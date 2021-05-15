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История Москвы. Было-стало - 5

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Продолжаем путешествие...
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Угол 1-ая Брестская улица (1995 год и 30 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5

Тверская, 18Б (1967 год и 30 апреля 2021 года). Здание возведено в 1904 году по проекту архитектора А. Эрихсона, конструкции перекрытий разработаны инженером В. Г. Шуховым.
Помимо книжного магазина, занимавшего весь первый этаж, в доме также располагались жилые квартиры.

Архитектурное сооружение представляет собой важную историческую ценность.

С 1904 по 1928 годы в верхнем этаже жил предприниматель, книгоиздатель И. Д. Сытин, в гостях у которого часто бывали М. Горький, А. Куприн, и другие деятели культуры и искусства Москвы того периода. Именно в эту постройку с Пятницкой улицы и Старой площади было перемещено издательство газеты «Русское слово» В апреле 1979 года здание было передвинуто на 33 м в сторону Настасьинского переулка — главным образом из-за того, что, по мнению властей, оно портило вид на нововозведённое издательство газеты «Известия».

С приходом Советской власти в строении располагалась редакция и типография газеты «Правда».

Позднее в здании находилась редакция газеты «Труд».

История Москвы. Было-стало - 5
Метро Сходненская, кинотеатр Балтика (1976 год) и ТЦ Калейдоскоп (30 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
3-й Кадашевский переулок (1972 год и 30 апреля 2021 года).
Ранее назывался Средний Кадашёвский, еще ранее — Коняевский переулок по фамилии одного из домовладельцев. Вместе с другими Кадашёвскими переулками, Кадашёвским тупиком и набережной назван по местности Кадаши.
История Москвы. Было-стало - 5
Метро Добрынинская (1990 год и 30 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Ленинградский проспект в сторону развилки на Волоколамское и Ленинградское шоссе (1979 год и 1 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Никитский переулок (1948 год и 1 мая 2021 года). В то время переулок носил название - улица Белинского
История Москвы. Было-стало - 5
Подколокольный 13, с1 (1929 год и 1 мая 2021 года). Ранее это был дом коммунального типа, сейчас здесь располагается Бизнес Центр.
История Москвы. Было-стало - 5
Георгиевский переулок (1985 год и 1 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Англиканская церковь, Вознесенский переулок 8/5 (1884 год и 1 мая 2021 года). Англиканская церковь Cвятого Андрея в Москве — единственная англиканская церковь в Москве, памятник архитектуры регионального значения. Богослужения проходят только на английском языке. Капелланство церкви интернационально — это люди более чем из 40 стран, разных национальностей и ветвей христианства.
История Москвы. Было-стало - 5
Кремлевская набережная (1957 год и 2 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Моховая улица (1964 год и 2 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Романов переулок (1987 год и 1 мая 2021 года). Прежнее название - улица Грановского
История Москвы. Было-стало - 5
Моховая улица (1982 год и 2 мая 2021 года). Ранее эта была частью проспекта Калинина.
История Москвы. Было-стало - 5
Подколокольный переулок (1979 год и 1 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Здание АТС на Покровском бульваре и жилой дом (1929 год и 1 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Улица Воздвиженка (1901 год и 3 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5

Крымский Вал (1946 год и 3 мая 2021 года). Названа по двору (в районе современной улицы), где в XVII—XVIII вв. останавливались посольства крымского хана. Возникла в 1820-х годах после сноса Земляного вала. В XVIII веке в районе Крымского вала находились бойни и Крымские бани. Застройка улицы была деревянной. Во время Первой русской революции улица была перегорожена баррикадами. Во время Октябрьской революции, в октябре 1917 года, на улице Крымский вал находились позиции красногвардейцев, защищавших подступы к Замоскворечью.

История Москвы. Было-стало - 5
Императорский Яхт-клуб (1905 год и 3 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Настасьинский переулок (1997 год и 3 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Городская Электростанция на Болотниковской набережной (1910 год и 3 мая 2021 года). В 1910 году 31 мая на станции произошёл пожар.
История Москвы. Было-стало - 5
Новый Арбат (1978 год и 3 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Улица Варварка (1940 год и 3 мая 2021 года). Свое наименование улица получила в 1434 году по имени святой Варвары, в честь которой была выстроена деревянная церквушка. Именно с тех пор именовалась она Варварской или, по-иному, Варьской. В 1514-1519 году Алевиз Новый, московский зодчий, выстраивает церковь уже из камня.
История Москвы. Было-стало - 5
Большая Якиманка от Якиманской набережной (1970 год и 3 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
1-й Тверской-Ямской переулок (1992 год и 3 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Кадашёвская набережная (1908 год и 3 мая 2021 года). На фото 1908-го года запечатлено наводнение.
История Москвы. Было-стало - 5
Площадь Эрнста Тельмана у метро Аэропорт (1986 год и 1 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Настасьинский переулок (1997 год и 3 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Малая Бронная улица (1975 год и 1 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Площадь у Белорусского вокзала (1947 год и 4 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Улица 1905-го года (1967 год и 4 мая 2021 года). Дата открытия станции - 30 декабря 1972 года
История Москвы. Было-стало - 5
Большая Грузинская, 13. Храм Георгия Победоносца (1982 год и 4 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Трубниковский переулок (1965 год и 4 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Театральная площадь (1963 год и 4 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Грузинский переулок (1900 год и 4 мая 2021 года). Прежнее название - Трындинский переулок
История Москвы. Было-стало - 5
Большой Тишинский переулок (1905 год и 4 мая 2021 года). На фото 1905-го года Баррикады во время Декабрьского восстания.
История Москвы. Было-стало - 5
Скарятинский переулок (1995 год и 4 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Большая Грузинская улица (1895 год и 4 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Новоспасский монастырь (1979 год и 5 мая 2021 года). Новоспасский монастырь — исторически ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный в Москве за Таганкой, на Крутицком холме, у берега Москвы-реки. Известен своей тесной связью с родом Романовых. Архитектурный ансамбль сформировался в XVII—XVIII веках
История Москвы. Было-стало - 5
Фабрика Эрманс, Воронцовская улица (1976 год и 5 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Новоспасский мост (1979 год и 4 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Воронцовская улица, 6 (1913 год и 5 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Вид с Новоспасского моста (1900 год и 5 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5

Кожевническая улица (1960 год и 5 мая 2021 года). Название улицы известно с XVIII века. В этом районе находился Ногайский двор, где ногайцы уже с XV века торговали лошадьми; здесь же выделывали их кожи. Отсюда пошло название «Кожевницкой сотни чёрных людей» и слободы Кожевники (упоминается в грамоте 1544 года), в которой ещё в XVIII—XIX веках было сосредоточено большинство кожевенных заводов города.

История Москвы. Было-стало - 5
Кожевнический проезд (1960 год и 5 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Шлюзовая набережная (1977 год и 6 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Краснохолмская улица (1908 год и 6 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Зубовский бульвар (1991 год и 6 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Новинский бульвар (1953 год и 6 мая 2021 года). Прежнее название - улица Чайковского
История Москвы. Было-стало - 5
Староконюшенный переулок (1935 год и 6 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Ул. Малые Каменщики (1975 год и 6 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Сеченовский переулок (1930 год и 6 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Пречистенка, 28 (1980 год и 6 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Развилка на Пречистенский и Староконюшенный переулок (1911 год и 6 мая 2021 года). На развилке расположен особняк Миндовского
История Москвы. Было-стало - 5
Вид на Краснохолмскую набережную (1896 год и 6 мая 2021 года). На фото 1896-го года запечатлена установка труб канализации
История Москвы. Было-стало - 5
Кропоткинский переулок (1913 год и 6 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Вид с Новоспасского моста (1965 год и 6 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Мароновский переулок (1913 год и 4 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
У станции метро Сходненская (1971 год и 30 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Метро Краснопресненская (1997 год и 8 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Нововаганьковский переулок (1970 год и 8 мая 2021 года). Прежнее название - улица Павлика Морозова
История Москвы. Было-стало - 5
Улица Красная Пресня (1998 год и 8 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Ул. Красная Пресня (1905 год и 8 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Староконюшенный переулок, д. 36 (1914 год и 6 мая 2021 года). Дом Пороховщикова памятник архитектуры (федеральный) — особняк в центре Москвы. Построен в 1871—1872 годах для российского предпринимателя и мецената А. А. Пороховщикова, владельца гостиницы «Славянский базар» и одноимённого ресторана. Здание, построенное на древнем фундаменте из дерева, удачно синтезировало приёмы национальной архитектурной традиции. Сложенный из толстых брёвен, украшенный резными наличниками, карнизами и подзорами, особняк сочетает крупные объёмы и не лишённый живописности облик. Проект дома в 1873 году получил премию на Всемирной выставке в Вене.
История Москвы. Было-стало - 5
Гагаринский переулок (1913 год и 6 мая 2021 года), до XVIII века — Старая Конюшенная улица, Долгий переулок, в 1962—1993 годах — улица Рылеева
История Москвы. Было-стало - 5
Большая Семёновская улица (1947 год и 9 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Бакунинская улица (1984 год и 9 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Вид на Семёновскую и Рубцовскую набережные (1965 год и 9 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Головинская и Лефортовская набережные (1905 год и 9 мая 2021 года). В те годы эта местность называлась селом Черкизово
История Москвы. Было-стало - 5
Нижний Журавлев переулок, м. Электрозаводская (1949 год и 9 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Вид на Преображенскую и Русаковскую набережные с Электрозаводского моста (1957 год и 9 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Покровская Старообрядческая церковь в Малом Гавриковом переулке (1999 год и 9 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Пушкинская площадь (1970 год и 10 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Бородинский мост (1954 год и 10 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Олсуфьевский переулок (1912 год и 10 мая 2021 года). Переулок был проложен в 1881 году по землям бывшей усадьбы Олсуфьевых, по которой и назван
История Москвы. Было-стало - 5
Церковь Святителя Николая Мирликийского на Щепах, Смоленский переулок (1970 год и 10 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Улица Россолимо (1912 год и 10 мая 2021 года). Прежнее название - Божениновский переулок
История Москвы. Было-стало - 5
Церковь Михаила Архангела на Девичьем поле, р-н Хамовники (1983 год и 10 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
2-й Тружеников переулок (1982 год и 10 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Большой Саввинский переулок (1913 год и 10 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Сретенский переулок в сторону Милютинского (1920 год и 11 мая 2021 года). На фото до - Польский Костёл , закрыт в 1925 году, в 1940 году планировалось сделать кинотеатр, но помешала война. После войны в здании разместился институт «Гипрогулемаш». Католики пытались вернуть здание, но безуспешно
История Москвы. Было-стало - 5
Дроболитейный переулок (1995 год и 11 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Сквер у метро ВДНХ (1967 год и 11 мая 2021 года). Ранее это была территория села Алексеевское
История Москвы. Было-стало - 5
Староалексеевская улица (1986 год и 11 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Церковь в Уланском переулке (1881 год и 11 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Протопоповский переулок от Проспекта мира (1912 год и 11 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Проспект Мира (1937 год и 11 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Бобров переулок (1973 год и 11 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Переулок Хользунова (1932 год и 11 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Новинский бульвар (1991 год и 10 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
3-й Смоленский переулок (1913 год и 10 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Хорошёвское шоссе (1948 год и 12 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
2-й Тружеников переулок (1964 год и 11 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Петровский путевой (подъездной) дворец на Тверском тракте (Ленинградский проспект) (1950 год и 9 мая 2021 года). Путевой дворец на въезде в Москву со стороны Петербурга. Возведён в 1776—1780-х годах по проекту архитектора Матвея Казакова и представляет собой образец русской неоготической архитектуры
История Москвы. Было-стало - 5
Мансуровский переулок (1999 год и 7 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Ж/д мост через Яузу у метро Электрозаводская (1979 год и 9 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Метро Тульская (1998 год и 13 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Вид с Автозаводского моста (1962 год и 13 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Улица позади Хитровской площади (1991 год и 13 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Берниковская набережная (1970 год и 13 мая 2021 года). Названа в XX веке по соседнему Берникову переулку.
История Москвы. Было-стало - 5
Улица Ленинская Слобода (1972 год и 13 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Серебрянический переулок (1997 год и 13 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Симонов Монастырь на восточной улице (1972 год и 13 мая 2021 года). Это мужской монастырь, основанный в XIV веке преподобным Фёдором
История Москвы. Было-стало - 5
Вид с Высокояузского моста вверх по реке (1887 год и 13 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
1-я Дубровская улица на пересечении с улицей Мельникова (1990-й год и 13 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Большой Дровяной переулок (1997 год и 13 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
1-й Краснргвардейский пр-д, Нижний Красногвардейский пруд (1986 год и 14 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Мост Багратион и Сити (1995 год и 14 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Звенигородское шоссе (2000 год и 14 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
Конюшковская улица (1960 год и 14 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 5
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На этом пока остановимся, продолжение следует...

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Школьницы устроили пожар на ферме ради ролика для TikTok

Жителей края возмутило, что нашли на могилках маленьких детей в Приморье
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Жителей края возмутило, что нашли на могилках маленьких детей в Приморье

Град с грецкий орех. Как жители Ленобласти пережили непогоду — видео, фото
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Град с грецкий орех. Как жители Ленобласти пережили непогоду — видео, фото

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