Сменяемость власти в США

А давайте (чтобы у некоторых окончательно подгорело) поговорим о сменяемости власти.

Но не в России, где некоторые этой песней уже себе все языки стёрли, а в Соединённых (пока) Штатах Америки.

Обожаю исторические параллели. Они такие параллельные…

Итак, длительное время (больше ста пятидесяти лет, на минуточку) в США не существовало никаких ограничений на количество сроков, на которые может избираться президент. Новости СМИ2

Всё изменилось во время президентства Рузвельта. Который правил четыре срока – и не только успешно вывел страну из Великой Депрессии, но и ввёл Штаты в число победителей во Второй мировой войне, что позволило США (занимавшим до этого откровенно второстепенные позиции в мировой политике) фактически стать супердержавой и мировым гегемоном.

Вот успеха Рузвельту и не простили.

Сильный президент оказался слишком сильным. Усилил государство, что не могло понравиться корпорациям. И поэтому именно банкиры и корпорации пролоббировали поправку про «не более двух сроков».

Вот и получается, что «сменяемость власти» нужна там, где есть некие теневые олигархические элиты, которые хотят контролировать власть и не допускать усиления государства. Где есть тот самый пресловутый «дип стейт», глубинное государство.

Как говорил олигархический спонсор мэра Чикаго в сериале «Босс», «Нам нужны такие перемены, чтобы ничего не менялось».

В США, как мы видим, есть сменяемость власти, потому что от президента там почти ничего не зависит. Ведь реальная власть сосредоточена в руках у ФРС и Уолл-стрит (у банкиров и военно-промышленного комплекса).

Предельно наглядно: и Обама, и Трамп пришли к власти с лозунгами прекращения войн и возвращения американских солдат домой. Но ни одному, ни другому не удалось этого сделать. Обаму вынудили развязать ещё две новые войны, Трамп несколько раз был на грани того же самого (и с Сирией, и с Северной Кореей, и с Ираном).

При слабой президентской власти получается сильная парламентская. А парламент формируют спонсоры партий.

Снова предельно наглядно: за десять лет в американском Конгрессе, несмотря на регулярные выборы, сменился ровно 1 (прописью: ОДИН) депутат. И то, ввиду смерти предыдущего. Все остальные рожи остались те же самые. На манеже всё те же.

И о какой реальной сменяемости власти они после этого говорят?

Меняются наёмные менеджеры, а кукловоды остаются неизменными. Как в Великобритании, где премьер-министры меняются регулярно, а королева и члены палаты Лордов не избираются и правят по наследству.

Ширма, видимость, фикция, иллюзия – выбирайте любой понравившийся термин (у нас же демократия и свобода выбора, хе-хе). Потому что любой из них верен.

Никакой сменяемости власти не существует в природе (читайте Марка Твена, он бессмертен). НИГДЕ. Если власть меняется (или там ездит на велосипеде и/или передвигается без телохранителей) – значит от этой «власти» реально ничего не зависит.

Поэтому, граждане, переставайте вестись на иллюзии.

P.S. Про природу власти я, скорее всего, напишу отдельно (хотя и без меня давно и много всего написано). Там у меня своя, весьма цинично-практическая и истматовская точка зрения.

https://news-front.info/2020/03/12/aleksandr-rodzhers-smenyaemost-vlasti-v-ssha/