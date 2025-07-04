Калигула - третий император Римской империи - 1

Гай Юлий Цезарь Август Германик по прозвищу Калигула - третий император Римской империи, проживший всего двадцать восемь лет, но вошедший в историю как самый ужасный из всех римских императоров. Под стать ему был и Луций Коммод. Таким образом, Коммод и Калигула могли возглавить список самых кровавых императоров Римской Империи.

В этот список можно добавить и императора Нерона, имя которого также стало воплощением человеческой жестокости.

Вторую часть статьи можно прочитать здесь.

Третью часть статьи можно прочитать здесь.

Содержание

Структура имен в Римской империи. Мужские имена. Женские имена. Имена рабов. Калигула. Детство и юность. Калигула на Капри. Смерть императора Тиберия.

Введение

Читая про жизнь императоров, можно увидеть, что довольно часто императоры умирали не своей смертью:

Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик - отравлен.

Нерон Клавдий Цезарь Август Германик - покончил с собой.

Марк Отон Цезарь Август - покончил с собой.

Авл Вителий Германик Август - убит.

Луций Элий Аврелий Коммод - задушен.

Публий Гельвий Пертинакс Август - убит.

Марк Дидий Север Юлиан Август - казнен.

Децим Клодий Септимий Альбин - покончил с собой.

Публий Септимий Гета Август - убит.

Убит, казнен, отравлен, покончил с собой… Этот список можно продолжить и везде интриги, заговоры, жажда власти. Гай Юлий Цезарь Август Германик по прозвищу Калигула, о котором пойдет речь в этой статье, тоже умер не от старости, а был убит, когда ему было всего 28 лет.

Тиберий, Германик, Нерон, Друз, Калигула, Агриппина, Ливия, Гемелл… Императоры, сыновья, дочери, бабушки, усыновленные дети, матери, племянники… Все судьбы переплелись в большой клубок и довольно сложно определить кто есть кто, от кого или от чего зависела судьба каждого, тем более, что имена порой совпадают, да и об одном и том же событии разные источники говорят по-разному – то ли это слухи и домыслы, то ли это было на самом деле.

Даже события, описанные в википедии, отличаются от тех же самых событиях, приведенных в отдельных современных статьях: или судьбы, или место действия, или время, или последствия…

Я решил в одной статье проследить судьбы каждого родственника Калигулы и их окружения. Получилась не статья, а целый реферат, который я разбил на 4 части.

Основными источниками во времена правления Калигулы являются сочинения Луция Аннея Сенеки, Филона Александрийского, Иосифа Флавия, Гая Светония Транквилла, Флавия Евтропия и Диона Кассия.

Структура имен в Римской империи

В римских именах можно запутаться, так как часть из них повторяется. Бывало так, что эти люди даже не родственники или не совсем близкие родственники, а стали носить родовые имена только при усыновлении кем-либо. Например, встречаются такие похожие имена:

Гай Юлий Цезарь - Диктатор Рима с 49 года до н.э.

Гай Юлий Цезарь Октавиан Август - первый император Римской империи.

Гай Юлий Цезарь Август Германик - третий император Римской империи.

Мужские имена

Римские имена состояли из 4 элементов:

Преномен Номен Когномен Агномен



Преномен - это личное имя. Всего в Риме их было не очень много - всего 72, но наиболее часто использовались только 18. Да и в рамках одного рода часто использовался небольшой набор из 3-4 преноменов. В нашем примере преноменом Гая Юлия Цезаря был Гай.

Номен - это родовое имя, по-нашему - фамилия. В нашем примере - это Юлий, то есть Гай из рода Юлиев.

Когномен - это родовое прозвище. Это некое прозвище, которое носил кто-то из представителей рода. Впоследствии его носил глава рода, а после его смерти оно переходило к наследнику. При неформальном общении когномен мог использоваться наряду с преноменом, т.е. как бы заменял имя человека. Цезарь - это как раз когномен. Неизвестно, как долго в роде Юлиев присутствует этот когномен, но, как минимум, отец и дед Гая Юлия тоже именовались Цезарями и звали их тоже Гаями.

Агномен - Учитывая то, что когномен присоединялся к имени и передавался по наследству, имена снова становились одинаковые. Например, мальчики-братья имели одинаковые имена. Чтобы их различать, приходилось добавлять еще одну, четвертую часть – агномен. Она давалась за особые заслуги, победы и успех. Бывало так, что называли просто – рыжий, толстый, высокий и т.д. То есть агномен - ещё одно прозвище, которое снова оказывалось персональным. Это уже личное прозвище. Оно никому не передавалось и, как правило, отражало какие-то особенности внешности, характера или деяния своего владельца. Иногда могло перерастать в когномен.

Скорее всего, прозвище Цезарь изначально было как раз агноменом, впоследствии став когноменом. Калигула – это тоже агномен, то есть прозвище, которое носил Гай Юлий Цезарь Август Германик

Агноменов могло быть несколько. К примеру, Гай Октавий Фуррин – внучатый племянник Цезаря, которого тот впоследствии усыновил, влился в род Юлиев и стал именоваться Гаем Юлием Октавианом - он взял себе этот агномен в память о исходном роде. После смерти Цезаря к нему перешел и когномен дяди и приемного отца. Так он стал Гаем Юлием Цезарем Октавианом. В дальнейшем Сенат за выдающиеся заслуги присвоил ему титул Август (от лат. augustus - священный, великий). Поэтому термин «Август» был использован в качестве почётной части когномена императора Цезаря Августа. После его смерти он стал официальным титулом его преемника и впоследствии использовался римскими императорами. Женская форма Августа использовалась для римских императриц и других женщин-членов императорской семьи. Сам Август ненавидел своё имя, поэтому почти сразу избавился от Октавиана (так как род Октавиев не мог сравниться с родом Юлиев), но в истории он остался Октавианом.

Гай Юлий Цезарь Октавиан Август при рождении - Гай Октавий Фурин. По римскому закону усыновлённый человек обязан был при усыновлении оставить часть имени прошлого рода с добавлением суффикса «ан». Так Гай Октавий Фурин, усыновлённый Гаем Юлием Цезарем, получил имя – Гай Юлий Цезарь Октавиан.

Женские имена

Женщины в Древнем Риме своих собственных имён не имели. Женщин всегда называли по родовому имени ее отца. То есть женщина из рода Юлиев всегда без исключения будет носить имя Юлия. Например, Юлия (из рода Юлиев, дочь Гая Юлия Цезаря), а если дочерей было много, то им присваивали номера, а старшую и младшую так и называли – Старшая и Младшая. Выходя замуж, женщина брала номен мужа. К примеру, дочь Цезаря Юлия, выйдя замуж за Гнея Помпея, стала Юлией Помпеей (Дочь Юлия, жена Помпея).

Очень знатная женщина могла унаследовать от отца не только номен (родовое имя), но и когномен, и называться не просто Цецилия, а Цецилия Метелла (дочь Цецилия Метелла).

Имена рабов

Поначалу рабам тоже было отказано в имени и назывались по преномену владельца с добавлением суффикса «пор», образованного от слова puer - мальчик или ребёнок: Гайпор, Публипор, Люципор.

Со временем традиция изменилась и их стали называть без особых правил. Это были греческие имена, имена мифических героев, камней и других предметов. Называли рабов и по местности, из которой они происходили, давали разнообразные прозвища или всё те же порядковые номера. Если раб происходил из другого народа, то могли оставить и его собственное родное имя. При продаже раб получал что-то вроде фамилии, образованной от родового имени или когномена прежнего владельца всё с тем же суффиксом «ан». Например, если на табличке было написано «Ахиллес Юлиан», то было понятно, что это раб Ахиллес, купленный у Юлия.

Раб, получивший свободу, получал и настоящее римское имя. Как правило, он получал личное и родовое имена бывшего господина, а прежнее имя становилось его когноменом. Например, бывший раб Антиох получал имя Квинт Серторий Антиох, вольноотпущенник Квинта, а бывший раб Марка Маннея Прима по имени Апелла теперь назывался Марк Манней Апелла. Когномен, впрочем, мог образоваться и от профессии, и от названия города – на то он и когномен.

Калигула

Калигула

Гай Юлий Цезарь Август Германик, также известный под прозвищем Калигула, родился 31 августа 12 года н.э. в семье Германика, внука первого императора Октавиана Августа (Гай Юлий Цезарь Октавиан Август). Умер 24 января 41 года в возрасте 28 лет.

Предшественник - Тиберий Юлий Цезарь Август.

Преемник - Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик.

Время правления - 18 марта 37 года - 24 января 41 года (4 года).

Имя при рождении - Гай Юлий Цезарь. Лат - Gaius Julius Caesar.

Место погребения - Мавзолей Августа.

Род - Юлии-Клавдии.

Отец - Германик Юлий Цезарь Клавдиан.

Мать - Випсания Агриппина, часто - Агриппина Старшая.

Родители Калигулы. Агриппина и Германик

Родители Калигулы. Агриппина Старшая и Германик Юлий Цезарь. С картины П.Рубенса

Супруги:

1. Юния Клавдилла (ок. 33-36).

2. Ливия Орестилла (37-38).

3. Лоллия Паулина (38-39).

4. Милония Цезония (39-41).

Дети:

Юлия Друзилла (от последнего брака)

Гай Нимфидий Сабин (спорный)

Тиберий Гемелл (усыновленный)

Братья и сестры:

Нерон Юлий Цезарь Германик

Друз Юлий Цезарь

Юлия Агриппина (Агриппина младшая)

Юлия Друзилла

Юлия Ливилла

Гай Юлий Цезарь Август Германик назван в честь своего знаменитого родственника Гая Юлия Цезаря. Он был третьим из шести детей, рожденных Германиком, внуком Марка Антония и его троюродной сестрой Агриппиной Старшей. У Гая было два старших брата - Нерон и Друз, а также три младшие сестры - Агриппина Младшая, Юлия Друзилла и Юлия Ливилла. Трое из братьев Гая скончались еще в младенчестве. После смерти Германика Калигулу усыновил Тиберий - второй римский император.

Друз Юлий Цезарь и Нерон Юлий Цезарь

Не стоит путать Юлию Друзиллу – дочь Калигулы и Юлию Друзиллу – сестру Калигулы. Также не стоит путать Нерона (Нерон Юлий Цезарь) – брата Калигулы и Нерона (Нерон Клавдий Цезарь) – императора.

Сестры Калигулы. Юлия Ливилла, Юлия Агриппина, Юлия Друзилла

Гай Нимфидий Сабин по слухам был незаконнорождённым сыном римского императора Калигулы. Однако факт родства Сабина с Калигулой сомнителен. Нимфидий Сабин был сыном императорской вольноотпущенницы Нимфидии (дочери Гая Юлия Каллиста). Есть предположение, что его отцом был гладиатор по имени Марциан.

Нимфидий Сабин был префектом преторианской гвардии во время правления императора Нерона с 65 года нашей эры до своей смерти в 68 году. Он занимал этот пост вместе с Офонием Тигеллином, сменив своего предшественника Фаэния Руфа. Во второй половине 60-х годов Нерон становился всё более непопулярным среди народа и армии, что привело к ряду восстаний, которые в конечном счёте стали причиной его падения и самоубийства в 68 году. Нимфидий участвовал в последнем заговоре против Нерона и убедил преторианскую гвардию предать его, но, когда он попытался провозгласить себя императором, его убили собственные солдаты.

По другой версии Нимфидий Сабин, сопровождаемый несколькими сенаторами, отправился в лагерь преторианцев, предложил им значительную сумму и убедил объявить императором в то время наместника Испании (Испанией римляне называли Пиренейский полуостров) Сервия Сульпиция Гальбу. Сенат 8 июня 68 года официально признал Гальбу императором, но через несколько месяцев, а именно 15 января 69 года, он был убит на Римском форуме.

Сервий Сульпиций Гальба

Детство и юность

В источниках Калигула описывается как благородный и умеренный император, кем был в течение первых восьми месяцев своего правления. После этого источники сосредотачиваются на его жестокости, садизме, экстравагантности и сексуальных извращениях, представляя его как безумного тирана.

Первые два года своей жизни Калигула провел в Риме или в его окрестностях. 18 мая 14 года Калигулу отправили к отцу на север, предположительно в военный лагерь Оппидум Убиорум, где располагалась штаб-квартира римского военачальника Германика. Оппидум Убиорум - римское укреплённое поселение (Колония Агриппина) в Рейнской области, в дальнейшем превратившееся в немецкий город Кёльн.

Агриппина Старшая путешествовала с Германиком на протяжении всей его карьеры, беря с собой своих детей. Агриппина любила одевать Гая в маленький солдатский наряд. Калигула бродил среди свирепых легионеров в таком костюме, имитировавшем их доспехи и в крошечных армейских ботинках – калигах. За это от умиленных легионеров он получил свое прозвище Калигула (ботиночки или сапожки). Калига – по латыни сапог, а калигула – уменьшительно-ласкательное от этого слова. Германик был любимым военачальником Рима, и солдаты считали его сына Калигулу талисманом армии.

Калиги - римские солдатские башмаки

Вскоре отец Калигулы погиб при невыясненных обстоятельствах. Это произошло 10 сентября 19 года в Сирии. По одним сведениям Германик погиб из-за болезни. Но как утверждает римский историк Светоний, Германик был отравлен в Сирии агентом императора Тиберия, который рассматривал Германика как политического соперника.

После смерти Германика Друз и его брат Нерон Цезарь были усыновлены Тиберием в сентябре 23 года нашей эры. Все это время Калигула жил с матерью, пока ее отношения с Тиберием не ухудшились. Тиберий не позволил Агриппине снова выйти замуж, опасаясь, что ее муж станет ему соперником.

Уже на следующий год Тиберий направил Сенату письмо, в котором обвинил Агриппину и Нерона в недостойном поведении и заговоре, но не смог уличить их ни в какой попытке восстания. Сенат отказался прийти к решению по этому вопросу, пока не получил четкого указания от императора сделать это.

Тиберий снова повторил свои обвинения и Сенат больше не медлил: Нерон был объявлен врагом государства, вывезен на остров Понца и умер от голода или был убит, или был вынужден покончить с собой в 31 году нашей эры. По словам Светония, он совершил самоубийство, когда перед ним появился палач с орудиями смерти.

Понцианские острова. Среди них острова Понца и Вентотене

Его брат Друз позже тоже был обвинен в заговоре против Тиберия, был заключен в темницу на Палатине (центральный из семи главных холмов Рима высотой 40 м) и умер там от голода. Агриппина была сослана на остров Пандатерия (это остров Вентотене, который древние римляне называли Пандатерией - 3 километра в длину, 800 метров в ширину). Она не смиряется, громко ропщет. В одной из стычек охранник ударом хлыста выбивает ей глаз. Непокорная женщина объявляет голодовку. Поначалу ее кормят насильно, но потом прекращают, и она умирает от голода в 33 году нашей эры.



Еще одна версия о судьбе сыновей Агриппины. Двое старших детей Агриппины, Нерон и Друз, были высланы отбывать заключение на остров Пандатерия вместе с ней. Через два года ссылки совершил самоубийство старший сын Нерон. Ещё через два года женщина умерла, перестав принимать пищу. Вместе с ней от истощения умер и Друз.

По другим источникам мать Калигулы и его брат Друз умерли в тюрьме. Друза заморили голодом, а мать покончила с собой, но рассматривая судьбу каждого в отдельности, читая разные источники, напрашивается вывод, что вариант изложенный первым, предпочтителен.

И лишь Калигулу не настигли преследования, возможно из-за возраста или благодаря появившейся в его жизни прабабушке Ливии (матери Тиберия).

Ливия Друзилла. Мать Тиберия, прабабушка Калигулы

Она была влиятельным человеком и оказывала политическое влияние как мать императора. Именно она вызвалась опекать будущего императора. Калигула провел в ее доме несколько лет и, вероятно, привязался к ней. После смерти Ливии в 29 году Калигула даже произнес речь на её похоронах. После этого он переехал к бабушке Антонии младшей.

Антония Младшая. Мать Германика, бабушка Калигулы

Возможно, ранняя потеря родителей сформировала дурной характер мальчика. Он умел скрывать свои чувства и эмоции, был скромным и недоверчивым. Но две вещи он скрывать не пытался - это жестокость и сластолюбие.

С детства Калигула любил наблюдать за жестокими поединками и пытками, получая дикое наслаждение и возбуждение, видя чужие страдания. Иногда Калигула одевал парик, длинное платье и шел в кабак, чтобы предаться там веселью и разврату. Он вступал в сексуальные отношения с женщинами и мужчинами, привив себе тем самым страсть к жестокому сексу и насилию. Ему было позволено все, поэтому малолетний развратник дошел до того, что имел половые отношения со всеми своими родными сестрами. Причем периодически он делился ими со своими любовниками.

Будучи совсем молодым юношей, Калигула женился на Юнии Клавдилле, дочери знатного римлянина. Брак не был счастливым, поскольку Гай Цезарь не оставил своих порочных привычек и постоянно изменял своей жене. Когда Юния умерла при родах, он даже не горевал.

Юния Клавдилла

У Тиберия не сложились отношения со своей властной матерью Ливией, и он уехал из Рима в Кампанию (административная область в Италии) на остров Капри. В его отсутствие власть постепенно перешла к префекту Сеяну.

Луций Элий Сеян

Луций Элий Сеян - государственный и военный деятель Римской империи, командующий преторианской гвардией, которые служили как личные телохранители императоров Римской империи и для охраны порядка в Риме. В 31 году Сеян стал консулом. По мнению Тацита (римский историк), Сеян планировал извести всё потомство Тиберия и весь род Юлиев-Клавдиев и начал именно с Друза, сына Тиберия, сговорившись с его женой Ливиллой. Согласно Кассию (римский историк) к тому времени Сеян и Ливилла несколько лет состояли в любовной связи.

Друз умер 23 сентября того же года, предположительно — от медленного отравления (опять нестыковка с утверждениями, указанными выше). Тиберий, лишившийся сына, ушёл в себя, предоставив Сеяну всю полноту власти. Сеян решился на захват власти (по мнению Светония, Тиберий манипулировал им и полностью контролировал развитие событий). В его замыслах было добиться усыновления в одну из ветвей рода Юлиев, а после, как одному из Юлиев, занять позицию принцепса (правителя) при малолетнем Тиберии Гемелле или Калигуле. Мать Гемелла, Ливилла согласилась участвовать в заговоре, возможно, уже видя своего сына Тиберия Гемелла (внука Тиберия) императором вместо него.

Мать Ливиллы, Антония Младшая (Antonia Minor), бабушка Калигулы через доверенных лиц сообщила Тиберию о планах заговорщиков. 18 октября 31 года на заседании сената в присутствии Сеяна было зачитано письмо Тиберия, изобличающее заговорщиков.

Арест Сеяна

Сеян был немедленно схвачен, арестованы и другие участники заговора. В тот же день Сенат приговорил Сеяна к смерти, казнь состоялась незамедлительно. Сенат постановил уничтожить саму память о Сеяне: его имя было стёрто со стен домов, документов и даже с монет. Все дети Сеяна были умерщвлены в тот же год. Апиката, первая жена Сеяна, покончила с собой. В предсмертном письме к Тиберию она обвинила Ливиллу в отравлении Друза. Ливилла также покончила с собой. Префектом преторианцев был назначен Квинт Макрон (Квинт Невий Корд Суторий Макрон), активный участник свержения Сеяна.

Калигула на Капри

Остров Капри в Тирренском море. Италия.

В 31 году Калигула и Тиберий Гемелл (внук Тиберия) были вызваны Тиберием на остров Капри, где прожили шесть лет. К удивлению многих, Тиберий пощадил Калигулу. Тацит записал, что, когда они были на Капри, Тиберий в слезах посмотрел на Калигулу с Гемеллом на руках и сказал ему: «Ты убьешь его, а другой убьет тебя». По мнению историков, Калигула был прекрасным природным актером и, сознавая опасность, скрывал всю свою обиду на Тиберия. Один наблюдатель сказал о Калигуле: «Никогда не было лучшего слуги или худшего хозяина!»

В последствии Калигула утверждал, что планировал убить Тиберия кинжалом, чтобы отомстить за свою мать и брата, однако, принеся оружие в спальню Тиберия, он не убил императора, а вместо этого бросил кинжал на пол. Но тогда Калигула проявил рассудительность и осторожность в общении с дедом. Молодой человек стал жить при дворе, очень много учился. Некоторые биографы утверждают, что патологическая тяга к жестокости появилась у Гая как раз в тот период. Ему нравилось наблюдать за кровавыми казнями и пытками, которые при дворе Тиберия проводились регулярно.

На острове Калигула прошел обряд инициации и одел взрослую тогу (тога мужественности или мужественная тога). Мужественная тога была разновидностью тоги, которая в Древнем Риме имела особое значение, так как ее ношение означало переход от детства к юности. Ее носили только высшие классы для торжественных случаев.

Тога мужественности

В 33 году Тиберий дал Калигуле почетное квесторство, которое он занимал до своего восхождения на императорский трон, а также обещал назначать его на новые должности раньше на 5 лет, чем это требовал закон. Квестор - расспрашивать, расследовать. Специализация в двух областях - уголовной юрисдикции и заведовании государственной казной и государственным архивом.

На Капри Калигула продолжил обучение, начатое высокообразованным отцом и продолженное в Риме. Калигула изучал греческий язык, риторику и литературу. Он хорошо знал древнегреческих и современных ему римских авторов.

Император долго колебался с выбором преемника. Античные авторы утверждают, будто Тиберий разглядел пороки Калигулы, несовместимые с абсолютной властью, что и повлияло на нерешительность в выборе наследника. Филон Александрийский приводит версию, будто Тиберий готовился убить Калигулу, но его отговорил Макрон. В результате в 35 году император составил завещание, в котором указал наследниками Калигулу и Гемелла в равных долях, что фактически означало желание разделить власть между ними поровну. Поскольку неясно, знали ли приближённые о содержании завещания Тиберия, допускается, что оно не было достоверно известно до его смерти.

Решение Тиберия признаётся необычным, но допускается, что император это сделал намеренно. В частности, высказывалось предположение, что своим необычным решением Тиберий желал снять с себя ответственность за выбор следующего правителя, поскольку сомневался в законном происхождении своего внука Гемелла, рассчитывая, что со временем Калигула сумеет полностью взять власть в свои руки. Упоминание Гемелла могло быть вызвано и желанием императора защитить его от своего двоюродного брата. Допускается и обратное: будто бы ставший к концу жизни суеверным, Тиберий перестал опасаться Калигулы из-за советов придворного астролога Филона.

Смерть императора Тиберия

Тиберий Юлий Цезарь Август - второй римский император

После разоблачения заговора Сеяна Тиберий больше не появлялся в Риме, проводя время на Капри или на вилле в Кампании. В начале 37 года здоровье его начало быстро ухудшаться. В марте 37 года 77-летний Тиберий заболел. Когда его врач Харикл сообщил Макрону о скорой смерти правителя, префект немедленно разослал своих людей ко всем командующим легионами и наместникам провинций в империи, чтобы после получения известий о смерти правителя они сразу же присягнули Калигуле. Сам Макрон заручался поддержкой наиболее влиятельных римлян.

Вилла Тиберия на Капри

Реконструкция дворца Тиберия на гравюре (1900 г.) Карла Вейхардта

16 марта 37 года император Тиберий Юлий Цезарь Август умер на своей вилле в Мизено. При этом присутствовали Макрон и Калигула. Сенека Старший, Филон, Иосиф Флавий, писавшие во время правления Тиберия, сообщают, что Тиберий умер естественной смертью. Хотя Тиберию было 77 лет, и он находился уже на смертном одре, некоторые древние историки предполагают, что он был убит.



Согласно Тациту, Тиберий просто потерял сознание (впал в кому или у него был сердечный приступ), однако все присутствующие решили, что император умер. Когда они уже приносили поздравления Калигуле, Тиберий внезапно открыл глаза. Это повергло всех в ужас и собравшиеся разбежались. Чтобы предотвратить неловкую и потенциально опасную ситуацию, если бы Тиберий гневно отреагировал на поспешное восхождение Калигулы к власти, Макрон, не утративший самообладания и решительности, приказал задушить Тиберия, набросив на него ворох одежды. По другой версии он был задушен подушкой самим Макроном.

Картина Жана-Поля Лорана. Смерть Тиберия, XIX в

По версии Светония, Тиберий был задушен Калигулой. Светоний утверждает, что Калигула отравил Тиберия, но тот никак не мог испустить дух. Тогда Калигула приказал слуге накрыть голову императора подушкой, а сам для верности стиснул своими сильными руками горло Тиберия. Слугу, державшего подушку, Калигула приказал распять на кресте сразу же после убийства как ненужного свидетеля. Еще по одной версии Тиберий был уморен голодом после приступа лихорадки.

Как говорилось выше, Макрон в то время был префектом претория - одним из высших должностных лиц в Римской империи. Эта должность поначалу предполагала только пост командира преторианской гвардии, но постепенно префекты претория расширили свои правовые и административные полномочия, становясь ближайшими помощниками императоров.

Уже в день смерти Тиберия флот и сухопутные войска в гавани Мизено принесли присягу новому правителю. 18 марта сенаторы собрались на срочное заседание и тоже присягнули ему. По мере получения известий о смерти правителя и загодя посланных писем Макрона, Калигуле приносили присягу наместники и командующие войсками на границах империи. Провозглашение Калигулы императором в постановлении сената ещё не давало ему никаких специальных полномочий, но не дожидаясь прибытия Калигулы в столицу, сенат по инициативе Макрона объявил завещание Тиберия недействительным и передал Калигуле всё наследство умершего правителя. Голосование прошло гладко благодаря проведённой Макроном подготовке.

Калигула не спешил в Рим, а следовал, вероятно, заранее подготовленному сценарию — почти две недели он вёз тело Тиберия в столицу по Аппиевой дороге (самая значимая из античных общественных римских дорог), в чём обнаруживается сходство с процессией, которая привезла в Рим тело императора Октавиана Августа - первого императора Римской империи.

Аппиева дорога

28 марта он прибыл в Рим и встретился с сенатом, который официально наделил нового правителя ключевыми титулами и полномочиями: Августом, властью трибуна, расширенной проконсульской властью, в том числе трибунскую неприкосновенность. Титул великого понтифика Калигула, вероятно, принял не сразу, как и титул «отца отечества». Вопреки обычаю, на заседании присутствовали и не-сенаторы, чтобы император получил власть с формального одобрения «трёх сословий» (сенаторов, всадников и народа). Калигула вёл себя очень вежливо и деликатно, стараясь демонстрировать своё почтение к сенату и сенаторам, благодаря чему сумел завоевать их доверие.

Убитого Тиберия похоронили торжественно, причем сам Калигула, заливаясь горькими слезами, почтил память своего предшественника проникновенной речью. Таким образом, 18 марта 37 года Гай Юлий Цезарь Август Германик по прозвищу Калигула стал третьим императором Римской империи, хотя титулы и полномочия он получил только 28 марта.

В следующую статью войдут такие рубрики:

Начало правления. Болезнь и перемена в поведении императора. Не родись красивым. Калигула и Тиберий Гемелл. Антония и Калигула. Калигула и Макрон. Жены, сестры и любовницы.

Остальные статьи и рассказы автора можно прочитать здесь.

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