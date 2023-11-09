Что планировал сделать Гитлер после взятия Москвы?

Сегодня поговорим с вами о том, что же дядя Гитлер планировал сотворить далее, если б взял Москву в 1941-м году. Если б пресловутый Fall Barbarossa сбылся б. Далее от автора: Говорить будем не касательно планов ефрейтора касательно самой нашей дорогой столицы. Там все просто — город готовился к масштабному уничтожению, на месте его Адольф Алоизыч замышлял огромное искусственное озеро. Хотя, возможно, все получилось бы не так легко…

Касательно же дальнейших планов Гитлера на завоевание СССР вот что известно, уважаемые читатели. Сразу отмечу, советскую столицу немцы рассчитывали захватить уже в июле-августе 1941-го. Но благодаря мужественному сопротивлению советских солдат, весьма затянули.

Свою дерзкую операцию по наступлению на Москву «Тайфун» фрицы затеяли только 30 сентября 1941-го года. Непосредственно перед распутицей и грядущими морозами. Чтоб в общем-то и здорово помогло нашим славным дедам отправить в урну истории хваленный гитлеровский план по взятию советской столицы.

Но если б Гитлер все же взял Москву, что бы стал делать далее?

Каких-либо четких планов на окончание операции «Барбаросса» у фюрера не имелось. Он вам не стратег Наполеон какой-нибудь.

Сразу скажу — подписывать мир с СССР никто в Берлине не собирался. Немецкие войска просто должны были (в идеале еще до распутицы) выйти на условную линию «A-A» (A-A-Linie)- Архангельск-Астрахань. То есть, не встречая сопротивления фрицы желали просто занять Ленинград, Сталинград, Горький. И конечно же — богатый ресурсами Кавказ.

Немцы искренне предполагали, что после потери Москвы Красная армия вместе со Сталиным просто разбежится в разные стороны. И более уже ни за что биться не придется — иди да занимай город за городом без единого выстрела. Наивные баварские юноши… Линия А-А это примерно восток европейский части России. Немцы считали, что легко смогут контролировать отсюда авиацией Урал, не давая СССР клепать там новые танки

Далее ряд историков полагает, что на этом стратегическом рубеже Гитлер готовился построить нечто вроде крупного оборонительного вала. За укрепленным валом должен был оставаться сильно ослабевший и наголову разбитый Советский Союз, на чью территорию немцы готовились время от время выселять «лишние рты» с неарийской формой черепа.

Пример такой наглядный под глазами у Гитлера уже был — это Китай. Япония смогла тогда откусить немалую часть Поднебесной. Но на все силенок не хватило. А что осталось — бесконечно грызлось между собой же в агонии непрерывных стычек. И в общем-то особой угрозы Японской империи не представляло — Токио при подобном раскладе даже нападение на США ухитрился себе позволить. Япония не смогла позволить себе оккупировать весь Китай. Но зато захватила его лучшую часть, вынудив остатки тихо агонизировать. Пока на помощь не пришла Красная армия.

После подобной «легкой победы» над СССР у Гитлера имелся уже целый спектр планов на других театрах военных действий. В частности, «Геркулес» и «Изабелла» — захват стратегически важных средиземноморских Мальты с Гибралтаром. Операция Tannenbaum («Ель») — оккупация Швейцарии. И, разумеется, операции Seelöwe (Морской Лев) да Grün (Зеленый) — десантные высадки в Великобритании с Ирландией соответственно. Операцию «Морской лев» немцы готовили уже на 1942-й год

Далее Гитлер готовился воевать уже за захват всего Ближнего Востока. Спал и видел как перенести боевые действия уже аж в Иран, Афганистан и Тибет, где немцы желали установить свои марионеточные правительства.

Любопытно, что у Гитлера имелся план на будущее оставшегося куска СССР. После того как Третий рейх окончательно победит в Европе да на Ближнем Востоке, двинуться и за линию A-A эту самую. А там сомкнуться где-нибудь на Енисее с японскими союзничками. Вот так немцы и японцы желали поделить мир