Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.46. Их тут любят

То, что в Санкт-Петербурге любят котов, это однозначно. Я уже в 2-х материалах это показывала:

Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.38. Коты Петербурга

Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.42. Котопитер

Но тема нескончаема, поэтому пришлось еще дополнить. Котов, как известно, любили очень давно в городе. Вот теперь уже ретроснимок На витрине продовольственного магазина в Ленинграде, где-то 1980-е годы

Мансарда художников О ней я уже говорила, но новые изображения пропустить не могу. Народная галерея была основана еще в 2001 году.

На протяжении всего существования галерея открыта к сотрудничеству с любыми художниками: как профессиональными и именитыми, так и молодыми, только начинающими свою творческую карьеру. Здесь можно приобрести поистине уникальный подарок или украшение интерьера. А пушистый консультант Шпатель поможет с выбором Вход свободный! Главный натурщик

В народной галерее "Мансарда художников" на Петроградской стороне собраны тысячи картин. И несколько десятков посвящены сотруднику галереи – коту. Его приходят рисовать в "Мансарду", фотографируют и пишут картины дома.– Однажды кто-то открыл входную дверь и швырнул нам котёнка, – рассказывает художник Юрий Потапов.

– Мы его выкормили, назвали Шпателем. Он рос среди художников и картин. И ни разу за всю свою жизнь не испортил ни одной работы. Мало того, за годы жизни в галерее научился професси-онально позировать: может долго и терпеливо лежать в одном положении. Многие делают наброски, а дома или в мастерских уже дорабатывают свои картины. Кстати, работы с изображением Шпателя хорошо продаются. Персонаж

Частым гостем и другом "Мансарды художников" стал известный писатель Евгений Водолазкин. Коту и галерее автор посвятил свой рассказ "Русские спешат на помощь "Титанику". – Из хрусталя Шпатель, конечно, не пьёт, но корм у него самый дорогой, – говорит Юрий Потапов. – Водолазкину удалось точно передать характер нашего сотрудника. Он очень серьёзный, рассудительный и внимательный. Все, кто приходят в галерею, сразу понимают, кто здесь главный. И уже 11 лет он при студии. Большая Пушкарская улица, 10

Ахилл из Эрмитажа В подвалах Эрмитажа скрыто множество сокровищ, но самым пушистым из них является Ахилл. Его примерный год рождения — 2013, однако сотрудники музея предпочитают не раскрывать точную дату, чтобы сохранить атмосферу загадочности. Его отец был не менее знаменит — Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот — самый старший кот музея. Ахилл приобрёл мировую известность еще в 2018 году, когда стал главным оракулом Чемпионата мира по футболу. Никаких подсказок и «взяток» — только природное котячье чутьё, которое поражало даже самых скептически настроенных людей. Кроме того, Ахилл обладает добрым сердцем. Он стал первым в России котом-терапевтом, официально работающим в детском хосписе. Там он прошёл специальное обучение: научился быть ласковым, не пугать резкими движениями и даже определять болевые точки — всё ради того, чтобы приносить утешение и поддержку маленьким пациентам.

В итоге Ахилл — это кот, который не только умеет предсказывать события, но и лечит души.

Багетная кошечка В багетной мастерской на Васильевском острове живёт милая кошка Дусенька

Петербуржцы обожают кошку и тщательно оберегают ее отдых. А она в свою очередь заряжает прохожих позитивом! 8-я линия В.О., 7

Яша из Театра эстрады им. Аркадия Райкина Серьезный, но ласковый Яков Моисеевич Фишман прошел непростой жизненный путь. Как рассказывают в Театре эстрады, он был домашним котом, но в один момент оказался на улице. Так и скитался, пока его не отловили волонтеры котокафе «Республика котов». Яша несколько лет жил в ожидании новых хозяев, пока в котокафе не пришел худрук театра Юрий Гальцев. - Он-то и забрал меня в театр, где я сейчас живу и слежу за порядком. Совершенно не понимаю, как они тут без меня обходились, - шутливо пишут от лица Яши в группе театра.

Кота Игоря показала команда 10-й пожарно-спасательной части МЧС Петербурга в честь Всемирного дня кошек Пушистый сотрудник каждое утро заступает на дежурство! Раньше кот Игорь жил в семье, однако хозяева отказались от питомца из-за его своенравного характера. Новый дом хвостатый нашел в 10-й пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга. Коллектив с радостью принял боевого товарища. Теперь кот Игорь каждое утро заступает на «боевое» дежурство и активно участвует в разводе караулов. Питомец провожает своих коллег на выезды и ждёт их возвращения.

В Приоратском розарии нашли самый красивый цветочек Настоящий очаровашка!

Муся Тропическая — старейшина Ботанического сада

Я о ней уже рассказывала, но хочу еще показать фото с другого ракурса Предполагаемое время ее появления в саду — не позднее 1992 года. Ещё в 2020 и 2021 годах она прогуливалась по Водному маршруту, а теперь в Большой пальмовой оранжерее можно увидеть её бронзовую копию.

А недавно там появился новый обитатель. Кототерапия в Ботаническом саду Сотрудники Ботанического сада показали своего нового очаровательно жильца!

Фрося из библиотеки им. В.В. Маяковского Милая хранительница знаний по имени Ефросинья (или просто Фрося) обитает в библиотеке им. В.В. Маяковского. Четвероногая работница любит сидеть на ручках и гулять по книжным полкам.

Кошка появилась в библиотеке на Большеохтинском проспекте осенью 2019 года. У Фроси умерла хозяйка, и наследники квартиры отправили ее на улицу. Сотрудники библиотеки забрали кошку к себе. Так она обрела новый дом и с тех пор радует посетителей библиотеки. Фрося знает в лицо постоянных посетителей, проводит индивидуальные и групповые сеансы кототерапии, интересуется новыми поступлениями в фонды, обязательно присутствует на лекциях и следит за порядком на стеллажах.

КотоПётр А вот такой Котик в костюме Петра I поздравил жителей Петербурга с праздником вв этом году Этот милый котик, которого нарядили в костюм самого Петра I, мгновенно стал звездой соцсетей. КотоПетра можно было увидеть у главных петербургских достопримечательностей: он прогуливался вместе с хозяевами от Дворцовой площади до Петропавловской крепости.

Швея Муся Замечательная кошечка по имени Муся работает в одном из швейных магазинов Петербурга У нее лапки, но она все равно трудится! Познакомьтесь, это Николай

Это один из котов-хранителей Почвенно-агрономического музея имени В.Р. Вильямса.

Знаменитые котики Петербурга: Лайт из гастрономического ателье «На кухне»

В гастрономическом ателье «На кухне» живёт совершенно очаровательный кот по имени Лайт. Лайт — обладатель белоснежной шёрстки и потрясающе красивых разноцветных глаз, покоривших уже не одно сердце посетительниц заведения.

Помимо всего прочего, у Лайта очень ответственная должность — он один из главных дегустаторов на проводящихся здесь кулинарных мастер-классах.

наб. Лейтенанта Шмидта, 43 Котик в стильном худи живёт в книжном кафе в Петербурге

Назад в прошлое Нашла снимок, который был сделан 25 августа 1981 года. На нём — эрмитажный кот на пальцах атланта.

А есть еще вот такой котик. Знаете где он находится? На фасаде доме управления ветеринарии по Петербургу. Здание построил архитектор И.И. Долгинов в 1914 году для лечебницы Общества покровительства животных.

Там есть еще несколько других, покажу в другой теме, так как тут чисто котики.

Где в Петербурге искать котеек

Вот такие есть адреса:

ул. Восстания, 33 (художник Jiminy Lummox)

ул. Рубинштейна, 40 (художник Jiminy Lummox)

Воронихинский сквер

ул. 4-я Советская, 6 (художница Ульяна Шкатова) Вот такого милого котика можно увидеть во дворе одного из спальных районов Петербурга Рядом с котиком на скамейку присела ворона. При таком соседстве поражает невозмутимый вид котика. Эта милая скульптура поднимает настроение жителям и просто проходящим мимо людям. А находится она во дворе около школы на ст. м. Парнас.

А еще в Питере есть даже дом-колодец кошечка. Вот так-то!

Если начинать день с фотографий петербургских котиков, то он точно будет удачным! Собралась замечательная подборка фотографий пушистых жителей Петербурга. Согласитесь, котейки хороши!