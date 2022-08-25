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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3

1980-е — 1     1980-е — 2
Продолжим...

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Убopка урожая, 1980–e.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Улыбчивые сотрудники 18 отделения милиции Петроградского района в 80-х годах.

СССР 80-х:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Анекдот 80-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Заметка о смертной казни из Советской Литвы 24 апреля 1982 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Карл Маркс. Счастливая семья - китайский плакат, 1982 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Детская площадка на ВДНХ, 1982

Москва. Триптих. Художник Олег Вуколов. 1982 - 1983:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Письмо Ю.В. Андропову от американской школьницы Саманты Смит. Ноябрь 1982 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Милиционер дежурит на Красной площади, Москва, 1982 г. (Фото Raymond Cunningham)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Магазин «Березка», Хамовники, 1982
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Универсальный магазин "Весна", проспект Калинина, Москва, весна 1982 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Покупатели в секции игрушек универмага «Центральный Детский мир», 1982
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Портные и швеи в поселке Вуктыл обсуждают новые модные платья. 1982
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3О. К. Антонов, шампанское, первая выкатка Ан–124, 24 октября 1982 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Сбор винограда в Молдавской ССР. 1982 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Норильск, ул. Молодежная. 1982г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Катание на льдинах по каналу Грибоедова. Ленинград. 23.03.1982г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Колонна советских солдат в сопровождении 2-х Ми-24П. Афганистан. 18 августа 1982 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Леонид Молчанов.
«Я навсегда останусь молодым и буду жить в коротком слове «память»» - выбиты строки на одной из плит мемориального комплекса «Черный тюльпан» в Петрозаводске, которые принадлежат Леониду Молчанову (1962 - 2015) - офицеру, поэту, участнику боевых действий в Афганистане.


Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Личные вещи солдата погибшего в бою. Афганистан 80-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Советские военные советники в Мозамбике, начало 1980-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 транспортирует речной катер на водных крыльях Ракета - 249, 1980-е

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Комсомольск-на-Амуре, площадь перед Дворцом культуры завода имени Ленинского комсомола, 1982
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Во дворе школы на Ленинском проспекте в Москве, 1982 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Москва. 1982
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Приёмщики стеклотары. Новокузнецк, 1982 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3На прогулке, 1982
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3На приёме у участкового детского врача, 1982 год, Иваново
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Сынок принёс первую зарплату. 1982
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3ЗИЛ, цех холодильников, 1982
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Космонавты Анатолий Березовой и Валентин Лебедев принимают душ на борту орбитальной станции "Салют-7". 1982
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Вычислительный центр. Фотограф А. Хрупов. 1982 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Ротационный цех типографии газеты «Правда», 1982 год, Москва
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Любительское Фото 1982 года...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3В московском метро, 1982 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3В московском метро, 1982 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 31982, транссибирский поезд
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Казанский вокзал, 1982
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 320 октября 1982 года, Лужники. Матч Спартак – Хаарлем. Погибло 66 спартаковских болельщиков
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 320 октября 1982 года, Лужники. Матч Спартак – Хаарлем. Погибло 66 спартаковских болельщиков
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Стадион Торпедо (Тольятти). 1982 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3В 1982 году, к празднованию 1500-летия Киева, Золотые Ворота были полностью реконструированы, несмотря на то, что не сохранилось достоверных изображений или планов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Ленинград. Канал Грибоедова. Львиный мост. 1982 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Щель в заборе на выход и щель в заборе на вход между ВДНХ и Ботаническим садом, 1982
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Coветские тpyдящиеся на отдыхе. Пляж в 1982 году... Зарплаты были почти одинаковые, бедных и особо богатых не было.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Строительство новых жилых домов в Тропарево, 1982
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 31982 год. 24 -этажный жилой дом в г. Харьков
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 350 лет первой пятилетке. Спичечная ф-ка 1-е Мая. г. Уфа. 80-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3«Пиво полезно и питательно» - реклама пива на жилом доме. Тбилиси. 80-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 31980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Азартные игры в 1980-х.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Выбивка ковров, Тула, 1980-е.

Чехословацко-советский проект, пансионат "Дружба" в Курпатах. Крым, Ялта. Построено в начале 1980-х годов:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3Помню в 80-х к нам в деревню прилетали два легкомоторных 4-х местных самолёта, председатель выписал, чтоб людей покатать, во времена были...

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И продолжаем обещанные ролики:

Роковые восьмидесятые.

https://oper.ru/video/view.php?t=3669

https://oper.ru/video/view.php?t=3684

Продолжение следует...

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