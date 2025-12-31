Как и когда в СССР начали дарить сладкие новогодние подарки

Еще в детстве Дед Мороз в отцовских туфлях приносил на Новый год подарки и сладости в красивых коробках, которые было так приятно опустошать в праздники. Традиция сохранилась и сейчас, только новогоднюю сказку своим детям приносим уже мы сами. Когда в России начали дарить сладости и как угощали в разные эпохи?

Сладости в Древней Руси

Тогда разнообразные сладости дарили детям и взрослым, ведь эти угощения считали символом достатка и семейного благополучия.

Мед был главным подарком и подсластителем в Древней Руси. Его дарили как символ изобилия и счастья, например, в Коляду или Ярило — это праздники-аналоги Нового года. Из меда готовили лепешки и коврижки — предшественники современных пряников, а также сбитни — ароматные напитки из меда и пряностей. Также популярным угощением были свежие или сушеные ягоды и фрукты: яблоки, груши и сливы, а также брусника, малина и черника. Привычные нам пряники готовили из ржаной муки с медом, а в тесто могли добавлять травы, ягоды и толченые орехи.

Также сладости наделяли магическими свойствами и верили, что они защищают от злых духов и нечистой силы.

С приходом христианства на Руси зимние праздники стали нести несколько иные смыслы. Однако сладости остались частью обрядов, а позже и традиций в России.

Императорская Россия, шоколад и влияние Запада

В XVIII–XIX веках в Российской империи на культуру дарения сильно повлияли европейские традиции. Стали популярны сказочные персонажи, которые приходят к детям на Новый год с подарками. В Германии это был Святой Николай, во Франции — Пер-Ноэль, в Англии — Санта-Клаус.

Этот мотив прижился и в русской культуре: дети с нетерпением ждали новогоднего визита Деда Мороза, который награждал за послушание. Сам персонаж получился от смешения славянского сказочного и западноевропейского рождественского фольклоров. Русский Морозко принял черты Санта-Клауса и превратился в Деда Мороза.

В XIX веке кондитерское производство активно развивалось благодаря, например, фабрикам Абрикосова и Сиу. Они выпускали шоколадные фигурки в форме ангелов, звезд или других рождественских символов, конфеты с пралине, карамелью и марципаном. Последние стали популярны благодаря европейскому влиянию. Их преподносили в изысканных коробках в знак внимания к персоне. И при этом сладкие подарки подчеркивали утонченный вкус дарителя.



Пряники оставались привычным лакомством и популярным сладким подарком в России XIX века. Завезенные из Германии отличались яркой глазурью и насыщенным пряным вкусом, тогда как тульские готовили с имбирем и медом, украшая их изысканными узорами.



Знакомым и близким дарили варенье из клубники, вишни, малины или цитрусовых, а также цукаты из апельсиновых и арбузных корок или имбиря.



В XIX веке в России елки начали украшать конфетами, пряниками, яблоками, а также сахарными фигурками — их клали под елку или на пышные ветки. После торжества сладкие украшения вручали детям.

Но они дарили подарки не просто так, а за хорошее поведение. Согласно западным сказкам и легендам, послушные дети получали конфеты, орехи и фрукты, а непослушные находили в подарочных мешочках угольки, ветки или камни.

Советская эпоха и сладости для детей сотрудников

После Октябрьской революции большевики отменили празднование Нового года и Рождества из-за их связи с религией. Однако в 1935 году зимние торжества вернулись в СССР, а вместе с ними и традиция преподносить сладости в качестве новогодних подарков.

Представить полноценную новогоднюю сказку без красивой коробочки с конфетами достаточно сложно. Традиция дарить сладкие новогодние подарки так плотно вошла в нашу жизнь, что, кажется, она существовала в нашей стране всегда. Вспомним, как в СССР появился такой вкусный праздничный обычай. Это сегодня сладким подарком удивить детей становится все сложнее, но в СССР получить заветный кулек со сладостями на Новый год мечтал каждый ребенок.

Только откуда вообще возникла традиция радовать детей в новый год сладостями в красивой упаковке?

В России же такой обычай ввела Екатерина II. Императрица получала на Новый год по-царски дорогие презенты, а простые люди по ее примеру дарили друг другу разные сладости: леденцы, орехи в сахаре или пряники. Новогодние подарки стали преподносить ещё в восемнадцатом веке. Императрица Екатерина II

Инициатива исходила от Екатерины Второй, позаимствовавшей римскую традицию обмениваться дарами по определённому поводу. Императрица обожала подарки, конечно же, не обычные, а царские. Екатерина любила получать меха, золотую посуду, диковинные механические игрушки и экзотические фрукты. Обычай дарения, прижившись среди аристократии, пошел «в массы». Обычай прижился среди аристократии, а после и у простого люда. Поскольку ценные дары простым людям было сложно себе позволить, радовали пряниками, леденцами, конфетами, орехами.

Позже эта традиция пришла и в Советский Союз. Получить сладкий новогодний подарок от Деда Мороза было большой радостью для каждого советского ребенка.

