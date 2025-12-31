Как и когда в СССР начали дарить сладкие новогодние подарки

Еще в детстве Дед Мороз в отцовских туфлях приносил на Новый год подарки и сладости в красивых коробках, которые было так приятно опустошать в праздники. Традиция сохранилась и сейчас, только новогоднюю сказку своим детям приносим уже мы сами. Когда в России начали дарить сладости и как угощали в разные эпохи?
Сладости в Древней Руси
Тогда разнообразные сладости дарили детям и взрослым, ведь эти угощения считали символом достатка и семейного благополучия.
Мед был главным подарком и подсластителем в Древней Руси. Его дарили как символ изобилия и счастья, например, в Коляду или Ярило — это праздники-аналоги Нового года. Из меда готовили лепешки и коврижки — предшественники современных пряников, а также сбитни — ароматные напитки из меда и пряностей.Также популярным угощением были свежие или сушеные ягоды и фрукты: яблоки, груши и сливы, а также брусника, малина и черника. Привычные нам пряники готовили из ржаной муки с медом, а в тесто могли добавлять травы, ягоды и толченые орехи.
Также сладости наделяли магическими свойствами и верили, что они защищают от злых духов и нечистой силы.
С приходом христианства на Руси зимние праздники стали нести несколько иные смыслы. Однако сладости остались частью обрядов, а позже и традиций в России.
Императорская Россия, шоколад и влияние Запада
В XVIII–XIX веках в Российской империи на культуру дарения сильно повлияли европейские традиции. Стали популярны сказочные персонажи, которые приходят к детям на Новый год с подарками. В Германии это был Святой Николай, во Франции — Пер-Ноэль, в Англии — Санта-Клаус.
Этот мотив прижился и в русской культуре: дети с нетерпением ждали новогоднего визита Деда Мороза, который награждал за послушание. Сам персонаж получился от смешения славянского сказочного и западноевропейского рождественского фольклоров. Русский Морозко принял черты Санта-Клауса и превратился в Деда Мороза.В XIX веке кондитерское производство активно развивалось благодаря, например, фабрикам Абрикосова и Сиу. Они выпускали шоколадные фигурки в форме ангелов, звезд или других рождественских символов, конфеты с пралине, карамелью и марципаном. Последние стали популярны благодаря европейскому влиянию. Их преподносили в изысканных коробках в знак внимания к персоне. И при этом сладкие подарки подчеркивали утонченный вкус дарителя.
Пряники оставались привычным лакомством и популярным сладким подарком в России XIX века. Завезенные из Германии отличались яркой глазурью и насыщенным пряным вкусом, тогда как тульские готовили с имбирем и медом, украшая их изысканными узорами.
Знакомым и близким дарили варенье из клубники, вишни, малины или цитрусовых, а также цукаты из апельсиновых и арбузных корок или имбиря.
В XIX веке в России елки начали украшать конфетами, пряниками, яблоками, а также сахарными фигурками — их клали под елку или на пышные ветки. После торжества сладкие украшения вручали детям.
Советская эпоха и сладости для детей сотрудников
После Октябрьской революции большевики отменили празднование Нового года и Рождества из-за их связи с религией. Однако в 1935 году зимние торжества вернулись в СССР, а вместе с ними и традиция преподносить сладости в качестве новогодних подарков.
Представить полноценную новогоднюю сказку без красивой коробочки с конфетами достаточно сложно. Традиция дарить сладкие новогодние подарки так плотно вошла в нашу жизнь, что, кажется, она существовала в нашей стране всегда. Вспомним, как в СССР появился такой вкусный праздничный обычай.Это сегодня сладким подарком удивить детей становится все сложнее, но в СССР получить заветный кулек со сладостями на Новый год мечтал каждый ребенок.
Только откуда вообще возникла традиция радовать детей в новый год сладостями в красивой упаковке?
В России же такой обычай ввела Екатерина II. Императрица получала на Новый год по-царски дорогие презенты, а простые люди по ее примеру дарили друг другу разные сладости: леденцы, орехи в сахаре или пряники.
Инициатива исходила от Екатерины Второй, позаимствовавшей римскую традицию обмениваться дарами по определённому поводу. Императрица обожала подарки, конечно же, не обычные, а царские. Екатерина любила получать меха, золотую посуду, диковинные механические игрушки и экзотические фрукты. Обычай дарения, прижившись среди аристократии, пошел «в массы». Обычай прижился среди аристократии, а после и у простого люда. Поскольку ценные дары простым людям было сложно себе позволить, радовали пряниками, леденцами, конфетами, орехами.
Позже эта традиция пришла и в Советский Союз.Получить сладкий новогодний подарок от Деда Мороза было большой радостью для каждого советского ребенка.
Кадр из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити»
История сладких подарков в СССР
Октябрьская революция изменила очень многое в жизни людей. Прекратили и праздновать буржуазные праздники, искореняли буржуазные обычаи, в том числе и дарить подарки. И все же многие в тайне придерживались традиций старого режима. Даже новый году несколько лет не праздновали или делали это без сюрпризов и очень скромно.Вернулась зимняя сказка в жизнь советских граждан только в 1935 году — и чуть позже возобновилась и традиция дарить сладкие новогодние подарки.
Мода на подарки и торжество вернулась лишь в 1938 году. Сначала она возрождалась среди партийной верхушки. На Кремлевской ёлки стали дарить подарки детям в виде конфет, которые преподносил Дед Мороз. Чуть позже баловать конфетами детей начали и в рядовых семьях по всей большой стране дома. В ход шли бумажные или картонные коробки, пакеты, банки из металла, пластмассы, куда упаковывали сладости.Креатив в процессе создания упаковки придавал атмосфере торжества особую загадочность и сказочность. Были и готовые подарочные боксы со сложным дизайном, в том числе в виде Кремля. Естественно больше всего было коробок со звездами, флагами, серпом и молотом. Появлялась серия коробок в виде ракет, космонавтов и различные тематические.
Производители лакомств подхватили вернувшуюся традицию и стали выпускать подарочные боксы в виде достопримечательностей, героев зимних сказок, яркие подарочные коробки в форме знаменитых сказочных персонажей и даже космических ракет. Внутри упаковки были конфеты, шоколадные плитки и леденцы.Именно в этот период появился знакомый и любимый многими «ритуал»: дети приходили на праздники в нарядных костюмах, читали стихи Деду Морозу и за это получали долгожданные коробки с конфетами. Радостные малыши уносили свои подарки, ощущая себя героями вечера.В военные годы производство новогодних подарков отошло на второй план, но большинство родителей и педагогов все равно старались устроить праздник для своих детей и воспитанников.
После Победы в Великой Отечественной войне Новый год стали отмечать особенно торжественно. В декабре в магазинах быстро опустошали полки с праздничными наборами конфет, а на предприятиях для сотрудников устраивали утренники с обязательными сладкими подарками детям. Конечно, после горьких лет, хотелось больших праздников!
Когда в Союз вернулась мирная жизнь, главный зимний праздник снова стал отмечаться с особым размахом. Наборы конфет были самыми продаваемыми продуктами в конце декабря. На предприятиях, где работали родители детей, стали организовывать новогодние утренники с обязательными сладкими подарками.
Как и сегодня, каждый советский ребенок составлял собственный «рейтинг сладостей» — самые вкусные всегда оставались на последок. Особенно ценились среди мальчишек и девчонок конфеты «Гулливер», «Мишка на Севере», «Кара-кум» и, конечно, «Аленка».В конце XX века сладкие подарки стали раздавать детям на всех новогодних мероприятиях, например, на елках во Дворцах культуры и кружках самодеятельности.
Важно было спеть песню, рассказать стих или исполнить танец доброму волшебнику. Конечно, были и те, кто робел и забывал все слова, но все равно получал свой подарок.
В разные периоды истории страны конфетный ассортимент подарка изменялся. «Мишку на севере» могли заменить «Кара-кумом» или «Красным маком», а также добавить петушков на палочках или халву. Шоколадом советских детей особо не баловали и на 5-6 карамелек или ирисок приходилась одна «премиальная» конфета.Согласно неписаному ребячьему закону, который действует и сейчас, конфеты полагалось есть в особом порядке. Самые простые и не слишком вкусные съедались сразу и ими даже делились с друзьями. Но шоколадки и конфеты в шоколаде оставлялись на потом и поедались с особым удовольствием в гордом одиночестве.
И все же было в этом что-то трогательное и теплое.
Что клали в советские сладкие подарки?
Кондитерские фабрики в СССР не могли похвастаться огромным выбором конфет, поэтому содержимое подарков всегда было примерно одинаковым. Тем не менее, каждый год дети с трепетом ждали заветный новогодний кулек.
Как правило, в набор входили шоколадки «Аленка» или «Пальма», ириски, карамельные конфеты, знаменитые «Мишка на севере», «Белочка» или «Ананас», в качестве дополнения к сладостям в наборы клали мандарины, яблоки и орехи. Иногда в подарках можно было встретить петушка на палочке или халву — такая находка считалась большим везением.
Состав новогодних наборов конфет
Новогодний подарок из сладостей в Советском Союзе немного менялся в силу развития производства и экономики. Неизменными составляющими были – ириски, «Раковые шейки», «Снежок», «Клубника со сливками», «Клюквенная», шоколадные монеты. Деликатесом считались «Белочка», «Мишка на севере», «Кара-кум», «Красный мак» и халва. На 5 карамелек обычно попадалась 1 шоколадная конфета, помните? Из фруктов чаще всего советским детям подготавливали мандарины, яблоки, апельсины.
Как и сейчас, конфетный пакет в СССР съедался ребенком согласно четкому порядку. Были любимые сладости: те, которые оставлялись на потом или употреблялись в гордом одиночестве, чтобы растянуть удовольствие. Самыми желанными в наборе были:
«Гулливер».
Сверху был покрыт шоколадной глазурью, внутри вафли с шоколадно-сливочной прослойкой.
«Красная шапочка».
Вафельная конфета с пралине, которую покрывали глазурью из шоколада.Ностальгия по советским конфетным наборам настигает каждого, кто хоть раз пробовал на вкус их содержимого. Сладость из детства была настоящей, а ожидание – волнующим. «Пальма», которую неискушенные советские дети называли шоколадкой. На самом деле это была так называемая «сладкая плитка», выпускавшаяся из пальмового масла и соевого концентрата.Легендарный шоколад «Аленка» — многоликий и неизменно вкусный.
Да, ассортимент конфет в новогодних подарках был бедноват, а порой хромало и качество сладостей. Но разве это имело значение для советских детей, многие из которых видели шоколадные конфеты только по большим праздникам. Подарки от Деда Мороза всегда были долгожданными и запоминающимися.
И хоть ассортимент был небогатым, традиции новогодних конфетных пакетов или коробок создавали особую праздничную атмосферу.
Сладости считаются беспроигрышным подарком детям во всем мире. Правда сегодня удивить ребятню конфетами гораздо сложнее, чем в эпоху СССР. Но, несмотря на это, на Новый год «под елочку» традиционно кладут красиво оформленную упаковку с разными вкусностями.
Каждый год было принято сравнивать подарки с прошлогодними. Если шоколадных конфет было меньше, то это был серьезный повод для разочарования. Впрочем, оно быстро проходило, ведь глупо грустить в праздник, который приходит только раз в году.
Старые традиции в новой обертке
История сладких подарков — это отражение культурных изменений и традиций. Сохранить их можно и в наше время. Конфеты и другие сладости остаются неизменным атрибутом Нового года и универсальным подарком для близких, друзей и коллег.
