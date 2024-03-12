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    Спасибо за материал.136 лет со дня ро...

Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX века

Это внеочередной выпуск цикла Российская империя в фото.
Цикл цветных фотографий, отснятых в далеком 1911 году. Откуда сто лет назад взялся цвет? Как это было сделано? Ведь еще совсем недавно, лет 50-60 назад, цветное фото было не то чтобы экзотикой, но чрезвычайно редким.Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаТалантливый химик, увлеченный фотограф, выпускник Петербургского технологического института, Сергей Прокудин-Горский к 1906 году публикует ряд статей, посвященных принципам цветной фотографии. В этот период он так усовершенствовал новый метод, обеспечивавший одинаковую цветочувствительность всего спектра, что мог уже делать цветные снимки, подходящие для проекции. Тогда же он разрабатывает и свой метод передачи цветного изображения, основанный на разделении цветов на три составляющие. Он снимал объекты три раза через три фильтра — красный, зеленый и синий. Получалось три черно-белых позитивных пластины. Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаДля последующего воспроизведения изображения он использовал трехсекционный диапроектор с синим, красным и зеленым светом. Все три изображения с трех пластин проецировались на экран одновременно, в результате чего присутствующие имели возможность видеть полноцветные изображения. Будучи к 1909 году уже известным фотографом и редактором журнала «Фотограф-любитель», Сергей Михайлович получил возможность осуществить свою давнюю мечту — составить фотолетопись Российской империи. Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаПо рекомендации великого князя Михаила он излагает свой план Николаю II и получает самую горячую поддержку. На протяжении последующих нескольких лет правительство выделяло Прокудину-Горскому специально оснащенный железнодорожный вагон для поездок с целью фотографического документирования жизни империи. Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаЗа время этой работы было отснято несколько тысяч пластин. Отработана технология вывода цветного изображения на экран. Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаА самое главное — создана галерея прекрасных фотографий, беспрецедентная по качеству и объему. И впервые подобная серия снимков была разложена на цвета. Тогда лишь с целью вывода с помощью диапроектора на экран. Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаНеобычна и дальнейшая судьба этих фотографических пластин. Прокудин-Горский сумел после смерти Николая II выехать сначала в Скандинавию, потом в Париж, захватив с собой практически все результаты многолетних трудов — стеклянные пластины в 20 ящиках. Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаВ 1920-х годах Прокудин-Горский проживал в Ницце, и местная русская община получила драгоценную возможность просмотра его картин в виде цветных слайдов. Сергей Михайлович был горд тем, что его труд помогал молодому русскому поколению на иноземной почве понять и запомнить, как выглядела их утраченная родина — в своем наиболее реальном виде, с сохранением не только цвета, но и духа ее. Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаКоллекция фотопластин пережила и многочисленные переезды семьи Прокудина-Горского, и немецкую оккупацию Парижа. Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаВ конце 40-х годов в США возник вопрос о публикации первого тома «Истории русского искусства» под общей редакцией Игоря Грабаря. И о возможности снабжения его цветными иллюстрациями. Тут-то и вспомнила переводчица этого труда, княгиня Мария Путятина, о том, что в начале века ее свекор, князь Путятин, представил царю Николаю II некоего профессора Прокудина-Горского, который разрабатывал метод цветной фотографии путем цветоделения. По ее сведениям, сыновья профессора проживали изгнанниками в Париже и были хранителями коллекции его снимков. Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаВ 1948 году представитель Рокфеллеровского фонда Маршалл приобрел у Прокудиных-Горских около 1600 фотопластинок за сумму 5000 долларов. С тех пор пластины долгие годы хранились в Библиотеке Конгресса США.  Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаНедавно только кому-то пришла в голову мысль попробовать отсканировать и совместить трехпластиночные фотоработы Прокудина-Горского на компьютере. И случилось почти чудо — казалось, потерянные навсегда образы ожили.Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX векаРедчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX века

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