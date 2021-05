Побежденные и победители - как в Красной армии распределялись немецкие трофеи

Изъятие немецких трофеев в 1945 году является одной из самых болезненных тем бывших республик Советского Союза. В отношении данной практике было создано огромное количество откровенным мифов и спекуляций. К сожалению, все чаще красная армия представляется в СМИ настоящей бандой грабителей и воров с вещмешками, набитыми всяким барахлом.

1. Моральная сторона вопроса



Тема трофеев, репараций, мародёрства и насилия над местным населением является крайне болезненной для любого государства, участвовавшего в войне. Оправдывать военные преступления по обе стороны линии фронта нельзя. Но как показывает практика, в современном обществе изрядно барахлят моральные приоритеты при оценке событий прошлого. Легким росчерком пера Красная армия после 1944 года превращается едва ли ни в какую-то банду мародёров, насильников и грабителей. 600 000 советских солдат полегли, чтобы поляки сохранились как нация. Русские, украинцы, белорусы, казахи, татары, евреи, узбеки, киргизы, казахи, башкиры, армяне, грузины, дагестанцы, осетины, азербайджанцы, и воины других народов. Пшеки плюнули во всех. Неблагодарные курвы. ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров. Серия состоит из четырех фигурок масштабом 1:35. В подписях они обозначены как "советские солдаты, Европа 1944—1944", "советские грабители, Европа 1944—1944". В силу объективных идеологических причин современное общество не может себе позволить принять простую и, казалось бы, очевидную истину: советское руководство, командование Красной армии и НКВД предпринимало огромные усилия для гуманизации действий армии на территории противника. Что, конечно же, не отменяет того факта, что коррупция и военные преступления имели место и в Красной армии. А перед нами все цветет, За нами все горит. Не надо думать - с нами тот, Кто все за нас решит.

Никакого белого вермахта с просто солдатами не существовало. Очередной удобный западногерманский миф времен Холодной войны.

Принципиальная разница с противником заключается в том, что в странах-союзницах преступные действия солдат и командиров всегда являлись инцидентами, а вот в странах «Оси» многие преступления совершались в рамках целенаправленной государственной политики. А потому по меньшей мере кощунственными выглядят содрогания современных людей по поводу «отобранного у немки велосипеда» (к нему мы еще вернемся в самом конце) на фоне таких вещей как приказ по вермахту «О военной подсудности в районе «Барбаросса»» или фотографий из ранее закрытых архивов, сделанных в блокадном Ленинграде.

2. Товарищ комиссар, я себе «Шмайссер» хочу!

Работали специальные бригады.

«Малое мародерство» в Красной армии имело место быть в полный рост, как собственно и в любой другой армии мира. Здесь речь идет о снятых с убитых или пленных немцев ремнях, портсигарах, часах, биноклях, компасах, предметах личной гигиены, а также столовой посуды (ложках, котелках, чашках). На малое мародерство в любой армии традиционно закрываются глаза, так как, по сути, солдаты самовольно берут себе вещи, которые нужны им в условиях фронтового быта. Самыми ценными трофеями для красноармейцев были немецкие ножи и ремни, с которых счищались нацистские орлы и свастики. Последнее красноармейцы, как правило, делали по собственной инициативе. Младшие офицеры особенно любили бинокли, компасы, а также планшеты. Часы одинаково ценились и солдатами, и офицерами.

Трофейные Пантеры.

Единственная вещь, которая в этом отношении не допускалась – это грабеж пленных. Безусловно, подобные отдельные инциденты имели место быть, однако чаще всего они пресекались офицерами и сотрудниками НКВД. Портсигары и часы – одни из немногих «безопасных» вещей, которые разрешалось оставлять пленным. Те, кто имел подобные предметы в лагере для военнопленных, должен был получать у администрации специальные справки, подтверждающие факт владения. Делалось это со стороны НКВД для защиты от воровства.

Многое ушло на склады, представительная часть хранится там по сей день.

В январе 1943 года Сталин подписывает постановление ГКО «О вывозе трофейного имущества и обеспечении его хранения», где власти акцентируют внимание на условиях сбора, учета и хранения немецкого вооружения, боеприпасов, техники, лома черных и цветных металлов, народнохозяйственных ценностей и прочего имущества, которое после себя оставляли отступающие части вермахта.

Первое время в руки советских солдат попадало преимущественно трофейное оружие. Его отвозили подальше от линии фронта и складировали большей частью под открытым небом. Советские бойцы называли такие склады скирдами, так как издали они напоминали продолговатые стога сена. Это несметное количество немецкого стрелкового оружия под палящими лучами солнца, проливными дождями и сильными снегопадами постепенно ржавело и приходило в негодность. Офицер службы артиллерийского снабжения 11-й Гвардейской армии Николай Аксенов отмечал, что начавшаяся впоследствии разборка оружейных завалов была делом весьма небезопасным, так как многие образцы вооружения были взяты непосредственно на поле боя и мало кто проверял заряжены они или нет. Разборкой занимались преимущественно женщины, так как практически все мужское население было на фронте. Им приходилось объяснять массу нюансов, например, что нельзя вытаскивать оружие из штабеля за дульную часть и проверять наличие в нем боезаряда с помощью шомпола. Однако уследить за всеми не получалось. Аксенов, контролировавший этот процесс, рассказывал, как однажды при подходе к месту разборки над его головой просвистел шомпол: оказалось, что правила нарушил заведующий складом, который был призван следить за безопасностью. Шомпол и пуля пробили ему кисть, однако на его счастье не задели ни сухожилий, ни кость.

Большую опасность представляли немецкие трофейные пулеметы, у многих из них затворы оказывались на боевом взводе. При погрузке случались неизбежные удары, и если в приемнике находился патрон, то неминуемо происходил выстрел – для кого-то он мог стать смертельным. Однажды на базу со склада привезли пулеметы MG-42: они были в смазке, упакованные в ящики и обернутые в пергаментную бумагу, – вспоминает Аксенов. Их не стали проверять и отправили прямо на обезжиривание в горячую ванну. Уже после окончания процедуры одна из работниц уронила пулемет прикладом на пол – прогремел выстрел. После этого случая начали тщательно проверять и упакованное оружие.



Снимать форму, обувь, оружие и снаряжение с убитых и пленных с целью личного присвоения было запрещено. Все вооружение (и ручное, и техника), а также предметы амуниции и обмундирования в случае захвата передавалось трофейным командам, которые производили опись и направляли трофеи в тыл. Тела убитых одновременно с этим отправлялись в братские могилы силами похоронных команд. Пленные направлялись в тыл для сортировки, проверки, проведения разведывательных и следственных действий, после чего отправлялись в лагеря или в специальные тюрьмы (в случае с высокопоставленными офицерами). Отправленное в тыл трофейное снаряжение и техника сортировались, после чего определялась его судьба: распределение между фронтовыми подразделениями, отправка в закрома родины, утилизация с целью извлечения ценных ресурсов, распределение между гражданами (в случае с одеждой и продовольствием). В случае распределения по подразделениям, его порядок устанавливался в зависимости от текущей ситуации и потребностей фронта. Трофейное оружие распределялось командованием.

Все описанные процессы за исключением «малого мародерства» регулировались соответствующими распоряжениями, постановлениями и приказами верховного командования.

3. Фрау! Wurst, Bier, Fahrrad!

Советская полевая кухня с особым зверством кормит жителей Берлина.

Совершенно отдельная тема – это распределение трофеев, полученных в качестве репараций после подписания Германией капитуляции. Еще до объединения Германии в ее капиталистической части – ФРГ было подсчитано, что после 1945 года страна выплатила СССР в качестве репараций около 12% нанесенного урона экономике. Советский Союз считал, что Германия выплатила ему около 4% от нанесенного ущерба. Польша считала, что репарации Германии ей и Советском Союзу не превышают 2-3%. В любом случае отдать 100% репараций побежденная страна не могла физически.

Безусловно, все позитивные фото всегда - постановка, а все негативные - правдивая правда.

Весной 1945 советское командование приняло целый пакет приказов, который запрещал солдатам и офицерам осуществлять самовольный отъем собственности у немецких граждан и присваивать любую немецкую собственность, а также осуществлять самовольное выселение местных жителей из их домов. В сводках НКВД фигурируют дела мародёров и воров. Все их дела были переданы в военный трибунал. Наказания могли быть разными, как правило, это было лагерное заключение. Важно понимать, что после 8 мая 1945 года с формальной точки зрения все немецкое стало «советским». А потому акт мародерства, грабежа, воровства и любого другого насилия рассматривался советской стороной не просто как насилие в отношении местного «покоренного» населения, а как насилие в отношении «своего» населения и что еще важнее – как расхищение уже социалистической собственности. Справка о выдаче трофейного велосипеда красноармейцу.

Грабить местное население было нельзя. Все имущество, которое солдаты и офицеры получали в качестве трофеев, распределялось в соответствии с приказами ГКО. Вещи, которые получали красноармейцы были изъяты с немецких складов, принадлежали государству, частным компаниям, немецкой армии – иными словами они были государственным имуществом, а не имуществом отдельных граждан. «Ограбление» Берлина в 1945 году не выглядело как картина о разграблении Рима варварами. Все манипуляции с трофеями проводились по средству государственных законов.

Часть трофеев выдавалась красноармейцам бесплатно. Рассчитывать на них могли те, кто хорошо нес службу и не имел вопиющих дисциплинарных взысканий . Чаще всего бесплатные трофеи выдавались в момент демобилизации. Кроме того, в 1945 году солдатам Красной армии начали выплачивать заработную плату за военную службу за все время войны. Эти деньги красноармейцы также могли потратить на приобретение полезного для них трофейного имущества с целью отправки домой. Из-за опасений коллапса военной почты на вес посылок были введены ограничения: рядовой и сержантский состав – 5 кг, младший и средний офицерский состав – 10 кг, высший офицерский состав – 16 кг. Действовал также ряд запретов на передачу опасных, в том числе воспламеняющихся, веществ. Запрещалось передавать в посылках литературу. Наглядно о популярной фотографии.

Кроме того, красноармейцам было разрешено покупать вещи у местного населения. Знаменитая фотография про «отбирание велосипеда», как раз об этом. Сегодня данная фотография принадлежит американской компании «CORBIS» и является частью «Hulton-Deutsch Collection». Подпись на сайте-продавце звучит как: «Russian Soldier Tries to Buy Bicycle from Woman in Berlin, 1945» и примечание «A misunderstanding ensues after a Russian soldier tries to buy a bucycle from a German woman in Berlin. After giving her money for the bike, the soldier assumes the deal has been struck. However the woman doesn't seem convinced.». Если кратко, то у солдата и немки случилось недоразумение поводу цены за велосипед. Кстати, спекуляции в СМИ на данном фото являются одним из наиболее показательных примеров.

Кроме того, специалисты считают, что на фото не русский солдат. Пилотка на нём югославская, скатка надета не так, как это было принято в Советской армии, материал скатки также не советский. Советские скатки изготавливались из первоклассного войлока и не сминались так, как это видно на фотографии.

Еще более тщательный разбор приводит к выводу, что это фото - постановочная фальшивка. Место установлено - съемки проводятся на границе советской и британской зон оккупации, возле Тиргартен-парка, непосредственно у Бранденбургских ворот, где в это время находился регулировочный пост Красной Армии.

При тщательном рассмотрении фото только пять человек из двадцати определяются как «свидетели конфликта», остальные проявляют полнейшее равнодушие или ведут себя абсолютно неадекватно применительно к данной ситуации - от полного игнорирования до улыбок и смеха. Кроме того, на заднем плане присутствует военнослужащий армии США, так же ведущий себя безразлично. Сама фотография вызывает массу вопросов.

Солдат один и безоружен (это «мародер» в оккупированном-то городе!), одет не по размеру, с явным нарушением формы одежды и использованием элементов чужой формы. Мародерствует открыто, в центре города, рядом с постом да еще и на границе с чужим оккупационным сектором, то есть в месте, изначально пользующимся повышенным вниманием. Абсолютно не реагирует на окружающих (американца, фотографа), хотя по всем правилам жанра он уже должен был дать деру. Вместо этого продолжает тянуть за колесо, причем делает это так долго, что его успевают сфотографировать, качество фото почти студийное.

Вывод прост: для дискредитации бывших союзников решено изготовить «фотофакт», подтверждающий «преступления Красной Армии» на оккупированной территории. Только двое проходящих на заднем плане наверняка являются посторонними зрителями. Остальные - актеры и массовка.

Актера, изображающего русского солдата, переодели в элементы различных военных форм, стараясь максимально приблизится к образу «советского воина». Во избежание конфликта с советскими военнослужащими, подлинные элементы формы одежды, как то - погоны, эмблемы и знаки различия, не используют.

С этой же целью отказались от использования оружия. Получился безоружный «солдат» в пилотке «балканской» армии, с непонятным плащом или куском брезента вместо скатки и в немецких сапогах.

При создании композиции актера развернули так, что бы скрыть от фотокамеры отсутствие кокарды, наград, нагрудных знаков и нашивок; отсутствие погон скрыли имитацией скатки, которую пришлось одеть с нарушением устава, о чем они, вполне вероятно, и не подозревали. Но сегодня этим фото тыкают в нос, как фактом. Без эксцессов не обходилось, однако нельзя транслировать прецеденты на практику.

Относительно покупки следует упомянуть еще один важный момент для лучшего понимания. Майор Красной армии в 1945 году получал в месяц порядка 1.5 тысячи в пересчете на немецкие марки. Стоимость реквизированного трофейного автомобиля составляла от 1 до 3 тысяч марок. У солдат зарплаты были куда меньше, однако купить патефон или велосипед они были вполне себе в состоянии.

Как было в реальности

Как раз развенчание этих мифов силами самих же немецких граждан говорит само за себя!

Жители Германии, в большинстве своем, никогда не воспринимали советских солдат, как нечто страшное, угрожающее их жизням нечто, пришедшее на их землю из самого ада!

Знаменитый немецкий писатель Ханс Вернер Рихтер писал:

- «Человеческие отношения всегда не просты, в особенности в военное время.

И сегодняшнему поколению русских можно без зазрения совести смотреть смотреть в глаза немцев, вспоминая события тех страшных военных лет.

Советские солдаты не пролили на германской земле ни капли напрасной, гражданской немецкой крови.

Они были спасителями, они были настоящими победителями.»