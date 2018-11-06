Великой Октябрьской социалистической революции - 101 год!

«День Седьмого ноября – красный день календаря…», – эти строки С. Маршака знали все дети Страны Советов, и не удивительно. Ведь День Великой Октябрьской социалистической революции был главным праздником, который отмечался в нашей стране.

Он был установлен в память о произошедшем в Петрограде в ночь с 7 на 8 ноября (по старому стилю – с 25 на 26 октября) восстании, которым руководил В. И. Ленин.

Вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец и свергли Временное правительство. Были захвачены важнейшие объекты: мосты, телеграф, правительственные учреждения. Военно-революционный комитет объявил о передаче власти Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов.

На 2-м Всероссийском съезде Советов было образовано первое Советское правительство – Совет Народных Комиссаров.

В 1918 году в Республике Советов был введен григорианский календарь, и первая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции уже отмечалась 7 ноября, однако прежнее название «Октябрьская» сохранилось.

Первое время это событие называлось «Октябрьским переворотом». И лишь к 1930-м годам в историографии закрепилось название «День Великой Октябрьской социалистической революции».

Годовщины этого события всегда широко отмечались в нашей стране. Правительством было принято решение дать гражданам в честь праздника не один, а целых два дня выходных – 7 и 8 ноября.

В те времена не было таких продолжительных новогодних каникул для взрослых, поэтому эти выходные были долгожданными.

Во всех населенных пунктах, «от Москвы до самых до окраин», проходили праздничные демонстрации трудящихся, устраивались уличные гуляния, концерты.

Праздник отмечали не только на официальном, но и на неофициальном уровне. Семьи собирались за празднично накрытым столом, к которому хозяйки подавали множество вкусных блюд.

Долгие годы праздник носил название День Великой Октябрьской социалистической революции, с 1991 года стал назваться Днем Октябрьской революции 1917 года, с 1996 года – Днем согласия и примирения.

С 2005 года этот праздник перестал отмечаться в нашей стране на официальном уровне. А выходной день с ним связанный был перенесен с 7 ноября на 4 ноября, когда стали праздновать День народного единства.

С тех пор 7 ноября приурочено к дням воинской славы России, и в этот день отмечается День проведения военного парада на Красной площади в Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).

И все же многие люди в нашей стране продолжают праздновать в этот день годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Этот праздник также не забыли в Белоруссии, Киргизии и Приднестровье, где 7 ноября 2018 года устраиваются праздничные мероприятия.

https://vstretim-prazdnik.com/godovshhina-velikoy-oktyabrskoy-sotsialisticheskoy-revolyutsii.html

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