Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1

Пятидесятые... Как много здесь, родившихся в это десятилетие?... По крайней мере, лично я именно родом оттуда...
Ну что ж, вспомним, друзья, как там всё было.
«Первая встреча». Ленинградский родильный дом. 1950-е.
1 марта 1950 - переход на золото
Вид на Новоспасский монастырь 1950
Винный магазин в Москве, 1950.
Дамы и туфли, 1950
Женщина подкармливает белого медведя, 1950 год.
Кабриолет Ленинград ручной сборки Ленинград, 1950-е.
Катание детей, Вологда, 1950 год.
Первые студенты МГУ. 1950-е годы.
Комната для студента МГУ, 1950-е
Курсанты Суворовского училища докладывают начальнику учебной части о возвращении из отпуска. Тула. 1950 год.
Магазин в Ленинграде, 1950 год
Магазин самообслуживания, 1950
В магазине без продавцов. Москва. 1950-е
Мажоры. Они всегда были... Велосипед "Ракета", 1950-е
Мороженое на первомайском параде, Москва, 1950 год
Москва, Елисеевский гастроном. 1950
Парашютисты на Дне авиации, 1950
Парад парашютистов. Москва, 1950 год.
Пекарь фабрики «Большевичка» с семьей в новой квартире, предоставленной ему фабрикой, 1950
Реконструкция стадиона Шахтер в 1950 году. г. Сталино (сегодня это Донецк):
Играет Шахтер на стадионе с терриконом. г. Сталино (Донецк), 50-е годы:
Байбеков Азат Мухамедович.
Боим (Бойм) Соломон Самсонович. «Новые друзья» 1950
Боня Григорий Васильевич (1918-1989), Давыдов Владимир Васильевич (1924-2007). «Выступление новатора И.Т. Валигуры на учёном совете». 1950-е годы, комментарий с fb по картине:
Когда в 1950-х годах было принято решение строить космодром в казахских степях, для введения вероятного противника в заблуждение построили ещё один космодром - деревянный - в посёлке Байконур Карагандинской области. После старта корабля «Восток-1» с Гагариным на борту, это название в печати перешло к настоящему космодрому, находящемуся в 300 км от этого посёлка.
Строительство Байконура. Середина 1950-х годов.
Снимок Калининграда, сделанный с воздуха. Видим всё, что уцелело от Кёнигсберга после разборки руин к концу 1950-х
Снимок Калининграда, сделанный с воздуха. Видим всё, что уцелело от Кёнигсберга после разборки руин к концу 1950-х
Американский антисоветский плакат 50-х
1 Мая в Москве, 50-е годы. Советские люди.
3-й Ботанический проезд. Досуг во дворике на окраине Москвы, конец 50-х
Автомат с одеколоном и духами. Цена пшика "Шипра" или духов "Красная Москва" - 15 копеек. 1950-е.
Автоматы по продаже тетрадей и карандашей, Детский Мир, Москва, конец 50-х.
Аппарат по продаже карандашей в Детском мире, Москва, конец 1950-х
Торговый автомат в Детском мире, 1950-е
Болельщики на стадионе «Динамо», 1950-е
В Институте Инженеров Водного Хозяйства, 1950-е
Севастополь. Первомайский парад. Начало 50-х годов.
Кросс на первенство СССР. Киевская область. 1950-е:
Зима. Фотограф Всеволод Тарасевич. 1950-е годы
Иван Шагин. 1950-е годы
Кружок авиамоделирования. 1950-е.
Милицейский пост, 1950-е
Москва 1950-х. Контрасты.
Москва, 1950-е. Сейчас тут ТЦ "Европейский".
Аэропорт Ленинграда, «Комната тихого отдыха», начало 1950-х
Багаж в путешествиях 50-х выглядел так, в одной из московских витрин
Универмаг «Сахалин» на центральной улице Южно-Сахалинска - Ленинской. Конец 1950-х гг.
Хабаровск, ул. К. Маркса в районе управления ДВЖД. 1950-е.
Экспериментальный гоночный автомобиль ГАЗ «Победа – Спорт», 1950-е
Спортсменка с флагом на мотоцикле
Стилизованный броневик, с которого выступал Ленин. Конец 1950-х
Танцы в городе Сатка (Челябинская область), конец 1950-х.
Таджикская ССР. Школьники. 1950 г.
Сотрудник ГАИ Абхазской АССР Адлейба Шали. 1950 г.
Советский солдат кормит белых медведей. 1950 год.
Фотография с запахом и вкусом, 1950-е
Фото бывшего атташе США в СССР (Мартин Манхофф):
Беседа, 1950-е
Вывески. 1950-е
Выпускники встречают рассвет на Красной площади, 1950-е
Все при деле! Дети в детском саду ухаживают за растениями. 1950-е.
В Московском зоопарке, 1950-е. Из архива Мартина Манхоффа
Дворник, 1950-е
Дорога от Винницы до Теплика. Семен Мишин-Моргенштерн, 1950-е
Деревня Кишма. 50-е
Календарь колхозника. 1950 год.
Автобус-баня. 1950-е годы.
Тренировка собак перед полетом в космос. 1950-е гг
Пулковская обсерватория. Евгений Халдей, 1950 год, г. Ленинград, Пулковская гора
Прыжок с трамплина на Воробьевых горах, 1950-е
Цирк. Эпизод «Речь поджигателя войны». Москва. 1950 год.
Цирк. Эпизод «Речь поджигателя войны». Москва. 1950 год.
Шахматы на Цветном бульваре, 1950
Калуга. У стадиона на улице Пушкина (наст. академика Королёва). 1950-1958 гг.
Калужская застава с пешеходных переходом через Ленинский проспект, конец 1950-х
В сборочном цехе автомобильного завода им. Ленинского комсомола. Москва. 1950-1960-е годы
Китайские практиканты на заводе тяжелых станков в Новосибирске. 1950-е годы.
На Московском заводе малолитражных автомобилей 1950-е годы
Подольская фабрика-кухня, 1950-е годы
Производство мотоциклов на Ижевском заводе, 1950 год.
Советские рабочие. Семен Фридлянд 1950
Ремонт троллейбусных путей на улице Революции, Рязань. 1950-е годы.
Рыбаки Сахалина. 1950-е гг.
Трёхколёсный мотороллер. 1950-е
Уборка снега на Ломоносовском проспекте. Конец 1950-х
Уборка снега на Ломоносовском проспекте. Конец 1950-х
Украинское село. 1950 год.
Муж забирает женy с peбёнком из роддома, 1950-е .
Украина, 50-е. Автор - Борис Градов.
Молодежь 50-х
На смотровой площадке на Ленинских горах, 1950-е
"Москвич" на фоне Петра, Ленинград, 1950-е
Москвичи и гости столицы наслаждаются видом так и не вышедшего в серию спорткара ЗИЛ-112-4. ВДНХ, конец 1950-х. Не суждено было появиться, и из пяти экземпляров разных модификаций ЗИЛ-112 ни один не сохранился.
Вечеринка, с танцами и баяном, 1950-е
Первый советский фудтрак на ВДНХ, 1950-е:
Реклама 1950-х
Покупка бытовой техники, 1950-е
Переезд в новую квартиру. Телевизор «Рекорд», 1950-е
Прогулка по Красной площади. Москва, 1950-е.
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Продолжение следует...