Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.96

За ленточкой https://t.me/specnazAlpha/20532

ВОИН СВО. Из Таджикистана. Район Авдеевки. За русский мир! Январь 2024 года.

https://t.me/specnazAlpha/20511

Воронежцы, ваш земляк! Боец с позывным «Левша» из Бутурлиновского района Воронежской области награжден Георгиевским крестом IV степени. Удачи, братишка!

https://t.me/specnazAlpha/20535

РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРИМЕНЯЮТ FPV-ДРОНЫ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ТЕХНИКИ И ОГНЕВЫХ ТОЧЕК ПРОТИВНИКА В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ Данный тип БПЛА способен в кратчайшее время доставить боеприпас к цели, находящейся на значительном удалении, и поразить её со снайперской точностью.

FPV-дроны практически неуязвимы, работают в любую погоду и могут запускаться из любой точки.

https://t.me/specnazAlpha/20512

В ОРЛЕ ПРОСТИЛИСЬ С БОЙЦОМ СВО СЕРГЕЕМ ЛАВРИКОМ

Сергей Лавриков был мобилизован, но затем многодетного отца отпустили домой. Летом прошлого года Сергей Лаврик подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Орловский боец погиб во время выполнения боевого задания в конце прошлого года.

— Любящим мужем и отцом, замечательным сыном и братом, внуком, надежным другом — таким мы запомним Сергея Лаврика, настоящего патриота и мужественного человека. Сергей отдал свою жизнь не напрасно. Вернется мирная жизнь, в которой будет много радостных и счастливых моментов, благодаря воинским подвигам и самопожертвованию таких российских парней, как Сергей, — отметил глава Покровского района Андрей Решетников.

Сергея Лаврика проводили в последний путь накануне, 8 января. Ему бы исполнился 31 год. У бойца остались трое детей.

Катерина Уральская

https://ria57.ru/society/141128/

ГОРЛОВКА. ОФИЦЕР СЛЕДКОМА ДНР ПОГИБ ОТ АТАКИ УКРАИНСКОГО БПЛА. Вместе с ним погибла 31-летняя Дарья Данькова из МВД.

33-летний капитан Виктор Заводских направлялся в Горловку по работе — дрон ВСУ атаковал служебную машину. Офицера передали бригаде медиков, он скончался по пути в больницу от полученных травм.

От обстрела служебного автомобиля, в которого находился Виктор, также скончалась 31-летняя Дарья Данькова из МВД. Трёхлетний сын сотрудницы остался без мамы.

Женщина скончалась до приезда врачей.

https://t.me/specnazAlpha/20527

Чернил осталось на 16 строчек

И рваный весь в крови клочок листочка…

Наш полк кольцо врага прорвать пытался.

Мы не смогли… и я один в живых остался…

12 строк и столько же патронов...

Со мной моих друзей гора жетонов.

Я знаю, что они уже не дышат,

Но до сих пор их голоса я слышу.

Вам пишет наш бессмертный полк гвардейцев –

Полк воинов, солдат, красноармейцев.

Сегодня мы врага не победили,

Но мы лежим, чтоб вы пожили

2 строчки…

Не боюсь, я все сумею!

Держишь, фашист! Прощайте! Честь имею!

Это стихотворение написал гвардии старший лейтенант Самойлов Никита, выпускник РВВДКУ 2017 года. Написал еще будучи курсантом. 5 марта 2022 года его подразделение попало в засаду, Никите пришлось взять руководство боем на себя. Под его командованием ликвидировали основные силы противника. Когда Никита выносил раненых ребят с поля, он получил роковое осколочное ранение… Гвардии старшего лейтенанта Н.В. Самойлова представляли к награде «Герой России», но посмертно наградили орденом Мужества.

https://t.me/historicalfacts77777/8711

ПРОЩАЙ, «КОСМОС»! В Котовском районе Волгоградской области проводили в последний путь погибшего 24 декабря 2023 года бойца с позывным «Космос».

Похороны Виктора Косова прошли в селе Сосновка Бурлукского сельского поселения,

Газета «Спецназ России» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Виктора Косова и всех погибших в ходе СВО.

Вечная память… И – слава!

https://t.me/specnazAlpha/20538

Позывной «Мурзай». В зоне СВО погибла Тюменский врач, лечившая людей в больнице Ямала В зоне СВО погибла Тюменский врач, лечившая людей в больнице Ямала

Светлана Медведева, врач с позывным «Мурзай», отправилась в зону СВО по зову сердца — добровольцем. До этого много лет трудилась в больницах Тюмени и на Ямале, в городе Лабытнанги. Светлане Медведевой было 34 года. "Не стало доброго, жизнелюбивого человека, добровольцем ушедшего на СВО. Не стало настоящего человека — Светланы с позывным "Мурзай", — сообщили в Союзе десантников ЯНАО.

Погибшей девушке посвятили стихотворение, в котором говорится, что ее убили "подлым выстрелом в спину" в ночь на Старый Новый год.

https://t.me/c/1524001401/18652

Боевая Медицина! Броник одного Бойца-спасателя, говорят, что вытащил с поля боя больше 500 человек....

В следующий раз попробую более детально с ним пообщаться.

https://t.me/Army_Russia/42837

На каналах ТГ завирусилось видео, как наш боец выманивает на себя вражеский дрон, сбивает его, уворачиваясь от снаряда. Голос за кадром:

«КРАСАВЧИК! ТЫ ВИДЕЛ, ЧТО ОН СДЕЛАЛ?! Выманил дрон на себя. Братан, у тебя алмазный яйца!!!» +16. Ненормативная лексика. Поднимается сам и поднимает сбитый дрон. https://t.me/specnazAlpha/20536

Дуэль бойца с хохло-дроном окончилась в нашу пользу. А маневр уклонения так и назовут «алмазные яйца».

Слава русскому солдату!

https://t.me/dazbastadraw/5209

По соцсетям и СМИ разошлось видео, на котором военнослужащий Донецкого 1-го армейского корпуса выманил на себя FPV-дрон ВСУ и успешно увернулся от него при атаке. Солдат мгновенно стал народным героем. Через пару дней выложили второй ролиук уже с интервью корреспондента с Героем и с тем, кто снимал это с дрона.

На втором ролике 46-летний боец с позывным "Бабай", мобилизованный из Челябинской области, впервые прокомментировал произошедшее. Выяснилось, что он не просто ускользнул от одного "камикадзе", а обезвредил три коптера противника. И все это для того, чтобы спасти жизнь командира.

На вопрос корреспондента, как это ему удалось, Бабай отвечал: На вопрос откуда он родом: И пероедал привет всем жителям Челябинской области Это тот дроновод, который снял произошедшее. Снимали обстановку И он его сбил и выложили в сеть. Слава таким ВОИНАМ! А их у нас немало!

https://t.me/ssigny/83725



Уничтоженная летом 2023 года в Пологовском районе Запорожской области украинская БМП M2A2 ODS-SA Bradley с КДЗ BRAT.

https://t.me/ChDambiev/27527

Тип: БМП-1

Уничтожена: не позже 2024-01-09

Место: предположительно Клещеевка, ДНР.

https://t.me/Ugolok_Sitha/18038

Вопрос к Тринадцатому:

-Что заставляет тебя постоянно вляпываться в непонятные истории?

Ответ:

-Ничего! Я Доброволец!

https://t.me/Z13_Separ/24341

По привычке глаз выхватывает из толпы "своих". Они там есть. https://t.me/annatsivileva/6646?

Форум ветеранов СВО с толпой официальных лиц во главе с Кириенко

https://t.me/quantumad/484

Пулеметчик подразделения спецназа Росгвардии.

https://t.me/ok_spn/28769

Уничтоженный ДОТ ВСУ северо-западнее Артёмовска. Хорошо горит.

https://t.me/boris_rozhin/109829 Последствия накрытия располаги ВСУ в Волчанске.

https://t.me/boris_rozhin/109826 На Донецком направлении был уничтожен редкий броневик Pinzgauer Vector 718. @voenacher

https://t.me/boris_rozhin/109860

Высадка в Крынках это русская рулетка в прямом смысле слова. 8 арт полк поделился с нами фото.

https://t.me/rsotmdivision/13221 РЭБ "Сания"

https://t.me/warwebm/22418

С добрым утром!

https://t.me/Ugolok_Sitha/18040

Танки войны Танки войны

https://t.me/Ugolok_Sitha/18053 К контрнахрюку готов

https://t.me/Ugolok_Sitha/18063 Фото от подписчика из СВО. 1 Армейский корпус ДНР РФ

https://t.me/Ugolok_Sitha/18074

Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции

https://t.me/Ugolok_Sitha/18075

17 января МО РФ сообщило, что один из ночных высокоточных прилетов в Харькове пришелся на располагу, где квартировались наемники из Франции. Заявлено более 60 убитых и более 20 раненых доставленных в госпиталя.

https://t.me/boris_rozhin/109945

Харьковские больницы переполнены ранеными солдатами ВСУ

Харьковские оперативные службы сообщают о большом количестве поступающих раненых.

«Медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ. В том числе их везут в гражданские больницы. Многие лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет», – рассказал представитель оперативных служб.

По его словам, это является последствием активных действий российской армии на купянском направлении, где ВСУ несут большие потери.

https://t.me/boris_rozhin/109918

У МЕНЯ СЕМЕРО ВНУКОВ, Я СЧАСТЛИВЫЙ ДЕДУШКА:

"Раньше я был трактористом, в девяностых, как всё развалилось, пошел на стройку, надо было семью кормить. С 14-го по 22-й в крымском ополчении, охраняли общественный порядок. Годик посидел дома, а в 23-м прошёл в Крыму подготовку и приехал сюда.

Мне шестьдесят два, я не испугался, все меня поддержали, друзья, семья, две дочери и семь внуков, я счастливый дедушка. Это мой второй контракт, пока здоровье есть, буду тут...".

Позывной "Дед", добровольческий штурмовой отряд "Крым".

Бойцы "Крыма", и стар и млад, держат оборону на одном из самых ответственных участков запорожского фронта, держат достойно, что подтверждают их боевые соседи из смежных подразделений, многие из которых я проехала перед новым годом.

Марьяна Наумова

https://t.me/boris_rozhin/109969

БАТАЛЬОН "КРЫМ". ВСЯ СТРАНА ВЕРИТ В НАС:

"Мой старший сын учится в рязанском училище ВДВ. В Донецке парней его возраста мобилизовали, и как я, офицер с боевым опытом, буду смотреть ему в глаза, если отсижусь дома? Дочери двадцать три, собралась идти служить в отдельную инженерно-сапёрную роту, я узнал, мы как раз формировались, предложил ей, были места. Сейчас она у меня инженер, на разминировании..."

"Внук - старший лейтенант морской пехоты, племянник тоже служит, под Донецком. Как я буду дома сидеть, когда Родина в опасности? Казаки всю жизнь воюют..."

https://t.me/maryananaumova/2309

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ШТУРМОВОЙ ОТРЯД "КРЫМ":

"Листал соцсеть, увидел, как в Черниговской области в православный храм во время службы зашли молодые ребята, вытащили батюшку и начали его избивать. Почему-то они подумали, что им всё дозволено и сойдет с рук. Это было последней каплей - на следующий день я собрался и приехал сюда". Бойцы "Крыма" держат оборону на одном из самых ответственных участков запорожского фронта, держат достойно, что подтверждают их боевые соседи из смежных подразделений, многие из которых я проехала перед новым годом. Питомцев батальона покажу в конце. В разделе с животными.

https://t.me/maryananaumova/2311

Боец ВДВ с трофейным 40-мм ручным револьверным гранатомётом Milkor M32A1.

https://t.me/wagner_group_pmc/49444 Бойцы ,,Пятнашки,, с трофейным немецким пулемётом MG42 времен второй мировой войны.

https://t.me/wagner_group_pmc/49453

Вчера (17 января) Россия тестировала РЭБ в Калининграде, в результате чего почти половина Польши и Сувалкский коридор остались без GPS — пишут польские СМИ. На самом деле, это мужики в Калининграде хоккей по телеку смотрели, и чтобы было лучше видно, смастерили большую антенну с усилителем.

Там что не ссыте, поляки, это еще не РЭБ был. Когда включат РЭБ, ваши самолеты перестанут видеть аэродромы, а корабли - берег, и понимать где юг, а где север.

https://t.me/proofzzz/17874

Спасибо Господи, за сегодняшний день и людей, которые в нем нам повстречались

Мы часто приходим в храм со скорбию, а нужно учиться быть благодарными

https://t.me/dnrlnrruss/2130?single

Зенитчиками 429 мотострелкового полка на Запорожском направлении, с помощью стрелкового оружия оснащённого тепловизорами, был сбит очередной дрон-бомбардировщик "баба яга". https://t.me/boris_rozhin/109988 Разведчик одного из подразделений армейского спецназа России в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/28813

Животные на войне отдельная тема.

В каждом подразделении есть свой любимец (зачастую не один), которому повезло устроиться к солдатам.

Обычно это беспородная собака, подобранная щенком или уверенный в своей безупречности кот, лоснящийся от съеденной им тушёнки, которой его щедро кормят бойцы.

Особо приметного щенка или кота иногда могут украсть воины из другого подразделения, а старые хозяева могут потратить немало усилий, что-бы найти и вернуть своего питомца. Домашние животные на войне это напоминание о чём-то хорошем, мирной жизни и доме.

Что будет с ними после этой войны не знает никто. Но мы все надеемся на лучшее. На фото - сторожевой кот 39-ой гвардейской бригады с позывным "Стас".

https://t.me/rezhimbe/3903

Боевое дежурство в зоне проведения СВО ведет кот по кличке Черномырдин. Он помогает бойцам 287-го отдельного мотострелкового батальона.

Кот пострадал при боях за Опытное на Авдеевском направлении. Он сам с осколком в боку приполз в расположение российских сил, где его выходили и окрестили Черномырдиным - кличка была выбрана за силу характера и цвет.

Теперь кот Черномырдин несет боевую службу с теми, кто спас ему жизнь. Как сообщили сами бойцы, кот следит за вражескими коптерами. В случае приближения дрона Черномырдин "начинает орать", предупреждая об опасности.

https://t.me/wagner_group_pmc/49498

Фото от подписчика. Фронтовые питомцы

https://t.me/Ugolok_Sitha/18050

Питомцы батальона "Крым" Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок