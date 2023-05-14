"Он решил идти к Кадырову" - сельский учитель математики погиб в бою за Соледар

51-летний учитель из деревни Новоселье Ленинградской области Андрей Алексеевич Пигарев. На фронт его долго не отпускали родные и коллеги. Но, как он сам говорил, совесть жгла, ведь на передовой гибнут мальчишки, а он умеет держать оружие и поэтому должен служить. О подвиге настоящего русского человека читайте в материале Царьграда.

Андрей родился в городе Нальчике в 1971 году в семье медсестры и декоратора. Школу окончил с золотой медалью, перебрался в Петербург, учился на экономиста. Но работы в начале 1990-х по специальности не было, поэтому свой второй талант, умение работать руками, применил в деле, став шорником — делал сбруи и сёдла для лошадей.

Тогда же встретил свою будущую жену Наталью. Уже через месяц после знакомства поженились. И прожили вместе почти 25 лет.

Когда мы поженились, Андрей сказал: "Богатства не обещаю, но жизнь покажу. Так и получилось, он действительно очень многое мне дал",

— рассказала Наталья.

В Новосельскую школу Андрей пришёл в январе 2016 года. Как раз достроил дом в городе Сланцы Ленинградской области и перевёз туда жену и двоих детей. В местной школе не хватало учителя физики и математики. Андрей прошёл курсы переквалификации и стал учителем. Жена в той же школе стала преподавать историю и обществознание.

"Было, что ругал учеников…"

Андрею доверили руководить 8-м и 9-м классами. Вместе с ребятами новый учитель брал призы в спортивных эстафетах и на творческих конкурсах. Его ученики побеждали в олимпиадах. Постоянно засиживался после уроков — подтягивал математику с отстающими.

Андрей Алексеевич был строгим учителем, но ребята всё равно тянулись к нему, потому что он давал крепкие знания. И ни у кого из его учеников не было проблем с математикой на экзаменах,

— рассказала директор Новосельской школы Елена Фёдорова.

Наталья говорит, что Андрей был действительно строгим преподавателям. Бывало, что и ругал учеников, но никогда не делал этого без веской причины.

УЧЕНИКИ АНДРЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЛЮБИЛИ/ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ

"Они сражаются, а я?"

Когда Путин объявил о начале специальной военной операции, Андрей сказал, что должен отправиться в Донбасс.

Там мальчишки воюют и гибнут. Почему они сражаются, а я не могу?

Родные с трудом отговорили. В июне было подписано соглашение о сотрудничестве между Ленинградской областью и городом Енакиевом в Донецкой Народной Республике. В Енакиево начали отправлять строителей, врачей и педагогов. И Андрей решил поехать, но опять семья не отпустила.

Окончательное решение уйти на фронт Андрей принял осенью. Родным он сказал, что сил нет просто смотреть в новостях на то, что там происходит. Теперь уже не только жена и дети, коллеги в школе принялись отговаривать. Но было бесполезно.

Умел держать оружие

7 ноября Андрей уволился, собрал вещи и отправился в военкомат города Грозного. Уже 18 ноября он вступил в батальон Рамзана Кадырова "Ахмат". Считал, что именно те люди, что там служат, близки ему по духу — настоящие мужчины и настоящие воины. ЖЕНЕ АНДРЕЙ ПРИСЛАЛ ФОТО С БОЕВЫМИ ТОВАРИЩАМИ/ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ.

Андрей умел держать оружие — во время срочной службы он служил стрелком на границе с Афганистаном. После учебки в Грозном получил направление на линию обороны Сватово — Кременная, где тогда шли ожесточённые бои.

Как только была возможность, звонил домой. Но такой случай выпадал крайне редко — всего четыре раза смог позвонить жене. Да и разговоры при этом не больше пары минут. Про то, что происходит в Донбассе, Андрей жене не рассказывал. Вскользь упомянул о людях, с которыми служит и живёт в одном блиндаже, сказал, что они надёжные. Больше интересовался тем, как дела у его семьи.

"Как это было, мне не сказали"

О гибели Андрея его семья узнала 30 января. Незадолго до этого его батальон перекинули на штурм Соледара — одной из ключевых точек Донецка. Штурм был долгим и тяжёлым, продвигались медленно: от дома к дому, от подъезда к подъезду, от гаража к гаражу. И январский мороз, сковавший всё вокруг, не помогал. Бои шли каждый день, и в одном из них, 17 января, Андрей получил смертельное ранение, не дожив совсем чуть-чуть до полного освобождения города.

Подробностей о том, как это произошло, мне так никто и не рассказал. Был только звонок из военкомата города Грозного с сообщением, что Андрея представили к званию Героя России,

— вздыхает Наталья.

На церемонию прощания с героем приехали друзья из Петербурга и все работники школы — не только учителя, но повара и уборщицы.

Пришли все ученики и выпускники Андрея. И даже те, кого он когда-то ругал больше всех. Я не думала, что я их увижу. Это было удивительно,

— рассказала Наталья.

Андрея Алексеевича с почестями похоронили на аллее Героев на кладбище города Сланцы.

Учитель выследил Геринга

В Великую Отечественную многие педагоги ушли на фронт. Воевали даже женщины. Например, с винтовкой в руках защищала Родину учитель Вера Васильевна Артамонова. А завуч московской школы № 555 Василий Андреевич Шиманский в тылу врага возглавил подпольную группу. Его позывным стало имя "Старик". Первым успешным делом был пущенный под откос поезд с горючим. Отряд разросся до 50 человек. За год они уничтожили 12 эшелонов и 1800 фашистов.

Однажды Шиманский выследил кортеж с машиной Геринга и установил, где находятся главная штаб-квартира Юго-Восточного фронта и ставка Гитлера — объект "Вервольф" под Винницей. Но отряд "Старика" попал в засаду, и почти все погибли. О подвиге учителя снят фильм "Дерзость".

https://tsargrad.tv/articles/on-reshil-idti-k-kadyrovu-selsk...