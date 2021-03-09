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Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный

Фиолетовый

Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Баргузинские буряты рассказывают, что задолго до этого здесь не было Байкала-моря, а была земля. Возможно, что имя Бай-гал значит Стоящий огонь, и предполагают, что потом огнедышащая гора, провалившись, превратилась в воду, образовав большое море по имени Байгул.

Откуда взялось название Байкал?
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Русские давно слыхали, что где-то посреди Сибири есть огромное озеро. Но как оно называется, никто про то не знал. Когда русские купцы, а потом казаки за Урал перевалили и стали к большим рекам Оби и Енисею подходить, они узнали, что вокруг озера, которое денно и нощно кипит, люди живут. Узнали те русские, что озеро богато рыбой, а по берегам разные звери ходят, да такие дорогие, которых в свете больше нигде нету. Стали казаки и купцы торопиться к тому морю-озеру, шли, не спали, коней не кормили, не знали, когда день кончается и когда ночь начинается. Каждому охота было первому к озеру попасть и посмотреть, какое оно есть и почему оно кипит без отдыху.
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Шли те купцы и казаки к морю долго, несколько лет, много их дорогой поумерло, но живые все-таки дошли и увидели перед собой Шаманский камень. Он им дорогу перегородил, свет закрыл. Ни вправо, ни влево от него отвернуть нельзя, кругом такие горы, что закинешь голову — шапка слетает, а верхушки не видно.

Покрутились казаки с купцами около Шаман-камня и подумали, что не пробраться им к морю, а сами слышат, как оно шумит, вздымается и о скалы бьется.
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Загоревали купцы, опечалились казаки, видать, вся их длинная дорога пропала ни за понюшку табаку. Отъехали они назад, шатер разбили и стали тяжкую думу думать, как же им Шаман-камень перевалить или горы объехать. Горы им не объехать — море проглотит. Так остановились казаки с купцами и стали жить недалеко от моря-озера, а на берег никак не попадут.
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Долго ли им тут пришлось жить, может быть, и кости там их сгнили бы, но тут, на их счастье, подошел к ним неведомый человек и назвался бурятом. Русские начали его просить, чтобы он их провел на берег, обвел кругом моря и показал им дорогу на землю, где они еще не были.
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Ничего бурят им не сказал, он сложил свои ладони в трубочку, потом поднес их к лицу и пошел в лес. Русские не стали его задерживать, отпустили с богом. Снова опечалились купцы и казаки, как же дальше быть, не миновать, видно, смерти им.
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Так жили они долго ли, мало ли, никто ни дни, ни месяцы не считал. Отощали и осунулись купцы с казаками, хуже прежнего горе их обуяло. Хотели они уже с последними силами собраться и назад идти, но тут снова пришел тот бурят и сына своего привел, сказал:

— Не обойти мне с вами Байгала — стар я стал, не обогнуть мне Камень-шаман — года давно ушли, берите сына, у него глаза светлые, а ноги оленьи.
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Ушел старик в тайгу, а сын повел русских новой дорогой, вывел их на берег моря и сказал:
— Байгал.
Русские спросили его, что это такое, он им ответил:
— По-нашему значит огненное место, здесь раньше сплошной огонь был, потом земля провалилась и стало море. С тех пор мы зовем наше море Байгалом.

Русским это название понравилось, и они тоже стали называть это море Байкалом.
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный

Чёрный

Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Случилось это на Байкале очень давно. Бывали такие времена, когда над рыбными угодьями Священного озера хозяйничали два могучих ветра – Баргузин и Култук. Наводили эти богатыри страх на всех в округе. Достаточно было только посмотреть на них, чтобы сердце ушло в пятки: густые взъерошенные волосы, в силой неимоверной брызжут пеной, бурю поднимают на озере, если соберутся гулять. И были Култук и Баргузин хорошими приятелями, любили вместе время проводить и игры самые разные придумывали. Но одна игра милее всего им была. Для игры этой использовали они волшебную бочку, зовется которая омулевой. А особенность ее заключалась вот в чем – куда бы ни поплыла бочка, всюду за ней косяки рыбы начинают тянуться. Поэтому то так и любили ее два великана. Нравилось им бочку эту поднимать из воды и мериться, кто дальше ее забросит, и рыбы где больше появится. Играть с бочкой они могли очень долго. И, наверное, еще ни одно бы столетие ею перекидывались, если бы не случилось одного события, которое сильно поменяло судьбы великанов.
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
А случилось следующее. Влюбились два богатыря в хозяйку Малого моря, в богатыршу Сарму. Нрав у нее был еще гораздо круче, чем у Култука и Баргузина. Лучше не стоило ее злить, а иначе, если разойдется Сарма, то всем вокруг худо становилось. Силища непомерная у нее была. Конечно такая богатырша была очень завидной невестой. Не устояли перед ней и Култук с Баргузином. Решили они свататься к ней. Но к Сарме просто так было не подступиться. Выслушала она великанов, да вот какой им ответ то и дала:

- Не желаю я пока замуж выходить, мне и так вольно, свободно и спокойно живется. Но на будущее все же хочу жениха себе приглядеть. Вы, Култук и Баргузин, оба мне по нраву приходитесь, оба веселые и задорные. Но сложно мне вот так просто судить, кто же лучше да сильнее из вас. Поэтому хочу я дать вам задание, чтобы выяснить, кто из вас лучше. Слышала я, что есть такая волшебная омулевая бочка. Так вот, хочу, чтобы бочка эта отныне жила в Малом море, чтобы рыбы здесь было видано невиданно. Кто из вас первым мне эту бочку принесет, тот и станет мужем моим.
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Култук и Баргузин подумали и решили, что задание это совсем несложное, поэтому и согласились. Но не так все просто оказалось. Оба богатыря очень сильными и ловкими были. Как только Култук бочку схватит из воды, так тут же на него налетает Баргузин и всей силой своей бочку эту из рук его вышибает. И наоборот. И никто уступать не хотел, каждый желал быть победителем. Крик и шум подняли они на весь Байкал, бросили бочку и начали силами мериться, друг на друга нападать. И боролись они так до той поры, пока не устали. Остановились богатыри, огляделись вокруг и видят, бочки то нет…
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Стали великаны бочку искать, да все зря. Нигде ее не было. Прекратили Култук и Баргузин поиски, решив, что бочка самая найдется. Но не суждено было этому бывать, пропала бочка и след ее простыл. Решили тогда Култук и Баргузин, что так тому и быть, значит Байкал забрал у них бочку за то, что она стала причиной их раздора. Погоревали они, что упустили свою игрушку любимую и Сармы не добились, и успокоились, наконец.
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Сарма же сначала наблюдала, как боролись Култук и Баргузин за волшебную бочку и за ее сердце, а потом отправила своего верного баклана, чтобы он передал двум богатырям, что ни за кого из них она замуж не пойдет, раз они не то что бочку ей не принесли, так и вообще ее потеряли.

Так бы и забыли все на веки вечные про бочку волшебную. Но вот однажды, когда прошло уже много много лет, стали мужики рыбачить на Малом море. Только хотели выйти в Байкал, как стали появляться предвестники Сармы. Решили мужики переждать в укрытии, ведь с Сармой лучше не встречаться лицом к лицу. И вот разгулялась Сарма, нависла над Малым морем большая голова женщины, которая как будто была соткана из дыма. И была она такая страшная и лохматая, а волосы были пепельные с седыми прядями, щеки тряслись, изо рта валил густой пар, а щеки сильно -сильно нагоняли волны и поднимали большую бурю.
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Долго бушевала богатырша Сарма, а как устала, стала стихать. И тогда над Малым морем появилось солнце, а рыбаки, наконец, решились выйти из своего укрытия. И увидели они чудо чудное: на берегу, около их стана, лежала на песке бочка, а на бочке этой баклан сверху сидел. Удивились рыбаки такой находке. А потом вдруг осенило их всех – неужели это та самая чудесная омулевая бочка, с которой так любили играть Култук и Баргузин?!

Стали рыбаки бочку эту осматривать, и сомнений у них никаких не осталось. Видно было, что бочка эта сделана давным-давно, запах от нее исходил остро-пряный. И решили они испробовать ее в деле. Как бросили бочку в воду, так рыбы стало видимо-видимо. Обрадовались рыбаки, но не тут то было. Стали сети у них застревать, рыбы много, а вытащить ее никак не могу из воды. Столько сетей испортили! И решили тогда рыбаки, что бочку надо отпустить в море, что может так она больше счастья принесет.
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Посмотрели мужики на бочку последний раз и столкнули ее в воду. И случилось тут чудо. Море цвет своей за мгновение изменило, стало из бирюзового темно-синим, небо все затянули черные тучи, поднял гул страшный на всем побережье, волны с нечеловеческий рост поднялись и бочку закрыли.
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
А за волнами теми высокими вдруг появилась огромная голова Баргузина с огромными мутными глазами и всклокоченными белопенными волосами, с которых змейками-струями стекала вода. А потом над водой вытянулись крепкие жилистые руки и по всему морю разнеслось: - Э-гэ-гэй!!!
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
А в руках у Баргузина мужики увидели ту самую волшебную омулевую бочку. Недолго думал Баргузин, забросил бочку далеко-далеко. И в этот момент буря на море улеглась, тучи рассеялись, а Баргузин вдруг исчез.
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный
Но не прошло и минуты, как море снова стало бушевать, снова налетели над Байкалом тучи, заходило все ходуном вокруг. И снова пошли по морю волны огромные, за которым вдруг появилась голова еще одного великана – Култука, который во всю мочь закричал: - Э-гэ-гэй!!!

Просветлело, успокоилось море, и все вокруг озарилось солнечными лучами. Так Баргузин и Култук забыли ссору, а волшебная бочка снова при деле осталась.

Стародумов В.П. Омулевая бочка. - Улан-Удэ, Бурят. кн. изд-во, 1970
Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный

https://alexsvatov.livejournal.com/247003.html

https://alexsvatov.livejournal.com/246616.html

природафото сегодняСветлана Митленко
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