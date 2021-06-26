Затихли крики и овации. Они остались на арене одни. Он встал специально по солнцу, чтобы быку свет бил прямо в глаза. Хотя торе знал, что и так быки плохо видят и ориентируются больше по обонянию, но подстраховаться...

Бык был могуч и силен, приземистый, с туго-налитыми мышцами, перекатывавшимися под толстой шкурой. Он стоял совсем рядом, и торе ощущал запах пота и тяжелый дух крови, струившейся по бокам животного. Глаза быка, затуманенные болью и бешенством, блестели на солнце. Матадоры искусно потрудились, бык тяжело дышал и пена срывалась с губ при каждом движении головы. Яркими карнавальными гирляндами бандерильи вцепились в его спину, причиняя ноющую, раздражающую, сводящую с ума боль.

Уверенным движением тореадор обернул темно-малиновый плащ вокруг шпаги и ,держа ее перед собой, слегка встряхнул.

"Тор-ро! Тор-ро!..."-воскликнул человек.

Бык услышал крик, насторожился и повернулся к вновь появившемуся врагу. Его копыта с остервенением рвали песок в разные стороны.

Он различил движение и ринулся вперед. Рога скользнули по плотной ткани, ничего не зацепив.

Торе грациозно и стремительно выгнув вперед грудь, пропустил быка вплотную мимо себя, в самый последний момент сделав отточенный шаг назад.



Трибуны взревели от восторга, и губы мужчины тронула довольная улыбка...

Вот еще и еще раз бык бросался на движение, снова и снова натыкаясь на пустоту... От безысходной ярости он почти потерял ориентацию и бросался вперед, лишь когда плащ уже нахально касался его носа.

Вот и кульминация, наконец настал тот момент истины, ради которого судьба объединила стольких людей на этом стадионе, и его - шестисоткилограммового мускулистого красавца, оказавшегося сейчас таким беспомощным перед этим стройным и хрупким юношей.

Торе повернулся боком к быку, держа левой рукой холст, а правую с клинком поднял до уровня глаз, как будто целясь, направил остриё в сторону врага.

Один удар - и слегка изогнутая сталь плашмя должна войти по самую рукоять, мягко и глубоко под лопатку, в самое сердце. Потом бык остановится в своем беге, как будто на что-то наткнувшись, его передние ноги нелепо подогнутся и все будет кончено - он делал это много раз, он просто не мог промахнуться...

Все замерли... все привстали, чтобы не пропустить этот миг, и лёгкие всех уже были полны воздуха в ожидании когда можно было бы зареветь от восторга....

Он увидел глаза быка.... близорукие, такие, как-то по-детски растерянные.

Вот сейчас ....! Пальцы, сжимающие тяжелую ткань, побелели....

Что-то непонятное произошло.... невозможное, так нельзя - этого не должно быть....!

Тореадор вдруг опустил руки, ещё секунда, и клинок, безвольно упав, воткнулся острием в песок... Торе повернулся спиной к быку и, прижимая рукой к боку уже ненужную тряпку, спокойно и устало пошел прочь....

Стадион взорвался негодованием, на арену полетели банки, бутылки, проклятия и насмешки. Лица людей, искаженные яростью, плевали в его сторону грязными, унизительными ругательствами и улюлюканьем....

И тут ... бык рванулся вперед.

Мгновенно ударила по ушам тишина, казалось рога направлены прямо в спину.

В четыре прыжка бык нагнал тореадора, и мотнув рогами, просунул голову под левую руку юноши..., тот не остановился, лишь потрепал быка по холке, как собаку.....

Они шли рядом , в полной тишине , понимая что они будут жить.....просто жить... .....