На Южном берегу Крыма в поселке Массандра расположено одно из крупнейших предприятий СНГ по производству вин. Здесь же находится энотека — винное хранилище Массандры, которое занесено в книгу рекордов Гинесса, как самое большое в мире. Оно насчитывает более миллиона единиц хранения. Очень интересен советский период в истории коллекции. Новости СМИ2

Винодельня в усадьбе Массандра была организована Львом Голицыным еще при Александре III, который не доверял иностранным винам. Целью было создать такое импортозамещения, чтобы двор мог отказаться от французских и итальянских вин в пользу крымских.

Лев Голицын был сторонником запрета водки, он верил, что хорошее вино может искоренить пьянство. В 1884 году в Массандре началось строительство главного подвала, рассчитанного на хранение миллиона бутылок. Тоннели, ведущие к хранилищу были глубиной до 50 метров. Уже при Николае II основу императорских погребов составляли вина Массандры. А в главном подвале стали собирать коллекцию редких вин, основу которой составила, перевезенная сюда, личная коллекция Голицына.

К моменту Октябрьской революции коллекция была достаточно богата.

Во время Гражданской войны специалисты Массандры чудом сохранили коллекционное отделение, замуровав нижние этажи подвала. В 1926 году принималось решение о полной ликвидации коллекции как вредного для народного хозяйства замораживания капитала. Часть вин тогда была реализована. Спасла коллекцию передача производства и всех его подвалов в ведение наркомата пищевой промышленности. Товарищ Микоян оказался не склонен разбазаривать коллекционные вина, а как раз наоборот.

В 1927 году в Крыму произошло серьезное двойное землетрясение, однако по стенам хранилища не пошло ни одной трещины.

Большевики, национализировавшие винодельню и превратившие ее в комбинат, выпускающий вина для простых рабочих, значительно расширили фонды хранения. Для этого 8 февраля 1936 года Народный комиссар пищевой промышленности Анастас Микоян издал особый приказ «Об образовании коллекционного фонда вина».

Массандровская коллекция с ее редчайшим ассортиментом становится практическим посо­бием и школой для подготовки виноделов. Здесь наблюдают процессы созревания и старения вина, открывают секреты его долголетия. Тут ежегодно проводят производственные дегуста­ции, которыми всегда с таким вдохновением и блеском руководил А. А. Егоров. Недаром писа­тель П. Павленко назвал его «поэтом вина».

Во время Великой Отечественной войны комбинат «Массандра» и коллекцию вин спасали так же, как и стратегические промпредприятия. 60 тысяч наиболее ценных бутылок успели эвакуировать, остальные должны были быть замурованы в стены. Однако, к тому моменту когда гитлеровцы вошли в Крым, в энотеке оставалась изрядная часть бутылок. Был отдан приказ о немедленном уничтожении бесценных вин, чтобы фонды не достались врагу. По воспоминаниям очевидцев, когда в сентябре 1941-го вино сливали в море, красное пятно расплылось на несколько километров.

Ущерб, нанесенный хозяйству в годы войны, составил 2 миллиарда рублей: уничтожены были виноградники и помещения завода. Но о том, какими темпами восстанавливалось разрушенное, можно судить по такому факту: известный всему миру король мускатов — Мускат белый Красного Камня, награжденный двумя кубками "Гран-при" и 17 золотыми медалями, впервые был произведен... в 1944 году. Именно о нем сказал английский эксперт доктор Тейчер, стоя на закрытой дегустации в 1958 году: "Вино столь высокого качества неуважительно пить сидя. Я не знаю национальной принадлежности этого эликсира, но осмелюсь предположить, что местом его создания может быть только Россия..."

От разорения во времена антиалкогольной кампании в СССР во второй половине 1980-х годов коллекцию спасло вмешательство Владимира Щербицкого и первого секретаря Крымского обкома КПСС Макаренко. Виноградники спасли, наладив производство сока. А вот разорванные производственные связи, закрытие предприятий по производству винодельческого оборудования, разрушенная система подготовки кадров нанесли немалый вред. В 1985 году вино Мускат белый Красного Камня было названо "бормотухой" ближайшим окружением Горбачева.

Самая старая бутылка из погребов Массандры — испанское Jerez de la Frontera урожая 1775 года.

Немало испытаний выпало на долю бесценной коллекции и знаменитого производства за XX век, однако несмотря на все беды, виноделам удавалось сохранять редкие вина и виноградники, продолжая выпускать хорошее крымское вино. Надеемся, что предприятию Массандра удастся оставаться на плаву и в наступившую эпоху дикого капитализма.

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