Почему снесли тоннель вокруг Байкала

Зачастую именно отечественную историю советского периода ассоциируют с грандиозными проектами, в том числе строительными. Однако и в дореволюционные времена также воплощали в жизнь масштабные задумки. Так, в начале прошлого столетия была построена Круглобайкальская железная дорога, которая представляла собой целую цепь мостов и тоннелей.Вот только среди последних история одного из них, девятого, оказалась недолгой: чуть больше чем через десятилетие после его строительство его разобрали.

В начале двадцатого века на байкальском побережье было начато грандиозное строительство: с 1902 года здесь прокладывалась Кругобайкальская железная дорога. Ее важность состояла в том, что она являлась последним отрезком Великого Сибирского пути, который объединил восточные и западные районы Российской империи. Сегодня этот маршрут известен как Транссибираская магистраль.

Намеченный отрезок пути был очень сложен в вопросе строительства, к примеру, на участке от порта Байкал до поселка Култук, длина которого составляет всего 84 километра, в общей сложности пришлось возвести 40 тоннелей, 16 отдельно-стоящих галерей, около 400 мостов и подпорных стенок различного назначения.

В технологическом смысла работа также была сложнейшей, особенно с учетом того, что проводилась она более ста лет назад. А все потому, что строителям предстояла прокладка железнодорожного полотна не просто по узкой кромке земли вдоль берега озера Байкал, но и нередко сквозь отвесные скалы. Сохранилась и карта самой Кругобайкальской ж\д образца 1906 года

В технологическом смысла работа также была сложнейшей, особенно с учетом того, что проводилась она более ста лет назад. А все потому, что строителям предстояла прокладка железнодорожного полотна не просто по узкой кромке земли вдоль берега озера Байкал, но и нередко сквозь отвесные скалы. Сохранилась и карта самой Кругобайкальской ж\д образца 1906 года

Непростым заданием было и построить мосты с путями в столь сложных условиях. Поэтому строителям приходилось прилагать неимоверные усилия, а весь период возведения, разделившись на два этапа в общей сложности занял тринадцать лет.

Вот только история сохранила сведения о том, что далеко не все элементы первоначальной системы тоннелей и мостов, которые возводились для прокладки железнодорожного полотна в период с 1902 по 1905 год - то есть, в первый этап строительства - некоторое время спустя были демонтированы. К примеру, это касалось нескольких мостов и подпорных стенок. Однако был в этом перечне и один тоннель, который упоминается в документах под номером 9.

Тоннель №9 располагался на 95-м километре Кругобайкальской железной дороги около пади Мокрая. Его строительство пришлось на 1904 год. Источники сохранили информацию о том, что он являлся своеобразным рекордсменом, так как был самым коротким тоннелем на Кругобайкальской железной дороге: его длина составляла всего 14 метров.

Правда история этого тоннеля насчитывает всего несколько лет: уже в 1910-х годах его разобрали, что, по свидетельствам некоторых источников, сделало его единственным тоннелем, который не сохранился до наших дней. Причиной такого решения стали изменения конечного маршрута, по которому прокладывалось железнодорожное полотно.

Все дело в том, что на втором этапе строительства Кругобайкальской железной дороги - то есть, в период с 1911 по 1915 годы - были приняты во внимание ошибки, совершенные в первый период: так, чтобы максимально снизить опасность обвала и их последствия, если он все-таки произойдет, то ряд участков будущей железной дороги, по возможности, старались проложить как можно ближе к Байкалу.



Во время второго этапа строительства другой тоннель получил №9 и прослужил вплоть до 1971 года, когда был частично разрушен селем.