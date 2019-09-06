"Болгария должна быть благодарна СССР за освобождение от нацизма. Или нужно указать ей на ее место"

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9 сентября в Российском культурном центре в столице Болгарии откроется выставка "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма". Там будут представлены документы, раскрывающие "решающую роль Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы". Однако МИД Болгарии остался недоволен этим мероприятием – там заявили, что эта выставка является вмешательством во внутренние дела страны, более того, дипломаты призвали не считать борьбу Советского Союза с нацизмом "освобождением Европы".

Учитывая, что Болгария начинала войну на стороне Германии (хотя с СССР так и не стала сражаться), складывается впечатление, что к власти пришли условные реваншисты. Так ли это – Накануне.RU рассказал публицист, исследователь советского периода Игорь Пыхалов.

– Как оценит заявления Болгарии в целом – в таком ли плохом положении была Болгария, чтобы теперь жаловаться?

– Во-первых, естественно, это заявление болгарского МИДа вполне в духе позиции и других нынешних восточноевропейских стран, потому что сегодня практически все наши бывшие союзники считают своим долгом, как говорится, "пнуть мертвого льва" – сказать какую-нибудь гадость про Советский Союз, посетовать, что их якобы угнетали, а не освобождали – эта неблагодарность и клевета является общепринятыми среди этих государств.

Что касается конкретно Болгарии, то тут надо не забывать такой неполиткорректный факт, о котором не очень у нас любили говорить в советское время – что Болгария была союзницей Гитлера. Причем у нас обычно при этом подчеркивали, что вот, дескать, болгары не воевали на восточном фронте, и это действительно так. Но дело в том, что болгарские войска воевали за Третий рейх на других фронтах. В частности, на территории Югославии. То есть эта страна была союзной Гитлеру, но потом, когда ее границу пересекла Красная армия, Болгария перешла на нашу сторону.

– А после войны что ее ожидало?

– Как известно, по результатам Второй мировой войны, как правило, все те захваты, которые были сделаны Германией и ее союзницами, были аннулированы. Например, Чехословакии вернули Судетскую область, Румынии вернули Трансильванию, которая была у нее отнята в пользу Венгрии. А вот Болгария, благодаря Гитлеру, получила Южную Добруджию от Румынии, и эту территорию болгарам оставили. То есть можно сказать, что за то, что болгары были союзниками Третьего рейха, их особо и не наказали, а даже наоборот, позволили выйти из Второй мировой войны с прибытком. Поэтому, когда с их стороны раздаются какие-то упреки в адрес Советского Союза, то это выглядит, как неблагодарность.

Но я надеюсь, что все-таки это позиция не болгарского народа в целом, а только их нынешнего руководства.

– Учитывая, что Болгария все же начала войну на стороне Германии, можно предположить, что теперь к власти там пришли условные реваншисты?

– Ситуация интересна тем, что против нас в ту войну воевала не только Германия, а фактически силы объединенной Европы, потому что там за малым исключением (например, та же Англия оставалась последовательным противником Гитлера) все либо Гитлеру помогали, либо на него работали. Как, например, было в оккупированной Франции, Бельгии, Чехословакии – там работали военные заводы, местные рабочие с большим трудовым энтузиазмом производили оружие для Третьего рейха.

Поэтому в 1945 году Красная армия побила не только Гитлера, но нанесла поражение всем этим самым западным державам, всей объединенной Европе.

Поэтому, да, сегодня во многих этих странах есть силы, которые считают, что, видимо, настало время для реванша, хотя бы на словах для начала, в виде пересмотра оценок Второй мировой войны.

Это надо просто принять как данность и не сетовать на неблагодарность, потому что лицемерие вполне свойственно европейскому менталитету.

– Может быть, Болгария осталась недовольна периодом жизни в соцлагере?

– В послевоенное время, в эти десятилетия, когда существовала Организация Варшавского договора и советской экономической взаимопомощи – наш экономический союз с соцстранами Европы – эти отношения выстраивались на, как минимум, равной основе. Более того, фактически Советский Союз оказывал помощь своим союзникам – все экономические соглашения были зачастую не совсем для нас выгодные, но мы своих соседей старались поддержать.

А вот как раз сегодня, когда Болгария находится в составе "свободной Европы" и интегрирована туда, то как раз они могут на своей шкуре испытать, что там далеко не так радужно. Сейчас экономика Европы построена таким образом, что там уже есть страны, которые считаются лидерами, и им позволено производить и сельскохозяйственную продукцию – Франция, Испания, а продукция Восточной Европы особо никому не нужна. Поэтому, если для той же Болгарии был открыт советский рынок, то сегодня у них равноценной замены этому просто нет.

Опять же, что интересно. Помните, как несколько лет назад была ситуация с газопроводом, когда именно из-за того, что руководство Болгарии согласилось пойти на поводу США, они отказались от строительства газопровода через свою территорию, о чем сейчас жалеют – это все наглядно показывает, что политика русофобии для экономики стран Восточной Европы пользы никакой не приносит.

– Наши политики назвали это заявление аморальным и понадеялись, что президент Болгарии скажет, что это недопустимо. Как на ваш взгляд, это достойный ответ?

– По моему мнению, тут, как говорит восточная пословица, собака лает - караван идет. Я бы сказал, что не стоит обращать внимания на все эти выходки представителей стран Восточной Европы.

Но с другой стороны, не надо и стесняться – надо их ставить на место.

– И все-таки Советский Союз 75 лет назад действительно освободил Европу от нацизма или, следуя логике МИД Болгарии, не дали им сегодня "пить баварское"?

– "Пить баварское" им бы не пришлось, потому что все-таки Третий рейх строился именно на националистической расовой основе, там считалось, что именно немцы – высшая раса, а представители других стран и народов, даже тех, кто воевал на стороне Германии – это все равно люди "второго сорта". Но тут все зависит от того, кем себя позиционирует нынешнее болгарское руководство. Если они считают, что достойны роли холуев Третьего рейха или США, Германии – это одно дело. Тогда, наверное, им можно заявлять, что их "не освобождали". А если они хотят видеть себя как равноправное государство с другими странами, как это было в советское время – то тогда все должно быть совсем по-другому.