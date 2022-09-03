Ленд-лиз для Гитлера. Бизнес есть бизнес

История ходит по кругу. Опять лендлиз от Америки для фашизма. В комментариях к этим постам можно встретить оправдывающих эти события мнений (мол до войны бизнес есть бизнес и СССР зерном торговало и рудой), но хочу заметить, что в материале, который представлен ниже основная информация касается времени уже ПОСЛЕ 1941 года, а это уже другое отношение к событиям.

Вспомним подробнее и про старину Форда …

Традиционная историография II-й мировой рисует картину, в которой США доблестно бились с Германией и её союзниками, бросив огромные силы и ресурсы на борьбу с врагом. Однако, всё было, не совсем так: американские толстосумы и их верные друзья в правительстве США долгое время не могли позабыть своего верного довоенного союзника – Гитлера.

Пока американские солдаты доблестно гибли в Сицилии и на пляжах Нормандии, в руки нацистов из США потоком текло топливо, шли запчасти и новейшие технологии.

В 1931 году американская журналистка Аннетта Энтона из «Детройт Ньюз» брала интервью у нового лидера Германии Адольфа Гитлера. Над рабочим столом главного нациста корреспондентка заметила портрет главного американского автодельца Генри Форда. В ответ на удивление Аннеты, Гитлер искренне сказал: «Генри Форда я считаю своим вдохновителем».

Форд далеко не случайно оказался в числе кумиров фюрера. Именно благодаря Форду, а также ряду крупнейших толстосумов США, произошел скрытый рост военного потенциала Германии. В предвоенные годы экономика рейха росла как на дрожжах.

Наверное, наиболее типичным представителем американского бизнеса, и одновременно, большого друга Гитлера можно назвать Генри Форда – старшего. Будучи одним из главных воротил американского рынка, Генри Форд оказывал серьёзную финансовую поддержку НСДАП. В благодарность фюрер не только повесил его портрет в своей мюнхенской резиденции, но и с восхищением писал о Форде в своей книжке «Моя борьба». В ответ Форд ежегодно поздравлял «своего немецкого друга» с днем рождения, при этом дарил ему «подарок» стоимостью в 50 000 рейхсмарок. Гитлер не забыл своего «единомышленника» и высоко оценил его заслуги. 30 июля 1938 года, в день 75-летия, Генри Форд был официально награжден Орденом Заслуг германского орла (орден «Железный крест»). Это высшая государственная награда Третьего рейха, которую могли получить иностранные граждане.

Еще до начала войны гитлеровцы получили от фордовских филиалов в Германии, Бельгии и Франции 65 тысяч грузовиков. Кроме того, филиал Форда в Швейцарии отремонтировал тысячи немецких грузовиков. Ремонтировал германский автотранспорт и швейцарский филиал другого американского автогиганта «Дженерал моторс», который по совместительству являлся крупнейшим вкладчиком германского автоконцерна «Опель», успешно сотрудничая с ним всю войну и получая изрядные дивиденды. Но Форд был вне конкуренции! Американские адепты нацизма оказали огромное влияние на становление расистской идеологии германского фашизма. Немецкий перевод книги Генри Форда «Международное еврейство» выходил в Германии в течение двух лет (1921-1922 годы) шестью изданиями. Как пишет автор исследования «Генри Форд и евреи» Альберт Ли, «после того, как в 1921 году десятки тысяч экземпляров книги Форда были распроданы в Германии, популярность Форда [в этой стране] оказалась столь высокой, что можно говорить о серьезном влиянии его антисемитских идей на экстремистски настроенных немцев, позже примкнувших к нацистскому движению». Уже в 1921 году рвущийся к власти Гитлер заявил, что «необходимо воспрепятствовать еврейской подрывной работе против народа… путем заключения ее проводников в концентрационные лагеря», сославшись при этом на статьи Форда. А в марте 1923-го в интервью газете «Chicago Tribune» заявил:

«Мы считаем Генри Форда лидером движения фашистов, набирающегося силу в Америке…

Мы восхищены его антисемитской политикой; она вполне совпадает с платформой баварских фашистов».

И это не было преувеличением, потому что в течение 1920-х годов автомобильный король Америки был фактически единственным, кто открыто финансировал движение фашистов в своей стране.

Генри Форд оказался единственным американцем, чье имя упомянуто Гитлером в «Mein Kampf» — библии национал-социализма. Говоря о «подлинных хозяевах жизни» Америки — еврейских банкирах и профсоюзах — и необходимости борьбы с ними, он писал:

«С каждым годом они становятся во все большей степени хозяевами, контролирующими то, что производит эта стодвадцатимиллионная нация. И только один великий Форд, к их ярости, все еще сохраняет полную независимость».

Вся книга Гитлера пронизана идеями, почерпнутыми в книге Форда, а ряд пассажей (в частности, о роли евреев в германской и российской революциях) и вовсе почти напрямую заимствован оттуда. В 1933 году, после прихода Гитлера к власти, Эдмунд Гейне, директор германского филиала «Ford Motors Со», прямо написал секретарю американского магната Эрнсту Либольду, что книгу его шефа новое правительство широко использует в целях просвещения немецкой нации в области «еврейского вопроса».

Для Гитлера Генри Форд был более чем кумиром. «Он для меня — источник вдохновения», — заявил Гитлер в 1931 году в беседе с корреспондентом «The Detroit News», отвечая на вопрос, почему в его кабинете висит портрет американского автомобильного магната. Журналист из «New York Times», посещавший в тот период Берлин, рассказывал, что стена личного кабинета Гитлера украшена крупноформатным портретом Генри Форда, а стол в приемной был завален экземплярами «Der International Jude».

Гитлер гордился дружбой с Фордом, фамильярно называл его Генрихом и не раз говорил о том, что тот оказывает финансовую поддержку его движению, а когда Форд выставил свою кандидатуру на выборах президента США, сказал в интервью «Chicago Tribune»:

«Если бы я только мог, то послал бы в Чикаго и в другие большие американские города своих штурмовиков для оказания ему поддержки на выборах. Мы смотрим на Генриха как на лидера набирающей силу в Америке фашистской партии».

Гитлер был не единственным нацистским вождем, который испытал на себе влияние книги Форда. Лидер «Гитлерюгенда», а затем гауляйтер Вены Бальдур фон Ширах заявил на Нюрнбергском процессе:

«Самый важный антисемитский труд, который я прочитал в то время и который повлиял на моих соратников, — это книга Генри Форда. Прочитав ее, я стал антисемитом».

Геббельс и Розенберг также упоминали ее в числе основных идеологических ориентиров немецкой национал-социалистической партии. Ford V 3000S-SSM Maultier

После прихода Гитлера в Германии к власти в США стали активно возникать все новые и новые антисемитские и пронацистски настроенные организации и группы. К 1940 году их, по некоторым данным, насчитывалось около 120. Наиболее активным из них оказался созданный в 1933 году Германо-американский союз («German-American Bund») — полувоенная организация, членами которой в основном были американские граждане немецкого происхождения. Парад German-American Bund в Нью-йорке в 1939 году.

Немецкое правительство не только тайно руководило деятельностью союза, но и поддерживало его материально. Союз являлся в США некоей негласной головной организацией среди многочисленных групп американских наци. На протяжении ряда лет он проводил многолюдные сборища в Нью-Йорке и других городах. После вступления США в войну он был распущен, а многие его активисты были посажены в тюрьму по обвинению в предательстве и шпионаже в пользу противника.

Вклад Генри Форда в распространение антисемитизма не ограничивался печатными публикациями. Опытный организатор Форд активно работал над созданием фашистского сообщества в США. Организационным центром стала газета «Deaborn Independent». Вокруг нее группировались такие же ярые антисемиты, как и сам Форд.

Инициатором серии антисемитских публикаций в газете стал ближайший помощник Форда Эрнест Либольд. Это он отвечал за использование наличных средств магната и распределение их по антисемитским фондам, среди которых одно из ведущих мест занимали структуры, которые создавал отец Кафлин. Возглавляя принадлежащие Форду больницу и железные дороги, Либольд принял все меры по увольнению оттуда всех евреев. Он создал также мощную структуру по внедрению фашистской идеологии в молодежную среду, регулярно финансово подпитывая студенческие антисемитские группировки.

Опубликованные в газете Форда антисемитские статьи собрал в одну книгу другой помощник автомобильного короля — Уильям Кэмерон, который позднее основал в США христианское антисемитское движение под названием «Англосаксонская федерация Америки». Особое же место в жизни Форда занимал его близкий друг знаменитый авиатор Чарльз Линдберг, который играл в 1930-е годы заметную политическую роль в США — сначала как сторонник Третьего рейха, а после 1939 года как один из организаторов (вместе с Фордом) кампании по осуждению Рузвельта за вмешательство в войну в Европе на стороне антигитлеровской коалиции.

Совершив в мае 1927 года двухдневный беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Париж через Атлантический океан, Линдберг стал в США национальным героем. Американские наци использовали фантастическую популярность этого человека в своих целях — он стал главным глашатаем их идей. По приглашению правительств Франции и Германии Линдберг совершил поездку по Европе и ознакомился с состоянием современной авиационной промышленности. Вернувшись в Америку, он в своих выступлениях и интервью широко пропагандировал военную мощь нацистов. Те высоко оценили его заслуги перед Третьим рейхом. В 1936 году Линдберга торжественно принял у себя возглавлявший люфтваффе Герман Геринг. Спустя два года Геринг представил его к награждению (вслед за Муссолини и Фордом) Большим крестом ордена немецкого орла — самой высокой нацистской наградой для иностранных союзников. На вручение ордена Линдберга пригласил сам Гитлер, что вылилось в огромную пропагандистскую акцию. В 1940 году, когда перед американской общественностью остро стал вопрос о сотрудничестве с союзниками, возникли влиятельные политические группы, противостоявшие этому процессу.

Наиболее серьезная их них — Первый комитет Америки («Аmeriса First Committee»), деятельность которого была отмечена антисемитской направленностью. В своей пропаганде комитет распространял слухи о том, что это евреи втягивают США в войну, что Рузвельт — скрытый еврей, находящийся в зависимости от еврейского лобби, и т. д. Линдберг стал самым влиятельным членом этого комитета. На одном из митингов в сентябре 1941 года он произнес речь, в которой назвал три основные группы, которые якобы подталкивают США к войне: «Англичане, евреи и правительство Рузвельта». Более того, он заявил, что наибольшую опасность из них представляют именно евреи ввиду их, как он выразился, «громадного влияния на кинопромышленность, прессу и наше правительство». Линдберг выступает на митинге AFC

Сам Форд, начиная с тридцатых годов, поддерживал с Гитлером личные контакты и ежегодно поздравлял его с днем рождения, каждый раз делая подарки на сумму пятьдесят тысяч рейхсмарок. Но уже в двадцатые годы в прессе появлялись публикации, свидетельствующие, что поддержка Фордом Гитлера была не только на словах. «New York Times» в феврале 1923 года опубликовала воззвание вице-президента ландтага Баварии Эрхарда Ауэра, обвинявшего Форда в непосредственном финансировании национал-социалистической рабочей партии, обусловленном его симпатией, как он написал, к «гитлеровским планам истребления евреев в Германии».

По словам американского военного историка Генри Шнейдера, Форд помогал немцам в получении каучука, жизненно необходимого для германской промышленности. Мало этого, до самого начала Второй мировой войны владелец автогиганта США поставлял Гитлеру военную технику, за что в честь 75-летия Форда фюрер наградил юбиляра высшей наградой Третьего Рейха для иностранцев — «Большим крестом Немецкого Орла» (фото выше). Немецкий консул даже совершил поездку в Детройт, чтобы лично повесить Золотой крест со свастикой на грудь автомагнату. Форд пришел в восторг от этой награды. На грандиозном праздничном обеде, организованном в день юбилея – 30 июля 1938 года, присутствовало свыше 1500 самых богатых детройтцев.

Даже с началом второй мировой Форд не прервал сотрудничества с нацистами. В 1940 году Форд отказался собирать двигатели для самолётов воюющей с Германией Англии, в то время как во французском городе Пуасси его новый завод начал выпускать для гитлеровской армии авиадвигатели, грузовые и легковые автомобили, поступавшие на вооружение вермахта. И после 1941 года филиал «Форда» в оккупированной Франции продолжал производить грузовики для вермахта, а другой его филиал, в Алжире, снабжал гитлеровского генерала Роммеля грузовиками и бронеавтомобилями. Даже в апреле 1943, когда Советский Союз вёл кровопролитные бои с гитлеровцами, французские филиалы Форда работали исключительно для выгоды Германии. Грузовые «пятитонки» и легковые «форды» были основным армейским транспортом вермахта. Главным для корпорации оставался вопрос прибыли, которую она старалась получить любой ценой. В конце войны авиация союзников разбомбила завод в Пуасси, но такой же завод Форда в германском Кёльне не тронула, хотя почти весь старинный город был разрушен. Что примечательно, после войны компания «Форд», как и её мощный конкурент «Дженерал моторс», благодаря усилиям крупных адвокатов, добилась от правительства США получения компенсации «за ущерб, нанесённый их собственности на вражеской территории».

Заводы Форда, как и многие другие частные фирмы Германии, а также частные крестьянские хозяйства, исправно снабжались рабочей силой, принудительно набираемой на оккупированных территориях из числа гражданского населения. Поставки рабочей силы фирмам производились через Arbeitsamt (ведомство труда), причем на место работников, убитых при бомбардировках, умерших от голода и болезней немедлено присылались новые — абсолютно бесплатно. Была и вторая категория рабочей силы, используемая на предприятиях, это узники концлагерей, но за них фирмы должны были платить. Не самим работникам, конечно, а ведомству СС.

Остарбайтеры, люди с оккупированной территории СССР, составляли основную часть принудительной рабочей силы (Zwangsarbeiter) — и носили на одежде нашивку «OST». В кельнском музее гестапо (El-De Haus), где основнойэкспонат — это надписи на стенах, оставленные узниками, подавляющее большинство надписей именно на русском языке. Kтo-тo вeл зaпиcи, в кaкoй дeнь cкoлькo чeлoвeк былo убитo.

Остарбайтеры попадали в гестапо, в основном за неповиновение и саботаж. Здесь прямо в центре города, в съемном у частного владельца доме, гестапо казнило около 1000 человек, преимущественно советских граждан. Люди бoялиcь пpoпacть бeз вecти. Oни тaк xoтeли, чтoбы дpугиe знaли, чтo c ними cлучилocь.

Большинство экс-гестаповцев после войны отделались пустяковым наказанием и продолжали трудиться в различных ведомствах ФРГ и в бизнесе. (Кстати, в 1933 почти все они пришли на работу в гестапо из политической полиции веймарской республики, где занимались борьбой с «антидемократическими силами»)

И все же возмездие нашло автомобильного короля. Война уже подходила к концу, когда Форду показали фильм о зверствах нацистов в захваченных ими странах. Масштабы преступлений Гитлера против еврейского населения Европы настолько поразили старого человека, что его сразил инсульт, которого он не пережил. Наследникам Генри Форда І долго пришлось избавлять автомобильную компанию от антисемитской репутации.

Генри Форд ІІ финансировал крупные еврейские организации, основал сборочный автозавод в Израиле. Еще одним крупным шагом к покаянию стало финансирование фильма «Список Шиндлера», который заслужил семь «Оскаров». Что самое интересное, когда картину показывали по национальному телевидению, ее не прервал ни единый рекламный ролик. Евреи Детройда не раз говорили о том, что старик Форд перевернулся в гробу, особенно когда его праправнук Билл Форд назначил исполнительным вице-президентом Ford Motor Co религиозного еврея Марка Филдса.

Несколько лет назад лидер американского еврейского комитета при награждении Уильяма Клэя Форда-младшего за большие пожертвования, сказал, что «Генри Форд был, безусловно, антисемитом, однако теперь это – лишь достояние истории».

«Форд» был далеко не единственной американской корпорацией, приложившей руку к созданию германской военной машины. К моменту начала Второй мировой войны совокупные вклады американских корпораций в свои немецкие филиалы и представительства составляли порядка 800 миллионов долларов. Вложения компании Ford — 17,5 миллионов, Standard Oil of New Jersey (ныне существующей под вывеской Exxon) — 120 миллионов, General Motors — 35 миллионов, ITT — 30 миллионов,.

Так, для авиации рейха американские компании поставили тысячи авиадвигателй и, главное, лицензии на их производство. Например, двигатели BMW «Хорнет», которыми был оснащён самый массовый транспортный самолёт Германии «Юнкерс-52″, производились по лицензии американской компании Prat & Whitney.

General Motors в Германии принадлежал Opel. На заводах этой компании штамповалась бронетехника рейха, а также почти 50% силовых агрегатов бомбардировщиков Junkers-88. В 1943 году немецкий филиал General Motors разработал и стал выпускать моторы для Messerschmitt-262 – первого реактивного истребителя люфтваффе.

Компания IBM за время Второй мировой сумела утроить свой капитал. Значительная его часть была получена за счет сотрудничества с Гитлером. Поставляемые через немецкий филиал счетные машины позволили нацистам в сжатые сроки провести перепись населения оккупированных стран и определить количество лиц, подлежащих аресту (оборудование помогало методом перекрестного анализа выявлять даже тех евреев, которые уже несколько поколений тщательно скрывали свое происхождение). Своими счетными машинами, запчастями к ним и специальной бумагой IBM снабжала многие ведомства рейха, в том числе – концлагеря.

Разумеется, на словах правительство США противодействовало сговору американских же корпораций с нацистами. Например, в ходе войны был принят закон «Trading with the enemy act», предусматривавший суровые карательные меры за подобное сотрудничество. Но на деле многочисленные лоббисты, засланные толстосумами во все эшелоны власти, помогали тем обходить любые препоны.

Американский юрист Джеймс Мартин, выступивший среди прочих против практики экономического сотрудничества с врагом, в своей книге «Братство бизнеса» писал:

«В Германии нам мешали не немецкие, а американские бизнесмены. Те, кто нам мешал, действовали из Соединенных Штатов, но действовали не открыто. Нам мешал не какой-нибудь закон, утвержденный конгрессом, не приказ президента США, не решение президента или кого-либо из членов кабинета об изменении политического курса. Короче говоря, формально мешало нам не «правительство». Но мешавшая нам сила, как это совершенно ясно, держала в своих руках те рычаги, при помощи которых обычно действуют правительства. Перед лицом растущей экономической мощи правительства относительно бессильны, и это, конечно, не новость».

Даже после того, как Германия объявила войну США, ряд крупнейших американских компаний при полном попустительстве Белого Дома продолжал сотрудничать с Гитлером!

Нефтяная корпорация Standard Oil of New Jersey (Exxon) поставила нацистам бензина и смазочных материалов на 20 миллионов долларов. До самой высадки американских войск во Франции танкерный флот «нейтральной» Испании работал почти исключительно на нужды вермахта, снабжая его американским «чёрным золотом», формально предназначенным для Мадрида. Даже в первые месяцы 1944 года Германия реэкспортировала из Испании 48 тысяч тонн нефти ежемесячно.

То же происходило и с другим стратегическим сырьем – каучуком. В то время, когда Штаты оказались неспособны снабжать свою собственную армию сырьем, в частности, синтетическим каучуком, Standard Oil заключила сделку с гитлеровской Германией, согласно которой компания обязалась осуществлять регулярные поставки сырья, топлива и каучука за океан – в Германию, Италию и Австрию. В итоге, американская армия осталась ни с чем – поставки необходимого сырья были расписаны кланом Рокфеллеров на 8 лет вперед. Когда США вступили во вторую мировую войну, американское правительство было вынуждено договариваться с подставной английской конторой, продававшей каучук и другие необходимые ресурсы, купленные у германских концернов, которые в свою очередь отоваривались у Рокфеллера. Таким образом, когда американцы через третьих лиц приобретали свое же сырье, Standard Oil получала сверхдоходы и с той и с другой стороны.

В 1942 году в США грянул небольшой скандал: Standard Oil намеренно сократила поставки метанола для армии США. Метанол использовался для производства смазочных материалов на основе природного газа (необходимых авиации при полетах на больших высотах), уксусной кислоты (компонент взрывчатки) и синтетического каучука. Наконец, в 1943 году Рокфеллерами в оккупированную Францию было продано 25 тысяч тонн сульфата аммония (компонент взрывчатки) и 10 тысяч тонн хлопка, несмотря на то, что нехватка этих товаров остро ощущалась в Соединенных Штатах.

А еще к немцам из-за океана шёл синтетический каучук и, конечно, множество запчастей для авиационной и автомобильной промышленности, для танков. Особую ценность представляли 1100 тонн вольфрама, полученные в ходе войны Германией от США. Как известно, вольфрам был ключевым компонентом в производстве противотанковых снарядов и электронной промышленности. Темная история была связана с концерном SKF – крупнейшим в мире производителем шарикоподшипников. В то время как гигантские партии подшипников (более 600 тысяч ежегодно) отправлялись через Южную Америку нацистским клиентам, Curtiss-Wright aviation corporation, производившая двигатели для американских ВВС, долгое время вообще не получала от SKF заветных стальных шариков. Prat & Whitney – еще один производитель авиадвигателей — из-за срывов поставок подшипников от SKF также был вынужден сократить объемы производства. Из-за изношенных деталей самолеты терпели аварии, гибли люди, часть новых машин вообще не могла подняться в воздух, но SKF интересовала лишь прибыль, а немцы платили больше.

Когда 14 октября 1943 года командующий армейской авиацией США генерал Генри Арнольд отдал приказ совершить воздушный налет на шарикоподшипниковый завод SKF в немецком Швайнфурте, противник каким-то образом прознал об операции и сумел подготовить оборону, сбив в результате 60 американских самолетов. 19 октября Арнольд без обиняков заявил лондонской News Chronicle: «Они бы не смогли организовать оборону, если бы не были предупреждены заранее». Кто предупредил немецкий филиал, думаю, объяснять излишне.

Помогли американские корпорации Рейху и с военными разработками. В разгар войны специалисты контролируемой Морганами многонациональной телефонной корпорации США «Интернешнл Телефон Телеграф» рука об руку работали с немецкими коллегами на территории Швейцарии, имея отличную крышу со стороны германских спецслужб. Одним из акционеров ИТТ был начальник политической разведки Службы безопасности Вальтер Шелленберг. А глава ИТТ полковник Состенес Бен, в разгар войны оказывал нацистам помощь в совершенствовании управляемых авиабомб. С помощью таких бомб немцы варварски разрушали Лондон, потопили и повредили множество судов, среди которых по иронии судьбы оказались и американские, например американский крейсер «Саванна».

Когда на Нюрнбергском процессе судили президента «Рейхсбанка» и гитлеровского министра экономики Ялмара Шахта, он припомнил о связях «Опеля» с «Дженерал моторе» и предложил посадить на скамью подсудимых капитанов американского бизнеса. Разумеется, предложение не было принято.

Так что ничего нового под небесами. Ради наживы готовы уничтожать даже соплеменников. Ну что им какой-то украинский или русский народ? Это бизнес, всего лишь бизнес... на крови!

http://ru.fbii.org/history/435.html

http://auto.takie.org/news/1/2011-02-09-233

http://jew-observer.com/stranicy-istorii/zaokeanskie-soratni...

http://www.rusnation.org/sfk/1104/1104-17.shtml

https://bigpicture.ru/pozor-semi-fordov-ili-pochemu-adolf-gi...