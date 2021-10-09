Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1

Пятидесятые... Как много здесь, родившихся в это десятилетие?... По крайней мере, лично я именно родом оттуда...
Ну что ж, вспомним, друзья, как там всё было.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1«Первая встреча». Ленинградский родильный дом. 1950-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 11 марта 1950 - переход на золото
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Вид на Новоспасский монастырь 1950
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Винный магазин в Москве, 1950.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Дамы и туфли, 1950
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Женщина подкармливает белого медведя, 1950 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Кабриолет Ленинград ручной сборки Ленинград, 1950-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Катание детей, Вологда, 1950 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Первые студенты МГУ. 1950-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Комната для студента МГУ, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Курсанты Суворовского училища докладывают начальнику учебной части о возвращении из отпуска. Тула. 1950 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Магазин в Ленинграде, 1950 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Магазин самообслуживания, 1950

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1

В магазине без продавцов. Москва. 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Мажоры. Они всегда были... Велосипед "Ракета", 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Мороженое на первомайском параде, Москва, 1950 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Москва, Елисеевский гастроном. 1950
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Парашютисты на Дне авиации, 1950
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Парад парашютистов. Москва, 1950 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Пекарь фабрики «Большевичка» с семьей в новой квартире, предоставленной ему фабрикой, 1950

Реконструкция стадиона Шахтер в 1950 году. г. Сталино (сегодня это Донецк):
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Играет Шахтер на стадионе с терриконом. г. Сталино (Донецк), 50-е годы:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Байбеков Азат Мухамедович.

«На медосмотре». 1950 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Боим (Бойм) Соломон Самсонович. «Новые друзья» 1950
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Боня Григорий Васильевич (1918-1989), Давыдов Владимир Васильевич (1924-2007). «Выступление новатора И.Т. Валигуры на учёном совете». 1950-е годы,  комментарий с fb по картине:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Когда в 1950-х годах было принято решение строить космодром в казахских степях, для введения вероятного противника в заблуждение построили ещё один космодром - деревянный - в посёлке Байконур Карагандинской области. После старта корабля «Восток-1» с Гагариным на борту, это название в печати перешло к настоящему космодрому, находящемуся в 300 км от этого посёлка.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Строительство Байконура. Середина 1950-х годов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Снимок Калининграда, сделанный с воздуха. Видим всё, что уцелело от Кёнигсберга после разборки руин к концу 1950-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Снимок Калининграда, сделанный с воздуха. Видим всё, что уцелело от Кёнигсберга после разборки руин к концу 1950-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Американский антисоветский плакат 50-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 11 Мая в Москве, 50-е годы. Советские люди.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 13-й Ботанический проезд. Досуг во дворике на окраине Москвы, конец 50-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Автомат с одеколоном и духами. Цена пшика "Шипра" или духов "Красная Москва" - 15 копеек. 1950-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Автоматы по продаже тетрадей и карандашей, Детский Мир, Москва, конец 50-х.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Аппарат по продаже карандашей в Детском мире, Москва, конец 1950-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Торговый автомат в Детском мире, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Болельщики на стадионе «Динамо», 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1В Институте Инженеров Водного Хозяйства, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Севастополь. Первомайский парад. Начало 50-х годов.

Кросс на первенство СССР. Киевская область. 1950-е:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Зима. Фотограф Всеволод Тарасевич. 1950-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Иван Шагин. 1950-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Кружок авиамоделирования. 1950-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Милицейский пост, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Москва 1950-х. Контрасты.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Москва, 1950-е. Сейчас тут ТЦ "Европейский".
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Аэропорт Ленинграда, «Комната тихого отдыха», начало 1950-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Багаж в путешествиях 50-х выглядел так, в одной из московских витрин
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Универмаг «Сахалин» на центральной улице Южно-Сахалинска - Ленинской. Конец 1950-х гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Хабаровск, ул. К. Маркса в районе управления ДВЖД. 1950-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Экспериментальный гоночный автомобиль ГАЗ «Победа – Спорт», 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Спортсменка с флагом на мотоцикле
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Стилизованный броневик, с которого выступал Ленин. Конец 1950-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Танцы в городе Сатка (Челябинская область), конец 1950-х.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Таджикская ССР. Школьники. 1950 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Сотрудник ГАИ Абхазской АССР Адлейба Шали. 1950 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Советский солдат кормит белых медведей. 1950 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Фотография с запахом и вкусом, 1950-е

Фото бывшего атташе США в СССР (Мартин Манхофф):
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Беседа, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Вывески. 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Выпускники встречают рассвет на Красной площади, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Все при деле! Дети в детском саду ухаживают за растениями. 1950-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1В Московском зоопарке, 1950-е. Из архива Мартина Манхоффа
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Дворник, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Дорога от Винницы до Теплика. Семен Мишин-Моргенштерн, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Деревня Кишма. 50-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Календарь колхозника. 1950 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Автобус-баня. 1950-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Тренировка собак перед полетом в космос. 1950-е гг
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Пулковская обсерватория. Евгений Халдей, 1950 год, г. Ленинград, Пулковская гора
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Прыжок с трамплина на Воробьевых горах, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Цирк. Эпизод «Речь поджигателя войны». Москва. 1950 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Цирк. Эпизод «Речь поджигателя войны». Москва. 1950 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Шахматы на Цветном бульваре, 1950
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Калуга. У стадиона на улице Пушкина (наст. академика Королёва). 1950-1958 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Калужская застава с пешеходных переходом через Ленинский проспект, конец 1950-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1В сборочном цехе автомобильного завода им. Ленинского комсомола. Москва. 1950-1960-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Китайские практиканты на заводе тяжелых станков в Новосибирске. 1950-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1На Московском заводе малолитражных автомобилей 1950-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Подольская фабрика-кухня, 1950-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Производство мотоциклов на Ижевском заводе, 1950 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Советские рабочие. Семен Фридлянд 1950
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Ремонт троллейбусных путей на улице Революции, Рязань. 1950-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Рыбаки Сахалина. 1950-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Трёхколёсный мотороллер. 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Уборка снега на Ломоносовском проспекте. Конец 1950-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Уборка снега на Ломоносовском проспекте. Конец 1950-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Украинское село. 1950 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Муж забирает женy с peбёнком из роддома, 1950-е .
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Украина, 50-е. Автор - Борис Градов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Молодежь 50-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1На смотровой площадке на Ленинских горах, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1"Москвич" на фоне Петра, Ленинград, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Москвичи и гости столицы наслаждаются видом так и не вышедшего в серию спорткара ЗИЛ-112-4. ВДНХ, конец 1950-х. Не суждено было появиться, и из пяти экземпляров разных модификаций ЗИЛ-112 ни один не сохранился.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Вечеринка, с танцами и баяном, 1950-е

Первый советский фудтрак на ВДНХ, 1950-е:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Реклама 1950-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Покупка бытовой техники, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Переезд в новую квартиру. Телевизор «Рекорд», 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1Прогулка по Красной площади. Москва, 1950-е.
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Продолжение следует...

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