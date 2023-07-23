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Москва - это...

О Москве устами великих…Москва - это...«Москва! Чье сердце не трепещет при твоем имени!"
М. Е. Салтыков-Щедрин 

Москва - это...«Глядя на спокойное созвездие, я долго слушал приглушенные гулы Москвы, и любовь к ней сжала мое сердце».
К. Г. Паустовский

Москва - это...«Москва, как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось, 
Как много в нем отозвалось!»
А. С. Пушкин

Москва - это...«Что нового покажет мне Москва?
Вчера был бал, а завтра будет два».
А. С. Грибоедов

Москва - это...«Лучше Москвы нет ничего на свете!»
А. П. Чехов

Москва - это...«Я хотел бы жить и умереть в Париже, 
Если б не было такой земли — Москва».
В. В. Маяковский.

Москва - это...«Москва белокаменная,
Москва камнекрасная
всегда была мне
мила и прекрасна».
В. В. Маяковский.

Москва - это...«Решительно скажу - едва
другая сыщется столица,
как Москва
...От головы до пяток,,
на всех московских
есть особый отпечаток».
А.С.Грибоедов

Москва - это...«Москва не безмолвная громада
камней холодных, составленных
в семитричном порядке... нет!
У нее есть своя душа,
своя жизнь».
М.Ю. Лермонтов

Москва - это...«Москва - Какой огромный
странноприимный дом!
Всяк на Руси
- бездомный.
Мы все к тебе
придем».
Марина Цветаева

Усадьба Салтыковых-Чертковых.Москва - это...Москва - это...Москва - это...Москва - это...Москва - это...Москва - это...Сейчас здесь находиться Новый театр. Попасть можно по билету на спектакль. Также в театре проводят экскурсии. 

Морозовский сад - жемчужина Ивановской горкиМосква - это...Москва - это...Своё название сад получил по фамилии владевших усадебным домом и прилегающей территорией купцов-старообрядцев Морозовых. Москва - это...Удивительно, что в центре города скрыт от глаз туристов удивительный сад, засаженный цветами и красивыми кустарниками . Здесь тихо и уютно. Москва - это...Москва - это...Адрес: м. Китай-город, Большой Трёхсвятительский переулок

Царевна-лягушка в Китай-городеМосква - это...Москва - это...Москва - это...Москва - это...Москва - это...Москва - это...Москва - это...Москва - это...Есть места, где мы чувствуем себя особенными. Недавно появилась замечательная локация, по адресу Солянка 1/2. Здесь Царевна-лягушка вместе с поданными украшают вход в заведение, посреди цветов и травы. Отличная идея для красивых фото.

Усадьба Черткова - место, где «родился» «Евгений Онегин».Москва - это...1787 г. Архитектор: С. А. КаринМосква - это...Особняк построен  в стиле рококо.Москва - это...Говорят, в нем останавливался Наполеон, а пожар 1812 г. пощадил дом.Москва - это...В 1831 г. особняк купил Александр Чертков. Владелец дома был прекрасно образован и превратил дом в культурный центр Москвы.  Москва - это...Москва - это...«… У богатого человека есть обязанность употребить избыток своих доходов не на дорогостоящие забавы, а на что-нибудь лучшее и полезнейшее для их отечества», — писал Чертков в одном из писем.Москва - это...Москва - это...Многие писатели того времени часто бывали в этом доме. Среди них Жуковский, Гоголь. Здесь Пушкин  писал «Евгения Онегина». Александр Чертков был владельцем коллекции книг и карт в 20 тыс. экземпляров.Москва - это...Сын Черткова Григорий Александрович основал в доме публичную библиотеку.Москва - это...Библиотеку полюбили москвичи, одним из самых известных её посетителей был Лев Толстой. Здесь он работал над романом "Война и мир".

Особняк ЛопатинойМосква - это...1876 г.  Архитектор А. КаминскийМосква - это...Это одно из величайших творений модерна в Москве, дом, построенный для богатой меценатки и филантропа Марии Лопатиной.Москва - это...Уникальностью здания являются стеклянные витражи, созданные по эскизам художника Сергея Малютина.Москва - это...Мария Лопатина внесла большой вклад в развитие русского искусства, спонсируя Третьяковскую галерею и Московское художественное училище.Москва - это...В особняке регулярно проводились литературные вечера и концерты. Здесь выступали Федор Шаляпин и Игорь Северянин.Москва - это...Во время Великой Отечественной войны в здании работала пожарная команда, которая спасла особняк от пожара.Москва - это...С 1963 года дом занимает посольство Бразилии.
Стоит этот дом на Большой Никитской ул., 17

Гостиница «Националь» - гостиница, обладающая королевским статусом.Москва - это...1902 г. Архитектор: Александр ИвановМосква - это...Отель с 160 номерами получил название «Национальная», и в 1903 году были приняты первые гости.Москва - это...Москва - это...Москва - это...Гостиница сразу стала одной из лучших в Москве. В начале прошлого века здесь останавливались представители королевских династий Европы, российская аристократия и гости последнего российского императора.Москва - это...Москва - это...Москва - это...Москва - это...Москва - это...С 1918 по 1931 год советское правительство превратило гостиницу в Первый Дом Советов, где располагались правительственные подразделения и размещались представители руководства большевиков. В разное время здесь жили Ленин, Дзержинский, Троцкий.

Ярославский вокзал.Москва - это...Архитекторы : Р. И. Кузьмин, Ф. О. Шехтель.  1862 год; 1902-1904ггМосква - это...Ярославский вокзал - один из девяти вокзалов Москвы, здание в стиле модерн.Москва - это...Украшение вокзала - башня-шпиль, увенчанная двуглавым орлом, смотрящим в две стороны света.Москва - это...Ежедневно вокзал обслуживает около 300 поездов и более 100 тысяч пассажиров.Москва - это..."Ярославский вокзал - это врата в Азию. Каждый раз, когда я здесь, я чувствую волнение от предстоящего путешествия" -  путешественник Антон Кротов.

ГУМ. Несколько фактовМосква - это...На месте сегодняшнего ГУМа (прежнее название «Верхние торговые ряды») торговля велась уже в XV в.Москва - это...Торговые ряды на месте будущего здания ГУМ на Красной площади. Москва, 1886 г.
Москва - это...
Ф. Гильфердинг. Красная площадь в Москве. 1787 г.
Справа на гравюре видны древние торговые ряды на Красной площади.
Москва - это...
Гравюра Д. С. Лафона по оригиналу Ж. Делабарта. 1795 г.
Верхние торговые ряды после перестройки по проекту Дж. Кваренги.
Москва - это...
Фото 1880-х гг. из альбомов Н. А. Найдёнова.
Старые Верхние торговые ряды (арх. О. Бове, 1815 г.)
Торговые ряды, которые видны на гравюре Гильфердинга и Лафона сгорели в огне пожара 1812 г. и через три года по проекту О. Бове на Красной площади было построено здание новых Верхних торговых рядов.
«Помещаемые здесь виды московских городских рядов, в настоящее время отчасти уже сломанных, сняты с некоторыми внутренностями их ещё до воспоследования в 1886 году распоряжения об их закрытии. В снимках этих ряды представляются в том виде, каком они находились в течение весьма долгого времени.
Н. Н-в. [Н.А.Найденов]. Август 1890 г.»Москва - это...В 1893 г. ГУМ являлся самым большим пассажем в Европе.Москва - это...Знаменитые  мостики ГУМа до сих пор не имеют аналогов.Москва - это...Москва - это...Фото 1953 г. ГУМ перед открытием.
Стеклянный потолок, придающий зданию легкости, на самом деле весит более 800 тонн из-за обилия метала. 

В годы НЭПа рекламу ГУМа делал сам Маяковский: 
«В ГУМ, комсомольцы, в ГУМ, рабфаковцы!».
В этот же период пассаж и получил свое нынешнее название - Главный универсальный магазин.Москва - это...Фото 1931 г. Branson DeCou.
ГУМ стал первым в нашей стране торговым комплексом, где начали вешать ценники. Покупатели уже не могли поторговаться.Москва - это...
Книга жалоб и предложений также впервые появилась в ГУМе.Москва - это...Фото 1953 г. Реконструкция ГУМа.
В здании ГУМ существует "исторический туалет", воссозданный по старинным фотографиям, в котором можно принять душ.Москва - это...И на этом на сегодня все!

г. Москвафото сегодняБольшой Трёхсвятительский пер.города Советского Союзаул. СолянкаСветлана Митленкопл. Красная

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