Возможен ли ядерный удар?

Возможно возникновение зон радиоактивного загрязнения: Россия готовится к ядерным ударам по своей территории

Роспотребнадзор 3 октября проведет штабную тренировку по гражданской обороне, в которой примут участие все территориальные управления службы.

Казалось бы, где санитарное ведомство, а где вопросы применения ядерного оружия? Однако же легенда общероссийских учений прямо и недвусмысленно указывает именно на подготовку к купированию последствий ядерной атаки на территорию страны.

«По имеющимся данным, в отдельных субъектах Российской Федерации возможно возникновение зон радиоактивного загрязнения (сильного), в т. ч. вследствие применения оружия массового поражения», - говорится в оперативном задании к учению, которое опубликовано Telegram-каналом BAZA.

В этом же документе поясняется, что в отдельных регионах возможно уничтожение до 70% жилого фонда при полном «разрушении объектов жизнеобеспечения населения».

Тут, конечно, можно покрутить пальцем у виска и сказать, что чиновники чудят. Или увидеть в происходящем хитрую политтехнологическую разводку, - мол, власти всех пугают, чтобы эксплуатировать психологию осажденной крепости.

Однако совсем недавно мы писали, что Запад в течение всего конфликта на Украине систематически повышает ставки, поставляя ВСУ все более и более мощные системы: сначала противотанковые комплексы и ПЗРК, затем гаубицы М777, после – реактивные установки залпового огня «Хаймарс» и танки, затем – крылатые ракеты. Сейчас очередь дошла до поставок истребителей F-16 и оперативно-тактических ракет ATACMS.

Если логически продлять этот ряд в будущее, что станет последним аргументом Запада в борьбе с Россией? Какое самое мощное оружие может быть применено против нас в формате текущего конфликта? Очевидно, что это тактические ядерные заряды. Например, в формате 155-м артиллерийских снарядов.

Звучит дико и нереально, но мы живем в эпоху, когда нереальное раз за разом становиться обыденностью. Просто отмотайте свое восприятие к 2018 году и расскажите самому себе о пандемии, закрытии границ, вакцинных войнах, спецоперации на Украине. Сильно бы вы поверили?

На днях мы задавались вопросом: понимают ли внутри Садового кольца, что если дело будет развиваться таким манером, то к следующему лету американские СМИ начнут обсуждать возможность отправить Зеленскому "небольшую" партию тактических ядерных зарядов?

Кажется, ответ получен. Понимают.

Влад Шлепченко, военный обозреватель Царьграда



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"Дёрнутся - сразу получат ракетой по куплолу и нет тех США": Генерал Гурулёв о том, что удерживает США от необдуманных шагов

Россию пытаются втянуть в войну без применения ЯО. Понятно, что любая война – это договорённости, в том числе, за плотно закрытыми дверями. И в этом случае, возможно, есть какие-то договорённости неприменения тактического или более серьёзного вида ядерного оружия

Но даже если какие-то договорённости и существуют, мы о них никогда не узнаем. Наш стратегический потенциал – это наша триада. Всё это предназначено для поражения территории США, рассказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев:

"Никаких вариантов противодействия у Америке нашей триаде нет. И тот же генерал Милли прекрасно это понимает: мы можем нанести 100% поражение противнику. И они там об этом знают, хотя и выкрутасничают.

А есть ещё тактическое ядерное оружие (американцы его называют нестратегическим) Это всё, что до берегов Америки не долетает: от наших МСТУ с радиусом поражения 3-4 километра до серьёзных зарядов на те же "Калибры", а сейчас уже и "Цирконы". Это наше достояние.

Что касается применения этого оружия – то это, конечно, политический фактор. Вот когда вся эта банда собралась под Работино в кучу, мы могли применить штук пять-шесть 152-х в воздушном варианте – и вся эта группировка была бы уничтожена, причём без заражения местности. Мы бы спокойно продвинулись вперёд собрали бы трофеи и пошли дальше. И вот такие моменты ключевые.

А сегодня мы мучаемся с этим аэродромом в Константиновке – по нему лупят уже неделю не переставая. Но всё равно, они самолёты прячут. А если бы туда прилетел "Калибр" в ядерном снаряжении, то там вообще бы ничего не осталось. И мы бы не ломали голову, что какие-то Storm Shadow к нам прилетят.

Но у нас рядом стоят эксперты, которые говорят, что нельзя, что будет "ядерный Армагеддон. А с чего ему быть? Пока у нас есть стратегический потенциал, который удерживает от необдуманных шагов нашего врага США. Они прекрасно знают, что любое дёргание с их стороны, они получат ракетой по кумполу и США почат в бозе".

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