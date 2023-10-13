Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 74

Традиционно плакаты Другин новости.

«Катюши» нанесли на фасад дома в Луганске огромное граффити, посвященное подвигу героического экипажа танка «Алеша». Эскиз для мурала нарисовала шестилетняя София из Белгородской области — наша самая юная активистка. София, как и многие российские дети, искренне поддерживает героев СВО. Дети всё чувствуют и понимают, потому — рисуют, поют, подписывают открытки. Все, что они делают, такое настоящее, что иногда сердце разрывается Их слова, песни, рисунки — благодарность и признание от будущего поколения тем, кто защищает наш народ. В детских умах и сердцах прямо сейчас закрепляются на всю жизнь символы героизма, стойкости, воли к победе и любви к Родине. Подвиг экипажа «Алеши» — один из таких символов.

https://t.me/boris_rozhin/96981

Пока на Лубянке все никак не поставят памятник Дзержинскому, СВР решила отметить день рождение Железного Феликса установкой копии легендарного памятника в своей штаб-квартире в Ясенево. Сегодня, 11 сентября, на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ прошло открытие нового памятника создателя советских органов государственной безопасности Феликса Дзержинского. Бронзовая скульптура представляет собой уменьшенную копию монумента, который до 1991 года стоял напротив комплекса зданий Комитета государственной безопасности СССР.

Взгляд "нового" Дзержинского обращен туда же, как и "старого" – в направлении северо-запада.

Как и ФСБ, СВР также своим происхождением связана с работой Дзержинского после 1917 года.

На открытии памятника Дзержинскому присутствовал глава СВР Нарышкин и другие руководители внешней разведки, которые отдали должное отцу-основателю.

Нарышкин также отметил, что памятник Дзержинскому смотрит в направлении Польши и Прибалтики.

https://t.me/rabotaembrat/6776

Железный Феликс шагает по России.

Помимо памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР, сегодня также открыли бюст Дзержинскому в одной из школ в Барнауле.

https://t.me/boris_rozhin/97236

В Липецке открыли памятник Александру Невскому, на постаменте которого процитирован певец SHAMAN. https://t.me/c/1524001401/13898

Работы художников канала "Рыбарь"

ЭпизодыСВО: В Работино свинцовый дождь — наш арт в поддержку специальной военной операции Сегодняшним утром ВрИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий официально заявил, что российские войска оставили село Работино на линии боевого соприкосновения на Ореховском участке фронта.

За последние пару недель контроль российских войск сохранялся только над 5-6 домами на южной окраине населенного пункта: все остальные постройки в селе были разрушены, а украинские формирования уверенно держались за северную окраину.

В ночь с 5 на 6 сентября российские войска снова (раз уже четвертый или пятый) отступили из удерживаемых зданий, нанося огонь по наступающим частям противника с запасных позиций. Юг и центр села по-прежнему находятся в серой зоне, а глобально Работино остаётся спорной территорией.

Российские десантники (@rusich_army, привет!) продолжают наносить удары во фланги, но в виду невозможности закрепиться в селе лучшая тактика на данный момент — это превратить Работино в сплошной конвейер смерти для украинских подразделений.

https://t.me/rybar/51572

Хорошо сказано:

Сармат - это не оружие ссудного дня, а средство доставки тепла и света ублюдкам и выродкам из НАТО. Объяснил Дмитрий Медведев.

Ублюдки в странах НАТО должны знать, у России помимо газа и нефти есть еще несколько энергоносителей которые дадут им столько тепла и света, что выродкам хватит до конца их жизни.

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.

В сегодняшнюю подборку артов вошли сюжеты, связанные с массированной атакой российских беспилотников по портовой инфраструктуре в Килии, а также точным попаданием «Ланцета» по украинскому Т-64БВ, который пытался эвакуировать подбитый Leopard 2A4.

Не остался без внимания приезд на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена, в ходе которого он планирует обсудить с командованием ВСУ и Зеленским украинское контрнаступление.

Арты в высоком разрешении: Ночное цветение Стремительный «Ланцет» Результат контрнаступления ВСУ

https://t.me/rybar/51596

ЭпизодыСВО: Стража Артёмовска — наш арт в поддержку специальной военной операции

С момента вывода подразделений ЧВК «Вагнер» из освобождённого Бахмута на их позиции завели российские части и формирования. С тех пор — вот уже четыре месяца — подразделения ВС РФ и Росгвардии отражают натиски и налёты противника.

И если на северном фланге противник пытается выковырять наши подразделения из Берховки, то на южном бои идут на подступах к южным кварталам, которые были освобождены в последнюю очередь в начале мая 2023 года.

Несмотря на все потуги противника, российским войскам раз за разом удаётся не просто отбивать атаки превосходящих сил, но и рассеивать ударные кулаки, которыми пытаются взломать российскую оборону. Арт «Стража Артёмовска» в высоком разрешении

https://t.me/rybar/51632

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.

Наши сегодняшние работы посвящены активной деятельности российских диверсионных групп в тылу противника и ее последствиям.

Кроме того, мы решили подсветить все ширящуюся мобилизацию на Украине: в ВСУ начинают набирать больных, ранее считавшихся ограниченно годными — в том числе и с некоторыми психическими отклонениями.

Арты в высоком разрешении: Они там есть В тылу врага Сгодится каждый!

https://t.me/rybar/51657

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников

Презентуем работы наших умельцев, посвященные наиболее ярким событиям 562 дня спецоперации ВС РФ на Украине. В сегодняшнюю подборку вошли арты, повествующие о работе российских ВКС, а также о боях на Запорожском направлении.

Арты в высоком разрешении: Привет с неба Один в поле воин Сбор урожая

https://t.me/rybar/51699

И вот такой плакат художники выпустили ко Дню танкиста

Рисунки других художников и просто неравнодушных людей.

Памяти Николая Мукина. 1994-2023 Николай начал трудовую деятельность в электродепо «Калужское» в 2017г. В 2022 стал машинистом 4 разряда ночной смены. Николай всегда помогал коллегам, был наставником в обучении новых машинистов, участвовал в пуске новых линий метро.

Личная жизнь не стояла на месте, в 2021 он познакомился со своей будущей супругой. В сентябре 2022 они расписались.

Начало СВО для Николая было такой же неожиданностью, как для всего нашего коллектива, он получил повестку и не задумываясь пошел в военкомат. Служил в инженерных войсках в должности сапер.

В январе 2023 у Николая родился сын. Командование с радостью отпустило в отпуск.

Николай награжден медалью «ЗА РАЗМИНИРОВАНИЕ».

21 августа 2023 со своими боевыми товарищами, Николай отправился на задание. На тяжелом участке направления, они устанавливали мины. В боевое положение, прилетели вражеские дроны и сбросили заряд. Мины стали детонировать. Ранения получили 15 человек и 3 человека получили смертельное ранение, среди них Николай.

Сохраним память о наших героях @hudojnikZ По просьбе близких продолжаю писать портреты погибших.

Художник Елена Бегма

https://t.me/hudojnikZ/633

«Донбасс. Битва за Авдеевку». 2023г Елена Бегма Елена Бегма со своей картиной

Картина посвящается неравнодушным людям по всей стране, тем кто своими руками изготавливает окопные свечи для фронта. Елена Бегма Левая часть называется Мы не они, правая часть Це перемога 2023г. Елена Бегма Портрет русского мальчика Фёдора. 2023г Елена Бегма

Другие художники Автор: @blizzard_and_racer Автор: @iceferns Автор: @konstantinsevastopol Спасибо @morjanamara за такую красоту Сотрудник СОБР «Алмаз» ФСВНГ в зоне проведения спецоперации на Украине, автор: vindemiatrix_art

Некоторое количество новых шевронов:

Ну и немного юмора. Новость из ряда "Бог шельму метит"

Хохлы надували старательно,

Выпрыгивая из брюк,

Им мнилося, обязательно,

Русня затрепещет вокруг.

Взлетел стрелой переможною,

Поплыл, разрезая синь,

И грозно в лужу навозную,

Упал среди свинских рыл... Вот там ему самое место! Среди навоза.

Варенуху Шольца успокоили, как умели, сказали, что охранят его и без всякой камеры, и тут же выяснилось, что никакой старки он под забором не пил, а что били его двое, один клыкастый и рыжий, а другой толстяк.(с) Было дело... Секретныя кадры первого использованья F16 на Украине... Без слов! Бояре и челядь Сравните. Все-таки Россия благодатно влияет на человека А это история!

На сегодня все.

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