Мы из Советского Союза

Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья

Продолжим путешествие с Романом Сирновым.Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
Мысль попробовать отправиться куда-нибудь осенью возникла достаточно давно, но вот к её реализации приступить удалось только в этом году. С местом удалось определиться на удивление просто - единогласно выбрали Каргопольский сектор Кенозерского национального парка.


Да, здесь мы уже несколько раз были, но именно для осеннего вояжа место подходило нам идеально. Ехать не далеко, точно красиво, есть, где погулять и что посмотреть, были незакрытые гештальты и огромный потенциал для Заводной птицы. И самое главное - здесь точно можно было отдохнуть, т.к. всё уже знакомо и понятно. А иногда хочется не только новых открытий и впечатлений, но и простого человеческого отдохнуть!
Как часто бывает, прогноз погоды перед самым выездом в очередной раз поменялся и уже не внушал большого оптимизма. Обещали холод и дожди, но этим нас не напугать, ведь в Кенозерье нас ждал уютный домик с печкой и свечкой.

Спешу сообщить, проезд Вологды больше не отнимает много драгоценного времени, в городе открыли фрагмент новой окружной от Пошехонского шоссе до Ленинградского шоссе. А когда окружную откроют полностью - можно будет вообще не думать о времени. Останется только вереница большегрузов на М8, но тут, увы, се ля ви.
Первый фотостоп случился в Ферапонтово. Вот, что значит оказаться в нужное время в нужном месте. Нам повезло и удалось попасть между дождями. Монастырь невероятно живописен. И его мы осмотрели в прошлой теме.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.2. В Каргополь решили традиционно ехать через "телепорт" с Медвежьегорской трассы через поселок Солза.
И, тут много позитивных перемен. Во-первых, трассу подсыпали и подровняли. Во-вторых, ведется разрубка просеки и формирование придорожной полосы. Иными словами, кроны деревьев теперь не смыкаются над проезжей частью. Каких-то трудностей здесь больше нет, можно смело ехать на легковой машине и не бояться.
На снимке знаменитый мост через Индоманку, который обрушился в июле 2018 года вместе с виновной в этом фурой. Достаточно быстро справились с ремонтом моста. Река с высоты оказалась очень интересной. 
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.3. Очень хотелось запустить коптер и над осенним Каргополем, но в городе нас накрыло беспросветным дождем. В этот раз обошлись без прогулки, только традиционная дозаправка бензином и местным хлебом. И уже без остановок поехали до Масельги, где нас ждал домик без удобств.

Первое, что приходило в голову, когда я думал о полетах в Кенозерском нацпарке, так это прекрасное Синее озеро в форме сердца. Технически, оказалось не так и просто снять его - потребовалась практически максимально возможная высота полета для этого.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.4. Церковь Александра Свирского на Хижгоре - это не только красиво, но еще и хороший 3G интернет от Мегафон/Yota. В самой Масельге связь не очень стабильна, а интернета практически не выжать. Так, унылая Е-шечка.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.5. Вид на церковь с высоты.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.6. Второе, что приходило в голову, когда я думал о полетах в Кенозерском нацпарке, так это Масельгская гряда, которая является Беломоро-Балтийским водоразделом. Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.7. В этот раз нам, безусловно, везло с закатами. Впечатляет.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.8. Задуманные полеты удалось совершить и это вдохновляло.

Следующим пунктом у нас значилось посещение Гужовской водяной мельницы. Давно хотели там побывать, но все время что-то мешало. Традиционному водному варианту не суждено было сбыться.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.9. Пока мы ковырялись на лодочной станции, и я летал над системой пяти озер, погода началась портиться и совсем скоро обрушилась снежной бурей.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.10. Но мы все равно добились своего и до мельницы добрались.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.11. Уютное местечко.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.12. А вечером снова баловали хорошим закатом. Где-то вдали выли волки.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.13. С каждым днем деревья становились желтее.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.14. Прогулялись по эко-тропе до Наглимозера.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.15. Черт возьми, как же много здесь озёр.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.16. Снова начали показывать закат, а мы поспешили на берег Лекшмозера.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.17. Чуть-чуть не успели, надвигалась очередная порция непогоды.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.18. Досталось только кучево-дождевое облако с «наковальней».
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.19.Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.20. Золотая осень в этом году удалась на славу. Красивая пора держалась удивительно долго, но я умудрился пропустить абсолютно всю осеннюю красоту.

 

Зато это отличный повод вспомнить прошлогоднюю поездку в Кенозерский национальный парк. И сегодня я вам покажу самое сердце осеннего Лекшмозерья - озеро Синее. Такое звание озеро получило не просто так, а из-за своей формы. Сверху озеро и правда отчетливо напоминает символ любви ♥.
Такую особенность я заметил на спутниковом снимке, когда мы планировали первый визит в эти края.
Созерцать Синее озеро доводилось уже несколько раз, даже удалось погулять по его льду, но видеть озеро с высоты птичьего полета получилось впервые. Идея полетать над Синим, возникла задолго до появления квадрокоптера, и вот прошлой осенью удалось её реализовать!

Чтобы быть поближе к природе, мы снова поселились в домиках летнего эколагеря в Масельге. 
Масельга, на мой взгляд, идеально подходит для базового размещения.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
21. От Масельги до озера рукой подать, буквально, 10 минут прогулочным шагом.
На лесных дорожках еще не так ощущается золотая осень, как со стороны. Но это была только вторая половина сентября.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
22. Сверху же недостатка в золоте уже не ощущается.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
23. Набираем высоту, здесь это важный параметр!
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
24. Чтобы сделать эти снимки, пришлось набрать высоту порядка 450 м. Напомню, что штатно коптеры Dji ограничены высотой в 500 м. Для небольшого времени полета Mavic Air - это серьезная высота, ведь нужно успеть набрать высоту, сделать снимки, но и вернуться обратно
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
25. Дорога с 3-го снимка проходит по узкому перешейку между Синим и Масельским озерами.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
26. Удивительно красивый озерный край. Однозначно, в этих местах я оставил часть своего сердечка. Как можно не любить такой пейзаж?
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
27. Вид на полуостров, который и придает сходство озеру с символом сердца.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
28. Он же, но уже с берега. Согласитесь, огромная разница в восприятии.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
29. На снимках с берега - озеро и озеро. Очень сложно передать его необычную форму.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
30. Вокруг озера проходит экотропа "Тропа раздумий". В очередной раз отправляемся на прогулку по ней и идём на полуостров, на самом мысу которого расположен Чайный домик.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
31. Чай здесь подают только на организованных экскурсиях, но можно захватить с собой термос, если идёте самостоятельно.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
32. В какой-то момент камера попала в руки к Дарье, а на карте памяти оказались эти атмосферные детали осени.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
33. Вообще, не так и просто описывать такие спокойные прогулочные снимки.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
34. Не всем суждено родиться Пришвиным или Паустовским...
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
35. Но наслаждаться красотой природы может каждый. И это сильно затягивает! Попробуйте сами.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
36. Этим разноцветным осенним островком заканчиваю сеанс природотерапии.
Красоты России. Осень на озерах Лекшмозерья.
37. Спасибо за внимание!
