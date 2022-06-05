Вот это неделя! Россия установила судостроительный рекорд

Прошедшая неделя для нашей страны стала рекордной по количеству спущенных на воду судов и ознаменовалась другими важными новостями из сферы судостроения. Расскажем что это за суда, а также о том сколько можно заработать в отрасли, куда ещё требуются работники и о других позитивных новостях недели.

Рекорд недели

На судостроительном заводе «Северная верфь» спустили на воду морозильный траулер-процессор «Капитан Брейхман» проекта 170701. Это уже четвёртое судно, строящееся для российской компании «Норебо» для ведения промысла в Северной Атлантике.

Данное судно является одним из самых современных в мире, на его борту располагается фабрика по безотходной переработке продукции. Благодаря капсулообразной форме корпуса судно обладает повышенными мореходными качествами. После спуска на воду на траулере продолжатся достроечные работы, передача заказчику запланирована на 2023 год.

Тем временем в Нижегородской области спущено на воду очередное судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» нового поколения. Одновременно с этим такое же, уже пятое по счёту судно заложено на ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева. Данная модель является наследницей знаменитых советских скоростных судов, но отличается современной системой управления, большей экономичностью и комфортом.

На заводе «Красное Сормово» спустили на воду шестой сухогруз проекта RSD59. Строящаяся здесь серия – одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Примечательно, что такие сухогрузы активно избавляются от импортного оборудования. Так на данном образце установлено уже российское подруливающее устройство вместо немецкого, отечественные козловые краны и швартовные лебедки вместо турецких. Вскоре будут замещены и винторулевые колонки.

Другой сухогруз этого же проекта спущен на воду на «Окской судоверфи», здесь строится 18 таких судов.

На Череповецком судостроительном заводе спущена новая баржа класса «река-море». Благодаря оригинальной конструкции она может загружаться с практически любых, даже необорудованных, причалов.

Также в Томской области спущено на воду обстановочное судно проекта 3052, в Нижнем Новгороде - дноуглубительное судно, а в Рыбинске - малое гидрографическое судно проекта 19910.

Действительно, не припомним такой насыщенной судостроительной недели. А ведь это ещё не всё. Продолжим после сводки других позитивных новостей.

Время новостей

В Уфе запущено производства катализатора гидрокрекинга, которое позволит существенно снизить зависимость от импорта.

Успешно завершён цикл огневых испытаний композитных элементов конструкции новых российских самолётов.

На третьем энергоблоке Курской АЭС началось производство изотопа кобальт-60.

В Новосибирске представлен новый алюминиевый модульный двигатель для лёгких самолётов.

В Перми начат серийный выпуск промышленных установок 3D-печати литейных форм.

В Удмуртии запущено производство тяговых электродвигателей для низкопольных трамваев.

В Орске после длительного простоя вновь запущен завод холодильников с мощностью до 200 тыс. единиц продукции в год.

В Ленинградской области открыто производство поликарбоксилатов.

Во Владивостоке - завод сухих смесей.

В Брянской области – грибная ферма.

В Ленинградской области – тепличный комплекс.

На испытания

Ещё одним замечательным событием стало завершение заводских ходовых испытаний уникальной ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». В данном случае эпитет «уникальный» не преувеличение, а факт – второй такой в мире просто нет. Платформа построена для поведения научных исследований Арктики и имеет на борту 15 научных лабораторий, которые охватывают весь комплекс изучения природной среды. Корпус округлой формы способен выдерживать сжатия многолетних льдов, что подтверждено модельными экспериментами в специальном ледовом бассейне. На борту платформы обеспечены комфортные и безопасные условия работы и проживания членов экспедиции, а на одной из палуб оборудована площадка для приёма вертолётов.

В свою первую экспедицию платформа отправится уже этой осенью.

На заводские ходовые испытания вышел и новейший корвет «Меркурий» проекта 20380, построенный на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Он является пятым корветом, построенным по модифицированному проекту. В отличие от предыдущих кораблей серии на нем установлен новый многофункциональный радиолокационный комплекс «Заслон».

А на 35-м заводе в Североморске в док для ремонта встал тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Единственный российский авианосец должен вернуться встрой после всех положенных работ в следующем году.

Всего же в текущем году в состав ВМФ должны войти 20 боевых кораблей, 5 катеров, и 21 судно обеспечения.

Но строить в России можно и нужно намного больше.

Кадры решают

При том, что судостроение остаётся одним из локомотивов развития российской промышленности, задачи перед ним стоят титанические. Помимо военного флота, страна нуждается в пополнении рыбопромыслового, технического флота, нужны контейнеровозы, суда ледового класса и даже круизные лайнеры. А для этого необходимы новые импортонезависимые технологии, комплектующие, производственные мощности и главное – кадры.

Вместе с ростом объёмов заказов растёт число вакансий в отрасли. Только за первый квартал текущего года российские судостроительные компании разместили почти 6 тыс. новых вакансий — на 84 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. Необходимы слесари, токари, инженеры, конструкторы и другие специалисты. В Санкт-Петербурге зарплата сборщиков достигает 130 тыс. рублей, для инженеров зарплата в 100 тыс. – далеко не потолок, у программистов зарплата стартует от 120 тыс. рублей.

Но, невзирая на относительно высокие доходы, квалифицированных кадров всё равно не хватает. Поэтому по всей стране начали открываться специальные инженерные классы судостроительного и авиастроительного профилей. Туда попадают ребята со способностями в области точных наук. Такой подход позволит им поступить в профильные вузы, а затем и устроиться на соответствующие предприятия, что, в конце концов, поможет устранить кадровый разрыв по столь необходимым стране направлениям. Так что всем, кто ещё не определился с профессиональным выбором, настоятельно рекомендуем посмотреть в данном направлении.

Теперь о других новостях промышленности.

Завод зовёт!

Благовещенский завод Объединенной металлургической компании приступил к производству перспективной импортозамещающей продукции – блоков предохранительных устройств с карданной передачей. Эта сложная трубопроводная арматура обеспечивающая непрерывность технологического цикла на линиях и установках. Ранее такая продукция закупалась за рубежом.

Кстати, Благовещенский завод также проводит набор персонала. На работу приглашают обрубщиков, заливщиков металла, контролеров, слесарей, токарей, инженеров и других специалистов. В случае отсутствия у кандидатов опыта работы завод готов провести их обучение за счёт предприятия.

Пермское предприятие «Протон-ПМ» готовится к переходу на трёхсменный режим работы для изготовления деталей двигателей самолётов Ту-214 и Ил-96. В связи с чем предприятию требуются токари-универсалы, операторы-наладчики станков с программным управлением, слесари механосборочных работ и литейщики. Соискателям без опыта предлагается профессиональное обучение по индивидуальным программам.

Теперь о героях.

Время Человека

В Красноярске мальчик катился на самокате по набережной, но не справился с управлением и упал в реку. Ему на выручку сразу же бросилась его мать, а вслед за ней и рабочий, заметивший случившееся. За ними в воду кинулся и ещё один свидетель происшедшего – Роман Назаров. И как оказалось, не напрасно. Мать успела схватить ребёнка, но не могла поднять его на набережную, строитель сам запутался в сети от баржи, в итоге в ловушке оказалось три человека. Роман смог помочь и вытащил сначала ребёнка, потом мать, а потом и пришедшего на подмогу парня. Посадил их в свою машину, включил обогрев и дождался прибытия скорой помощи. Ребёнок ушибся, но сейчас его жизни ничего не угрожают, а Роман быстро стал известен на весь город, хотя считает, что не сделал ничего необычного и на его месте так поступил бы каждый.

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