры Петр Трибой, который скончался на днях. На отработку показаний Челышева у него ушли много времени. Наверное, сейчас следователи с радостью бы повесили на подобного сознающегося и Листьева, и кого угодно. Но Трибой был следователем «старой закалки» и не позволял водить себя «за нос». Еще до выезда на место преступления, Трибой завалил Челышева уточняющими вопросами. Их было много. Например, о том, если ли рельсы у дома Листьева. Челышев категорично ответил, что нет, тогда, как прямо под окнами дома телеведущего проходят трамвайные пути. На месте преступления Челышев и вовсе «посыпался», стало понятно, что он врет. Он много кого убил, но не Листьева. Зачем киллер решил взять на себя Листьева? Его уговорил это сделать начальник 10-го отдела РУБОП Виталий Сердюков, который руководил операцией по задержанию и сопровождал киллеров из Киргизии в Москву. В свою очередь, Сердюкова об этом попросил истинный заказчик устранения Листьева – Сергей Лисовский. Лисовский и Сердюков вместе учились и дружили с юности. Лисовский хотел с помощью Челышева навсегда пустить «дело Листьева» по ложному следу. Впрочем, и посадить Лисовского не получилось, так как за него вступилась семья Бориса Ельцина.

Стоит отметить, что «ложный след» не единственная проблема, с которой столкнулся Трибой. Оперативные сотрудники не приносили ему никакой дельной информации, а только пускали следователя в неправильном направлении. Категорически отказывались сотрудничать жена Листьева Альбина, Борис Березовский, «друзья» Листьева – Константин Эрнст, Александр Любимов, Леонид Якубович и т.д. А все они знали, кто и за что убил Листьева. Листьев с ними делился проблемами. Разговорились, и то неофициально (без протокола), несколько друзей, когда их по отмашке Генпрокуратуры начала «трясти» налоговая. Они рассказали, что у Листьева были очень неприятные разговоры с Лисовским, тот настойчиво рекомендовал не прекращать рекламу на Первой кнопке и не отодвигать от рекламных потоков структуры Лисовского. Листьев знал, что Лисовский связан с бандитами, но был уверен, что его, человека, которого знает и любит вся страна, не рискнут убить. О том, что все его фактически слили и он ходит «под пулей», Листьев понял лишь за пару дней до смерти. Говорил об этом «друзьям», но «машину смерти» уже было не установить.

Rucriminal.info приводит вторую часть показаний киллера. «Протокол допроса Челышева А. А. по убийству Листьева:

Когда мы ехали из Коньково, то мимо вокзала не проезжали, когда я уже был за рулем, после убийства я выехал по этой улице к Павелецкому вокзалу. Maшину водитель остановил у обочины на улице, по которой мы ехали. Во двор машина не сворачивала. Они втроем вышли из машины, бородатый сказал, чтобы я сел за руль и не выключал двигатель. Они пошли по улице в сторону обратной движению автомашины, куда они свернули я не обратил внимание. Огнестрельного оружия в руках у ребят я не видел, каких-либо свертков, сумок и т.п. при себе они не имели. Я сел на сиденье водителя и стал их ждать. Помню, что топливный датчик и освещение в салоне, магнитола не работали. Ждал я ребят очень долго, не менее 1-3 часов. Ребята подошли неожиданно, кавказцы сели на заднее сиденье, русский парень сел спереди. Они были спокойны. Парень, кото- рый ранее вел машину, сказал, чтобы я трогался. Когда он садился в машину, то я увидел, что у него в нагрудном кармане находилась радиостанция с черной толстой антенной и двумя переключателями на верхней панели. Радиостанцию я разглядел потому, что до приходя ребят я откинулся на спинку сиденья до упора назад, фактически полулежал в салоне. Когда парень открыл заднюю дверь в салон и нaгнулся, то я как бы заглянул ему в карман. Возможно, что я смогу опознать по внешнему виду радиостанцию, которую видел у парня. Выехав к Певелецкому вокзалу, мы поехали но широкой улице с многорядным движением. Парень, сидевший за моей спиной, который ранее вел автомашину, командовал мне куда ехать, говоря: «прямо», "налево". Он произнес только одну фразу "теперь я свою двадцаточку получу". Таким образом, мы доехали до Ярославского шоссе. Проехав под мостом МКАД по указанию водителя и остановил машину у обочины. Когда я вылезал из машины, то услышал слова парня- водителя "Ну, теперь "Шер" будет нам обязан". А потом добавил "Докомпроматился», кого он имел ввиду я не знал. "Никаких денег мне не дали, у МКАДа за руль снова сел кавказец, бородатый парень сел сзади слева за сиденьем водителя, я пересел на сиденье сзади и сел справа. Меня высадили неподалеку от поворота на Ивантеевку, недоезжая до поста ГАИ. Спустя 1,5- 2 со слов матери я узнал, что ко мней домой в Липецкую область приезжали неизвестные на автомашине, спрашивали меня, но я тогда уже находился в Тамбовской области.

По-моему, уже на следующий день от своей жены я узнал, что в тот вечер, когда я ездил с ребятами был убит Листьев. Поначалу я даже не связывал это убийство со своей поездкой, но в последующее время, срав нивая сообщения об обстоятельствах убийства Листьева в средствах массовой информации с теми обстоятельствами, при которых я провел тот вечер, я понял, что сам того не зная принял участие в этом преступлении. Спустя продолжительное время, может быть спустя год или два, от Волкова Юрия я узнал, что в Москве был убит парень по имени "Шерхан", его расстреляли из автомата. Огонь велся из автомашины ВАЗ-2109 темного цвета, с затемненными стеклами, без номерных знаков. Юра говорил, что "Шерхан" близкий человек для Заура, могу предположить, что что родственник. Когда я услышал об этом, то я понял кто был тем мужчиной, который первый подошел ко мне па вещевом рынке в Коньково. В заключении хочу добавить, что о своем участии в убийстве Листьева я рассказывал только Попову Сергею Николаевичу. Говорил я ему об этом в автомашине, когда мы ехали куда-то по трассе. За давностью времени я не могу дословно воспроизвести мой рассказ, большая часть моего рассказа Пoпову вымысел. О деталях того разговора могу припомнить следующее. Я говорил Попову, что Листьева "вели", о его прибытии информация была передана по радиостанции».

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info