Красоты России. Четыре цвета одного рассвета. Фиолетовый и Чёрный

Фиолетовый



Баргузинские буряты рассказывают, что задолго до этого здесь не было Байкала-моря, а была земля. Возможно, что имя Бай-гал значит Стоящий огонь, и предполагают, что потом огнедышащая гора, провалившись, превратилась в воду, образовав большое море по имени Байгул.



Откуда взялось название Байкал?



Русские давно слыхали, что где-то посреди Сибири есть огромное озеро. Но как оно называется, никто про то не знал. Когда русские купцы, а потом казаки за Урал перевалили и стали к большим рекам Оби и Енисею подходить, они узнали, что вокруг озера, которое денно и нощно кипит, люди живут. Узнали те русские, что озеро богато рыбой, а по берегам разные звери ходят, да такие дорогие, которых в свете больше нигде нету. Стали казаки и купцы торопиться к тому морю-озеру, шли, не спали, коней не кормили, не знали, когда день кончается и когда ночь начинается. Каждому охота было первому к озеру попасть и посмотреть, какое оно есть и почему оно кипит без отдыху.



Шли те купцы и казаки к морю долго, несколько лет, много их дорогой поумерло, но живые все-таки дошли и увидели перед собой Шаманский камень. Он им дорогу перегородил, свет закрыл. Ни вправо, ни влево от него отвернуть нельзя, кругом такие горы, что закинешь голову — шапка слетает, а верхушки не видно.

Покрутились казаки с купцами около Шаман-камня и подумали, что не пробраться им к морю, а сами слышат, как оно шумит, вздымается и о скалы бьется.



Загоревали купцы, опечалились казаки, видать, вся их длинная дорога пропала ни за понюшку табаку. Отъехали они назад, шатер разбили и стали тяжкую думу думать, как же им Шаман-камень перевалить или горы объехать. Горы им не объехать — море проглотит. Так остановились казаки с купцами и стали жить недалеко от моря-озера, а на берег никак не попадут.



Долго ли им тут пришлось жить, может быть, и кости там их сгнили бы, но тут, на их счастье, подошел к ним неведомый человек и назвался бурятом. Русские начали его просить, чтобы он их провел на берег, обвел кругом моря и показал им дорогу на землю, где они еще не были.



Ничего бурят им не сказал, он сложил свои ладони в трубочку, потом поднес их к лицу и пошел в лес. Русские не стали его задерживать, отпустили с богом. Снова опечалились купцы и казаки, как же дальше быть, не миновать, видно, смерти им.



Так жили они долго ли, мало ли, никто ни дни, ни месяцы не считал. Отощали и осунулись купцы с казаками, хуже прежнего горе их обуяло. Хотели они уже с последними силами собраться и назад идти, но тут снова пришел тот бурят и сына своего привел, сказал:



— Не обойти мне с вами Байгала — стар я стал, не обогнуть мне Камень-шаман — года давно ушли, берите сына, у него глаза светлые, а ноги оленьи.



Ушел старик в тайгу, а сын повел русских новой дорогой, вывел их на берег моря и сказал:

— Байгал.

Русские спросили его, что это такое, он им ответил:

— По-нашему значит огненное место, здесь раньше сплошной огонь был, потом земля провалилась и стало море. С тех пор мы зовем наше море Байгалом.



Русским это название понравилось, и они тоже стали называть это море Байкалом.



Чёрный



Случилось это на Байкале очень давно. Бывали такие времена, когда над рыбными угодьями Священного озера хозяйничали два могучих ветра – Баргузин и Култук. Наводили эти богатыри страх на всех в округе. Достаточно было только посмотреть на них, чтобы сердце ушло в пятки: густые взъерошенные волосы, в силой неимоверной брызжут пеной, бурю поднимают на озере, если соберутся гулять. И были Култук и Баргузин хорошими приятелями, любили вместе время проводить и игры самые разные придумывали. Но одна игра милее всего им была. Для игры этой использовали они волшебную бочку, зовется которая омулевой. А особенность ее заключалась вот в чем – куда бы ни поплыла бочка, всюду за ней косяки рыбы начинают тянуться. Поэтому то так и любили ее два великана. Нравилось им бочку эту поднимать из воды и мериться, кто дальше ее забросит, и рыбы где больше появится. Играть с бочкой они могли очень долго. И, наверное, еще ни одно бы столетие ею перекидывались, если бы не случилось одного события, которое сильно поменяло судьбы великанов.



А случилось следующее. Влюбились два богатыря в хозяйку Малого моря, в богатыршу Сарму. Нрав у нее был еще гораздо круче, чем у Култука и Баргузина. Лучше не стоило ее злить, а иначе, если разойдется Сарма, то всем вокруг худо становилось. Силища непомерная у нее была. Конечно такая богатырша была очень завидной невестой. Не устояли перед ней и Култук с Баргузином. Решили они свататься к ней. Но к Сарме просто так было не подступиться. Выслушала она великанов, да вот какой им ответ то и дала:



- Не желаю я пока замуж выходить, мне и так вольно, свободно и спокойно живется. Но на будущее все же хочу жениха себе приглядеть. Вы, Култук и Баргузин, оба мне по нраву приходитесь, оба веселые и задорные. Но сложно мне вот так просто судить, кто же лучше да сильнее из вас. Поэтому хочу я дать вам задание, чтобы выяснить, кто из вас лучше. Слышала я, что есть такая волшебная омулевая бочка. Так вот, хочу, чтобы бочка эта отныне жила в Малом море, чтобы рыбы здесь было видано невиданно. Кто из вас первым мне эту бочку принесет, тот и станет мужем моим.



Култук и Баргузин подумали и решили, что задание это совсем несложное, поэтому и согласились. Но не так все просто оказалось. Оба богатыря очень сильными и ловкими были. Как только Култук бочку схватит из воды, так тут же на него налетает Баргузин и всей силой своей бочку эту из рук его вышибает. И наоборот. И никто уступать не хотел, каждый желал быть победителем. Крик и шум подняли они на весь Байкал, бросили бочку и начали силами мериться, друг на друга нападать. И боролись они так до той поры, пока не устали. Остановились богатыри, огляделись вокруг и видят, бочки то нет…



Стали великаны бочку искать, да все зря. Нигде ее не было. Прекратили Култук и Баргузин поиски, решив, что бочка самая найдется. Но не суждено было этому бывать, пропала бочка и след ее простыл. Решили тогда Култук и Баргузин, что так тому и быть, значит Байкал забрал у них бочку за то, что она стала причиной их раздора. Погоревали они, что упустили свою игрушку любимую и Сармы не добились, и успокоились, наконец.



Сарма же сначала наблюдала, как боролись Култук и Баргузин за волшебную бочку и за ее сердце, а потом отправила своего верного баклана, чтобы он передал двум богатырям, что ни за кого из них она замуж не пойдет, раз они не то что бочку ей не принесли, так и вообще ее потеряли.



Так бы и забыли все на веки вечные про бочку волшебную. Но вот однажды, когда прошло уже много много лет, стали мужики рыбачить на Малом море. Только хотели выйти в Байкал, как стали появляться предвестники Сармы. Решили мужики переждать в укрытии, ведь с Сармой лучше не встречаться лицом к лицу. И вот разгулялась Сарма, нависла над Малым морем большая голова женщины, которая как будто была соткана из дыма. И была она такая страшная и лохматая, а волосы были пепельные с седыми прядями, щеки тряслись, изо рта валил густой пар, а щеки сильно -сильно нагоняли волны и поднимали большую бурю.



Долго бушевала богатырша Сарма, а как устала, стала стихать. И тогда над Малым морем появилось солнце, а рыбаки, наконец, решились выйти из своего укрытия. И увидели они чудо чудное: на берегу, около их стана, лежала на песке бочка, а на бочке этой баклан сверху сидел. Удивились рыбаки такой находке. А потом вдруг осенило их всех – неужели это та самая чудесная омулевая бочка, с которой так любили играть Култук и Баргузин?!



Стали рыбаки бочку эту осматривать, и сомнений у них никаких не осталось. Видно было, что бочка эта сделана давным-давно, запах от нее исходил остро-пряный. И решили они испробовать ее в деле. Как бросили бочку в воду, так рыбы стало видимо-видимо. Обрадовались рыбаки, но не тут то было. Стали сети у них застревать, рыбы много, а вытащить ее никак не могу из воды. Столько сетей испортили! И решили тогда рыбаки, что бочку надо отпустить в море, что может так она больше счастья принесет.



Посмотрели мужики на бочку последний раз и столкнули ее в воду. И случилось тут чудо. Море цвет своей за мгновение изменило, стало из бирюзового темно-синим, небо все затянули черные тучи, поднял гул страшный на всем побережье, волны с нечеловеческий рост поднялись и бочку закрыли.



А за волнами теми высокими вдруг появилась огромная голова Баргузина с огромными мутными глазами и всклокоченными белопенными волосами, с которых змейками-струями стекала вода. А потом над водой вытянулись крепкие жилистые руки и по всему морю разнеслось: - Э-гэ-гэй!!!



А в руках у Баргузина мужики увидели ту самую волшебную омулевую бочку. Недолго думал Баргузин, забросил бочку далеко-далеко. И в этот момент буря на море улеглась, тучи рассеялись, а Баргузин вдруг исчез.



Но не прошло и минуты, как море снова стало бушевать, снова налетели над Байкалом тучи, заходило все ходуном вокруг. И снова пошли по морю волны огромные, за которым вдруг появилась голова еще одного великана – Култука, который во всю мочь закричал: - Э-гэ-гэй!!!



Просветлело, успокоилось море, и все вокруг озарилось солнечными лучами. Так Баргузин и Култук забыли ссору, а волшебная бочка снова при деле осталась.



Стародумов В.П. Омулевая бочка. - Улан-Удэ, Бурят. кн. изд-во, 1970



https://alexsvatov.livejournal.com/247003.html

https://alexsvatov.livejournal.com/246616.html