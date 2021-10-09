Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1

Пятидесятые... Как много здесь, родившихся в это десятилетие?... По крайней мере, лично я именно родом оттуда...

Ну что ж, вспомним, друзья, как там всё было.

«Первая встреча». Ленинградский родильный дом. 1950-е.

1 марта 1950 - переход на золото

Вид на Новоспасский монастырь 1950

Винный магазин в Москве, 1950.

Дамы и туфли, 1950

Женщина подкармливает белого медведя, 1950 год.

Кабриолет Ленинград ручной сборки Ленинград, 1950-е.

Катание детей, Вологда, 1950 год.

Первые студенты МГУ. 1950-е годы.

Комната для студента МГУ, 1950-е

Курсанты Суворовского училища докладывают начальнику учебной части о возвращении из отпуска. Тула. 1950 год.

Магазин в Ленинграде, 1950 год

Магазин самообслуживания, 1950

В магазине без продавцов. Москва. 1950-е

Мажоры. Они всегда были... Велосипед "Ракета", 1950-е

Мороженое на первомайском параде, Москва, 1950 год

Москва, Елисеевский гастроном. 1950

Парашютисты на Дне авиации, 1950

Парад парашютистов. Москва, 1950 год.

Пекарь фабрики «Большевичка» с семьей в новой квартире, предоставленной ему фабрикой, 1950

Реконструкция стадиона Шахтер в 1950 году. г. Сталино (сегодня это Донецк):







Играет Шахтер на стадионе с терриконом. г. Сталино (Донецк), 50-е годы:













Байбеков Азат Мухамедович.

«На медосмотре». 1950 год.Боим (Бойм) Соломон Самсонович. «Новые друзья» 1950Боня Григорий Васильевич (1918-1989), Давыдов Владимир Васильевич (1924-2007). «Выступление новатора И.Т. Валигуры на учёном совете». 1950-е годы, комментарий с fb по картине:Когда в 1950-х годах было принято решение строить космодром в казахских степях, для введения вероятного противника в заблуждение построили ещё один космодром - деревянный - в посёлке Байконур Карагандинской области. После старта корабля «Восток-1» с Гагариным на борту, это название в печати перешло к настоящему космодрому, находящемуся в 300 км от этого посёлка.Строительство Байконура. Середина 1950-х годов.Снимок Калининграда, сделанный с воздуха. Видим всё, что уцелело от Кёнигсберга после разборки руин к концу 1950-хСнимок Калининграда, сделанный с воздуха. Видим всё, что уцелело от Кёнигсберга после разборки руин к концу 1950-хАмериканский антисоветский плакат 50-х1 Мая в Москве, 50-е годы. Советские люди.3-й Ботанический проезд. Досуг во дворике на окраине Москвы, конец 50-хАвтомат с одеколоном и духами. Цена пшика "Шипра" или духов "Красная Москва" - 15 копеек. 1950-е.Автоматы по продаже тетрадей и карандашей, Детский Мир, Москва, конец 50-х.Аппарат по продаже карандашей в Детском мире, Москва, конец 1950-хТорговый автомат в Детском мире, 1950-еБолельщики на стадионе «Динамо», 1950-еВ Институте Инженеров Водного Хозяйства, 1950-еСевастополь. Первомайский парад. Начало 50-х годов.

Кросс на первенство СССР. Киевская область. 1950-е:

















Зима. Фотограф Всеволод Тарасевич. 1950-е годы

Иван Шагин. 1950-е годы

Кружок авиамоделирования. 1950-е.

Милицейский пост, 1950-е

Москва 1950-х. Контрасты.

Москва, 1950-е. Сейчас тут ТЦ "Европейский".

Аэропорт Ленинграда, «Комната тихого отдыха», начало 1950-х

Багаж в путешествиях 50-х выглядел так, в одной из московских витрин

Универмаг «Сахалин» на центральной улице Южно-Сахалинска - Ленинской. Конец 1950-х гг.

Хабаровск, ул. К. Маркса в районе управления ДВЖД. 1950-е.

Экспериментальный гоночный автомобиль ГАЗ «Победа – Спорт», 1950-е

Спортсменка с флагом на мотоцикле

Стилизованный броневик, с которого выступал Ленин. Конец 1950-х

Танцы в городе Сатка (Челябинская область), конец 1950-х.

Таджикская ССР. Школьники. 1950 г.

Сотрудник ГАИ Абхазской АССР Адлейба Шали. 1950 г.

Советский солдат кормит белых медведей. 1950 год.

Фотография с запахом и вкусом, 1950-е

Фото бывшего атташе США в СССР (Мартин Манхофф):









Беседа, 1950-е

Вывески. 1950-е

Выпускники встречают рассвет на Красной площади, 1950-е

Все при деле! Дети в детском саду ухаживают за растениями. 1950-е.

В Московском зоопарке, 1950-е. Из архива Мартина Манхоффа

Дворник, 1950-е

Дорога от Винницы до Теплика. Семен Мишин-Моргенштерн, 1950-е

Деревня Кишма. 50-е

Календарь колхозника. 1950 год.

Автобус-баня. 1950-е годы.

Тренировка собак перед полетом в космос. 1950-е гг

Пулковская обсерватория. Евгений Халдей, 1950 год, г. Ленинград, Пулковская гора

Прыжок с трамплина на Воробьевых горах, 1950-е

Цирк. Эпизод «Речь поджигателя войны». Москва. 1950 год.

Цирк. Эпизод «Речь поджигателя войны». Москва. 1950 год.

Шахматы на Цветном бульваре, 1950

Калуга. У стадиона на улице Пушкина (наст. академика Королёва). 1950-1958 гг.

Калужская застава с пешеходных переходом через Ленинский проспект, конец 1950-х

В сборочном цехе автомобильного завода им. Ленинского комсомола. Москва. 1950-1960-е годы

Китайские практиканты на заводе тяжелых станков в Новосибирске. 1950-е годы.

На Московском заводе малолитражных автомобилей 1950-е годы

Подольская фабрика-кухня, 1950-е годы

Производство мотоциклов на Ижевском заводе, 1950 год.

Советские рабочие. Семен Фридлянд 1950

Ремонт троллейбусных путей на улице Революции, Рязань. 1950-е годы.

Рыбаки Сахалина. 1950-е гг.

Трёхколёсный мотороллер. 1950-е

Уборка снега на Ломоносовском проспекте. Конец 1950-х

Уборка снега на Ломоносовском проспекте. Конец 1950-х

Украинское село. 1950 год.

Муж забирает женy с peбёнком из роддома, 1950-е .

Украина, 50-е. Автор - Борис Градов.

Молодежь 50-х

На смотровой площадке на Ленинских горах, 1950-е

"Москвич" на фоне Петра, Ленинград, 1950-е

Москвичи и гости столицы наслаждаются видом так и не вышедшего в серию спорткара ЗИЛ-112-4. ВДНХ, конец 1950-х. Не суждено было появиться, и из пяти экземпляров разных модификаций ЗИЛ-112 ни один не сохранился.

Вечеринка, с танцами и баяном, 1950-е

Первый советский фудтрак на ВДНХ, 1950-е:







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Покупка бытовой техники, 1950-е

Переезд в новую квартиру. Телевизор «Рекорд», 1950-е

Прогулка по Красной площади. Москва, 1950-е.

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Продолжение следует...