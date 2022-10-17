Калуга с высоты — город Циолковского

Калуга — это один из областных центров России, в 160 км от Москвы. Официально Калуга основана в 1371 году, но город был и раньше — просто его не упоминали в летописях. За века существования город захватывали польские войска, на него нападали крымские татары. Несколько раз Калуга поддерживала повстанцев — Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, Ивана Болотникова. Город сгорал почти полностью, перенёс несколько волн голода, когда население практически исчезало. В годы Второй Мировой Войны Калуга почти два месяца была в оккупации и сильно пострадала от захватчиков.

Город прославил Циолковский, которого до сих пор называют отцом российской космонавтики. В Калуге он провёл более 40 лет жизни — разрабатывал теории покорения космического пространства, создавал проекты дирижаблей, металлических воздушных шаров, поездов на воздушной подушке и ракет для межпланетных перелётов. Именно здесь появился первый в мире музей космонавтики — в его создании лично участвовали Королёв, Гагарин и несколько космонавтов СССР.

В Калуге можно посмотреть не только на дублёр первой космической ракеты и другие уникальные экспонаты музея. Здесь сохранились целые улицы с дореволюционными домами, старинные церкви, монастыри и усадьбы.

1. Учёные считают, что Калуга гораздо старше своего возраста. Впервые город упоминается в летописях в 1371 году, но поселение существовало и раньше. Археологи обнаружили на территории города остатки нескольких более древних поселений. В разное время здесь находились три средневековых городища — историки считают, что город трижды переносился с места на место из-за крупных пожаров. 2. Первое упоминание Калуги было связано с борьбой московских и литовских князей. С тех пор эта территория относилась к русским удельным княжествам. Калуга несколько раз находилась под властью повстанцев — Лжедмитрия II, Лже-Петра, Ивана Болотникова. Калугу захватывали польские интервенты, разоряли запорожские казаки, войска гетмана Сагайдачного. Из-за голода в 1723-1737 годах Калуга полностью обезлюдела. Несколько раз город сгорал дотла. В советские годы Калуга была одним из мест политической ссылки. Во время Второй Мировой Войны — почти два месяца находилась в оккупации немецких войск. 3. Сейчас Калуга — это крупный транспортный узел, город с развитой промышленностью и один из научных центров России. В Калуге живёт более 335 тысяч человек. 4. Свято-Троицкий кафедральный собор.

Первые упоминания о церкви были ещё в 1610 году, когда рядом с ней похоронили Лжедмитрия II. Тогда храм был деревянным. Впоследствии церковь перенесли, затем построили каменный храм — это было первое каменное строение в городе. Но и его в 1786 году разобрали. Собор, который можно увидеть сейчас, построили в 1819 году. 5. Собор расположен в центральном городском парке. В XVI веке на территории парка располагалась оборонительная деревянная крепость, которая в то время и была Калугой. Крепость несколько раз полностью выгорала и отстраивалась, но после пожара в 1700 году ее решили больше не восстанавливать. А в 1778 году здесь разбили парк. Именно тогда Калуга начала приобретать свой современный облик. 6. Троицкий собор в 1924 закрыли и разграбили — исчезло внутреннее убранство, иконостас. Собор хотели даже взорвать — остановило только то, что не было средств на разбор завалов. За последующие десятилетия здание использовали как спортивную школу, кинотеатр, выставочный зал, склад боеприпасов. В 1991 году собор снова передали церкви. Интерьер воссоздали в «древнерусском» стиле — преимущественно использовали тёмные тона. 7. Каменный мост через Березуйский овраг.

Калужскую крепость с двух сторон защищали два глубоких оврага — Березуйский и Городецкий. При строительстве парка через них хотели построить мосты, но Городецкий овраг решили засыпать — сейчас на этом месте находится улица Набережная. А на Березуйском овраге появился большой каменный мост. Это самый старый каменный виадук в России — он построен еще в 1785 году. Мост опирается на 15 больших арок, три центральные сделаны двухэтажными. Мост относится к объектам культурного наследия. Говорят, что есть планы расчистить мост от зарослей и сделать рядом несколько смотровых площадок. 8. Городская управа Калуги.

Этот дом построили в 1782 году для местного купца, который сдавал помещения в аренду. Во время войны с Наполеоном в здесь содержали пленных французов, а в 1857 году устроили главную гауптвахту. Затем в доме размещалось управление железной дороги, магазин. А при реставрации рабочие нашли клад — российские монеты второй половины семнадцатого века. 9. Калужский Гостиный двор.

Традиционный для российских городов комплекс зданий, которые построены в стиле классицизма. До постройки Гостиного двора на этом месте располагалось множество лавок, которые стояли без всякой системы. Первые корпуса были возведены еще в 1778 году. 10. Ансамбль Присутственных мест. Три корпуса повторяют очертания бывшей стены крепости и соединены проездными арками. 11. Сквер им. Ленина в Калуге построили в 1924 году, после смерти вождя революции. Говорят, что памятник Ленину — двойник петербургского, установленного перед зданием Смольного института. Этот памятник стоял здесь до 1984 года, а затем его перенесли к зданию администрации. Ленин вернулся на своё место только в 2017 году. 12. Никитская церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Первую деревянную церковь построили ещё в 1626 году. В 1685 году её перестроили в каменную. В советское время в здании церкви располагался детский кинотеатр «Пионер». Сейчас церковь снова открыта для прихожан. 13. Кирова — центральная улица исторической части города. 14. Калужский областной драматический театр им. А. В. Луначарского — один из старейших действующих драматических театров России. 15. Первое здание театра было деревянным — под него переоборудовали большой амбар местного купца. После пожара труппа выступала на нескольких площадках, пока у неё не появилось собственное здание — драматический театр имени Луначарского. 16. Современный вид здание театра приобрело лишь в 1958 году, после многочисленных разрушений, пожаров и реставраций. Здание построено в стиле классицизма с традиционными для того времени украшениями. Вместимость главного зала театра 697 зрителей, малая сцена — 60, сцена под крышей — 45.

С 2002 года в здании проводится Всероссийский фестиваль старейших театров России. Фестиваль стал традиционным, теперь его проводят здесь каждые 3 года. 17. Храм святого пророка Иоанна Предтечи. Изначально церковь была деревянной, но в 1735 году, после очередного пожара, её отстроили из камня. Через 10 лет после революции храм закрыли и даже снесли часть, которая мешала проезду. 18. Храм в честь святых Жён-Мироносиц. Первый храм построили в 1698 году и посвятили мироносицам — женщинам, которые первыми пришли к гробу воскресшего Иисуса Христа. Со временем церковь обветшала и в 1804 году на её месте построили новый храм. 19. В 1930 году храм закрыли и использовали как склад. А в колокольне даже разместили водонапорную башню — установили внутри бак на 500 тонн воды и заложили арки кирпичом. Сейчас храм отреставрирован и работает. 20. Сквер Театральной площади. Раньше площадь называлась Базарная или Новый Торг, но после появления театра её переименовали. 21. Центр Калуги. 22. «Калужский Арбат». С 2009 года этот участок Театральной улицы закрыли для автомобилей — теперь это пешеходная зона. В центре «Арбата» установлен знак «Нулевой километр автодорог Калужской области». 23. Парк Юного зрителя. Рядом строят театр Юного зрителя, но парк успели сделать раньше. 24. Сейчас парк будут озеленять — губернатор области во время осмотра сказал, что в здесь негде спрятаться от солнца. 25. Свято-Георгиевский собор построили в 1701 году. В нём находится главная святыня епархии — чудотворная Калужская икона Божией Матери. По легенде эту икону обнаружили две служанки в 1748 году в одном из купеческих домов в Калужской области. Одна из них приняла изображение за портрет игуменьи — и плюнула в икону. Считается, что в ту же минуту девушку парализовало, а её родители видели во сне Богородицу, которая рассказала, как им исцелить дочь. 26. 27. Храм во имя иконы Казанской Божией Матери (Преображения «под горой»). Впервые храм упоминается в описи 1626 года. Храм неоднократно перестраивался, поэтому архитектура стала разноплановой. Внутри сохранились уникальные древние росписи в греческом стиле. 28. Гагаринский мост.

Первый мост в этом месте построили в 1965 году, но в 2006 году его закрыли из-за аварийного состояния. Рядом начали строить новый мост. А когда закончили — старый разобрали и на его опорах построили ещё один. В итоге появился двойной мост, с которого начинается улица Гагарина. 29. Площадь Победы.

Раньше эту площадь называли Дровяной, Конной и Теренинской, по ней протекал ручей, который затем превратился в небольшое озеро — зимой здесь устраивали каток. В начале XX века озеро засыпали, а после войны обустроили на этом месте площадь, установили стелу, построили фонтан. 30. Монумент в честь 25-летия освобождения Калуги. 31. Высота обелиска 30 метров, на вершине установлена восьмиметровая статуя Родины-Матери, держащей в руках серебряную ленту реки Оки и первый искусственный спутник Земли — это символ победы советского народа и в освоении космического пространства. 32. Храм в честь святых Жен-Мироносиц. 33. Сквер Мира.

Когда-то его называли Сенной площадью — здесь торговали сеном для лошадей, а на праздники устраивали народные гулянья с балаганом и каруселями. До войны здесь был театр, но фашисты при отступлении его сожгли. А затем местные жители высадили на площади деревья — так появился новый сквер. Позже в центре сквера установили памятник Циолковскому с ракетой. Говорят, что первая ракета была из дерева, окрашенного серебряной краской. Но в 1958 году сделали новую ракету — из нержавеющей стали. 34. Отель Four Points by Sheraton Kaluga. 35. Калугу называют колыбелью космонавтики — именно здесь работал Константин Эдуардович Циолковский. Даже на гербе и флаге показан первый спутник Земли — как символ прямого отношения города к освоению Космоса. 36. Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Это первый в мире и самый крупный в России музей космической техники. В его создании лично участвовали Сергей Королев и Юрий Гагарин. В экспозиции — вся история воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники. Музей работает с 1967 года. 37. Ракета-дублёр Гагарина. Это не копия, а рабочий экземпляр — говорят, если в ракету установить приборы и заправить горючим, на ней можно улететь на орбиту. Она была сделана на случай, если при запуске первой произойдет сбой. А в здании музея представлен дублёр первого искусственного спутника Земли. 38. В 2021 году достроили новое здание музея — площадь получилась в 4 раза больше, чем у старого. 39. Перед доставкой в Калугу ракета демонстрировалась на авиасалонах в Париже, Риме, Турине, Бухаресте, Будапеште и Праге. 40. Ракета стала главным экспонатом музея и стоит рядом с павильонами с 1973 года. Конструкция позволяет укладывать ракету горизонтально — для обслуживания, покраски. В 90-х годах она пролежала так несколько лет, пока ремонтировали гидравлическую часть механизма. 41. 42. Гагаринский мост через Оку. 43. Яченское водохранилище и Ока. 44. Стены торгово-выставочного центра «Образ» полностью покрыты рисунками на тему художественного творчества. На первом этаже уже многие годы расположена галерея, а с 1996 года в ней работает художественный салон, где продаются картины калужских художников. Здание специально построили для Калужского отделения Союза художников. 45. 46. Железнодорожный вокзал Калуги. 47. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Ромоданово построили в 1691 году. В 1930 году храм официально закрыли, но службы в нём тайно продолжались до 1935 года. Летом 1986 года в основание шпиля колокольни ударила молния. Чтобы поставить его на место, пришлось вызывать специальный кран из Москвы. 48. Первый в России экодук — мост, по которому дикие животные могут безопасно пересечь трассу. Такие дороги делают во многих странах мира — мосты, тоннели. Экодуки помогают сохранить единство среды обитания животных. И одновременно снижают вероятность ДТП. 49. Широкий мост в 50 метров, ограждён высоким шумоизоляционным экраном. При выборе места учитывали направление традиционной миграции животных. Строители постарались сделать все для привычного и безопасного перехода зверей через трассу: на нём появилась насыпь почвы, деревья, кустарники и трава. 50. Для сооружения экомоста неслучайно был выбран именно 170 км дороги: в ближайших лесах обитает много косуль, лосей, кабанов, зайцев, лис. Говорят, что пока по экодуку проходит не слишком много животных — возможно, они ещё не привыкли к новой дороге. 51. Свято-Троицкий кафедральный собор. 52. В советские годы до 90% промышленных предприятий Калуги работали на оборонную промышленность. Город поставлял оборудование для бронетанковых войск, войск ПВО, военно-космических и военно-морских сил. 53. В 2021 году Калуга отметила 650-летний юбилей. Здесь много храмов, музеев, памятников, старинных зданий, памятных мест — достопримечательностей столько, что их не осмотреть и за несколько недель.

https://gelio.livejournal.com/275754.html