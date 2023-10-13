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Мы из Советского Союза

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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74

Традиционно плакатыНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Другин новости.
«Катюши» нанесли на фасад дома в Луганске огромное граффити, посвященное подвигу героического экипажа танка «Алеша».Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Эскиз для мурала нарисовала шестилетняя София из Белгородской области — наша самая юная активистка. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74София, как и многие российские дети, искренне поддерживает героев СВО. Дети всё чувствуют и понимают, потому —  рисуют, поют, подписывают открытки. Все, что они делают, такое настоящее, что иногда сердце разрываетсяНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Их слова, песни, рисунки —  благодарность и признание от будущего поколения тем, кто защищает наш народ.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74В детских умах и сердцах прямо сейчас закрепляются на всю жизнь символы героизма, стойкости, воли к победе и любви к Родине. Подвиг экипажа «Алеши» — один из таких символов. 
https://t.me/boris_rozhin/96981

Пока на Лубянке все никак не поставят памятник Дзержинскому, СВР решила отметить день рождение Железного Феликса установкой копии легендарного памятника в своей штаб-квартире в Ясенево. Сегодня, 11 сентября, на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ прошло открытие нового памятника создателя советских органов государственной безопасности Феликса Дзержинского.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Бронзовая скульптура представляет собой уменьшенную копию монумента, который до 1991 года стоял напротив комплекса зданий Комитета государственной безопасности СССР.
Взгляд "нового" Дзержинского обращен туда же, как и "старого" – в направлении северо-запада.
Как и ФСБ, СВР также своим происхождением связана с работой Дзержинского после 1917 года. 
На открытии памятника Дзержинскому присутствовал глава СВР Нарышкин и другие руководители внешней разведки, которые отдали должное отцу-основателю.
Нарышкин также отметил, что памятник Дзержинскому смотрит в направлении Польши и Прибалтики.
https://t.me/rabotaembrat/6776

Железный Феликс шагает по России.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74
Помимо памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР, сегодня также открыли бюст Дзержинскому в одной из школ в Барнауле.
https://t.me/boris_rozhin/97236

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74В Липецке открыли памятник Александру Невскому, на постаменте которого процитирован певец SHAMAN.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74https://t.me/c/1524001401/13898

Работы художников канала "Рыбарь"
ЭпизодыСВО: В Работино свинцовый дождь — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Сегодняшним утром ВрИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий официально заявил, что российские войска оставили село Работино на линии боевого соприкосновения на Ореховском участке фронта.
За последние пару недель контроль российских войск сохранялся только над 5-6 домами на южной окраине населенного пункта: все остальные постройки в селе были разрушены, а украинские формирования уверенно держались за северную окраину.
В ночь с 5 на 6 сентября российские войска снова (раз уже четвертый или пятый) отступили из удерживаемых зданий, нанося огонь по наступающим частям противника с запасных позиций. Юг и центр села по-прежнему находятся в серой зоне, а глобально Работино остаётся спорной территорией.
Российские десантники (@rusich_army, привет!) продолжают наносить удары во фланги, но в виду невозможности закрепиться в селе лучшая тактика на данный момент — это превратить Работино в сплошной конвейер смерти для украинских подразделений.
https://t.me/rybar/51572

Хорошо сказано:

Сармат - это не оружие ссудного дня, а средство доставки тепла и света ублюдкам и выродкам из НАТО. Объяснил Дмитрий Медведев.
Ублюдки в странах НАТО должны знать, у России помимо газа и нефти есть еще несколько энергоносителей которые дадут им столько тепла и света, что выродкам хватит до конца их жизни.
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.
В сегодняшнюю подборку артов вошли сюжеты, связанные с массированной атакой российских беспилотников по портовой инфраструктуре в Килии, а также точным попаданием «Ланцета» по украинскому Т-64БВ, который пытался эвакуировать подбитый Leopard 2A4.
Не остался без внимания приезд на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена, в ходе которого он планирует обсудить с командованием ВСУ и Зеленским украинское контрнаступление.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Ночное цветениеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Стремительный «Ланцет»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Результат контрнаступления ВСУ
https://t.me/rybar/51596

ЭпизодыСВО: Стража Артёмовска — наш арт в поддержку специальной военной операции
С момента вывода подразделений ЧВК «Вагнер» из освобождённого Бахмута на их позиции завели российские части и формирования. С тех пор — вот уже четыре месяца — подразделения ВС РФ и Росгвардии отражают натиски и налёты противника.
И если на северном фланге противник пытается выковырять наши подразделения из Берховки, то на южном бои идут на подступах к южным кварталам, которые были освобождены в последнюю очередь в начале мая 2023 года.
Несмотря на все потуги противника, российским войскам раз за разом удаётся не просто отбивать атаки превосходящих сил, но и рассеивать ударные кулаки, которыми пытаются взломать российскую оборону.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Арт «Стража Артёмовска» в высоком разрешении
https://t.me/rybar/51632

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.
Наши сегодняшние работы посвящены активной деятельности российских диверсионных групп в тылу противника и ее последствиям.
Кроме того, мы решили подсветить все ширящуюся мобилизацию на Украине: в ВСУ начинают набирать больных, ранее считавшихся ограниченно годными — в том числе и с некоторыми психическими отклонениями.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Они там естьНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74В тылу врагаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Сгодится каждый!
https://t.me/rybar/51657

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников
Презентуем работы наших умельцев, посвященные наиболее ярким событиям 562 дня спецоперации ВС РФ на Украине. В сегодняшнюю подборку вошли арты, повествующие о работе российских ВКС, а также о боях на Запорожском направлении.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Привет с небаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Один в поле воинНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Сбор урожая
https://t.me/rybar/51699

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74И вот такой плакат художники выпустили ко Дню танкиста

Рисунки других художников и просто неравнодушных людей.
Памяти Николая Мукина. 1994-2023Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Николай начал трудовую деятельность в электродепо «Калужское» в 2017г. В 2022 стал машинистом 4 разряда ночной смены. Николай всегда помогал коллегам, был наставником в обучении новых машинистов, участвовал в пуске новых линий метро. 
Личная жизнь не стояла на месте, в 2021 он познакомился со своей будущей супругой. В сентябре 2022 они расписались. 
Начало СВО для Николая было такой же неожиданностью, как для всего нашего коллектива, он получил повестку и не задумываясь пошел в военкомат. Служил в инженерных войсках в должности сапер. 
В январе 2023 у Николая родился сын. Командование с радостью отпустило в отпуск. 
Николай награжден медалью «ЗА РАЗМИНИРОВАНИЕ».
21 августа 2023 со своими боевыми товарищами, Николай отправился на задание. На тяжелом участке направления, они устанавливали мины. В боевое положение, прилетели вражеские дроны и сбросили заряд. Мины стали детонировать. Ранения получили 15 человек и 3 человека получили смертельное ранение, среди них Николай. 
Сохраним память о наших героях  @hudojnikZ По просьбе близких продолжаю писать портреты погибших.
Художник Елена Бегма
https://t.me/hudojnikZ/633

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74«Донбасс. Битва за Авдеевку». 2023г  Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Елена Бегма со своей картинойНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74
Картина посвящается неравнодушным людям по всей стране, тем кто своими руками изготавливает окопные свечи для фронта. Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Левая часть называется Мы не они, правая часть Це перемога 2023г. Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Портрет русского мальчика Фёдора. 2023г Елена Бегма
Другие художникиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Автор: @blizzard_and_racerНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Автор: @icefernsНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Автор: @konstantinsevastopolНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Спасибо @morjanamara за такую красотуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Сотрудник СОБР «Алмаз» ФСВНГ в зоне проведения спецоперации на Украине, автор: vindemiatrix_art
Некоторое количество новых шевронов:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74
Ну и немного юмора. Новость из ряда "Бог шельму метит"
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Хохлы надували старательно,
Выпрыгивая из брюк, 
Им мнилося, обязательно, 
Русня затрепещет вокруг.
Взлетел стрелой переможною,
Поплыл, разрезая синь,
И грозно в лужу навозную,
Упал среди свинских рыл...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Вот там ему самое место! Среди навоза.

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Варенуху Шольца успокоили, как умели, сказали, что охранят его и без всякой камеры, и тут же выяснилось, что никакой старки он под забором не пил, а что били его двое, один клыкастый и рыжий, а другой толстяк.(с)Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Было дело...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Секретныя кадры первого использованья F16 на Украине...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Без слов!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Бояре и челядьНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74Сравните. Все-таки Россия благодатно влияет на человекаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74А это история!
На сегодня все.

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