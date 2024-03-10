Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.82

Начну с портретов самой первой темы, о ком у нас не было рассказов. Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях.

Герой России стал почётным гражданином Забайкалья

24-летнему уроженцу Агинского Бурятского округа Балдану Цыдыпову, служившему в Бурятии, присвоили звание «Почётный гражданин Забайкальского края». Такое решение приняли 3 февраля депутаты регионального заксобрания, сообщается в официальном канале АБО в Telegram.

Это звание является высшей краевой наградой. Ранее Цыдыпов стал почётным гражданином Аги.

Прошлой весной Балдан, рискуя собой, спас в неравном бою во время спецоперации на Украине 150 сослуживцев и получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Военный перенёс десять операций, включая ампутацию правой стопы.

В июне за свой подвиг Цыдыпов получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. А до этого ему вручили орден Мужества.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2022 года Балдан поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России. Героя РФ приняли туда без вступительных испытаний, уточнили в пресс-службе председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева. Перед новым годом народный избранник лично пообщался с Балданом. Во встрече также приняли участие замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук и ректор университета Станислав Прокофьев.

Цыдыпов оказался первым в стране участником СВО, которого зачислили в вуз без экзаменов.

https://m.baikal-daily.ru/news/16/450435/

В рамках продолжения мероприятий регионального историко-патриотического фестиваля «ЗАБАЙКАЛЬЕ – РОДИНА ГЕРОЕВ» в регионе началась работа над документальным фильмом с одноименным названием. Сегодня состоялась запись интервью с отцом одного из действующих лиц проекта – Баиром Цыденжаповичем Цыдыповым, отцом Героя Российской Федерации Балдана Цыдыпова.

Он рассказал о том, как рос его сын, как была выбрана им стезя профессиональной военной службы. Балдан родился в посёлке Агинское Агинского Бурятского округа. Зимой играл в хоккей, летом – в лапту, катался на велосипеде, купался в реке Ага, занимался плаванием в спорткомплексе «Баатар». Учился в гимназии-интернате для талантливых детей. После школы окончил Новосибирское высшее командное училище. Учеба давалась Балдану легко, он также защищал честь родного училища на соревнованиях по армейскому рукопашному бою. После окончания ВУЗа получил назначение в Восточный военный округ, в 5-ю отдельную гвардейскую Тацинскую танковую бригаду.

В Киевском районе мотострелковый батальон танковой бригады, где служил старший лейтенант Цыдыпов, попал под массированный артиллерийский обстрел. Противник открыл по российским военнослужащим перекрестный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Взвод лейтенанта Балдана Цыдыпова на БМП-2 замыкал колонну. Во время прямого попадания снаряда в БМП Балдан получил контузию и ранение, но сохранил офицерскую выдержку и принял бой. Он развернул подбитую боевую машину вдоль дороги и встречным огнем сумел уничтожить бронетехнику противника. Поворачивая башню, бил одновременно из пушки и пулемета. Когда у него закончился боекомплект, то офицер автоматом выбил заклинивший люк и вытащил двух раненых подчиненных, привел их в чувство и начал перевязывать. Затем под непрекращающимся огнем противника забинтовал на скорую руку себя и занял круговую оборону. Враги не ожидали такого сопротивления, в их рядах началось замешательство. Вместе с одним из своих подчиненных Балдан стал вести огонь, давая возможность другим сослуживцам отойти на безопасное расстояние.

Старший лейтенант Цыдыпов стал перемещаться от танка к танку и продолжил вести огонь по противнику. Бой длился два часа. Когда подошли основные силы, командир мотострелкового взвода уже был без сознания. Его вывезли на вертолете в Белоруссию – в госпиталь в Гомель, а потом направили в Санкт-Петербург, где он перенес 14 операций. За проявленное мужество и героизм Цыдыпову Балдану Баировичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

18 октября 2022

https://rvio.histrf.ru/75/news/geroj-baldan-cydypov-zabajkal... ГЕРОЙ БАЛДАН ЦЫДЫПОВ. «ЗАБАЙКАЛЬЕ – РОДИНА ГЕРОЕВ»В рамках продолжения мероприятий регионального историко-патриотического фестиваля «ЗАБАЙКАЛЬЕ – РОДИНА ГЕРОЕВ» в регионе началась работа над документальным фильмом с одноименным названием.Сегодня состоялась запись интервью с отцом одного из действующих лиц проекта – Баиром Цыденжаповичем Цыдыповым, отцом Героя Российской Федерации Балдана Цыдыпова.Он рассказал о том, как рос его сын, как была выбрана им стезя профессиональной военной службы.Балдан родился в посёлке Агинское Агинского Бурятского округа. Зимой играл в хоккей, летом – в лапту, катался на велосипеде, купался в реке Ага, занимался плаванием в спорткомплексе «Баатар». Учился в гимназии-интернате для талантливых детей. После школы окончил Новосибирское высшее командное училище. Учеба давалась Балдану легко, он также защищал честь родного училища на соревнованиях по армейскому рукопашному бою. После окончания ВУЗа получил назначение в Восточный военный округ, в 5-ю отдельную гвардейскую Тацинскую танковую бригаду.В Киевском районе мотострелковый батальон танковой бригады, где служил старший лейтенант Цыдыпов, попал под массированный артиллерийский обстрел. Противник открыл по российским военнослужащим перекрестный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Взвод лейтенанта Балдана Цыдыпова на БМП-2 замыкал колонну. Во время прямого попадания снаряда в БМП Балдан получил контузию и ранение, но сохранил офицерскую выдержку и принял бой.Он развернул подбитую боевую машину вдоль дороги и встречным огнем сумел уничтожить бронетехнику противника. Поворачивая башню, бил одновременно из пушки и пулемета. Когда у него закончился боекомплект, то офицер автоматом выбил заклинивший люк и вытащил двух раненых подчиненных, привел их в чувство и начал перевязывать. Затем под непрекращающимся огнем противника забинтовал на скорую руку себя и занял круговую оборону. Враги не ожидали такого сопротивления, в их рядах началось замешательство.Вместе с одним из своих подчиненных Балдан стал вести огонь, давая возможность другим сослуживцам отойти на безопасное расстояние.Старший лейтенант Цыдыпов стал перемещаться от танка к танку и продолжил вести огонь по противнику. Бой длился два часа. Когда подошли основные силы, командир мотострелкового взвода уже был без сознания. Его вывезли на вертолете в Белоруссию – в госпиталь в Гомель, а потом направили в Санкт-Петербург, где он перенес 14 операций.За проявленное мужество и героизм Цыдыпову Балдану Баировичу присвоено звание Героя Российской Федерации.18 октября 2022 О подвиге Балдана Цыдыпова сложили стихи якутский поэт, поэтессы из Аги и Бурятии

Почти 2 кг металла вытащили из тела Героя России. 22 июля 2022 Фото: vk.com

Мать Балдана Цыдыпова рассказала о своем сыне газете “Бурятия”.

- В моей памяти навсегда останутся слова поддержки, адресованные сыну, со всех концов России. Из Владивостока мужчина написал:

«Держись, храбрый Балдан, я поставлю свечку в церкви и обязательно расскажу сыну о тебе - пусть будет ему примером», – поделилась женщина.

Про подвиг Балдана сложили стихи якутский поэт Владимир Пушкарёв, поэтесса из Сахюрты Агинского округа Дугарма Батоболотова и Зоя Цыренова из Исинги Еравнинского района. А мэр крымского города Саки приглашает Балдана к себе на реабилитацию:

«Слышишь, лейтенант, все расходы беру на себя, только приезжай!».

Балдан цеплялся за жизнь, продолжая в бреду стрелять по врагам. Военные врачи Санкт-Петербургской военно-медицинской академии сказали, что Балдан родился в рубашке, почти 2 кг металла вытащили из его тела, но несколько осколков оставили, зарубцуются в грудной клетке.

В общей сложности он перенес 14 операций.

Молодому человеку сейчас необходимо подлечить ногу, сделать протез на стопу, чтобы он смог встать на свои две ноги и начать ходить.

- А планировать его дальнейшую жизнь будем после восстановления здоровья. Министерство обороны РФ предложило работу в военкомате Москвы, но до этого предстоит долгая реабилитация и протезирование, – сообщила Сажидма Цыдыпова.

https://bgtrk.ru/news/society/220222/ «Учится, лежа в госпитале»: Герой России Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев на СВО, поступил в вуз

Герой России Балдан Цыдыпов из Забайкалья поступил в Финансовый университет при Правительстве РФ Герой России Балдан Цыдыпов спас 150 сослуживцев. Фото: личный архив героев публикации

Герой России, 24-летний житель Забайкальского края Балдан Цыдыпов, стал студентом. Участник СВО поступил в Финансовый университет при правительстве России и вот уже как полгода получает степень магистра на юридическом факультете. Но от других молодых людей отличается тем, что науки постигает прямо из стен госпиталя.

- Пишут, что сын поступил в столичный университет якобы без экзаменов. Но это не так, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» отец Балдана, Баир Цыдыпов.

— Он активно готовился, сдавал экзамены по видеосвязи. Возможно, и было в чем-то послабление ввиду его боевых заслуг. Но тем не менее Балдан очень ответственно подошел к этому. Сибиряк получает высшее образование прямо в стенах госпиталя. Фото: личный архив героев публикации

Как рассказывает отец военнослужащего, учеба и получение новых знаний помогают отвлечься во время реабилитации.

«Решил учиться, чтобы не было мыслей и соблазнов пожалеть себя», - поясняет Баир Цыдыпов.

Вот уже 10 месяцев он находится под пристальным вниманием врачей. В апреле 2022 года участник военной спецоперации в Украине получил тяжелые ранения, но при этом спас 150 сослуживцев от смерти.

Ситуация, в которой оказался командир мотострелкового взвода Тацинской 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады Балдан Цыдыпов и его подопечные больше напоминает эпизод военного фильма. Батальон забайкальца оказался в засаде с массированным артобстелом. Балдан получил тяжелейшую контузию, но не сдавался до последнего. Дома о службе Балдан в подробностях не рассказывает. Фото: личный архив героев публикации

- Уходите! Я вас прикрою! – скомандовал он молодым бойцам.

Балдан развернул подбитую боевую машину вдоль дороги и на протяжении двух часов отстреливался от врага, пока не потерял сознание от множества ранений. С поля боя с раздробленной стопой его вынесли сослуживцы.

Сейчас он лечится в госпитале Санкт-Петербурга. Медикам пришлось ампутировать ему часть стопы. Отец опроверг слухи о том, что Балдан не сдавал экзамены для поступления. Фото: личный архив героев публикации

- У него там не было 18-ти сантиметров берцовой кости. Благодаря аппарату Илизарова удалось ее вытянуть. Это довольно долгий и мучительный процесс, - рассказывает Баир Цыдыпов.

– Сейчас она встала на место, но нужно еще 2-3 месяца, чтобы затвердела. И, возможно, уже весной можно будет говорить о протезировании. За весь период у него было больше двадцати операций. И каждый раз под наркозом. Конечно, я тревожусь за сына и его состояние.

При этом, отец героя рассказывает, что несмотря на все перенесенные испытания, Балдан не планирует завершать военную карьеру. Как только его здоровье восстановится, мужчина вновь вернtтся на службу.

- Я целиком и полностью поддерживаю решение. Он шел к этому целенаправленно, - рассказывает Баир Цыдыпов.

– Я практически с детства помогал ему подготовиться к службе в армии. Причем как физически, так и психологически. Сын занимался рукопашным боем, дзюдо. Год учился в иркутской школе №32, чтобы научиться общаться в большом коллективе, где есть разные национальности. Потом поступил в Новосибирское высшее военное училище. Там отбор был очень серьезным. Восемь человек на одно место. И он прошел!

Мужчина признается, что благодарен этому учебному заведению, ведь именно там его сын получил блестящую подготовку и стал офицером. Базовые знания пригодились ему в нужный час на поле боя.

- Во время службы Балдан и его товарищи попадали в опасные ситуации, — добавляет отец. - Но он никогда об этом сам не рассказывал. Об этом мне позже сообщили его друзья, сослуживцы. Говорили, что многого удалось избежать только благодаря тому, что среди них был хорошо обученный человек!

https://www.irk.kp.ru/daily/27451/4704657/ Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях.

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42) Что известно о погибшем полковнике ДНР Ольге Качуре

Сегодня стало известно о гибели при обстреле Горловки полковника Народной милиции ДНР Ольги Качуры. Подробности ее биографии — в материале «Ъ». Ольга Качура. Фото: Первый республиканский

Качура Ольга Сергеевна (позывной «Корса») — потомственный военный, ее отец был генералом. Во время обучения на военной кафедре Донецкого политехнического института получила специальность «разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет».

До 2012 года в течение 16 лет служила в МВД Украины, прошла путь от следователя до начальника штаба Кировского райотдела Донецкого горуправления милиции. Уволилась из органов в звании подполковника. Затем работала в службе безопасности банка. Жила в Донецке.

В 2014-м заняла сторону ополченцев Донецкой народной республики, стояла у истоков создания Народной милиции ДНР. Служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут» 1-го армейского корпуса ДНР. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке. В ее подчинении находилось 140 артиллеристов. Также воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Была несколько раз ранена, контужена.

В декабре 2021 года Шевченковский районный суд украинского города Черновцы заочно приговорил Ольгу Качуру к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «участие в террористической группе или террористической организации».

Ольга Качура имела звание полковника Народной милиции ДНР (присвоено 4 апреля 2015 года). Занималась пауэрлифтингом, возглавляла соответствующую федерацию Горловки, была почетным гражданином этого города. Награждена Георгиевским крестом II степени и многими другими орденами и медалями ДНР.Мать двоих детей — дочери и приемного сына.

https://www.kommersant.ru/doc/5492758

Кто такая Ольга Качура – Корса. Биография Героя России и ДНР

04 августа 2022. Тульская служба новостей. ТСН24 Фото: администрация Горловки

3 августа 2022 года мэр города Горловка Иван Приходько сообщил о гибели Ольги Качуры — полковника, командира реактивного дивизиона Народной милиции Донецкой Народной Республики. 4 августа Указом президента России Владимира Путина Качуре было присвоено звание Героя Российской Федерации. Рассказываем биографию героя с позывным «Корса».

Ранние годы

Ольга Сергеевна Качура родилась 12 мая 1970 года в Донецке. Родом из семьи потомственных военных: в её роду 12 поколений военнослужащих. Отец и дед были офицерами.

Окончила Донецкий политехнический институт, военную кафедру, получила специальность, «разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет».

Работа в мирное время

Ольга Качура более 16 лет прослужила в МВД Украины, прошла путь от следователя до начальника штаба Кировского райотдела Донецкого горуправления милиции. Увольнялась в звании подполковника милиции. После работала в службе безопасности одного из банков в Донецке.

Боевые действия на Украине

С 2014 года Ольга Качура стала активным участником народного сопротивления на Донбассе. Служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут» 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики. Командовала реактивным артиллерийским дивизионом в/ч 08803 БМ-21 «Град». Ольге Качуре присвоены звания Героя РФ и Героя ДНР/ администрация Горловки

Участвовала в боях за Славянск, Горловку, Дебальцево, Логвиново, Углегорск, Мариновку и Авдеевку. Получала боевые ранения.

4 апреля 2015 года получила звание полковника Народной милиции ДНР. Позывной – Корса. Подготовила сотни бойцов.

В декабре 2021 года Шевченковский районный суд украинского города Черновцы заочно приговорил Ольгу Качуру к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Гибель героя

Ольга Качура – Корса погибла 3 августа 2022 года в Горловке при обстреле ВСУ. В тот же день указом главы ДНР Дениса Пушилина ей посмертно присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики.

4 августа Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о присвоении Ольге Сергеевне Качуре звания Героя Российской Федерации — за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Семья Ольги Качуры

Ольга Качура была замужем, воспитывала дочь и приёмного сына.

https://www.tsn24.ru/2022/08/04/261345-kto-takaya-olga-kachu...

Ольга Сергеевна Качура - легендарная "Корса". Вот тут можно познакомится с последним интервью с Ольгой от 3.08.2022:

https://rg.ru/2022/08/03/poslednee-interviu-olgi-kachury-fas...

О Качуре Ольге Сергеевне, к счастью, есть много материалов вот только некоторые ссылки:

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=32658

https://aif.ru/society/olge_kochure_posmertno_prisvoeno_zvan...

https://znanierussia.ru/articles/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D1%83%D1...

https://admin-gorlovka.ru/patrioticheskaya-akciya-kto-dlya-t...

https://dzen.ru/a/Yuw8ai5uAi10MOeb Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

"Я ЧУДОМ ОСТАЛАСЬ ЖИВА, ХОТЯ МНОГО РАЗ ВИДЕЛА ПЕРЕД ГЛАЗАМИ СМЕРТЬ"

Позывной «Лиса» девушка получила за то, что хитрыми маневренными способами ездила за лекарствами через украинские блокпосты. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

Екатерина Панфилова — первая и единственная женщина среди Героев Донецкой Народной Республики. Сейчас она вместе с мужем и детьми живет в Московском регионе.

ПОШЛА В ОПОЛЧЕНИЕ В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ

Екатерина родом из Енакиево. Весной 2014 года она уехала в Киев на заработки. Устроилась продавщицей в магазине, выбрала садик для сына и планировала ехать за ним в родной город. Однако все изменила война — Киев заявил о силовой операции в Донбассе.

— На тот момент мы с мужем уже разошлись. Мне хотелось лучшей жизни для своего ребенка, которому тогда было всего четыре года. В Енакиево работы практически не было. Уехала в Киев. В магазине со мной работала одна женщина — Марина. Она всегда говорила всем: «Я щира украинка-грузинка». Марина была ярой противницей России и верила всему, что рассказывали по украинскому телевидению. Тогда в новостях зомбировали жителей и говорили, что Россия начинает войну.

В родном Енакиево у Екатерины было много друзей. Один из них работал в полиции. На фото в социальной сети девушка увидела его в военной форме с дубинкой. Решила позвонить и спросить, как обстоят дела на самом деле.

— Я хотела узнать правду. Набрала и включила громкую связь при той женщине, которая убеждала меня в «российской агрессии». Он мне говорит: «Кать, все пацаны, которые здесь работают, стоят на постах. Потому что националисты пообещали прийти в Донбасс и поставить людей на колени. А мы хотим защитить свои семьи и свой город — не дать спалить и обезобразить его, не дать причинить людям и детям вред». В тот момент мне стало стыдно за свой вопрос. Мне захотелось самой поехать и посмотреть на все, что происходит. Я оставила все вещи - села на поезд и поехала в Донбасс. НЕ УСПЕВАЛА ВОЗИТЬ РАНЕНЫХ В БОЛЬНИЦУ

В родном городе девушка увидела безоружных ополченцев — бывших шахтеров, металлургов и строителей. Все они оставили свои мирные профессии и практически с голыми руками вышли на защиту своего края. Ни одного российского военнослужащего Екатерина не увидела. Девушка позвонила коллеге в Киев и сказала, что украинское телевидение обманывает людей — на самом деле все иначе. В ответ услышала: «Больше не звони». В тот момент Катя поняла, что людей не переубедить. Пока сам не увидишь — не поймешь.

— Тогда я приняла решение идти на службу. Побыла с сыном и поехала записываться в ополчение. Я решила стать медицинским работником, вспоминает девушка.

— У меня не было специального медицинского образования, обучаться приходилось во время войны. У меня появился кабинет. Ребята принесли мне кушетку. Вместе с командиром мы поехали в Донецк за бинтами и медикаментами. Когда Енакиево было в окружении — мы не вскрыли ни одной аптеки. Я попросила у хозяев аптек лекарства, у которых уже подходит срок годности. Они пошли с нами на контакт и много чего передали.

Екатерине было всего 23 года. Она с болью вспоминает о том, как приходилось вывозить раненых с поля боя. Она ставила перед собой единственную и самую важную цель — оказать им первую помощь и успеть довезти до больницы.

— При штурме Украиной Дебальцево погибло много наших ребят. Были разбиты посты. Мы были не готовы к войне. Не знали, как противостоять технике. У нас не было такого вооружения. Мы не смогли отразить атаку. Украинская армия заняла Дебальцево. Енакиево было захвачено в кольцо. Мы сплотились еще больше. Я не успевала возить раненых в больницу. Тогда еще не понимала, что это происходит со мной, с моими людьми, с моим городом. Перед нами стояла еще одна важная задача — доставка лекарств из Донецка в окруженный город. Для того, чтобы попасть в Донецк, нужно было проехать через украинские посты. Также и обратно. Это было очень рискованно. Я взяла все свои силы в кулак и сказала: «Прорвемся!» И мы поехали через горящие поля во время того, как шли бои.

ПЕРВЫМ ПАЦИЕНТОМ БЫЛ ПЛЕННЫЙ

Екатерина привезла в город необходимые медикаменты. Она начала развозить лекарства по больницам, где спасения ждали раненые. Также девушка организовала социальную аптеку, куда могли прийти старики, простые люди и бесплатно получить лекарства. Для этого нужна была лишь бумага, подписанная лечащим врачом. Катя всеми силами пыталась достать эти лекарства и привезти их в город. Украинские посты она проезжала обманным путем, рассказывая историю о том, что работает медиком в Енакиево и едет забрать лекарства, которые остались на складе в Донецке.

Поступки Панфиловой были отмечены руководством неоднократно.

— Были такие моменты, когда я думала, что нас расстреляют. Например, на Крынке нам сказали выйти из машины, выложить все телефоны, а у меня там были номера, подписанные позывными. В тот день я везла двух девчонок, жен погибших ополченцев, для того, чтобы они оформили помощь своей семье. Приехал их командир. Документы, которые я спрятала под сиденьем, они не нашли. Спросили, почему мы выбрали именно эту дорогу. Я сказала, что мы просто сели и поехали по дороге, которая ведет в Донецк. Они сказали, чтобы мы ехали через Ясиноватую. Водители у нас также были рискованными. Руслан со «скорой» Енакиево мчался на всех скоростях. Однажды мы не заметили украинских военных, которые стояли в засаде. Увидели их только в последний момент, когда они приготовились по нам стрелять. Успели вовремя затормозить. Тогда обошлось.



ВСЕГДА ПЕРЕЖИВАЛА ЗА КАЖДОГО БОЙЦА

Когда из ополчения постепенно создавалась армия, девушку назначили фельдшером во взвод. К тому моменту она уже научилась зашивать ранения людям. Первым пациентом Панфиловой был пленный из украинской армии.

— Я занималась своими бойцами, помогала и гражданским. Бегала в бомбоубежище. Бывало, у кого сердце болит, давление, ребенок заболел. Всем нужна была помощь. За лекарствами я ездить перестала.

Уже в 2015 году Панфилову назначили командиром взвода. Во время ожесточенных боев Екатерина спасала людей каждый день.

Это были и военнослужащие, которые получали ранения, и мирные жители, которые находились под украинскими обстрелами. Только во время боев на Ясиноватской промзоне Панфилова спасла больше трехсот бойцов. Командование сообщило об этом руководству Республики.

— Из всех случаев больше всего запомнились два. Ранение в шею - в артерию. Парня довезли в больницу и спасли. И сквозное ранение в груди у 18-летнего парня. В него попала польская пуля, которая уже давно запрещена. При попадании она раскрывается, как цветок, и повреждает внутренности. Такие пули применяли украинские военные в промзоне. Парня спасли, но он остался инвалидом. Были страшные вещи. Всегда переживала за каждого бойца. Любое ранение — тяжелое. Главным было оказать правильную медицинскую помощь и при необходимости успеть доставить раненого в больницу.



«ЗОЛОТУЮ ЗВЕЗДУ» ВРУЧИЛ ЗАХАРЧЕНКО

Звание Героя Республики и медаль «Золотая Звезда» за спасение на поле боя десятков жизней военнослужащих Екатерина получила в 2016 году. Награду вручал лично Первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Панфилова знала о том, что командиры подали документы на награждение, но была против этого. Всегда говорила: «Я не за наградами пришла, а помогать ребятам». Но все же девушка благодарна за оказанную честь.

--Я до сих пор так считаю и благодарю судьбу за то, что Бог мне помогал в этих ситуациях, бойцы помогали мне. Я чудом осталась жива, хотя много раз видела перед глазами смерть. Но знала, что делаю благое дело. Осталась в живых — значит, не зря помогаю и должна продолжать это делать.

Александр Владимирович поблагодарил Панфилову за ее отважные поступки. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

Звание Героя Республики и медаль «Золотая Звезда» за спасение на поле боя жизней военнослужащих Екатерина получила в 2016 году.

С Первым Главой Республики Александром Захарченко Панфилова познакомилась накануне награждения. Девушка была приглашена в гости в семью руководителя государства.

— Он мне подарил наградной пистолет Макарова с его инициалами на номерном знаке. Захарченко сказал тогда, что много слышал обо мне, поддержал меня и поблагодарил. Еще он сказал, что такие награды даются за большие поступки и для того, чтобы ее получить, многие бойцы должны были написать прошение об этом. Разговор был долгий. Александр Владимирович показался мне очень добрым и открытым человеком.



ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ ВСТРЕТИЛА НА ВОЙНЕ

После получения «Золотой Звезды» жизнь Екатерины резко изменилась. Ее стали больше оберегать. Девушке дали понять, что руководство переживает за ее жизнь. Панфилову перевели в штаб.

— Без передовой мне было тяжело — моя жизнь стала другой. Я начала чаще появляться дома, больше времени уделять своему сыну, любимому человеку. Со временем я поняла, что не могу служить в тылу. Мне нравилось быть на передовой, спасать бойцов. Пришлось уйти в мирную жизнь.

Спустя некоторое время — в 2018 году Панфилова вместе с сыном и со своим возлюбленным, с которым она познакомилась на войне, переехали в Ростов-на-Дону. А позже — в Москву. Сейчас Екатерина в декрете. Воспитывает маленькую дочь, которой чуть больше годика. В будущем Катя хотела бы связать свою жизнь с медициной.

Оглядываясь назад, первая и женщина среди Героев Донецкой Народной Республики говорит: «Если бы это было в другой жизни, то я поступила бы так же. Пошла бы служить, спасать, защищать. У меня характер и состав души такой. Я бы не смогла пройти мимо. Не хочется, чтобы продолжалась война, хочется ее скорейшего завершения».

Сейчас Екатерине часто пишут сослуживцы. Поздравляют с Днем защитника Отечества и другими праздниками. Они благодарят ее за спасенные жизни.

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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27

«Он сказал, что все хорошо, а я — что очень люблю его»: мать героя СВО рассказала о последней беседе с ним

Молодой ефрейтор погиб, спасая раненых на броневике Фото: [из личного архива семьи бойца]

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