Психотерапевтический пост о любви

Задолго до 14 февраля появляется реклама: «Акции для влюбленных», «Купить любимой шубу/брульянт/машину/квартиру на день влюбленных», «Скидки для влюбленных» и тому подобная ахинея.

В этот день все словно обязаны объясниться хоть кому-нибудь в любви — и подкрепить свои слова какой-нибудь «тематической» дребеденью. Многие психологи считают, что истерия «Дня влюбленных» может вызвать серьезные психические расстройства у тех, у кого проблемы в личной жизни. У одиноких людях в этот день наблюдается угнетенное состояние духа, депрессия, резко увеличивается число самоубийств…

По-настоящему влюбленные над этим «праздником» смеются, ведь проявлять свои чувства можно в любой другой день и не вестись на эту возможность дополнительного заработка для продавцов разнообразным «сердечковым» хламом.

Поэтому в этот день я традиционно утешаю страдальцев. 😉

Формальности ничего не значат

Каждый знает множество примеров браков, в которых между мужем и женой нет ничего общего, кроме штампа в паспорте и детей. Так зачем же люди так рвутся заключать браки, почему так болезненно их расторгают?

От неуверенности в себе, конечно!

Слова ничего не значат

Даже если кто-то говорит, что любит, — на самом деле он может вовсе не любить, но врать о своих чувствах из благородных или низких побуждений. И наоборот: тот, кто говорит, что он совсем не любит, — на самом деле может умирать от любви, но скрывать свои чувства из-за реальных или воображаемых препятствий для признания. Так зачем же люди придают такое большое значение словам?

От неуверенности в себе, конечно!

Секс ничего не значит

Люди могут заниматься сексом, ничего не чувствуя друг к другу. Они могут при этом любить совершенно других людей или — вообще никого не любить. Или — кто-то из двух может любить, а другой — нет. Так почему же люди придают такое большое значение сексу?

От неуверенности в себе, конечно!

Формальности, слова и секс ничего не значат ни по отдельности, ни в любой комбинации. Это очевидный и неоспоримый факт. Так на что же можно полагаться в этом призрачном мире любви? Только на себя и на собственные чувства, конечно!

Никто, кроме вас, не знает и не может с абсолютной уверенностью сказать, есть ли в вашем сердце любовь, а если есть — то к кому именно. Никогда нельзя быть абсолютно уверенным касательно чувств другого человека. Даже если с вами живут регулярно и разнообразно, и не забывают при этом яркими красками расписывать свои чувства к вам, — это еще вовсе не означает, что на самом деле все это не является сладким обманом.

Так что вывод: нет смысла «ручаться» насчет чужих чувств и делать взаимность обязательным условием для любви. Вы безумно любите сами? желаете любимому человеку только счастья? готовы любить его даже на расстоянии, не напоминая о себе? вы ничего не хотите от него взамен? Значит, вы уже вполне счастливый и самодостаточный человек, а если предмет вашей любви отвечает вам взаимностью или хотя бы делает вид, что отвечает, — значит, вы самый счастливый из смертных, которому больше нечего желать в жизни.

Так есть ли смысл заморачиваться взаимностью? Ничуть, на самом деле! Взаимность всегда можно себе нафантазировать и быть не менее счастливым, чем те, взаимность к кому тоже, возможно, — лишь призрак.

Способность любить и ощущение счастья ничуть не зависят от возраста, внешности или, тем более, — количества денег. Это свойство исключительно вашего сердца, его способности именно к любви, а не обмену иллюзиями и имитациями их «материального» подтверждения.

Держитесь за воздух, влюбленные. Ибо в любви на самом деле больше не за что держаться…

Вот вам песенка в тему:

Татьяна Монтян

https://telegra.ph/Psihoterapevticheskij-post-o-lyubvi-02-14