Москва - это...

О Москве устами великих… «Москва! Чье сердце не трепещет при твоем имени!"

М. Е. Салтыков-Щедрин

«Глядя на спокойное созвездие, я долго слушал приглушенные гулы Москвы, и любовь к ней сжала мое сердце».

К. Г. Паустовский

«Москва, как много в этом звуке

Для сердца русского слилось,

Как много в нем отозвалось!»

А. С. Пушкин

«Что нового покажет мне Москва?

Вчера был бал, а завтра будет два».

А. С. Грибоедов

«Лучше Москвы нет ничего на свете!»

А. П. Чехов

«Я хотел бы жить и умереть в Париже,

Если б не было такой земли — Москва».

В. В. Маяковский.

«Москва белокаменная,

Москва камнекрасная

всегда была мне

мила и прекрасна».

В. В. Маяковский.

«Решительно скажу - едва

другая сыщется столица,

как Москва

...От головы до пяток,,

на всех московских

есть особый отпечаток».

А.С.Грибоедов





«Москва не безмолвная громада

камней холодных, составленных

в семитричном порядке... нет!

У нее есть своя душа,

своя жизнь».

М.Ю. Лермонтов

«Москва - Какой огромный

странноприимный дом!

Всяк на Руси

- бездомный.

Мы все к тебе

придем».

Марина Цветаева

Усадьба Салтыковых-Чертковых. Сейчас здесь находиться Новый театр. Попасть можно по билету на спектакль. Также в театре проводят экскурсии.

Морозовский сад - жемчужина Ивановской горки Своё название сад получил по фамилии владевших усадебным домом и прилегающей территорией купцов-старообрядцев Морозовых. Удивительно, что в центре города скрыт от глаз туристов удивительный сад, засаженный цветами и красивыми кустарниками . Здесь тихо и уютно. Адрес: м. Китай-город, Большой Трёхсвятительский переулок

Царевна-лягушка в Китай-городе Есть места, где мы чувствуем себя особенными. Недавно появилась замечательная локация, по адресу Солянка 1/2. Здесь Царевна-лягушка вместе с поданными украшают вход в заведение, посреди цветов и травы. Отличная идея для красивых фото.

Усадьба Черткова - место, где «родился» «Евгений Онегин». 1787 г. Архитектор: С. А. Карин Особняк построен в стиле рококо. Говорят, в нем останавливался Наполеон, а пожар 1812 г. пощадил дом. В 1831 г. особняк купил Александр Чертков. Владелец дома был прекрасно образован и превратил дом в культурный центр Москвы. «… У богатого человека есть обязанность употребить избыток своих доходов не на дорогостоящие забавы, а на что-нибудь лучшее и полезнейшее для их отечества», — писал Чертков в одном из писем. Многие писатели того времени часто бывали в этом доме. Среди них Жуковский, Гоголь. Здесь Пушкин писал «Евгения Онегина». Александр Чертков был владельцем коллекции книг и карт в 20 тыс. экземпляров. Сын Черткова Григорий Александрович основал в доме публичную библиотеку. Библиотеку полюбили москвичи, одним из самых известных её посетителей был Лев Толстой. Здесь он работал над романом "Война и мир".

Особняк Лопатиной 1876 г. Архитектор А. Каминский Это одно из величайших творений модерна в Москве, дом, построенный для богатой меценатки и филантропа Марии Лопатиной. Уникальностью здания являются стеклянные витражи, созданные по эскизам художника Сергея Малютина. Мария Лопатина внесла большой вклад в развитие русского искусства, спонсируя Третьяковскую галерею и Московское художественное училище. В особняке регулярно проводились литературные вечера и концерты. Здесь выступали Федор Шаляпин и Игорь Северянин. Во время Великой Отечественной войны в здании работала пожарная команда, которая спасла особняк от пожара. С 1963 года дом занимает посольство Бразилии.

Стоит этот дом на Большой Никитской ул., 17

Гостиница «Националь» - гостиница, обладающая королевским статусом. 1902 г. Архитектор: Александр Иванов Отель с 160 номерами получил название «Национальная», и в 1903 году были приняты первые гости. Гостиница сразу стала одной из лучших в Москве. В начале прошлого века здесь останавливались представители королевских династий Европы, российская аристократия и гости последнего российского императора. С 1918 по 1931 год советское правительство превратило гостиницу в Первый Дом Советов, где располагались правительственные подразделения и размещались представители руководства большевиков. В разное время здесь жили Ленин, Дзержинский, Троцкий.

Ярославский вокзал. Архитекторы : Р. И. Кузьмин, Ф. О. Шехтель. 1862 год; 1902-1904гг Ярославский вокзал - один из девяти вокзалов Москвы, здание в стиле модерн. Украшение вокзала - башня-шпиль, увенчанная двуглавым орлом, смотрящим в две стороны света. Ежедневно вокзал обслуживает около 300 поездов и более 100 тысяч пассажиров. "Ярославский вокзал - это врата в Азию. Каждый раз, когда я здесь, я чувствую волнение от предстоящего путешествия" - путешественник Антон Кротов.

ГУМ. Несколько фактов На месте сегодняшнего ГУМа (прежнее название «Верхние торговые ряды») торговля велась уже в XV в. Торговые ряды на месте будущего здания ГУМ на Красной площади. Москва, 1886 г.



Ф. Гильфердинг. Красная площадь в Москве. 1787 г.

Справа на гравюре видны древние торговые ряды на Красной площади.



Гравюра Д. С. Лафона по оригиналу Ж. Делабарта. 1795 г.

Верхние торговые ряды после перестройки по проекту Дж. Кваренги.



Фото 1880-х гг. из альбомов Н. А. Найдёнова.

Старые Верхние торговые ряды (арх. О. Бове, 1815 г.)

Торговые ряды, которые видны на гравюре Гильфердинга и Лафона сгорели в огне пожара 1812 г. и через три года по проекту О. Бове на Красной площади было построено здание новых Верхних торговых рядов.

«Помещаемые здесь виды московских городских рядов, в настоящее время отчасти уже сломанных, сняты с некоторыми внутренностями их ещё до воспоследования в 1886 году распоряжения об их закрытии. В снимках этих ряды представляются в том виде, каком они находились в течение весьма долгого времени.

Н. Н-в. [Н.А.Найденов]. Август 1890 г.» В 1893 г. ГУМ являлся самым большим пассажем в Европе. Знаменитые мостики ГУМа до сих пор не имеют аналогов. Фото 1953 г. ГУМ перед открытием.

Стеклянный потолок, придающий зданию легкости, на самом деле весит более 800 тонн из-за обилия метала.

В годы НЭПа рекламу ГУМа делал сам Маяковский:

«В ГУМ, комсомольцы, в ГУМ, рабфаковцы!».

В этот же период пассаж и получил свое нынешнее название - Главный универсальный магазин. Фото 1931 г. Branson DeCou.

ГУМ стал первым в нашей стране торговым комплексом, где начали вешать ценники. Покупатели уже не могли поторговаться.

Книга жалоб и предложений также впервые появилась в ГУМе. Фото 1953 г. Реконструкция ГУМа.

В здании ГУМ существует "исторический туалет", воссозданный по старинным фотографиям, в котором можно принять душ. И на этом на сегодня все!