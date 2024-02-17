Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.96

За ленточкойhttps://t.me/specnazAlpha/20532
ВОИН СВО.Из Таджикистана. Район Авдеевки.За русский мир! Январь 2024 года.
https://t.me/specnazAlpha/20511
Воронежцы, ваш земляк! Боец с позывным «Левша» из Бутурлиновского района Воронежской области награжден Георгиевским крестом IV степени. Удачи, братишка!
https://t.me/specnazAlpha/20535
РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРИМЕНЯЮТ FPV-ДРОНЫ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ТЕХНИКИ И ОГНЕВЫХ ТОЧЕК ПРОТИВНИКА В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИДанный тип БПЛА способен в кратчайшее время доставить боеприпас к цели, находящейся на значительном удалении, и поразить её со снайперской точностью.
FPV-дроны практически неуязвимы, работают в любую погоду и могут запускаться из любой точки.
https://t.me/specnazAlpha/20512
В ОРЛЕ ПРОСТИЛИСЬ С БОЙЦОМ СВО СЕРГЕЕМ ЛАВРИКОМ
Сергей Лавриков был мобилизован, но затем многодетного отца отпустили домой. Летом прошлого года Сергей Лаврик подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Орловский боец погиб во время выполнения боевого задания в конце прошлого года.
— Любящим мужем и отцом, замечательным сыном и братом, внуком, надежным другом — таким мы запомним Сергея Лаврика, настоящего патриота и мужественного человека. Сергей отдал свою жизнь не напрасно. Вернется мирная жизнь, в которой будет много радостных и счастливых моментов, благодаря воинским подвигам и самопожертвованию таких российских парней, как Сергей, — отметил глава Покровского района Андрей Решетников.
Сергея Лаврика проводили в последний путь накануне, 8 января. Ему бы исполнился 31 год. У бойца остались трое детей.
Катерина Уральская
https://ria57.ru/society/141128/
ГОРЛОВКА. ОФИЦЕР СЛЕДКОМА ДНР ПОГИБ ОТ АТАКИ УКРАИНСКОГО БПЛА.Вместе с ним погибла 31-летняя Дарья Данькова из МВД.
33-летний капитан Виктор Заводских направлялся в Горловку по работе — дрон ВСУ атаковал служебную машину. Офицера передали бригаде медиков, он скончался по пути в больницу от полученных травм.
От обстрела служебного автомобиля, в которого находился Виктор, также скончалась 31-летняя Дарья Данькова из МВД. Трёхлетний сын сотрудницы остался без мамы.
Женщина скончалась до приезда врачей.
https://t.me/specnazAlpha/20527
Чернил осталось на 16 строчек
И рваный весь в крови клочок листочка…
Наш полк кольцо врага прорвать пытался.
Мы не смогли… и я один в живых остался…
12 строк и столько же патронов...
Со мной моих друзей гора жетонов.
Я знаю, что они уже не дышат,
Но до сих пор их голоса я слышу.
Вам пишет наш бессмертный полк гвардейцев –
Полк воинов, солдат, красноармейцев.
Сегодня мы врага не победили,
Но мы лежим, чтоб вы пожили
2 строчки…
Не боюсь, я все сумею!
Держишь, фашист! Прощайте! Честь имею!
Это стихотворение написал гвардии старший лейтенант Самойлов Никита, выпускник РВВДКУ 2017 года. Написал еще будучи курсантом. 5 марта 2022 года его подразделение попало в засаду, Никите пришлось взять руководство боем на себя. Под его командованием ликвидировали основные силы противника. Когда Никита выносил раненых ребят с поля, он получил роковое осколочное ранение… Гвардии старшего лейтенанта Н.В. Самойлова представляли к награде «Герой России», но посмертно наградили орденом Мужества.
https://t.me/historicalfacts77777/8711
ПРОЩАЙ, «КОСМОС»! В Котовском районе Волгоградской области проводили в последний путь погибшего 24 декабря 2023 года бойца с позывным «Космос».
Похороны Виктора Косова прошли в селе Сосновка Бурлукского сельского поселения,
Газета «Спецназ России» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Виктора Косова и всех погибших в ходе СВО.
Вечная память… И – слава!
https://t.me/specnazAlpha/20538
Позывной «Мурзай». В зоне СВО погибла Тюменский врач, лечившая людей в больнице ЯмалаВ зоне СВО погибла Тюменский врач, лечившая людей в больнице Ямала
Светлана Медведева, врач с позывным «Мурзай», отправилась в зону СВО по зову сердца — добровольцем. До этого много лет трудилась в больницах Тюмени и на Ямале, в городе Лабытнанги.Светлане Медведевой было 34 года."Не стало доброго, жизнелюбивого человека, добровольцем ушедшего на СВО. Не стало настоящего человека — Светланы с позывным "Мурзай", — сообщили в Союзе десантников ЯНАО.
Погибшей девушке посвятили стихотворение, в котором говорится, что ее убили "подлым выстрелом в спину" в ночь на Старый Новый год.
https://t.me/c/1524001401/18652
Боевая Медицина! Броник одного Бойца-спасателя, говорят, что вытащил с поля боя больше 500 человек....
В следующий раз попробую более детально с ним пообщаться.
https://t.me/Army_Russia/42837
На каналах ТГ завирусилось видео, как наш боец выманивает на себя вражеский дрон, сбивает его, уворачиваясь от снаряда.Голос за кадром:
«КРАСАВЧИК! ТЫ ВИДЕЛ, ЧТО ОН СДЕЛАЛ?! Выманил дрон на себя. Братан, у тебя алмазный яйца!!!» +16. Ненормативная лексика.Поднимается сам и поднимает сбитый дрон.https://t.me/specnazAlpha/20536
Дуэль бойца с хохло-дроном окончилась в нашу пользу. А маневр уклонения так и назовут «алмазные яйца».
Слава русскому солдату!
https://t.me/dazbastadraw/5209
По соцсетям и СМИ разошлось видео, на котором военнослужащий Донецкого 1-го армейского корпуса выманил на себя FPV-дрон ВСУ и успешно увернулся от него при атаке. Солдат мгновенно стал народным героем. Через пару дней выложили второй ролиук уже с интервью корреспондента с Героем и с тем, кто снимал это с дрона.
На втором ролике 46-летний боец с позывным "Бабай", мобилизованный из Челябинской области, впервые прокомментировал произошедшее. Выяснилось, что он не просто ускользнул от одного "камикадзе", а обезвредил три коптера противника. И все это для того, чтобы спасти жизнь командира.
На вопрос корреспондента, как это ему удалось, Бабай отвечал:На вопрос откуда он родом:И пероедал привет всем жителям Челябинской областиЭто тот дроновод, который снял произошедшее. Снимали обстановкуИ он его сбили выложили в сеть.Слава таким ВОИНАМ! А их у нас немало!
https://t.me/ssigny/83725
Уничтоженная летом 2023 года в Пологовском районе Запорожской области украинская БМП M2A2 ODS-SA Bradley с КДЗ BRAT.
https://t.me/ChDambiev/27527
Тип: БМП-1
Уничтожена: не позже 2024-01-09
Место: предположительно Клещеевка, ДНР.
https://t.me/Ugolok_Sitha/18038
Вопрос к Тринадцатому:
-Что заставляет тебя постоянно вляпываться в непонятные истории?
Ответ:
-Ничего! Я Доброволец!
https://t.me/Z13_Separ/24341
По привычке глаз выхватывает из толпы "своих". Они там есть.https://t.me/annatsivileva/6646?
Форум ветеранов СВО с толпой официальных лиц во главе с Кириенко
https://t.me/quantumad/484
Пулеметчик подразделения спецназа Росгвардии.
https://t.me/ok_spn/28769
Уничтоженный ДОТ ВСУ северо-западнее Артёмовска.Хорошо горит.
https://t.me/boris_rozhin/109829Последствия накрытия располаги ВСУ в Волчанске.
https://t.me/boris_rozhin/109826На Донецком направлении был уничтожен редкий броневик Pinzgauer Vector 718.@voenacher
https://t.me/boris_rozhin/109860
Высадка в Крынках это русская рулетка в прямом смысле слова. 8 арт полк поделился с нами фото.
https://t.me/rsotmdivision/13221РЭБ "Сания"
https://t.me/warwebm/22418
С добрым утром!
https://t.me/Ugolok_Sitha/18040
Танки войныТанки войны
https://t.me/Ugolok_Sitha/18053К контрнахрюку готов
https://t.me/Ugolok_Sitha/18063Фото от подписчика из СВО. 1 Армейский корпус ДНР РФ
https://t.me/Ugolok_Sitha/18074
Z - в зоне проведения Специальной Военной ОперацииZ - в зоне проведения Специальной Военной Операции
https://t.me/Ugolok_Sitha/18075
17 января МО РФ сообщило, что один из ночных высокоточных прилетов в Харькове пришелся на располагу, где квартировались наемники из Франции. Заявлено более 60 убитых и более 20 раненых доставленных в госпиталя.
https://t.me/boris_rozhin/109945
Харьковские больницы переполнены ранеными солдатами ВСУ
Харьковские оперативные службы сообщают о большом количестве поступающих раненых.
«Медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ. В том числе их везут в гражданские больницы. Многие лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет», – рассказал представитель оперативных служб.
По его словам, это является последствием активных действий российской армии на купянском направлении, где ВСУ несут большие потери.
https://t.me/boris_rozhin/109918
У МЕНЯ СЕМЕРО ВНУКОВ, Я СЧАСТЛИВЫЙ ДЕДУШКА:
"Раньше я был трактористом, в девяностых, как всё развалилось, пошел на стройку, надо было семью кормить. С 14-го по 22-й в крымском ополчении, охраняли общественный порядок. Годик посидел дома, а в 23-м прошёл в Крыму подготовку и приехал сюда.
Мне шестьдесят два, я не испугался, все меня поддержали, друзья, семья, две дочери и семь внуков, я счастливый дедушка. Это мой второй контракт, пока здоровье есть, буду тут...".
Позывной "Дед", добровольческий штурмовой отряд "Крым".
Бойцы "Крыма", и стар и млад, держат оборону на одном из самых ответственных участков запорожского фронта, держат достойно, что подтверждают их боевые соседи из смежных подразделений, многие из которых я проехала перед новым годом.
Марьяна Наумова
https://t.me/boris_rozhin/109969
БАТАЛЬОН "КРЫМ".ВСЯ СТРАНА ВЕРИТ В НАС:
"Мой старший сын учится в рязанском училище ВДВ. В Донецке парней его возраста мобилизовали, и как я, офицер с боевым опытом, буду смотреть ему в глаза, если отсижусь дома? Дочери двадцать три, собралась идти служить в отдельную инженерно-сапёрную роту, я узнал, мы как раз формировались, предложил ей, были места. Сейчас она у меня инженер, на разминировании..."
"Внук - старший лейтенант морской пехоты, племянник тоже служит, под Донецком. Как я буду дома сидеть, когда Родина в опасности? Казаки всю жизнь воюют..."
https://t.me/maryananaumova/2309
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ШТУРМОВОЙ ОТРЯД "КРЫМ":
"Листал соцсеть, увидел, как в Черниговской области в православный храм во время службы зашли молодые ребята, вытащили батюшку и начали его избивать. Почему-то они подумали, что им всё дозволено и сойдет с рук. Это было последней каплей - на следующий день я собрался и приехал сюда".Бойцы "Крыма" держат оборону на одном из самых ответственных участков запорожского фронта, держат достойно, что подтверждают их боевые соседи из смежных подразделений, многие из которых я проехала перед новым годом. Питомцев батальона покажу в конце. В разделе с животными.
https://t.me/maryananaumova/2311
Боец ВДВ с трофейным 40-мм ручным револьверным гранатомётом Milkor M32A1.
https://t.me/wagner_group_pmc/49444Бойцы ,,Пятнашки,, с трофейным немецким пулемётом MG42 времен второй мировой войны.
https://t.me/wagner_group_pmc/49453
Вчера (17 января) Россия тестировала РЭБ в Калининграде, в результате чего почти половина Польши и Сувалкский коридор остались без GPS — пишут польские СМИ.На самом деле, это мужики в Калининграде хоккей по телеку смотрели, и чтобы было лучше видно, смастерили большую антенну с усилителем.
Там что не ссыте, поляки, это еще не РЭБ был. Когда включат РЭБ, ваши самолеты перестанут видеть аэродромы, а корабли - берег, и понимать где юг, а где север.
https://t.me/proofzzz/17874
Спасибо Господи, за сегодняшний день и людей, которые в нем нам повстречались
Мы часто приходим в храм со скорбию, а нужно учиться быть благодарными
https://t.me/dnrlnrruss/2130?single
Зенитчиками 429 мотострелкового полка на Запорожском направлении, с помощью стрелкового оружия оснащённого тепловизорами, был сбит очередной дрон-бомбардировщик "баба яга".https://t.me/boris_rozhin/109988Разведчик одного из подразделений армейского спецназа России в зоне СВО.
https://t.me/ok_spn/28813
Животные на войне отдельная тема.
В каждом подразделении есть свой любимец (зачастую не один), которому повезло устроиться к солдатам.
Обычно это беспородная собака, подобранная щенком или уверенный в своей безупречности кот, лоснящийся от съеденной им тушёнки, которой его щедро кормят бойцы.
Особо приметного щенка или кота иногда могут украсть воины из другого подразделения, а старые хозяева могут потратить немало усилий, что-бы найти и вернуть своего питомца.Домашние животные на войне это напоминание о чём-то хорошем, мирной жизни и доме.
Что будет с ними после этой войны не знает никто. Но мы все надеемся на лучшее.На фото - сторожевой кот 39-ой гвардейской бригады с позывным "Стас".
https://t.me/rezhimbe/3903
Боевое дежурство в зоне проведения СВО ведет кот по кличке Черномырдин. Он помогает бойцам 287-го отдельного мотострелкового батальона.
Кот пострадал при боях за Опытное на Авдеевском направлении. Он сам с осколком в боку приполз в расположение российских сил, где его выходили и окрестили Черномырдиным - кличка была выбрана за силу характера и цвет.
Теперь кот Черномырдин несет боевую службу с теми, кто спас ему жизнь. Как сообщили сами бойцы, кот следит за вражескими коптерами. В случае приближения дрона Черномырдин "начинает орать", предупреждая об опасности.
https://t.me/wagner_group_pmc/49498
Фото от подписчика. Фронтовые питомцы
https://t.me/Ugolok_Sitha/18050
Питомцы батальона "Крым"Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок
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