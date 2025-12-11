Воин-освободитель. Как в Трептов-парке появился главный памятник победе над фашизмом

Николая Ивановича Масалова призвали на фронт в декабре 1941 года: он сражался на Мамаевом кургане, дважды был тяжело ранен, но всё равно возвращался на фронт и дошёл до Берлина. Более всего Николай Иванович прославился спасением немецкой девочки. 30 апреля 1945 года Масалов, услышав среди руин и пожаров детский плач, попросил у командира разрешения вытащить ребёнка.

Впрочем, Масалов был не единственным советским солдатом, который не очерствел на фронте и не мог оставить умирать немецких детей. Трифон Лукьянович совершил похожий подвиг — тоже спас девочку, но был смертельно ранен и скончался в санбате. И эту историю знал Вучетич, и множество других.

Поэтому, когда был объявлен конкурс на памятник советским воинам в Берлине, Евгений Вучетич остановился именно на этом сюжете: храбрый солдат самоотверженно спасает невинного ребёнка. Хотя у скульптора была и другая идея мемориала, более политизированная — но об этом чуть позже.

Сегодня рассказываем о Трептов-парке — какие варианты памятников предлагал Евгений Вучетич и чьими силами была увековечена память погибших в Берлине советских солдат. Трептов-парк. 1979 год. Источник

Поиск идей. Почему мемориал расположили в Трептов-парке?

Во время Берлинской операции погибли более 81 тысячи человек, многих из них хоронили быстро, в одиночных или (чаще) братских могилах. Капитан И. Сенча вспоминал (цит.

«На западной окраине рощи берлинского предместья Адлерсхоф мы нашли два изуродованных трупа красноармейцев, убитых отступавшими гитлеровцами. Руки были вывернуты, глаза выколоты, пятки сожжены. Обгорелые клочки документов сохранили нам фамилии героев, которые стойко перенесли пытки немецких извергов, — Заганшин и Гедровец. Это были рядовые стрелки гвардейского полка. Наши бойцы выкопали могилу и похоронили героев. Когда майор Бузик срывающимся голосом произносил прощальные слова, многие солдаты заплакали тяжёлыми и горькими солдатскими слезами».

по книге «Штурм Берлина», Евгений Герасимов, 1948):

Подобных случаев было немало, но далеко не всегда выжившим удавалось выяснить имена погибших — множество из них так и остались неопознанными.

В 1945 году в берлинском Большом Тиргартене открыли мемориал, где захоронили около двух (по другим оценкам — двух с половиной) тысяч советских солдат. Но одного такого мемориала было недостаточно — в 1946 году Советская военная администрация решила переоборудовать советские воинские захоронения в Берлине и объявила конкурс на лучший проект мемориала. Забегая вперёд, скажем, что так в городе появились сразу два мемориала советским солдатам: в Шёнхольцер-Хайде и Трептов-парке. Здесь погребли более 7200 военнослужащих, из них не опознано 4430 человек.

Всего на конкурс поступило около трёх десятков работ (по некоторым данным — 33). Евгений Вучетич, тогда ещё не столь знаменитый, направил сразу два проекта:

солдата со спасённым ребёнком;

фигуру Сталина с глобусом в руках — символ колоссального вклада СССР в спасение мира.

Второй вариант отклонил лично Сталин, которому первый проект понравился куда больше. Впрочем, считается, что он предложил одно изменение: изобразить солдата не с автоматом, а с опущенным мечом. Вучетич согласился: автомат выглядел бы слишком реалистично и преходяще, а большой меч добавлял композиции былинности и превращал солдата во вневременного героя. Некоторые видят в мече историческую отсылку к Ледовому побоищу, где новгородцы и владимирцы под предводительством Александра Невского победили воинов Ливонского ордена. Это умозаключение, скорее, стоит считать поспешным.

Архитектором и соавтором проекта выступил Яков Белопольский.

В следующие десятилетия сложилась символическая композиция из трёх масштабных военных мемориалов, увязанных между собой образом меча: Монумент «Тыл — фронту» в Магнитогорске (1979). Выкованный меч передают армии.

Родина-мать на Мамаевом кургане (1959). Меч высоко поднят для защиты страны и людей.

Воин-освободитель в Трептов-парке (1949). Меч разбил свастику и теперь мирно опущен. Как легко заметить по датам, триптих изначально не задумывался и появлялся в обратном порядке. Почему для масштабного захоронения и обустройства мемориала выбрали именно Трептов-парк, до конца неясно. Есть байка, что это связано с прошлым парка: в конце XIX — начале XX века здесь регулярно проходили митинги и манифестации с участием Карла Либкнехта, Клары Цеткин и других весьма уважаемых в СССР немецких политических деятелей. Однако так ли это или всё же причины выбора Трептов-парк были иными, остаётся под вопросом. Известно, что Александр Георгиевич Котиков, комендант Берлина, и Вучетич вместе осматривали город в поисках подходящего места и в итоге остановились именно на Трептов-парке.

Возведение мемориала. Кто работал над проектом — в студии и на земле

После капитуляции Германии Берлин представлял собой печальное зрелище. Около 80% города лежали в руинах от массовых авиаударов и уличных боёв. Вся инфраструктура была разрушена, а дороги переполнены мёртвыми телами людей и животных. Прежде чем приступить к захоронениям солдат и обустройству мемориала, предстояло разгрести завалы. Берлин. Фотограф Иван Шагин. 3 мая 1945 года. Источник

Для расчистки территории Трептов-парка и подготовки к возведению мемориала привлекли 1200 работников из местных. В основном это были женщины. Жительница Берлина Фрида Хольцапфель позже вспоминала:

«В 1945 г. я оказалась в числе тех немецких женщин, чьим рукам довелось готовить братские могилы советским солдатам, погибшим за наше освобождение от гитлеровского фашизма. Наша первая задача была расчистить в Трептов-парке от кустарника и деревьев местность, предусмотренную для захоронения. На это ушли целые недели и месяцы. И вот прибыли первые автоколонны с печальным грузом… Носильщики опускали гробы в подготовленные нами могилы. От увиденного у нас буквально сжималось сердце… Мои мысли были где-то возле русской матери, чей любимый сын в этот час обрёл покой в немецкой земле…»

Беженцы возвращаются в Берлин. Фотограф Евгений Халдей. 1945 год. Источник

Участвовавшие в работах немецкие граждане получали продуктовый паёк, что в послевоенных условиях считалось более чем ценной наградой за труд. Кроме того, на территории открыли детский сад — чтобы работающим там женщинам было где оставить детей. Организацией всех этих мер поддержки руководил уже упомянутый Котиков. Александр Котиков выступает на параде союзников в Берлине. 8 мая 1946 года. Источник

Евгений Вучетич долго искал натурщика для Воина-освободителя — за всё время он отклонил десятки вариантов, включая по-настоящему спасшего девочку Николая Масалова. В итоге скульптору позировали несколько человек. Главным прообразом стал молодецки сложенный 21-летний Иван Степанович Одарченко, которого Вучетич заметил на спортивном кроссе.

Одарченко тоже был участником Великой Отечественной, потерял на войне отца и старшего брата, а до демобилизации в 1949‑м служил в Группе советских войск в Германии. Позирование заняло около полугода. В паре с Одарченко сидела трёхлетняя Света, дочь Александра Котикова. Иван Степанович прожил 86 лет, работал фрезеровщиком и токарем на заводе «Автотрактородеталь» в Тамбове, его не стало в июле 2013 года. Иван Одарченко. Источник

Светлана Котикова позже строила карьеру актрисы, самая известная её роль — учительница в фильме «Ох уж эта Настя!».

Работа над скульптурой строилась таким образом: сначала Евгений Вучетич изготовил макет, на ленинградском заводе «Монументальная скульптура» отлили из бронзы шесть частей и отправили в Берлин, а затем из них на месте собрали Воина-освободителя в натуральную величину. Вес скульптуры составляет около 72 тонн, высота — 13 метров. Установка памятника Воину-освободителю. Весна 1949 года. Источник

Постамент Воина-освободителя выполнен из гранита, хотя этот материал в послевоенные годы был дефицитным. Создателям мемориала повезло: советские солдаты нашли запас гранита в тайнике Гитлера на Одере. Есть версия, что нацисты собирали его для собственного победного мемориала — однако история распорядилась иначе.

Скульптуры, рельефы и чаши с пламенем диаметром 2,5 метра были отлиты на заводе «Лауххаммер Кунстгисерай» (Lauchhammer Kunstgießerei) в 1948 году. Воин-освободитель. Журнал «Советский Союз», № 3 1950 года. Источник

Как устроен мемориал в Трептов-парке

Воин-освободитель — центр композиции, но не единственный её элемент. Вокруг памятника — мемориальное пространство, где расположены братские могилы, саркофаги, чаши с вечным огнём, а также два красных гранитных знамени и скульптуры коленопреклонённых солдат — молодого и более старшего. У входа, украшенного гранитными порталами, посетителей встречает скульптура скорбящей женщины. Барельеф в Трептов-парке. 1950–1960‑е годы. Источник Трептов-парк. Май 1960 года. Источник

Эскизы разработал Евгений Вучетич, а вот в камне их воплотили 60 немецких мастеров-скульпторов и 200 каменотёсов — на работу ушло всего полгода. Трептов-парк — общий вид на мемориальный комплекс с запада. 1950–1960‑е годы. Источник

На гранитных знамёнах — надписи на русском и немецком языках:

«Вечная слава воинам Советской Армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за освобождение человечества».

Памятник Воину-освободителю воздвигнут на насыпном кургане высотой около 25 метров (примерно восемь этажей). К вершине кургана ведёт лестница, а внутри постамента находится памятный зал.

Стены зала украшены мозаичным панно, которое создал художник-баталист и участник Великой Отечественной войны Анатолий Горпенко. На этом панно запечатлены представители разных народов, возлагающие цветы на могилу советских воинов. Над их головами на русском и немецком языках начертана цитата из доклада Иосифа Сталина, приуроченного к 27‑й годовщине Октябрьской революции:

«Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества».

Для панно, как и для монумента, дважды позировал Иван Одарченко. Он предстаёт в образе солдата с медалью «Золотая Звезда» и стальным шлемом в руках, а также в виде рабочего в синем комбинезоне.

В центре зала — кубический постамент из чёрного полированного камня, на котором установлен золотой ларец с пергаментной книгой в красном сафьяновом переплёте. В ней записаны имена героев, павших в боях за Берлин и погребённых в братских могилах.

Купол зала украшает люстра из рубинов и хрусталя, повторяющая форму ордена «Победа».

Торжественное открытие мемориала состоялось уже 8 мая 1949 года. Военный комендант Берлина генерал Александр Котиков произнёс речь:

«Этот памятник в центре Европы, в Берлине, будет постоянно напоминать народам мира, когда, как и какой ценой была завоёвана Победа, спасение нашего Отечества, спасение жизней настоящих и грядущих поколений человечества».

Открытие мемориала в Трептов-парке. 8 мая 1949 года. Источник

Традиции и настоящее мемориала

В следующие годы каждый май в Трептов-парке проводились памятные мероприятия: возложение цветов (как правило, красных гвоздик), демонстрации и бдения (чуть позже, начиная с 1995 года). Для советских туристов, выезжающих в ГДР, это место было обязательным к посещению. Советские туристы в Трептов-парке. Май 1954 года. Источник

Именно в Трептов-парке принимали в пионеры гэдээровских школьников. Мемориал обрастал собственными традициями и даже мифами.Так, в 1960‑е «Известия» опубликовали заметку, в которой мальчик делился своей версией (неподтверждённой) происхождения героев мемориала:

«Девочка в руках советского солдата — это наша вожатая Эдельгар Штум. Солдат спас её во время войны».

«Известия». № 108 1966 года

Распад Советского Союза и объединение Германии стали неспокойным временем и для мемориала. Так, примерно через месяц после падения Берлинской стены неизвестные вандалы осквернили часть мемориала антисоветскими граффити. Антисоветские граффити на мемориале: «Повстанцы, прочь!». Фотограф Аад Ван дер Дрифт. Конец 1989 года. Источник

Многие немцы возмутились вандализмом — около 250 тысяч граждан вышли на антиправый митинг в Трептов-парк. Протест против правого экстремизма в Германии. Фотограф Ральф Хиршбергер. Январь 1990 года. Источник

Впрочем, некоторые уверены, что никаких «новых фашистов» не было, а провокацию с надписями на мемориале устроили сотрудники Штази, пытавшиеся доказать свою ценность в меняющихся условиях. Так это или нет, вряд ли когда-нибудь станет окончательно известно.

Постепенно волнения стихли. Новое правительство Германии обеспечило мемориалу не менее бережный уход, чем в советские годы. В рамках соглашения «Два плюс четыре» объединённая Германия брала на себя содержание ремонт всех военных мемориалов в стране. То же соглашение обязывало Германию консультироваться с Россией по любым преобразованиям мемориала. Например, именно так было в начале нулевых, когда проходил капитальный ремонт. Тогда Воина-освободителя переправили на лодке в мастерскую на острове Рюген, очистили струями воды и стеклянными шариками, нанесли защитное восковое покрытие, заменили винты внутри конструкции, а затем вернули на постамент. Реставрация обошлась примерно в полтора миллиона евро.

Достойное содержание мемориала признавала и российская пресса («Известия», 8 мая 2001 года):

«Гордое творение Вучетича возвышается на кургане, венчающем мемориал. Всё это — в том числе и расположенная ниже аллея барельефов с изречениями Сталина о войне — находится на попечении германского правительства и пребывает в идеальном состоянии (впрочем, как и другие памятники в ФРГ, посвящённые победе Советского Союза над фашизмом)».

«Известия», № 80 2001 года

Спустя 10 лет советский и российский экономист Александр Лившиц делился похожими впечатлениями («Известия», № 80 2011 года):

«Как-то мы с моим другом, профессором теоретической механики, поехали в Берлин. Зашли в Трептов-парк. Возложили цветы к памятнику Воину-освободителю. Расположились на скамеечке. Налили по первой. Вдруг появляется полицейская машина. Из неё вылезают двое служивых. Идут к нам. Я достаю паспорт, бумажник. Готов к наказанию. Стражи порядка подходят. Улыбаются. Здороваются за руку. Отваливают. Утверждаю: никогда больше мы не будем воевать ни с немцами, ни с японцами. Станем сотрудничать, торговать, дружить. Мир стал более безопасным. Мудрым. Добрым. Получается, что именно за это мой дядя отдал свою жизнь».

После 24 февраля 2022 года мемориал снова столкнулся с вандализмом — тогда монумент расписали и залили красной краской. Началась как никогда активная дискуссия о сносе советских монументов, в том числе и Воина-освободителя. К счастью, острые споры не переросли в поспешные действия

Виктория Мокина

