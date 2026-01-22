Заметая следы... он слишком много знал

23 ноября 1924 года погиб Николай Соколов — следователь по делу об убийстве Царской Семьи По официальной версии, Соколов внезапно скончался от разрыва сердца в возрасте 42 лет в саду своего дома во Франции, где и был похоронен (на кладбище г. Сальбри). Над его могилой друзьями был поставлен крест, на котором написаны слова из Псалтири: «Правда Твоя — Правда во веки» (Пс.

118:142).

Николай Алексеевич Соколов родился 21 мая 1882 года в Мокшане Пензенской губернии, в купеческой семье. Он окончил гимназию в Пензе, затем – юридический факультет Харьковского университета и в 1907 году стал судебным следователем Краснослободского участка родного Мокшанского уезда. В это непростое время Соколов обратил на себя внимание, участвуя в расследовании многих непростых дел, и в 1911 году его назначили следователем по важнейшим делам Пензенского окружного суда.

В 1914 году он получил звание надворного советника, что по военной табели о рангах соответствует чину подполковника. Несмотря на относительную молодость, он был избран председателем Союза судебных следователей Пензенского окружного суда, что говорит о многом.

На фото: НИКОЛАЙ СОКОЛОВ

Фото: из архива Сергея Нечаева

КРОВАВАЯ КУПЕЛЬ РЕВОЛЮЦИЙ

Февральскую и особенно Октябрьскую революцию Соколов воспринял как катастрофу. Он с болью принял известие об отречении императора Николая II и решительно отказался сотрудничать с советской властью. Напротив, он уволился со службы и, переодевшись крестьянином, отправился пешком в Сибирь, к белым.

И тут его доброе и справедливое отношение к преступникам, проявленное в прошлом, спасло ему жизнь. Скрываясь от большевиков во время своего бегства из Пензы (а он двигался через Сызрань и Уфу), Николай Алексеевич вскоре стал похож на настоящего бродягу.И тут его доброе и справедливое отношение к преступникам, проявленное в прошлом, спасло ему жизнь.

В книге Михаила Константиновича Дитерихса, которого в свое время Колчак назначил руководителем комиссии по расследованию убийства императорской семьи (потом генерал Дитерихс был начальником штаба Колчака), есть рассказ о том, как в одной деревне Соколов случайно наткнулся на мужика, за три года до этого изобличенного им в ограблении и убийстве. Мужик был осужден на длительный срок, однако революция освободила его и дала ему возможность вернуться в родную деревню. Он, конечно же, узнал Соколова, и Соколов узнал его.

Кругом были красноармейцы, и мужик мог легко отомстить. Однако недавний «убивец» не сделал этого, пригласил бывшего следователя к себе в избу, накормил и дал переночевать. А наутро, отправляя Николая Алексеевича, принес ему старую шапку и подал со словами: «На, возьми вот, твоя шапка уж больно хороша, догадаются».

СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ

Добравшись до белых, Соколов получил назначение в Омский окружной суд судебным следователем по особо важным делам. Надо сказать, что Екатеринбург был отбит у большевиков 25 июля 1918 года. И уже 30 июля началось судебное расследование по делу об убийстве императорской семьи. Первоначально оно было доверено судебному следователю Екатеринбургского окружного суда А. П. Намёткину. Затем дело у него отобрали и передали члену суда И. А. Сергееву.

18 ноября 1918 года верховная власть была сконцентрирована в руках адмирала Колчака. 17 января 1919 года адмирал дал приказ упомянутому генералу Дитерихсу, чтобы тот представил ему все найденные вещи императорской семьи, а также все материалы следствия. В соответствии с этим приказом судья Сергеев, постановлением от 25 января 1919 года, выдал генералу Дитерихсу протоколы следствия и все вещественные доказательства, а в первых числах февраля генерал доставил все это в Омск, в распоряжение Верховного правителя.

5 февраля адмирал Колчак вызвал к себе Н. А. Соколова и приказал ему ознакомиться с материалами дела, а затем представить свое мнение о дальнейшем порядке расследования.

7 февраля 1919 года Соколов получил соответствующее распоряжение от министра юстиции. В тот же день он принял от генерала Дитерихса все протоколы следствия и вещественные доказательства, и именно с этого момента уже Николай Алексеевич начал свой тяжелейший труд по раскрытию убийства бывшего императора и членов его семьи.

Сам он потом написал: «Мне было поручено производить расследование убийства императора и его семьи. С юридической точки зрения я старался сделать все возможное, чтобы найти истину и довести ее до будущих поколений».

3 марта ему была вручена следующая охранная грамота:

«Верховный правитель России.

3 марта 1919 года.

№ 588/Б 32, город Омск.

ВСЕМ

Настоящим повелеваю всем местам и лицам исполнять беспрекословно и точно все законные требования судебного следователя по особо важным делам Н. А. Соколова и оказывать ему содействие при выполнении возложенных на него по моей воле обязанностей по производству предварительных следствий об убийстве бывшего императора, его семьи и великих князей.

Адмирал А. Колчак.

Исполняющий обязанности директора канцелярии

Верховного правителя генерал-майор В. Мартьянов».

ОБЛОЖКА ДЕЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПО УБИЙСТВУ НИКОЛАЯ II