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Маск создаёт человека-хряка будущего

Новый человек будущего с чипом в мозгеНовый человек будущего с чипом в мозге

Вспоминается, как в интернетах "вумники" высмеивали Михалкова за его рассказы о планах глобалистов по чипизации населения - ха-ха, старик трёхнулся. Причём ржали те, кто молится на Илона Маска и Билла Гейтса, как когда-то молились на Стива Джобса.

И вот их любимчик Маск презентует вживляемые в мозг чипы — пока что животным.

И те же самые "вумники" теперь восхищённо хлопают в ладошки - ах, какой он умница, какой он креативный и необычный, создатель будущего!

Маск, конечно, молодец — это без шуток. Он и стоящие за ним гигантские капиталы работают очень вдохновенно и с огромными амбициями. Одержимые трансгуманизмом они скрещивают компьютер с человеком, создавая существо будущего, которое будет полностью подконтрольно цифровой матрице.

Всё это давно существует в художественной фантастике, но теперь становится реальностью. Скоро тысячи людей начнут — причём добровольно! — вставлять чипы Маска и получать за это бонусы и халяву.

Но недаром в качестве подопытных Маск выбрал свиней — это символ и намёк на то, кем считают создатели чипов людей, которые будут ими чипированы. Вечно чавкающие, в поиске жратвы и грязи, безмозглые и бездушные, похотливые и жадные, в конце концов забиваемые для мяса — такими нужно человечество для создателей светлого глобалистского будущего.

Такими, собственно, уже стали многие миллионы людей. Но причина отнюдь не в чипах, а в наших с вами душах. Чипы только помогут им загнать в стойло тех, кто сами уже превратились в подопытных хряков.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/994511.html

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