Коньки, охота, прогулки по лесу. Как руководители СССР отдыхали зимой

С наступлением зимы многие забывают об отдыхе и лишь воспоминания о летнем отпуске греют душу. Но ведь и зимой нужно расслабляться! О том как советские вожди выезжали зимой — в новом материале VATNIKSTAN.

Долгие прогулки на морозе. Чем любил заниматься зимой Владимир Ленин?

В любое время года вождь пролетариата предпочитал отдыхать в подмосковной резиденции «Горки».

Ленин был большим любителем прогулок, особенно прогулок по лесу. Зимой он мог часами бродить по окрестному лесопарку, погружённый в собственные мысли. Часто спутником в его прогулках была любимая охотничья собака Айда.

«Разговор по душам. В. И. Ленин на охоте» А. И. Саханов, 1987 г. Источник: lenin.shm.ru

Долгие прогулки вообще занимали в жизни Владимира Ильича важное место. Ещё до революции было известно, что ради собственного удовольствия мог он пройти несколько километров без всякой цели. Болгарский социал-демократ Василь Коларов вспоминал:

«Закончилась конференция — и Ленин с рюкзаком за спиной и с альпинистской палкой в руках снова двинулся в путь».

Известно, что Ленин любил охоту. Заядлым охотником он, конечно, не был, но каждый раз приносил несколько тушек. Об этом увлечении мужа Надежда Крупская писала так:

«Холод порядочный, что не помешало Володе закатиться сегодня на охоту за зайцами на остров на целый день, он в этом году ни одного зайца не изничтожил ещё».

Автосани из гаража «Горок». Использовались для езды по заснеженным дорогам и лесу. Источник: drive2.ru

Кроме охоты и прогулок Ленин любил кататься на коньках. После революции здоровье и возраст уже не позволяли предаваться этому увлечению, но раньше, в сибирской ссылке и в эмиграции, будущий глава СССР активно катался — как на катках, так и на природе.

«На коньках я катаюсь с превеликим усердием… Старое умение всё же не забывается…»

В письме брату Дмитрию сам Ленин отмечает:

До ранения в 1918 году Ленин периодически закалялся зимой, обтирался снегом, обливался холодной водой, спал с открытой форточкой даже в сильные морозы. Когда здоровье начало подводить первого лидера страны советов, список его зимних увлечений сократился до прогулок и редких выходов на охоту.

Домашний уют государственных дач. Зимний досуг Иосифа Сталина

Иосиф Сталин не был большим любителем активного отдыха. И если летом он всё-таки позволял себе пикники на природе и водные прогулки на катере, то свободное время зимой предпочитал проводить в уюте своих многочисленных дач. На зимний период резиденцией Сталина становилась так называемая «Ближняя дача» в подмосковном Кунцево.

«Ближняя дача» в Кунцево. Источник: mydecor.ru

В здании, построенном в 1933–1934 годах по проекту архитектора Мирона Мержанова, помимо множества кабинетов, спален и санузлов была большая гостиная и даже отдельный кинозал. Гостиная, или как её ещё называли «столовая», часто использовалась для масштабных застолий, которые и были главным зимним развлечением «отца народов». В 1930–1940‑х на такие вечера приходило 15–20 гостей, однако в послевоенные годы ужины редко собирали больше 5–6 наиболее приближённых членов ЦК. Так об этих вечеринках вспоминал нарком авиационной промышленности Алексей Шахурин:

«Обеды у Сталина (вернее, ужины, т.к. они начинались в 10–11 часов вечера и продолжались до 2–4 часов ночи, а иногда и до утра) были по существу теми же рабочими заседаниями, только в неофициальной обстановке».

Нередко на обедах присутствовали и главы других социалистических государств или просто видные деятели международного коммунистического движения.

На даче Сталина бывали Мао, югославский политик Милован Джилас и лидер Албании Энвер Ходжа. Последний описывал сталинские приёмы следующим образом:

«Девушка приносила все блюда в закрытой посуде, чтобы они не остывали. Сталин поднимался, сам брал блюдо, стоя отрезал куски куриного мяса, затем садился и продолжал шутить. “Начнём есть, — обратился он ко мне. — Чего ждёшь, — сказал он, — не думаешь ли, что придут официанты обслужить нас? Вот у тебя тарелки, возьми, сними с них крышки и начинай есть, а то останешься ни с чем”».

Зимой Иосиф Сталин обычно не отдыхал, в целом предпочитая летний отпуск. Тем не менее известно, что иногда лидер СССР выходил на зимнюю охоту, хотя по воспоминаниям современников, всегда больше любил проводить вечера в комфорте.

Столовая на даче в Кунцево. Источник: rodina-history.ru

Походные условия Сталину не нравились, хотя Никита Хрущёв свидетельствовал редкие выходы генсека в зимний лес:

«К охоте Сталин относился по-всякому: иной раз и сам порывался поехать, а иной раз (видимо, в зависимости от настроения, в котором пребывал) резко высказывался против охоты — не с точки зрения людей, стоящих на позициях защиты всего живого, а с точки зрения осуждения пустой траты времени. Да, он сам не ездил на охоту, но сплошь и рядом тратил время впустую больше, чем кто-либо другой из ответственных руководителей страны. Имею в виду трату времени понапрасну за столом, с вином, при бесконечных обедах и ужинах. Порою он нелестно отзывался даже о Ленине в связи с охотой».

«Оттепельные» зимы Никиты Хрущёва

Именно при Сталине закрепилась традиция отдыха в загородных резиденциях — обычай, который стали поддерживать все советские лидеры. Правда, сам «отец народов» к активному досугу не тяготел, в отличие от своих преемников, любивших проводить свободные зимние деньки на свежем воздухе.

Никита Хрущёв отдыхал в основном летом. Зима обычно была полна забот и государственных дел, однако иногда первому секретарю всё же удавалось выкроить несколько часов для себя. Временами он сочетал приятное с полезным, выезжая на природу вместе с главами других государств. Вообще именно Никита Сергеевич сделал традицией приглашать зарубежных коллег на охоту. Чаще это происходило летом, но иногда на дичь и птицу ходили зимой.

Никита Хрущёв и Иосип Тито позируют с добычей. Источник: kp.ru

О том, каким Хрущёв был охотником, вспоминал охотовед угодья «Завидово» Анатолий Хохлов:

«Он был настоящий охотник — “правдашный”. К тому же Хрущёв отлично стрелял. Возможно, поэтому он больше всего любил утиную охоту, где можно было всласть пострелять. Никите Сергеевичу не особенно нравилось, когда кто-то “перестреливал” его… Подгорный, уточнив, сколько уток “снял” Хрущёв, значительно снижал свои результаты и, скромно опуская глаза, изрекал: “Мазал, Никита Сергеевич… Такой уж я охотник”».

Кроме охоты Никита Сергеевич жаловал рыбалку, в том числе и подлёдную. Это увлечение он пронёс с собой через всю жизнь. Но самые известные сюжеты, характеризующие зимний отдых Хрущёва, связаны с визитом Фиделя Кастро в СССР зимой 1964 года.

Фидель Кастро в СССР, январь 1964 года. Источник: moskva.bezformata.com

Глава Советского Союза встретил дорогого гостя с размахом, продемонстрировав весь спектр своих любимых зимних развлечений. Сначала команданте прокатили на санях, а затем показали, как кататься с ледяной горки на ковре. После этого Кастро повезли на охоту в Завидово — до места добирались на санях. Можно сказать, что Никита Сергеевич показал кубинскому революционеру все прелести русской зимы. Часть охоты двух лидеров социалистических государств попала на фото и киноплёнку.

Фидель Кастро и Никита Хрущёв с «добытой» лисицей. Источник: tver.aif.ru

Через несколько месяцев Никита Сергеевич лишился власти, став самым известным «пенсионером союзного значения». Возраст и здоровье уже не позволяли ему активно проводить зимы.

Зима и «развитой социализм»

Леонид Брежнев, по сути, сместивший Хрущёва, во многом был полной его противоположностью. Брежнева не интересовали коньки, лыжи или катание на санях. Консерватор, отвергавший почти почти всё, что предлагал или сделал Никита Сергеевич, он сходился со своим предшественником лишь в одной страсти — любви к охоте: как летней, так и зимней. Причём Леонид Ильич вывел эту традицию на совершенно новый уровень. Специально для него была построена «Дубрава» — настоящее охотничье шале в европейском стиле в Крымских горах, и здесь он любил проводить летний отдых.

Зимой же генсек обычно не покидал пределов Москвы и ближайших областей РСФСР. Любимым местом зимнего отдыха Брежнева, как и Хрущёва, было огромное охотничье угодье «Завидово» в Московской и Калининской областях. Глава Советского Союза в 1969 году распорядился существенно расширить площадь заказника на 22 тысячи гектаров леса. Полюбил это место Брежнев ещё в правление Никиты Хрущёва, да так и не разлюбил.

Леонид Брежнев позирует с убитым оленем, 1977 год. Источник: rodina-history.ru

В «Завидово» часто приезжали иностранные гости, и Брежнев неизменно брал их с собой на охоту. Он ходил на промысел с Фиделем Кастро, Эрихом Хоннекером, Иосипом Тито и даже с госсекретарём США Генри Киссинджером.

Первый секретарь настолько любил «Завидово», что иногда проведя рабочий день в Кремле, уже поздно вечером распоряжался отвезти его в любимую резиденцию на вертолёте. Так об этом вспоминал член ЦК КПСС Анатолий Черняев:

«19 декабря был день рождения у Леонида Ильича… Однако он слетал-таки на вертолёте в Москву, побывал только дома и ни с кем из “коллег” не встречался… В 6 часов вечера Л. И. (опять на вертолёте) вернулся в Завидово. С 7 до 12 — до полуночи сидели за столом, “при свечах”. Говорили тосты… Обстановка была очень простая. Нас было шестеро, не считая генерала, егеря… и потом он позвал ещё двоих охранников, очень симпатичных ребят».

Леонид Ильич был также известен как большой любитель быстрой езды. У Генерального секретаря ЦК КПСС была целая коллекция автомобилей, в том числе иностранных. Зимой Брежнев не отказывал себе в удовольствии прокатиться с ветерком — в гараже резиденции в Завидово для этой цели всегда стояло несколько отечественных и один американский снегоход.

Леонид Брежнев и министр обороны СССР Андрей Гречко на американском снегоходе Arctic Cat. Источник: drive2.ru

Короткие зимы двух генсеков

Юрий Андропов и Константин Черненко пришли к власти уже глубоко больными и пожилыми людьми. У них и классического летнего отдыха не было, вместо этого они лечились.

Юрий Андропов на трибуне мавзолея. Источник: kulturologia.ru

С молодости Андропов любил лыжные прогулки. Даже возглавляя КГБ, пока здоровье позволяло, он старался выкраивать время для своего увлечения. Генеральному секретарю не чуждо было и ставшее уже традиционным для первых лиц увлечение охотой, но вылазки в зимний лес были редкими и не отличались хрущёвским и брежневским размахом.

О зимних увлечениях Константина Черненко и вовсе ничего неизвестно. Свою единственную зиму в качестве лидера СССР «тихий генсек» провёл в Центральной клинической больнице в Москве.

Перестройка зимнего отдыха при Михаиле Горбачёве

Молодой (исключительно по меркам руководителей СССР 1980‑х годов) Михаил Горбачёв во многом отличался от своих предшественников. Не только стилем управления и желанием масштабного преобразования страны, но и отношением к отдыху. В вопросах летнего отпуска он был достаточно консервативен, но зимний отдых первого и последнего президента СССР шёл вразрез со сложившимися номенклатурными традициями.

Михаил Горбачёв с дочерью Ириной и женой Раисой в 1970- в Ставрополе. Источник: mk.ru

Зимой глава СССР практически не покидал Москву без служебной необходимости. В редкие свободные часы он мог отправиться на природу в ближайшее Подмосковье и долго бесцельно бродить по зимнему лесу. Своё отношение к природе Михаил Сергеевич описывал так:

«Природа — тот же храм, никогда не была она для меня “окружающей средой” или “зоной отдыха”, где горожанин собирает цветочки. Я всегда ощущал столь сильную органическую связь с природой, что могу с уверенностью утверждать: формировали меня не только люди, общество, но и она. Многое во мне — в характере и, если хотите, в мироощущении — от нее, от того, что существую не только я в ней, но и она во мне».

Возможно, от такого отношения к природе происходит и его нелюбовь к охоте и рыбалке. Более того, Горбачёв иногда приравнивал такой досуг к вредному и бессмысленному времяпрепровождению. Например, так в своих воспоминаниях он описывает причину, по которой ещё во время работы в Ставрополье ему пришлось снять с должности подчинённого:

«Мои беседы он воспринимал болезненно, продолжал катиться по наклонной: пьянки, охота, рыбалка. Пришлось его освободить и отправить на пенсию».

Классические зимние развлечения — лыжи, коньки, катание на санях были тоже чужды последнему генеральному секретарю. Он был человеком с юга, любил море, солнце, гулять по пляжу. Да и зимой отдыхать было некогда.

Каждый советский руководитель вносил в зимний отдых что-то новое. Ленин предпочитал простые и доступные способы расслабиться зимой, Сталин перенёс досуг в стены шикарных государственных дач. Хрущёв вернул отдыху активность, сделав зимнюю охоту методом дипломатии, а Брежнев добавил шика и размаха. Михаил Горбачёв же дистанцировался от сложившихся за три десятилетия традиций и попытался вернуться к ленинскому аскетизму.

Клим Шавриков

https://vatnikstan.ru/history/zima-sssr/

.

.

.

.

.

.