Особое приглашение на похороны Сталина

Прелюдия

«Вам по-прежнему нужна эта дохлая кляча? Мы отправим вам этот саркофаг в специальном вагоне».

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Измена, трусость и подлог

«Брежнев прервал антисталинскую истерию Хрущева, но не осудил его ложь о Сталине и кощунство над его прахом. Тому препятствовали хрущёвцы в советском политбюро, Тито, прохрущёвские лидеры стран Варшавского договора.



Брежнев опасался и реакции Запада, не считая восстановление отношений с Китаем и Албанией важнее сотрудничества с Западом. Только в 1970 году установили бюст на могиле Сталина, что давно требовали мы и руководство КНР.



Но брежневцы не стали напоминать бюстом о генералиссимусе, выбрав вариант бюста без погон генералиссимуса, да ещё из дешёвого камня. А просьбы посольства КНР в Москве возложить с участием нашей делегации венки к этому бюсту Кремль отклонял, опасаясь резонанса среди советских коммунистов».

Похоронить достойно

«Мы готовы даже выкупить сталинский саркофаг для установки в китайско-албанском мавзолее в Пекине».



Венок от КПК-КНР с надписью «И.В. Сталину» советская кинохроника в 1957 году демонстративно не показывала. Венок от КПК-КНР с надписью «И.В. Сталину» советская кинохроника в 1957 году демонстративно не показывала.

Не просто версия



Постер фильма «Государственные похороны» / State funeral (2019) Постер фильма «Государственные похороны» / State funeral (2019)

«...Агония продолжалась несколько дней. Смерть наступила 5 марта 1953 года: такова официальная версия. Однако до сих пор существует предположение, что Сталина могли убить. Страх и ненависть к престарелому тирану в его окружении были настолько сильны, что, казалось, воздух вокруг пропитан ими.



Ближайшее окружение Сталина испугалось новых массовых чисток своих рядов.



...Когда диктатора обнаружили на полу в комнате, первым на помощь пришёл Лаврентий Берия. Однако был он весьма нетороплив.



...Медики еще пытались что-то сделать, когда подошел Хрущев и сказал: «Послушайте, бросьте это, пожалуйста. Умер же человек».

Наследство и наследники

«...За полтора часа до смерти Сталина, в 20:40, состоялось заседание пленума ЦК, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР. Все так спешили похоронить Сталина и назначить ему преемника, что даже не дождались, пока вождь скончается».



На фото − Булганин, Ворошилов, Василий Сталин, Светлана Аллилуева, Берия, Маленков. На фото − Булганин, Ворошилов, Василий Сталин, Светлана Аллилуева, Берия, Маленков.

Держите дистанцию

Пересматривая хронику

«Товарищей» просят промолчать

Пропуск или контрамарка?

«Сталин при смерти, если уже не умер».

«...Семилетов И.Я., пчеловод из Тбилиси, во время траура по Сталину сказал: «Траурные флаги вывесили «для закрытия глаз» на то, что случилось, и что будет. Говорил, что «соратники долго будут делить портфели», и теперь жизнь в СССР «будет идти в сторону реставрации капитализма» («Из надзорных производств Прокуратуры и Верховного суда СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде: 4 — 15 марта 1953 г.», ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 40806).

Никита Хрущев, которого после смерти Сталина довольно неожиданно избрали первым секретарём ЦК КПСС, практически сразу попал под подозрение зарубежных соратников. И не только из-за странной смерти Сталина, но и по причине того, что с его подачи подменили тело вождя, которое как-то торопливо положили в ленинский мавзолей.Развенчав культ личности, как ему казалось – раз и навсегда, Хрущёв в конце концов не выдержал. 11 ноября 1960 года на международном совещании коммунистических партий в Москве он весьма опрометчиво заявил:Новый советский лидер, запустивший кампанию развенчания культа личности, не скрывал раздражения официальной критикой его антисталинской истерии. В компании по защите Сталина, как известно, участвовали довольно многие - компартии КНР, КНДР, Албании, Румынии и ещё 15-ти развивающихся и капиталистических стран.Восточноевропейские сателлиты тогдашней кремлёвской верхушки, опасаясь последствий, предпочли промолчать. А вот делегации КНР и Албании сразу покинули это совещание. Спустя почти год, в ночь на 1 ноября 1961 года тело Сталина предусмотрительно перезахоронили у Кремлевской стены.Но уже тогда нашлись те, кто набрался смелости выразить свои сомнения: вдруг зарубежные товарищи удостоверят подлог прямо в мавзолее?В числе этих смелых был Хаджи Леши (1913–1998) – один из лидеров социалистической Албании, ближайший сподвижник «албанского Сталина» Энвера Ходжи.Он вспоминал, что только:Хаджи Леши был руководителем «Сигурими» и министром внутренних дел Албании в 50-е годы. С 1953 по 1982 гг. возглавлял Народное собрание (парламент) страны. В 1996 году приговорен к пожизненному заключению, но вскоре был освобождён.Начиная с мая 1961 года из Пекина и Тираны неоднократно поступали предложения Москве о достойных похоронах вождя народов. Среди прочего прозвучало и такое:Наконец, в июне 1963 года в официальном письме Центрального комитета КПК руководству КПСС, опубликованном и в Китае, товарищи из Поднебесной решились прямо заявить о тайной кремации тела Сталина. О том же и тогда же открыто заявило и руководство Албании. А Москва так и не ответила на обвинения в чудовищном подлоге...Еще характерный в этой связи штрих: Мао Цзэдуна, посетившего Москву в ноябре 1957 года, едва уговорили (перед самим мавзолеем) посетить его: саркофаги Ленина, Сталина он прошёл быстрой походкой — чуть ли не за одну минуту. Причём не глядя на эти саркофаги...Мао явно знал, что из мавзолея Сталина «убрали» (или даже туда не клали) и что затем сделали с его прахом. Потому и не приехал на траурные мероприятия в Москву в первой декаде марта 1953 года. Так же, как не прибыли на те мероприятия руководители КНДР, Северного Вьетнама, Албании — Ким Ир Сен, Хо Ши Мин и Энвер Ходжа.Похоже, китайско-албанская версия о подмене Сталина была обоснована. Что косвенно подтверждает и недавно выложенный в YouTube в полном объеме двухчасовой документальный фильм «Государственные похороны» (2019 г.).Составленный режиссером Сергеем Лозница (Украина) из «закрытых» для общественности фото- и кинокадров КГБ СССР, союзных республик и некоторых иностранных посольств. Речь идет о прощании со Сталиным и его похоронах (6−9 марта 1953 года).Всё показанное в этом фильме подтверждает версию не только и не столько о физическом устранении Сталина его «соратниками». Но и о том, что и они, и их подчиненные даже на публике едва скрывали своё «глубокое удовлетворение» столь удачной операцией. А также о том, что в сталинском саркофаге вполне мог оказаться муляж-двойник.К той же версии подводит испанский историк Сесар Сервера в не столь давней публикации в популярном мадридском еженедельнике АВС. В номере от 5 марта 2018 года Сервера процитировал тогдашнего посла США в СССР Джорджа Кеннана:Зато делёж власти, по свидетельству этого непредвзятого современника, состоялся заблаговременно:Что же касается соответствующих доказательств в упомянутом выше фильме, их предостаточно.Ранним утром 6 марта те, кто привезли в Колонный Зал саркофаг и открыли его для начала прощания, по свидетельству немногочисленных современников, были со спокойными, безмятежными лицами, с какими-то «облегчённым» взором.Те же, кто тогда оказался в здании бывшего Дворянского собрания, обратили внимание на странно горделивый вид Берии, Хрущева, Маленкова и других «соратников» во время церемонии прощания. Ничего не изменилось и когда лафет с саркофагом проследовал к Мавзолею.Да, у кремлёвской верхушки в те дни хватало хлопот. И с потупленным взглядом, как видно на кадрах хроники, были только премьер КНР Чжоу Эньлай, Молотов и Василий Сталин.Примечателен там же отрешённый взор Светланы Аллилуевой: она не смотрит на саркофаг, а как бы «обозревает» обстановку вокруг.Характерно и то, что саркофаг под охраной установили в 20 метрах (!) от потока прощающихся сограждан и граждан других стран. Притом в плотном кольце венков и цветов. Да и траурный караул политических деятелей СССР и зарубежья был определен метрах в 15-ти от саркофага.А 8 марта охрана заметно ускорила темпы прохождения потока прощающихся: таково было предписание правительственной комиссии. То, что некоторые люди падали прямо на входе в здание и сам Колонный зал, во внимание не принималось. Тут же поднимали, убирали...Многие предприятия и учреждения, ЦК компартий союзных республик, власти соцстран и иностранные посольства просили продлить церемонию прощания до 11 марта включительно, но сроки её окончания в Кремле не изменили: до 8:30 утра 9 марта.То есть кто-то явно позаботился, чтобы прощающиеся граждане не «заостряли» взгляд на облике Сталина в саркофаге. Поскорее завершить церемонию – это, конечно, цинично, зато как практично.Обращают на себя внимание кадры прибытия иностранных делегаций в Москву. Все они, в том числе и не из соцстран, со скорбным выражением лиц − даже прибывшие представители «восстановленного» с 8 марта 1953 года посольства Югославии в СССР. Зато советские встречающие деловито пожимают прибывшим руки и едва не улыбаются.Нельзя сегодня не отметить включение в почетный караул у саркофага (8 марта) министра обороны Польши маршала Константина Рокоссовского, заместителя председателя совета министров Румынии полковника Николае Чаушеску, главы компартии Испании Долорес Ибаррури, премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая. Они скромно и печально потупили взоры, на саркофаг совсем не смотрят.На трибуне мавзолея, все «соратники», исключая Молотова, вдохновенно смотрят поверх народа на Красной площади. Их траурные речи звучат с налётом бодрящего оптимизма.Главы иностранных делегаций олицетворяют скорбь, причем глава Польши Болеслав Берут (которого после XX съезда КПСС отравят в Москве), а также Чжоу Эньлай и Д. Ибаррури пристально всматриваются в саркофаг перед мавзолеем.Документы свидетельствуют, что эти трое запрашивали советскую правительственную комиссию на предмет своих кратких выступлений с трибуны мавзолея. Однако Хрущёв и прожжённый аппаратчик Маленков уговорили зарубежных сподвижников отказаться от этого: дескать, и без того затянули прощание и похороны...Процедура внесения саркофага в мавзолей была не менее примечательна: от неё, судя по кадрам, внезапно отставили глав сразу некоторых иностранных делегаций. Но Чжоу Эньлай смог-таки «прорваться» к саркофагу и вместе с «соратниками» и военными внёс его в мавзолей.Словом, слишком многое позволяет и сегодня усомниться в естественной ненасильственной кончине «вождя» и «учителя». И скорее всего в подмене его тела вскоре после кончины.Однако смелости для того, чтобы разбираться, хватило совсем немногим. Тем не менее Пекин в 1963-м, а вскоре и Тирана вместе с рядом зарубежных просталинских компартий не без веских оснований обвиняли Москву в подлоге.И без каких бы то ни было кремлёвских опровержений.Такие бланки пропусков (см. фото) (всего свыше 30 тысяч экземпляров) стали печататься, как явствует из документов Первой образцовой типографии, начиная уже с 27 февраля 1953 года. Хотя официальная версия Кремля гласила, что инсульт случился у Сталина в ночь на 2 марта 1953 года. Причем в советских СМИ опубликовали эту версию только 4 марта…Показательно, что именно 1 марта 1953 года «Радио Освобождение», которое с 1959 года стало называться «Радио Свобода», впервые вышло в радиоэфир и... тогда же сообщило, что:Уже сами по себе эти факты подтверждают (пусть и косвенно) то, что устранение Сталина, которому было лишь 73 года, было скорее всего насильственным. И весьма характерно пророчество рядового советского гражданина от 7 марта 1953 года: