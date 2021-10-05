Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.

Продолжим путешествие с Романом Сирновым.

Мысль попробовать отправиться куда-нибудь осенью возникла достаточно давно, но вот к её реализации приступить удалось только в этом году. С местом удалось определиться на удивление просто - единогласно выбрали Каргопольский сектор Кенозерского национального парка.

Да, здесь мы уже несколько раз были, но именно для осеннего вояжа место подходило нам идеально. Ехать не далеко, точно красиво, есть, где погулять и что посмотреть, были незакрытые гештальты и огромный потенциал для Заводной птицы. И самое главное - здесь точно можно было отдохнуть, т.к. всё уже знакомо и понятно. А иногда хочется не только новых открытий и впечатлений, но и простого человеческого отдохнуть!

Как часто бывает, прогноз погоды перед самым выездом в очередной раз поменялся и уже не внушал большого оптимизма. Обещали холод и дожди, но этим нас не напугать, ведь в Кенозерье нас ждал уютный домик с печкой и свечкой.



Спешу сообщить, проезд Вологды больше не отнимает много драгоценного времени, в городе открыли фрагмент новой окружной от Пошехонского шоссе до Ленинградского шоссе. А когда окружную откроют полностью - можно будет вообще не думать о времени. Останется только вереница большегрузов на М8, но тут, увы, се ля ви.

Первый фотостоп случился в Ферапонтово. Вот, что значит оказаться в нужное время в нужном месте. Нам повезло и удалось попасть между дождями. Монастырь невероятно живописен. И его мы осмотрели в прошлой теме.

2. В Каргополь решили традиционно ехать через "телепорт" с Медвежьегорской трассы через поселок Солза.

На снимке знаменитый мост через Индоманку, который обрушился в июле 2018 года вместе с виновной в этом фурой. Достаточно быстро справились с ремонтом моста. Река с высоты оказалась очень интересной.

3. Очень хотелось запустить коптер и над осенним Каргополем, но в городе нас накрыло беспросветным дождем. В этот раз обошлись без прогулки, только традиционная дозаправка бензином и местным хлебом. И уже без остановок поехали до Масельги, где нас ждал домик без удобств.



Первое, что приходило в голову, когда я думал о полетах в Кенозерском нацпарке, так это прекрасное Синее озеро в форме сердца. Технически, оказалось не так и просто снять его - потребовалась практически максимально возможная высота полета для этого.

4. Церковь Александра Свирского на Хижгоре - это не только красиво, но еще и хороший 3G интернет от Мегафон/Yota. В самой Масельге связь не очень стабильна, а интернета практически не выжать. Так, унылая Е-шечка.

5. Вид на церковь с высоты.

6. Второе, что приходило в голову, когда я думал о полетах в Кенозерском нацпарке, так это Масельгская гряда, которая является Беломоро-Балтийским водоразделом. 7. В этот раз нам, безусловно, везло с закатами. Впечатляет.

8. Задуманные полеты удалось совершить и это вдохновляло.



Следующим пунктом у нас значилось посещение Гужовской водяной мельницы. Давно хотели там побывать, но все время что-то мешало. Традиционному водному варианту не суждено было сбыться.

9. Пока мы ковырялись на лодочной станции, и я летал над системой пяти озер, погода началась портиться и совсем скоро обрушилась снежной бурей.

10. Но мы все равно добились своего и до мельницы добрались.

11. Уютное местечко.

12. А вечером снова баловали хорошим закатом. Где-то вдали выли волки.

13. С каждым днем деревья становились желтее.

14. Прогулялись по эко-тропе до Наглимозера.

15. Черт возьми, как же много здесь озёр.

16. Снова начали показывать закат, а мы поспешили на берег Лекшмозера.

17. Чуть-чуть не успели, надвигалась очередная порция непогоды.

18. Досталось только кучево-дождевое облако с «наковальней».

19. 20. Золотая осень в этом году удалась на славу. Красивая пора держалась удивительно долго, но я умудрился пропустить абсолютно всю осеннюю красоту.



Такую особенность я заметил на спутниковом снимке, когда мы планировали первый визит в эти края.

Созерцать Синее озеро доводилось уже несколько раз, даже удалось погулять по его льду, но видеть озеро с высоты птичьего полета получилось впервые. Идея полетать над Синим, возникла задолго до появления квадрокоптера, и вот прошлой осенью удалось её реализовать!



Чтобы быть поближе к природе, мы снова поселились в домиках летнего эколагеря в Масельге.

Масельга, на мой взгляд, идеально подходит для базового размещения.

21. От Масельги до озера рукой подать, буквально, 10 минут прогулочным шагом. На лесных дорожках еще не так ощущается золотая осень, как со стороны. Но это была только вторая половина сентября.

22. Сверху же недостатка в золоте уже не ощущается. 23. Набираем высоту, здесь это важный параметр! 24. Чтобы сделать эти снимки, пришлось набрать высоту порядка 450 м. Напомню, что штатно коптеры Dji ограничены высотой в 500 м. Для небольшого времени полета Mavic Air - это серьезная высота, ведь нужно успеть набрать высоту, сделать снимки, но и вернуться обратно 25. Дорога с 3-го снимка проходит по узкому перешейку между Синим и Масельским озерами. 26. Удивительно красивый озерный край. Однозначно, в этих местах я оставил часть своего сердечка. Как можно не любить такой пейзаж? 27. Вид на полуостров, который и придает сходство озеру с символом сердца. 28. Он же, но уже с берега. Согласитесь, огромная разница в восприятии. 29. На снимках с берега - озеро и озеро. Очень сложно передать его необычную форму. 30. Вокруг озера проходит экотропа "Тропа раздумий". В очередной раз отправляемся на прогулку по ней и идём на полуостров, на самом мысу которого расположен Чайный домик. 31. Чай здесь подают только на организованных экскурсиях, но можно захватить с собой термос, если идёте самостоятельно. 32. В какой-то момент камера попала в руки к Дарье, а на карте памяти оказались эти атмосферные детали осени. 33. Вообще, не так и просто описывать такие спокойные прогулочные снимки. 34. Не всем суждено родиться Пришвиным или Паустовским... 35. Но наслаждаться красотой природы может каждый. И это сильно затягивает! Попробуйте сами. 36. Этим разноцветным осенним островком заканчиваю сеанс природотерапии. 37. Спасибо за внимание!