Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 3

1980-е — 1 1980-е — 2

Продолжим...

Убopка урожая, 1980–e.

Улыбчивые сотрудники 18 отделения милиции Петроградского района в 80-х годах.

СССР 80-х:























































































































Анекдот 80-х

Заметка о смертной казни из Советской Литвы 24 апреля 1982 г.

Карл Маркс. Счастливая семья - китайский плакат, 1982 год

Детская площадка на ВДНХ, 1982

Москва. Триптих. Художник Олег Вуколов. 1982 - 1983:







Письмо Ю.В. Андропову от американской школьницы Саманты Смит. Ноябрь 1982 года.

Милиционер дежурит на Красной площади, Москва, 1982 г. (Фото Raymond Cunningham)

Магазин «Березка», Хамовники, 1982

Универсальный магазин "Весна", проспект Калинина, Москва, весна 1982 год.

Покупатели в секции игрушек универмага «Центральный Детский мир», 1982

Портные и швеи в поселке Вуктыл обсуждают новые модные платья. 1982

О. К. Антонов, шампанское, первая выкатка Ан–124, 24 октября 1982 года

Сбор винограда в Молдавской ССР. 1982 год

Норильск, ул. Молодежная. 1982г.

Катание на льдинах по каналу Грибоедова. Ленинград. 23.03.1982г

Колонна советских солдат в сопровождении 2-х Ми-24П. Афганистан. 18 августа 1982 года.

Леонид Молчанов.

«Я навсегда останусь молодым и буду жить в коротком слове «память»» - выбиты строки на одной из плит мемориального комплекса «Черный тюльпан» в Петрозаводске, которые принадлежат Леониду Молчанову (1962 - 2015) - офицеру, поэту, участнику боевых действий в Афганистане.

Личные вещи солдата погибшего в бою. Афганистан 80-еСоветские военные советники в Мозамбике, начало 1980-хТяжелый транспортный вертолет Ми-26 транспортирует речной катер на водных крыльях Ракета - 249, 1980-е





Комсомольск-на-Амуре, площадь перед Дворцом культуры завода имени Ленинского комсомола, 1982

Во дворе школы на Ленинском проспекте в Москве, 1982 год

Москва. 1982

Приёмщики стеклотары. Новокузнецк, 1982 год.

На прогулке, 1982

На приёме у участкового детского врача, 1982 год, Иваново

Сынок принёс первую зарплату. 1982

ЗИЛ, цех холодильников, 1982

Космонавты Анатолий Березовой и Валентин Лебедев принимают душ на борту орбитальной станции "Салют-7". 1982

Вычислительный центр. Фотограф А. Хрупов. 1982 год

Ротационный цех типографии газеты «Правда», 1982 год, Москва





Любительское Фото 1982 года...

В московском метро, 1982 год.

В московском метро, 1982 год.

1982, транссибирский поезд

Казанский вокзал, 1982

20 октября 1982 года, Лужники. Матч Спартак – Хаарлем. Погибло 66 спартаковских болельщиков

20 октября 1982 года, Лужники. Матч Спартак – Хаарлем. Погибло 66 спартаковских болельщиков

Стадион Торпедо (Тольятти). 1982 год.

В 1982 году, к празднованию 1500-летия Киева, Золотые Ворота были полностью реконструированы, несмотря на то, что не сохранилось достоверных изображений или планов

Ленинград. Канал Грибоедова. Львиный мост. 1982 г.

Щель в заборе на выход и щель в заборе на вход между ВДНХ и Ботаническим садом, 1982

Coветские тpyдящиеся на отдыхе. Пляж в 1982 году... Зарплаты были почти одинаковые, бедных и особо богатых не было.

Строительство новых жилых домов в Тропарево, 1982

1982 год. 24 -этажный жилой дом в г. Харьков

50 лет первой пятилетке. Спичечная ф-ка 1-е Мая. г. Уфа. 80-е годы

«Пиво полезно и питательно» - реклама пива на жилом доме. Тбилиси. 80-е

1980-е

Азартные игры в 1980-х.

Выбивка ковров, Тула, 1980-е.

Чехословацко-советский проект, пансионат "Дружба" в Курпатах. Крым, Ялта. Построено в начале 1980-х годов:









Помню в 80-х к нам в деревню прилетали два легкомоторных 4-х местных самолёта, председатель выписал, чтоб людей покатать, во времена были...

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И продолжаем обещанные ролики:

Роковые восьмидесятые.

https://oper.ru/video/view.php?t=3669

https://oper.ru/video/view.php?t=3684

Продолжение следует...