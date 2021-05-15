История Москвы. Было-стало - 5

Угол 1-ая Брестская улица (1995 год и 30 апреля 2021 года)

Тверская, 18Б (1967 год и 30 апреля 2021 года). Здание возведено в 1904 году по проекту архитектора А. Эрихсона, конструкции перекрытий разработаны инженером В. Г. Шуховым.

Помимо книжного магазина, занимавшего весь первый этаж, в доме также располагались жилые квартиры.

Архитектурное сооружение представляет собой важную историческую ценность.

С 1904 по 1928 годы в верхнем этаже жил предприниматель, книгоиздатель И. Д. Сытин, в гостях у которого часто бывали М. Горький, А. Куприн, и другие деятели культуры и искусства Москвы того периода. Именно в эту постройку с Пятницкой улицы и Старой площади было перемещено издательство газеты «Русское слово» В апреле 1979 года здание было передвинуто на 33 м в сторону Настасьинского переулка — главным образом из-за того, что, по мнению властей, оно портило вид на нововозведённое издательство газеты «Известия».

С приходом Советской власти в строении располагалась редакция и типография газеты «Правда».

Позднее в здании находилась редакция газеты «Труд».

3-й Кадашевский переулок (1972 год и 30 апреля 2021 года).Ранее назывался Средний Кадашёвский, еще ранее — Коняевский переулок по фамилии одного из домовладельцев. Вместе с другими Кадашёвскими переулками, Кадашёвским тупиком и набережной назван по местности Кадаши.

Метро Добрынинская (1990 год и 30 апреля 2021 года)

Ленинградский проспект в сторону развилки на Волоколамское и Ленинградское шоссе (1979 год и 1 мая 2021 года)

Никитский переулок (1948 год и 1 мая 2021 года). В то время переулок носил название - улица Белинского

Подколокольный 13, с1 (1929 год и 1 мая 2021 года). Ранее это был дом коммунального типа, сейчас здесь располагается Бизнес Центр.

Англиканская церковь, Вознесенский переулок 8/5 (1884 год и 1 мая 2021 года). Англиканская церковь Cвятого Андрея в Москве — единственная англиканская церковь в Москве, памятник архитектуры регионального значения. Богослужения проходят только на английском языке. Капелланство церкви интернационально — это люди более чем из 40 стран, разных национальностей и ветвей христианства.

Кремлевская набережная (1957 год и 2 мая 2021 года)

Романов переулок (1987 год и 1 мая 2021 года). Прежнее название - улица Грановского

Моховая улица (1982 год и 2 мая 2021 года). Ранее эта была частью проспекта Калинина.

Подколокольный переулок (1979 год и 1 мая 2021 года)

Здание АТС на Покровском бульваре и жилой дом (1929 год и 1 мая 2021 года)

Улица Воздвиженка (1901 год и 3 мая 2021 года)

Крымский Вал (1946 год и 3 мая 2021 года). Названа по двору (в районе современной улицы), где в XVII—XVIII вв. останавливались посольства крымского хана. Возникла в 1820-х годах после сноса Земляного вала. В XVIII веке в районе Крымского вала находились бойни и Крымские бани. Застройка улицы была деревянной. Во время Первой русской революции улица была перегорожена баррикадами. Во время Октябрьской революции, в октябре 1917 года, на улице Крымский вал находились позиции красногвардейцев, защищавших подступы к Замоскворечью. Императорский Яхт-клуб (1905 год и 3 мая 2021 года) Городская Электростанция на Болотниковской набережной (1910 год и 3 мая 2021 года). В 1910 году 31 мая на станции произошёл пожар. Новый Арбат (1978 год и 3 мая 2021 года) Улица Варварка (1940 год и 3 мая 2021 года). Свое наименование улица получила в 1434 году по имени святой Варвары, в честь которой была выстроена деревянная церквушка. Именно с тех пор именовалась она Варварской или, по-иному, Варьской. В 1514-1519 году Алевиз Новый, московский зодчий, выстраивает церковь уже из камня. Большая Якиманка от Якиманской набережной (1970 год и 3 мая 2021 года) 1-й Тверской-Ямской переулок (1992 год и 3 мая 2021 года) Кадашёвская набережная (1908 год и 3 мая 2021 года). На фото 1908-го года запечатлено наводнение. Площадь Эрнста Тельмана у метро Аэропорт (1986 год и 1 мая 2021 года) Настасьинский переулок (1997 год и 3 мая 2021 года) Малая Бронная улица (1975 год и 1 мая 2021 года) Площадь у Белорусского вокзала (1947 год и 4 мая 2021 года) Улица 1905-го года (1967 год и 4 мая 2021 года). Дата открытия станции - 30 декабря 1972 года Большая Грузинская, 13. Храм Георгия Победоносца (1982 год и 4 мая 2021 года) Настасьинский переулок (1997 год и 3 мая 2021 года)

Грузинский переулок (1900 год и 4 мая 2021 года). Прежнее название - Трындинский переулок

Большой Тишинский переулок (1905 год и 4 мая 2021 года). На фото 1905-го года Баррикады во время Декабрьского восстания.

Скарятинский переулок (1995 год и 4 мая 2021 года)

Новоспасский монастырь (1979 год и 5 мая 2021 года). Новоспасский монастырь — исторически ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный в Москве за Таганкой, на Крутицком холме, у берега Москвы-реки. Известен своей тесной связью с родом Романовых. Архитектурный ансамбль сформировался в XVII—XVIII веках

Фабрика Эрманс, Воронцовская улица (1976 год и 5 мая 2021 года)

Новоспасский мост (1979 год и 4 мая 2021 года)

Воронцовская улица, 6 (1913 год и 5 мая 2021 года)

Георгиевский переулок (1985 год и 1 мая 2021 года)Моховая улица (1964 год и 2 мая 2021 года)Трубниковский переулок (1965 год и 4 мая 2021 года)Театральная площадь (1963 год и 4 мая 2021 года)Большая Грузинская улица (1895 год и 4 мая 2021 года)Вид с Новоспасского моста (1900 год и 5 мая 2021 года)

Кожевническая улица (1960 год и 5 мая 2021 года). Название улицы известно с XVIII века. В этом районе находился Ногайский двор, где ногайцы уже с XV века торговали лошадьми; здесь же выделывали их кожи. Отсюда пошло название «Кожевницкой сотни чёрных людей» и слободы Кожевники (упоминается в грамоте 1544 года), в которой ещё в XVIII—XIX веках было сосредоточено большинство кожевенных заводов города.

Новинский бульвар (1953 год и 6 мая 2021 года). Прежнее название - улица Чайковского

Развилка на Пречистенский и Староконюшенный переулок (1911 год и 6 мая 2021 года). На развилке расположен особняк Миндовского

Вид на Краснохолмскую набережную (1896 год и 6 мая 2021 года). На фото 1896-го года запечатлена установка труб канализации

Кропоткинский переулок (1913 год и 6 мая 2021 года)

Вид с Новоспасского моста (1965 год и 6 мая 2021 года)

Нововаганьковский переулок (1970 год и 8 мая 2021 года). Прежнее название - улица Павлика Морозова

Староконюшенный переулок, д. 36 (1914 год и 6 мая 2021 года). Дом Пороховщикова памятник архитектуры (федеральный) — особняк в центре Москвы. Построен в 1871—1872 годах для российского предпринимателя и мецената А. А. Пороховщикова, владельца гостиницы «Славянский базар» и одноимённого ресторана. Здание, построенное на древнем фундаменте из дерева, удачно синтезировало приёмы национальной архитектурной традиции. Сложенный из толстых брёвен, украшенный резными наличниками, карнизами и подзорами, особняк сочетает крупные объёмы и не лишённый живописности облик. Проект дома в 1873 году получил премию на Всемирной выставке в Вене.

Гагаринский переулок (1913 год и 6 мая 2021 года), до XVIII века — Старая Конюшенная улица, Долгий переулок, в 1962—1993 годах — улица Рылеева

Большая Семёновская улица (1947 год и 9 мая 2021 года)

Бакунинская улица (1984 год и 9 мая 2021 года)

Головинская и Лефортовская набережные (1905 год и 9 мая 2021 года). В те годы эта местность называлась селом Черкизово

Олсуфьевский переулок (1912 год и 10 мая 2021 года). Переулок был проложен в 1881 году по землям бывшей усадьбы Олсуфьевых, по которой и назван

Улица Россолимо (1912 год и 10 мая 2021 года). Прежнее название - Божениновский переулок

Сретенский переулок в сторону Милютинского (1920 год и 11 мая 2021 года). На фото до - Польский Костёл , закрыт в 1925 году, в 1940 году планировалось сделать кинотеатр, но помешала война. После войны в здании разместился институт «Гипрогулемаш». Католики пытались вернуть здание, но безуспешно

Дроболитейный переулок (1995 год и 11 мая 2021 года)

Сквер у метро ВДНХ (1967 год и 11 мая 2021 года). Ранее это была территория села Алексеевское

Петровский путевой (подъездной) дворец на Тверском тракте (Ленинградский проспект) (1950 год и 9 мая 2021 года). Путевой дворец на въезде в Москву со стороны Петербурга. Возведён в 1776—1780-х годах по проекту архитектора Матвея Казакова и представляет собой образец русской неоготической архитектуры

Берниковская набережная (1970 год и 13 мая 2021 года). Названа в XX веке по соседнему Берникову переулку.

Симонов Монастырь на восточной улице (1972 год и 13 мая 2021 года). Это мужской монастырь, основанный в XIV веке преподобным Фёдором

Вид с Высокояузского моста вверх по реке (1887 год и 13 мая 2021 года)

Конюшковская улица (1960 год и 14 мая 2021 года)

Кожевнический проезд (1960 год и 5 мая 2021 года)Шлюзовая набережная (1977 год и 6 мая 2021 года)Краснохолмская улица (1908 год и 6 мая 2021 года)Зубовский бульвар (1991 год и 6 мая 2021 года)Староконюшенный переулок (1935 год и 6 мая 2021 года)Ул. Малые Каменщики (1975 год и 6 мая 2021 года)Сеченовский переулок (1930 год и 6 мая 2021 года)Пречистенка, 28 (1980 год и 6 мая 2021 года)Мароновский переулок (1913 год и 4 мая 2021 года)У станции метро Сходненская (1971 год и 30 апреля 2021 года)Метро Краснопресненская (1997 год и 8 мая 2021 года)Улица Красная Пресня (1998 год и 8 мая 2021 года)Ул. Красная Пресня (1905 год и 8 мая 2021 года)Вид на Семёновскую и Рубцовскую набережные (1965 год и 9 мая 2021 года)Нижний Журавлев переулок, м. Электрозаводская (1949 год и 9 мая 2021 года)Вид на Преображенскую и Русаковскую набережные с Электрозаводского моста (1957 год и 9 мая 2021 года)Покровская Старообрядческая церковь в Малом Гавриковом переулке (1999 год и 9 мая 2021 года)Пушкинская площадь (1970 год и 10 мая 2021 года)Бородинский мост (1954 год и 10 мая 2021 года)Церковь Святителя Николая Мирликийского на Щепах, Смоленский переулок (1970 год и 10 мая 2021 года)Церковь Михаила Архангела на Девичьем поле, р-н Хамовники (1983 год и 10 мая 2021 года)2-й Тружеников переулок (1982 год и 10 мая 2021 года)Большой Саввинский переулок (1913 год и 10 мая 2021 года)Староалексеевская улица (1986 год и 11 мая 2021 года)Церковь в Уланском переулке (1881 год и 11 мая 2021 года)Протопоповский переулок от Проспекта мира (1912 год и 11 мая 2021 года)Проспект Мира (1937 год и 11 мая 2021 года)Бобров переулок (1973 год и 11 мая 2021 года)Переулок Хользунова (1932 год и 11 мая 2021 года)Новинский бульвар (1991 год и 10 мая 2021 года)3-й Смоленский переулок (1913 год и 10 мая 2021 года)Хорошёвское шоссе (1948 год и 12 мая 2021 года)2-й Тружеников переулок (1964 год и 11 мая 2021 года)Мансуровский переулок (1999 год и 7 мая 2021 года)Ж/д мост через Яузу у метро Электрозаводская (1979 год и 9 мая 2021 года)Метро Тульская (1998 год и 13 мая 2021 года)Вид с Автозаводского моста (1962 год и 13 мая 2021 года)Улица позади Хитровской площади (1991 год и 13 мая 2021 года)Улица Ленинская Слобода (1972 год и 13 мая 2021 года)Серебрянический переулок (1997 год и 13 мая 2021 года)1-я Дубровская улица на пересечении с улицей Мельникова (1990-й год и 13 мая 2021 года)Большой Дровяной переулок (1997 год и 13 мая 2021 года)1-й Краснргвардейский пр-д, Нижний Красногвардейский пруд (1986 год и 14 мая 2021 года)Мост Багратион и Сити (1995 год и 14 мая 2021 года)Звенигородское шоссе (2000 год и 14 мая 2021 года)