14 шедевров деревянного зодчества Питера

14 шедевров деревянного зодчества

Продолжим тему деревянного зодчества Питера, начатую вот тут: Деревянные дачи, усадьбы и особняки Питера

1. Деревянный маяк.

Этот маяк не должны были построить. Согласно проекту Иоганна-Фридриха Браунштейна в 1720 годах над Петровским каналом в Кронштадте должна была возникнуть огромная башня-арка с маяком. Более того, около канала уже начали делать фундамент для маяка, но его в итоге так и не построили. И уже через какое-то время створный маяк соорудили из дерева. Теперь это излюбленное место кронштадтских молодоженов, обязательное для посещения свадебным кортежем с сопутствующим фотографированием и распитием шампанского.



Адрес: Петровский канал, Кронштадт

ДАЧИ ПИТЕРА

Вековые дачи, среди которых встречаются архитектурные шедевры, гибнут от пожаров, протечек и вандалов. Но больше всего – от равнодушия и небрежения. Дачная жизнь Сестрорецка началась с Петра Первого, который отвоевал эти земли у Швеции в ходе Северной войны. Долгие годы Сестрорецк был военным городком вокруг оружейного завода. Селение разрасталось, открывались торговые лавки, появилось несколько храмов для разных конфессий. Единственной проблемой было то, что с Петербургом город связывала лишь гужевая дорога.

Но уникальная природа – залив и целебный сосновый лес – манили. Решить проблемы транспорта попытались конной железной дорогой, которую протянули от Белоострова, но вскоре на ней поставили крест.

В восьмидесятых годах XIX века инженер и предприниматель Петр Авенариус предложил провести железную дорогу от Новой Деревни. Сделали. Вот только окупить ее работу немногочисленные жители Сестрорецка были не в силах. Авенариус решил построить курорт – колоссальный оздоровительный комплекс в лучших традициях Европы

Тогда Авенариус решил построить на конечной станции курорт – колоссальный оздоровительный комплекс в лучших традициях Европы. Курорт принял первых посетителей к концу века (и частично работает до сих пор). Однако железная дорога вновь не окупалась: отдыхать в Сестрорецке было немногим по карману.

В конце концов земли на берегу залива решили сдавать в аренду под дачи. Разделили лес на три парка, а вокруг них «нарезали» дачные участки. Изначально их было 102, но в последующем некоторые поделили пополам. Итого получилось около 130 дач.

Договоры аренды заключали на 99 лет, арендаторы платили в казну кругленькие суммы. Кто-то арендовал сразу два соседних участка. Каждый дачник должен был построить дом в течение трех лет. Не возбранялись хозпостройки и конюшня. А вот если земля пустовала, ее забирали обратно. Так как первые договоры заключили в 1898-м, а после революционного 1917-го здесь не строили, а отнимали, всем дачам Сестрорецка более ста лет. Всем дачам Сестрорецка более ста лет

– Такие дачные поселки возникали тогда по всей стране, но ориентировались на столицу, – рассказывает член отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Курортного района, координатор исследовательской группы «Старые дачи» Елена Травина. – В Сестрорецке были свои фишки: если на башенке поднят флаг, значит, хозяин приехал на отдых и приглашает соседей в гости.

Каждую дачу строили под заказчика и гармонично вписывали в природу. Рубить что-то на участках можно было только с разрешения лесничего. Три парка – Верхний, Средний и Нижний – тоже были под охраной, и за каждую вырубленную сосну дачники высаживали лиственное дерево.

– Все надеялись, что 99-летняя аренда перейдет в собственность, ведь за те деньги, что люди отдавали в казну, за такой срок можно было построить дворцы из золота, – продолжает Травина. – И наверняка так бы все и было, если бы не революция. Дачи превратились в корпуса для отдыха трудящихся, общежития и коммуналки для работников курорта.

В войну многие дачи были разрушены. А в те, что сохранились, в мирное время вернулись курортные павильоны. С распадом Советского Союза старинные здания принялись выкупать, приватизировать. Тогда под снос пустили еще часть дач, ведь под охрану государства взять их еще не успели. Все надеялись, что 99-летняя аренда перейдет в собственность

От утрат не уберег и список выявленных объектов культурного наследия. По закону претендента на звание памятника, регионального или федерального, необходимо отправить на экспертизу в течение года. В итоге его либо признают памятником, либо исключат из перечня вообще. Но сестрорецкие дачи висели в списке десятилетие: на исследования просто не было средств. За это время дачи гибли от пожаров, протечек и вандалов.

Зачем вообще хранить старые дачи? Практической пользы в этом действительно мало: на эти деньги и силы можно было бы построить современные дома. К тому же обыватель едва ли отличит старинный отреставрированный памятник от хорошего новодела. Перед старой дачей стоишь с другим настроением, нежели перед пластмассовым домом

– Но все-таки есть научный интерес, да и древность несет особую ауру, – рассуждает Травина. – Перед старой дачей стоишь с другим настроением, нежели перед пластмассовым домом, пусть и похожим, но не овеянным историей. Если в Варшаве или Кракове дома, разрушенные войной, заменили новоделами, то наши памятники продолжает рушить небрежение.

Некоторые сестрорецкие памятники считаются шедеврами архитектуры. Но дело даже не в искусной резьбе или прихотливом убранстве: каждая дача – часть уникальной среды, страница дачной жизни Петербурга в книге истории страны.

– Если отвлечься от красивых мыслей о патриотизме, то дачи – очень большие деньги, которые мы теряем, – добавляет специалист. – Сюда могли бы приезжать туристы и любоваться башенками, витражами, верандочками. В дачах можно устроить кофейни, камерные залы, музеи дачного быта, сувенирные лавки. Все это притягивало бы деньги в депрессивный Курортный район.

Спрос на Сестрорецк не только как курорт, но и как туристический центр, есть. Дело остается только за тем, чтобы превратить берег Финского залива в бренд. На исследования просто не было средств, и дачи гибли от пожаров, протечек и вандалов

– Дачи – прадедушки нашей страны, – отмечает эксперт. – Здесь на каждом шагу можно рассказывать о том, как жили, что ели, как проводили время. Дачи – единственное, что может привлечь сюда туристов, помимо природы. Но сейчас долгосрочные проекты – например, переоборудование здания в концертный зал или музей – никого не интересуют: в нынешней экономической ситуации люди ищут быстрой легкой прибыли.

2. Дача Змигродского

Все ближайшие Курортного района Петербурга дачи, в том числе и эта, были запечатлены на дореволюционных открытках, – рассказывает член отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Курортного района, координатор исследовательской группы «Старые дачи» Елена Травина. – Ценность этого памятника в том, что по нему можно судить о застройке, которая была здесь больше века назад. Все ближайшие к курорту дачи были запечатлены на дореволюционных открытках.

В начале прошлого века на улице Андреева (тогда Железнодорожной) в доме 3 жил дворянин Людомир Змигродский. Накануне революционного 1917 года дача перешла его дочери Валентине. До середины нулевых годов старинная дача была большой коммуналкой. Затем дом расселили, свет и отопление отключили.

– Зимой деревянная дача без отопления выжить не могла и начала гнить, – вздыхает Елена Травина. – И дальше – по классическому сценарию: кто-то разбивает окна и делает дыру в крыше, начинаются протечки, гниль распространяется изнутри, затем там устраивается бездомный, возникает пожар. Еще восемь лет назад дача была в очень приличном состоянии, с цветными стеклышками в окнах и красивой отделкой внутри. Здание пронизали металлическими балками

Разрушительный пожар дача пережила в новогодние праздники 2010-го. В 2015-м выявленный объект культурного наследия стал памятником. Решили спасать то, что осталось.

– Перед чемпионатом мира по футболу потратили семьсот тысяч рублей на то, чтобы поставить реечки и обнести остатки дачи стилизованной картинкой, – рассказывает специалист. – Чемпионат закончился. Сейчас устанавливают новую конструкцию, которая должна поддерживать стены. Дача находится в настолько ужасном состоянии, что ее, считают эксперты, уже не спасти

Здание пронизали металлическими балками. На информационном щите значится: «Первоочередные противоаварийные мероприятия по сохранению». Вот только хранить там, похоже, уже нечего.

– Дача находится в настолько ужасном состоянии, что ее уже не спасти, – констатирует Травина. – Скорее всего, все закончится тем, что она рухнет и на ее месте построят новодел.

3. Дача Грузенберга

Дача на Лесной – одна из немногих, где известны не только арендатор и год постройки, но и архитектор. Удивительной красоты здание возвел Сергей Гингер, сохранились даже чертежи.

По бумагам участок арендовала художница Лидия Фертиг. Но на деле эта дама была лишь подставным лицом: по генеральной доверенности на даче жил известный присяжный поверенный Оскар Грузенберг. Причина кульбитов с бумагами в том, что Грузенберг был «лицом иудейского вероисповедания», а значит, владеть собственностью в Сестрорецке до Февральской революции ему было нельзя. Грузенберг защищал евреев, которые тогда страдали от черносотенцев.

– Грузенберг защищал евреев, которые тогда страдали от черносотенцев, – поясняет Елена Травина. – Самое знаменитое дело, в котором он участвовал, – дело Бейлиса, которого обвинили в том, что он пьет кровь христианских младенцев. Сейчас трудно в это поверить, но человека чуть не повесили.

Память о Грузенберге хранят одна из центральных улиц в Иерусалиме и улица в Тель-Авиве. В России его дача, выявленный объект культурного наследия, за последние пятнадцать лет превратилась в руины, а от скульптур ланей на крыльце остались одни ножки. За последние пятнадцать лет дача превратилась в руины

В советское время здесь был военный санаторий. Но в последние годы пустующее здание атаковали пожары и сырость. Теперь на остатках фасада красноречиво красуются объявления о «вывозе мусора» и «демонтаже сооружений», а в груде хлама перед входом валяется унитаз. От скульптур ланей на крыльце остались одни ножки

– Проблема в том, что эта дача, как и многие на Карельском перешейке, передана Министерству обороны, и в годы работы Сердюкова многие из них просто снесли либо оставили без внимания и экспертиз, – объясняют специалисты.

4. Дача Кочкина

Башня дачи Николая Кочкина на улице Максима Горького (ранее Авенариусской) рухнула этой весной. Памятник 1906 года постройки не выдержал ветхости, сырости и огня. Теперь о ризалите напоминают лишь полукруг фундамента да свежие доски, которыми заколотили дыру. О ризалите напоминают лишь полукруг фундамента да свежие доски, которыми заколотили дыру

Незадолго до обрушения памятник включили в программу для инвесторов «Рубль за метр». Ее условия таковы: арендная плата – один рубль за каждый квадратный метр здания в год, но сначала памятник нужно привести в полный порядок. Договор заключают на 49 лет, при этом отреставрировать объект нужно за первые семь.

– Это одна из немногих дач, построенных специально под пансионат: их возводили потому, что на курорте не хватало мест для всех желающих, – отмечает Елена Травина. – Дачу сдавали по номерам. Об этом говорят общие помещения с большими окнами, отведенные под музицирование, чтение газет, мини-концерты. Это одна из немногих дач, построенных специально под пансионат

Не так давно в здании жили люди и в ожидании расселения перекидывали дощечки через выбоины в полу. Соседний дом, который когда-то входил в комплекс дачи Кочкина, но не попал под охрану, все еще обитаем. Малую дачу построили в одном стиле с большой. Нынешние хозяева латают разваливающиеся резные окна целлофаном.

5. Дача Кречева

Участок на углу улиц Курортной и Григорьева некогда арендовал Иван Кречев – доктор медицины, статский советник. Он работал в сестрорецком военном госпитале, а также лечил детей сестрорецкого четырехклассного училища. Состояние памятника очень приличное: не было ни протечек, ни пожаров

– Сейчас дача находится в хорошем состоянии, потому что до последнего времени здесь был офис коммунальщиков, – объясняет Травина. – После она была расколочена, там жили бродяги. Но недавно здание заколотили. Состояние памятника очень приличное: не было ни протечек, ни пожаров. Не хотелось бы его потерять.

Дом в русском стиле восхищает всеми четырьмя фасадами. Здесь и резьба в виде павлиньего хвоста, и лестница за стеклом, и окна характерной для того времени формы. Дом в русском стиле восхищает всеми четырьмя фасадами

– Изюминка дачи – романтичная башенка с окнами на все стороны, в каких обычно устраивали помещение для созерцания прекрасного, для чтения, – обращает внимание специалист. – В окна вставляли цветные стекла, и в солнечную погоду все внутри было расцвечено.

По мнению защитников памятников, дача отлично перевоплотилась бы в сувенирную лавку или кафе.

6. Дача Кривдиной

На перекрестке Григорьева и Садовой столетие назад жила учительница Валентина Кривдина. Не пустует изумительная дача с башенкой – а она, к слову, памятник федерального значения – и сегодня. Вот только жить нынешним хозяевам приходится в нечеловеческих условиях. Не пустует изумительная дача с башенкой и сегодня

– Здание использовали как жилище сотрудников санатория, – рассказывает Травина. – Сейчас там живут три поколения семьи таких работников. На втором этаже – женщина, которая в шестидесятых получила здесь комнату. На первом – ее дети и внуки. Хуже только в землянке. Они со слезами рассказывают, как еще несколько лет назад можно было забраться в башенку, как где-то что-то приколачивают, ставят подпорки и перестилают крышу. То есть делают то, что должно делать государство.

Когда дачу можно было приватизировать, семье отказали. А затем выяснилось, что все здание выкупила дочерняя компания одного крупного отеля, чтобы открыть в ней ВИП-номера. Началось расселение. Но выехать семья так и не смогла, ведь на три поколения предлагали лишь комнату, равноценную по площади той, что глава семьи получила много лет назад. Сейчас там живут три поколения семьи работников санатория

Пока решали вопрос, компания обанкротилась и дело застопорилось. Теперь семья работников санатория одновременно и официально прописана в старинном здании, и занимает частную собственность незаконно.

– Каждая деталь этого памятника уникальна, но не менее ценно то, что рядом еще одна дача, – добавляет Травина. – А это уже готовый уголок средовой исторической застройки.



7. Дача Важеевской.

По дороге к Сестрорецкому курорту в тени вековых деревьев притаился великолепный шедевр деревянного зодчества - Дача Важеевской, которую местные жители называют просто - "Дом-сказка". Евгения Важеевская была супругой инженера-гидротехника, действительного статского советника. Сегодня ее дача на улице Андреева считается одной из самых красивых в Сестрорецке. Построенный в стиле модерн дом напоминает боярский терем. И без того сказочный дом, который по разным данным построил знаменитый архитектор Сергей Григорьевич Гингер, обильно украшен резными декоративными элементами, а кое-где встречаются даже яркие рисунки. Последние, к слову, по предположениям множества краеведов, могли быть выполнены по рисункам знаменитого русского живописца и мастера исторической и фольклорной живописи - Виктора Михайлович Васнецова. Дачи (а их там несколько замечательного исполнения) находятся в ужасающем состоянии, и есть реальный риск, что мы их скоро потеряем. Дачу Важеевской 1907 года в неорусском стиле многие считают чуть ли не самой здесь интересной. Сейчас она стоит с заколоченными окнами и провалившейся крышей (первое фото), через дыру в которой летят дождь и снег. В советское время и вплоть до двухтысячных в «тереме» работал детский сад. До сих пор на фасаде висит табличка с номером яслей. В 2008 году дача стала памятником, тогда она была еще в идеальном состоянии и охранялась сторожем. Теперь дом на балансе школы олимпийского резерва Сестрорецка, у которой едва ли есть деньги на масштабную реставрацию. К тому же особой нужды в еще одной базе отдыха у маленьких спортсменов нет. Памятник законсервирован – заколотили окна, двери и дыру в крыше, – но до этого он пережил страшный пожар и систематические протечки. Центральная часть здания и одно крыло сгнили, второе еще цело. Правда, это вопрос времени. Дача стоит на ленточном фундаменте, характерном для Карельского перешейка с его обилием гранита. Где-то на участке сохранились остатки колодца. Но самое ценное – ледник, коих осталось очень мало: каменные «холодильники» сносили в первую очередь.

– Это была целая наука, – объясняет член отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Курортного района, координатор исследовательской группы «Старые дачи» Елена Травина. – Первое маленькое помещение – просто холодное, для солений-варений. Второе – морозильник для мяса-рыбы, выложенный гранитом и спрятанный за дубовой дверью. Сверху – задерновка и вентиляционная труба. В начале апреля на Финском заливе вырубали глыбы льда и клали их во второе помещение. Лед сохранялся там до самой осени.

Адрес: ул. Андреева, 12

Но радует весть, что в 2020 году в Курортном районе на капремонт отправили 128 «деревяшек» и «хрущевок». Больше всего домов починят в Песочном. «Деревяшки» Курортного района Петербурга спрячут под новые кровли. В краткосрочную программу капремонта на 2020 год вошли 128 жилых домов района, и большинство их них – «хрущевки» и деревянные здания начала и середины прошлого века.

– В целом ситуация с содержанием деревянных домов в Курортном районе неблагоприятная: деревянных объектов культурного наследия, которым нужда реставрация, довольно много, – отмечает специалист по русскому деревянному зодчеству, член Союза архитекторов России, член Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Михаил Мильчик. – Причина в большинство случаев заключается в том, что здания долго оставались без внимания.

При этом, как отмечают в районной администрации, жилых среди деревянных памятников немного.

– В число 128 домов, которым предстоит капремонт, не вошел ни один объект с охранным статусом, – пояснили в администрации Курортного района.

Впрочем, как отмечают в региональном Фонде капремонта, и обычным домам, и домам-памятникам нужно пройти одну и ту же процедуру – поэтапный ремонт по 13 видам работ. Исключение составляют только 255 жилых памятников с особо сложными и ценными фасадами: такие фасады в порядок будет приводить лично Комитет по охране памятников. Всего же в региональной программе 23 тысячи домов, и перечень постоянно пополняется новостройками.

Масштабно развернется капремонт в Сестрорецке и Зеленогорске. Правда, в первом городе работы затронут лишь каменные дома. Зато в Зеленогорске починку сулят сразу нескольким деревянным домам-ровесникам революции.

– Кровля – первый пункт, с которого надо начинать ремонт здания, – отмечает специалист. – Дерево как строительный материал – долгожитель, но оно требует тщательного ухода. И главное – предотвратить любые протечки и попадание воды на сруб.

В отличие от каменных памятников из центра Петербурга, деревянным памятникам – да и просто историческим домам – Курортного района статус жилых идет на пользу: в ожидании капремонта они не гниют, оставшись без отопления и целой кровли, и не горят, превратившись в приют для бездомных.

Школа реставрации деревянного зодчества в нашей стране есть. В нашей стране вообще есть все. Но все умерло или находится на грани. Это комплексная серьезная проблема, которую не решить парой фраз: должна быть воля власти. Вопрос обсуждается давно, принимаются какие-то решения, но все они как декларации, нежели как практика. С деревянным строительством вопрос страшно запущен. Все другое-то запущено, а деревяшки – кого они волнуют?

Дачи разрушаются, сгорают, пропадают, и это следствие проблемы воспитания. Люди просто не знают их ценности.

8. Храм святого пророка Елисея.



Над высокой травой высятся три аккуратные деревянные башенки - именно так издалека представляется туристам, коих здесь не так уж и много (если совсем честно - раз, два и обчелся), некогда великолепный храм святого пророка Елисея. Несмотря на то, что церковь, построенная в 1899 году (как считается), является неотделимой частью "Подпорожского деревянного кольца", находится она не совсем в хорошем состоянии: местами зияют прорехи, некоторые элементы декора болтаются на честном слове, ну а уж о внутреннем убранстве так и вовсе можно не говорить. Печальная история началась еще в 1930-ых, когда храм оказался не нужен и был закрыт. Не коснулась его и глобальная реставрация 70-х, в рамках которой большинство соседей привели в опрятный вид. Однако все равно храм можно по праву назвать настоящим шедевром деревянного зодчества, который успел впитать в себя формы русского эклектичного стиля.

Стоит отметить, что практически все, кто когда-либо приезжал проведать деревянную церковь, жаловались на неприятные ощущения, появляющиеся вблизи от храма. Понятно, что место божье, но на душе будто кошки скребут, и постоянно хочется оглянуться по сторонам. Ведь затылком ощущается чей-то зоркий, пронзительный взгляд. Интересна история появления церкви в Сидозере, которое не было случайным. Освящение в честь ветхозаветного пророка Елисея, ученика пророка Илии связано с тем, что храм строился на месте захоронения некоего монаха Елисея. Согласно народному преданию, монах Елисей был из Яблонской пустыни - небольшого монастыря, находившегося на Яблонском острове, посреди Свири - сейчас на этом месте плещутся воды Подпорожского водохранилища. В Смутное время Яблонская пустынь была разорена поляками, а монах Елисей бежал в леса на правый берег Свири и поселился на берегу Сидозера. Еще в конце XIX века местные жители показывали "монахову дорожку", по которой Елисей ходил с Сидозера к своему разгромленному монастырю. Здесь же, на Сидозере, Елисей и умер.

На его могиле, на всхолмлении среди сосен, был поставлен большой крест. В 1870-х годах, в память о прекращении эпидемии среди крестьянского скота, было установлено ежегодное празднование в день 14 (28 по новому стилю) июня - день памяти Пророка Елисея. Тогда же над могилой поставили деревянную часовню. Елисеева могила почиталась местными жителями. И с каждым годом количество паломников, приходивших на Сидозеро, увеличивалось, и в конце XIX века встал вопрос о строительстве тут особой церкви. Средства на строительство церкви на Сидозере пожертвовал молодой петербургский купец 2-й гильдии Александр Семенович Андреев, торговавший "ленточным и кружевным товаром" в Перинной линии Гостиного двора. И уже в 1899 году 13 (26 по новому стилю) июня церковь Пророка Елисея была освящена епископом Олонецким и Петрозаводским Назарием (Кирилловым). К 2017 году, когда храм Пророка Елисея находился в заброшенном состоянии, он был полностью разобран и перевезен в деревню Мандроги, где подлежал полному восстановлению. 2 февраля 2018 года был освящен фундамент церкви Пророка Елисея, и по обычаям, под первый венец были заложены монеты: Николаевский серебряный рубль 1898 года, найденный при разборке, и Российская двухрублевая монета 2017 года. На сегодняшний день храм Пророка Елисея полностью собран, воздвигнуты купола. Каждую неделю иерей Пётр Богданов, настоятель Храма Благовещения города Подпорожье, проводит молебен. Владыка Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, во вновь строящейся церкви, за год провел две Божественных Литургии. Ежегодно, 28 июня, в день памяти Святого Пророка Елисея проходят Божественная Литургия. Убранством Церкви занимаются сами прихожане. Одним из мастеров была написана и передана в дар храму икона Пророка Елисея, сейчас пишется икона Живоначальной Троицы и преподобного Александра Свирского. В дар Церкви были принесены Чудотворная икона Божией Матери «Троеручица», икона Серафима Саровского, икона мученицы Татианы, и привезена икона Казанской Божьей Матери из Оптиной пустыни.

9. Дом управляющего фирмы "Ропс и Ко".



Одно из немногих зданий-представителей деревянного зодчества, сохранившихся по сей день. Этот деревянный и ныне заброшенный дом был построен в 1900 году и принадлежал управляющему нефтеперегонной фирмы гражданину США, купцу 1-й гильдии Вильяму Хоперу Ропсу. Сказать многого об этом доме просто не получится, ведь достоверных данных о строителях деревянного шедевра в духе модерн, к сожалению, нет. Зато известно, что дом бывшего американского поданного последние десятилетия пользуется плохой репутацией у местных жителей. Нет, безусловно, приведения не являются просто так на встречу падким до приключений посетителям - здесь в целом царит дурная атмосфера. Но и контакты с неизведанным все-таки были. Ходят слухи, что иногда в окошке небольшой башенки с балконом кто-то будто бы стоит и смотрит в пустоту, но стоит отвести взгляд от окна, как неведомая сила отступает.



Адрес: Петровская коса, 9



10. Особняк К. К. Экваля.



Владелец чугунолитейного и механического завода К. К. Экваль поручает постройку особняка на территории завода никому на тот момент неизвестному архитектору Ф. И. Лидвалю. В последствии Лидваль станет знаменитым на весь мир мастером модерна, а особняк заводчика будет считаться его первым реализованным проектом.

В 1901 году работы над постройкой были закончены, и взору Экваля предстал двухэтажный особняк, украшенный широкими окнами, удивительным орнаментом и покрытый струящейся фактурной штукатуркой. Именно в оформлении фронтона здания угадываются мотивы зарождающегося стиля. Дом возведен из бревен, а его стены как будто забрызганы темной штукатуркой. Такое оформление фасадов было очень популярным в то время. Белые орнаменты окон дома выпилены лобзиком.

Сейчас это здание – один из последних оставшихся в городе деревянных особняков, тем не менее, оно никому не нужно. Пустующий огромный дом находится за высоким бетонным забором, а территория вокруг дома превратилась в джунгли.

Но, судя по этой фотографии, вполне возможно, что его, если не отреставрируют, то хотя бы законсервировали. Адрес: Красногвардейский пер., 15



11. Церковь Дмитрия Мироточивого.



Малоизвестный шедевр русского деревянного зодчества притаился в деревне Щелейки Подпородского района Ленинградской области. На берегу реки Свирь возле Онежского озера стоит пятиглавая церковь Дмитрия Мироточивого, возведенная в царствование Екатерины II, в 1783 году. Закрытым деревянным мостом церковь соединяется с высокой колокольней, с которой открывается великолепный вид на просторы Онеги.



Дмитрий Мироточивый, которому посвящена церковь, иначе зовется Дмитрием Солунским. Он был сыном римского проконсула в Фессалониках: отец, тайный христианин, воспитал его в традициях своей веры. Спустя много лет, когда Дмитрий занял высокий пост родителя, он открыл свое вероисповедание и начал его проповедь. За это император Максимиан повелел заключить отступника в темницу, а обращенного им в христианство юношу Нестора выставить на гладиаторский бой против своего слуги, опытного воина Лия. Перед поединком Дмитрий благословил своего друга, и тот сумел одолеть любимца Цезаря, сбросив его с помоста. В гневе Максимиан приказал казнить и Нестора, и его покровителя.

В 2018 году реставраторы спасли уникальный храм постройки конца 18 века. Деревянную церковь Дмитрия Солунского Мироточивого на берегу Онежского озера в деревне Щелейки едва не утратили. Последний раз памятник ремонтировали около 40 лет назад.

"Вот здесь стояла елка, упала, повредила крышу. Крыша в трапезной крыша была полностью разрушена. Крыльцо разрушено. Колокольня была наклонена в сторону, она могла бы в перспективе тоже упасть", - рассказал Александр Зайчиков, житель д. Щелейки.



Все эти барабаны, купола валялись здесь рядом. Нам пришлось вызывать сюда бригаду химиков-технологов, чтобы они посмотрели степень сохранения дерева, и чем можно было бы это дело законсервировать. И все эти работы были проведены, потому что там, на дереве грибок уже появился" рассказал Михаил Нинбург гендиректор строительной компании.

Ну, видите - большая главка, она последняя была, она еще свежая. А маленькая главка прихвачена солнцем".

Восстанавливали святыню по проекту архитектора-реставратора высшей категории Марка Коляды. В старинном творении деревянного зодчества он разглядел зарождение, так называемого, корабельного типа в строительстве православных храмов. А когда воссоздали утраченный переход из колокольни в саму церковь, это стало очевидно всем.

Над деревянным пятиглавием с куполами работали мастера из Петрозаводска. Сегодня таких специалистов называют штучными. Ведь если материалы пришлось искать по всей стране, то не менее сложным, оказалось найти умельцев, владеющих технологиями и приемами плотников прошлого. Адрес: Деревня Щелейки, Подпорожский район Ленинградской области



12. Особняк Николаса Струка Работы у реставраторов было действительно много. В храме заменили полы и перекрытия, полностью восстановили купола. Но сначала пришлось исправлять ошибки предыдущего подрядчика. Несколько лет назад горе-строители обезглавили церковь и покинули площадку.Все эти барабаны, купола валялись здесь рядом. Нам пришлось вызывать сюда бригаду химиков-технологов, чтобы они посмотрели степень сохранения дерева, и чем можно было бы это дело законсервировать. И все эти работы были проведены, потому что там, на дереве грибок уже появился" рассказал Михаил Нинбург гендиректор строительной компании.Ну, видите - большая главка, она последняя была, она еще свежая. А маленькая главка прихвачена солнцем".Восстанавливали святыню по проекту архитектора-реставратора высшей категории Марка Коляды. В старинном творении деревянного зодчества он разглядел зарождение, так называемого, корабельного типа в строительстве православных храмов. А когда воссоздали утраченный переход из колокольни в саму церковь, это стало очевидно всем.Над деревянным пятиглавием с куполами работали мастера из Петрозаводска. Сегодня таких специалистов называют штучными. Ведь если материалы пришлось искать по всей стране, то не менее сложным, оказалось найти умельцев, владеющих технологиями и приемами плотников прошлого.Адрес: Деревня Щелейки, Подпорожский район Ленинградской области



Шедевр деревянного зодчества в стиле модерн, построенный в начале XX века, затерялся на просторах Приморского района. Выглядит он весьма впечатляюще на фоне заводских построек и аккуратных домов, ведь дерево как нельзя лучше хранит энергетику ушедших лет. И даже странно, что такую красоту смогли позабыть.



В свое время владельцем участка близ Черной речки являлся амбициозный купец Викула Сыромятников, который основал Заведение точильных камней, но одних амбиций не хватило: конкуренция сделала свое дело - предприятие обанкротилось. Это стало настоящим ударом для Сыромятникова, который он не смог выдержать, и свел счеты с жизнью. Однако пустовать участку было не суждено: в 1883 году землю приобрел петербургский немец Николас Струк (если по-русски - просто Николай Николаевич). Можно считать, что именно с этого времени и началась история особняка. Чтобы далеко не ходить, Струк принял решение возвести особняк, где бы он смог проживать прямо на территории завода. И уже в 1905 году немецкий архитектор Федор Карлович фон Пирвиц построил здесь великолепный деревянный дом. Здание насквозь пропитывал дух модерна, при этом причудливая фигурная резьба добавляла постройке некого шарма, от чего особняк немного походил на дачную постройку.

Естественно, годы шли, и все менялось. С приходом большевиков дом, как и многие другие, национализировали и под крышей особняка разместили заводоуправление. Кстати, в советское время завод носил имя Ильича, и перед входом был установлен памятник Ленину — точная копия памятника, стоявшего у Смольного.



Не пощадила ни завод, ни особняк и перестройка. А начиная с 2004 года, особняк так и вовсе покинули и забыли. Немудрено, что деревянный дом начал разрушаться и приходить в полный упадок: начиналось все с обрушения кровли, а затем крыша и вовсе обвалилась. Сейчас, например, из зияющих дыр растут высокие сорняки, от чего памятник деревянного зодчества выглядит действительно печально.

Адрес: Приморский район, близ набережной Черной Речки



13. "Усадьба "Богословка" Шедевр деревянного зодчества в стиле модерн, построенный в начале XX века, затерялся на просторах Приморского района. Выглядит он весьма впечатляюще на фоне заводских построек и аккуратных домов, ведь дерево как нельзя лучше хранит энергетику ушедших лет. И даже странно, что такую красоту смогли позабыть.В свое время владельцем участка близ Черной речки являлся амбициозный купец Викула Сыромятников, который основал Заведение точильных камней, но одних амбиций не хватило: конкуренция сделала свое дело - предприятие обанкротилось. Это стало настоящим ударом для Сыромятникова, который он не смог выдержать, и свел счеты с жизнью. Однако пустовать участку было не суждено: в 1883 году землю приобрел петербургский немец Николас Струк (если по-русски - просто Николай Николаевич). Можно считать, что именно с этого времени и началась история особняка.Адрес: Приморский район, близ набережной Черной Речки



Старинная деревянная церковь во Всеволожском районе была построена еще в петровскую эпоху. Это был уникальный памятник деревянного зодчества – настоящие кижи под Петербургом. "Был", потому что в конце 1960-х годов он сгорел.

На террасе Невы были выстроены здания, которые на картах обозначались как почта. В XIX веке архитектор Беретти построил тут деревянную усадьбу в стиле классицизма, по соседству в 1835 году он выстроил павильон "Голландский домик", а вскоре тут появились и два небольших дачных здания.

В начале 2000-х годов его все же восстановили и теперь это парковый комплекс, в котором бережно воссоздана старинная древнерусская архитектура. Территория развивается: например, здесь должны будут построить древнюю деревянную крепость по образу и подобию Каргопольской.

Адрес: Невский лесопарк, Всеволожский район Ленинградской области



14. Вилла "Айнола". Старинная деревянная церковь во Всеволожском районе была построена еще в петровскую эпоху. Это был уникальный памятник деревянного зодчества – настоящие кижи под Петербургом. "Был", потому что в конце 1960-х годов он сгорел.На террасе Невы были выстроены здания, которые на картах обозначались как почта. В XIX веке архитектор Беретти построил тут деревянную усадьбу в стиле классицизма, по соседству в 1835 году он выстроил павильон "Голландский домик", а вскоре тут появились и два небольших дачных здания.В начале 2000-х годов его все же восстановили и теперь это парковый комплекс, в котором бережно воссоздана старинная древнерусская архитектура. Территория развивается: например, здесь должны будут построить древнюю деревянную крепость по образу и подобию Каргопольской.Адрес: Невский лесопарк, Всеволожский район Ленинградской области