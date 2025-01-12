В 2024 году RT освещал истории героизма, проявленного нашими военнослужащими в зоне СВО. Как дела у Кайтыра, Папая, Чужого и других героев публикаций сейчас и какие планы они строят на 2025 год — в материале RT.

«Я теперь дома»: как живут герои СВО, о которых писал RT в 2024 году

© Соцсети/личный архив

«Были на краю гибели»

Командир штурмовиков Павел Самойлин (позывной Кайтыр) восстанавливается после тяжелейших ранений: в апреле этого года он попал под дроны, его контузило, осколками посекло всю правую сторону тела, офицер мог пошевелить только левой рукой.

ВСУ приняли его за убитого. Свои не могли пробиться к нему под вражеским огнём, а в рации села батарейка. Только через пять дней он услышал, что кто-то кричит его позывной совсем рядом. Помощь пришла.

А дальше — госпитали и реабилитация. В декабре с ноги сняли аппарат Илизарова, и теперь офицер снова может ходить. Кайтыр все дни проводит с внуком в родной Башкирии.

«Ему пять лет, в садик он не ходит, потому что я рядом, — говорит собеседник RT.

— Он уже начинает читать вовсю, пишет цифры, буквы, прописи заполняет. И вот мы с ним сидим разговариваем, рассуждаем, шутим постоянно. Кто с фронта вернулся, обязательно нужно с детьми заниматься. Это главное».

Кайтыр навестил и маму в деревне. Она не знала, что сын ушёл на СВО и насколько тяжёлыми были его ранения: «Мама увидела, что нога у меня в аппарате, я говорю:

«С КамАЗа спрыгнул неудачно, когда был в командировке в Якутии». Думал: как же я с железкой на ноге буду в бане париться? Но ничего, полотенцем замотал — и порядок. Веником от души! А потом плов поели, шашлыки сделали». © Фото из личного архива

Теперь Павел Самойлин — депутат совета Уфимского района, но остаётся на связи с однополчанами, которые находятся на Херсонском направлении, собирает и отправляет на фронт гуманитарную помощь.

Кайтыр рассказывает, что первое время остро реагировал на звук газонокосилки или вентилятора: сразу казалось, что это дроны.

«Хотя недавно парням на передовую купил дрон, — говорит собеседник RT, — в руках его держу, включил — и уже спокойно мне».

Восстановиться офицеру помогла родная стихия:

«Я приехал в Башкирию, и во мне как будто сработал генетический код: раньше башкирские танцы, язык как-то не так меня трогали, а теперь меня это возвращает к обычной жизни. Я это по брату своему помню: он из Афгана вернулся нервный, спал беспокойно. Как-то сидим на кухне, по радио передают прогноз погоды — вначале на башкирском «ямгыр», а потом по-русски — «дождь». И Сашка вдруг заплакал. Мы переполошились: что случилось? А он говорит:

«Я теперь дома». И дальше ему стало лучше».

Верный способ вернуться к мирной жизни, по словам Кайтыра, — заняться любимым делом. И даже в случае инвалидности можно найти выход: «Играл раньше в хоккей — возвращайся на лёд, не можешь стоять на коньках — помоги экипироваться и тренироваться какому-то мальчишке, ходи на матчи болеть. Я всем бойцам говорю: «Мужики, вы были на краю гибели, вас спасли врачи. Рук нет, ног нет, но есть жизнь. Это нужно понимать».

«Сначала научился стоять»

Разведчик Роман Кнауб (позывной Папай) всё ещё находится в московском госпитале, на стене в палате он повесил флаг военной разведки с девизом «Выше нас только звёзды», а на тумбочке по-прежнему стоит фотография его сослуживцев. С момента ранения прошло десять месяцев. Жизнь Романа навсегда изменилась 20 февраля 2024 года: его группа должна была найти «катюшу» и танк, которые постоянно работали по российским позициям, но после того как Папай и его бойцы подбили танк, на выходе они попали под миномётный огонь. Ему оторвало левую руку и ногу, а в плечо попал вражеский снайпер. Папая спас парень с позывным Весёлый.

В госпитале 23-летнему парню ампутировали и правую ногу, и это время было для него самым тяжёлым. Сложно было ещё и потому, что Роман — левша, пришлось привыкать всё делать правой рукой. По линии Министерства обороны Роман проходит протезирование: сначала ему изготовили руку, а затем и обе ноги. Протезы для ходьбы механические, чтобы научиться на них ходить, офицер тренируется три раза в неделю по несколько часов. «Когда первый раз пробовал постоять, было очень непривычно, — говорит Роман, — вообще не понимаешь, что происходит. Боли не было, наоборот, приятное такое чувство: я наконец стою. Кайф». Тренировки отнимают много сил, за пару месяцев Кнауб похудел на пять килограммов. Самое сложное, по словам Романа, — контролировать положение тела и ловить равновесие, после первых тренировок мышцы ощутимо болели.

«Тяжело, конечно, мышцы атрофировались, пока лежал и в коляске передвигался, — делится собеседник RT. — Сначала научился стоять, потом делать шаги, начал расхаживаться, теперь хожу с костылями по разным поверхностям в зале — по ступенькам, пандусам». Роман Кнауб учится ходить на протезах

Новый год офицер встречает в московском госпитале, а его фронтовой друг с позывным Балбес — на Волчанском направлении. Все эти месяцы в госпитале разведчик надеялся, что ещё один его друг вернётся с фронта живым, но от Юфа по-прежнему нет новостей.

Волонтёры принесли Роману сладкие подарки, но разведчик к конфетам не притронется:

«Теперь диета строгая, спортивная».

На фронте под Новый год бойцам приходили письма от детей со всей страны. Папай помнит пожелание первоклассницы Василисы — мирного неба над головой. Это письмо Роман положил в свой военный рюкзак, который так и остался на месте боя, когда Папая ранило.

В госпитале офицер прошёл программу повышения квалификации, и теперь его могут принять на работу в один из российских военкоматов. Есть у него и ещё один вариант — Главное разведывательное управление.

«Туда мне хочется больше, — говорит собеседник RT.

— Это мне ближе по специальности».

«Был бы рад встать в строй»

В сентябре штурмовик Николай Чужиненко (позывной Чужой) переживал, что не успеет достроить свою ферму. Всю осень он дни и ночи проводил на участке, чтобы не тратить время на дорогу домой и контролировать работы. Бывший штурмовик улыбается: на фронте спал по два часа в сутки, а в мирной жизни немногим больше — четыре. Сейчас корпус площадью более 400 кв. м готов. Там расположены холодильное оборудование и хранилище корма. В рацион коров на ферме Чужой добавил тыкву и морковь:

«Это даёт сладость молоку, ну и витамины же». На ферме у Чужого

О своей ферме Николай задумался ещё в 2018 году, а в 2024-м узнал про государственный грант, составил бизнес-план, подался — и выиграл. Правда, между этими двумя датами произошло серьёзное ранение на СВО. Чужой участвовал в штурмах села Водяного на Авдеевском направлении в феврале — марте 2023 года. К тому моменту бои за населённый пункт шли уже несколько месяцев. Каждый метр давался нашим с трудом: ВСУ подготовили массу замаскированных укрытий и укреплений.

На четвёртый день штурма закончились запасы питьевой воды, приходилось растапливать снег. В здание, где находились штурмовики, был миномётный прилёт, и Чужой был тяжело ранен. Уже в Москве ему ампутировали ногу. «У меня дня не проходит, чтобы я с передком не общался, — рассказывает Николай. — Порой чувствую, что был бы рад встать в строй. Кто это прошёл, кому работа эта по душе, хотят вернуться. Ну и вторжение в Курскую область очень сильно на всех сказалось: многие именно из-за этого заключили контракт». На фронт Чужой вернуться не может по состоянию здоровья, но регулярно возит парням гуманитарку. Ферму будет развивать, планирует построить помещение для переработки сырья, чтобы сметана, сливки, творог — всё своё. Тёща Николая — главный сыровар.

«Адыгейский сыр: есть классика, есть со свежей зеленью с нашего участка, помидоры свежие и вяленые — тоже свои, с ними есть рецепт. В отзывах пишут, что давно искали идеальный адыгейский сыр и нашли у нас, — гордится Николай и с улыбкой добавляет: — всё это стало возможно благодаря моей жене — она меня всегда поддерживает и даёт пиночка, если что».

«Хочу успеть на охоту»

38-летний боец Александр из Якутии в июле 2024 года сам ампутировал себе ногу в окопе, когда получил ранение — ему перебило бедренную кость. Рана была серьёзной и начала гноиться, получить квалифицированную медпомощь в окопе было нельзя.

Чтобы не умереть от заражения крови, боец решился ампутировать повреждённую ногу обычным ножом, вколов себе последнюю ампулу обезболивающего. Накануне ему приснился сон, в котором шаман сказал, что Александр погибнет, если не ампутирует себе конечность. Боец последовал этому совету, чтобы выжить.

Это помогло приостановить проблемы с ногой, но через некоторое время рана снова начала гноиться. Раненому бойцу помогали сослуживцы. На протяжении 17 дней — до момента, как Александра смогли эвакуировать и отправить в госпиталь, — его боевые товарищи приносили ему лекарства и ухаживали за ним. Сейчас Александр находится в московском военном госпитале, в конце ноября он перенёс операцию. По словам самого бойца, в ближайшее время он отправится в Волгоградскую область, где получит протез и будет проходить реабилитацию. Александру предстоит научиться заново ходить — уже на протезе.

«Весь год, скорее всего, буду проходить реабилитацию, заниматься здоровьем. Очень хочу успеть весной съездить на охоту, — поделился собеседник RT. — А в новом году хочется всем пожелать здоровья, в первую очередь пожелать здоровья нашим пацанам, кто на передовой».

«Отмечу в больнице»

Российский разведчик Закарья Алиев три недели в одиночку удерживал опорный пункт в Запорожской области в зоне СВО. Оставшегося без еды и воды бойца каждый день ВСУ обстреливали из артиллерии, танков и дронов. Эвакуировать его было крайне сложно.

В один из дней мужчина, у которого не осталось еды и воды, выставил из траншеи плакат с надписью «Найдите меня!», чтобы российские операторы БПЛА обнаружили его на позиции.

Плакат заметил и противник: траншеи, в которых сидел Алиев, стали методично обстреливать каждый день из ствольной артиллерии, танков и с помощью дронов.

«Они меня хоронили. Я каждое утро по пояс в земле был, откапывался. Откапывался, смотрел — и дальше… Меня уже четыре-пять раз похоронили. Думали, нету меня уже», — рассказал Закарья.

При этом боец успешно отбивал дроны ВСУ, которые пытались прицельно убить его: в опорнике оставалось много боеприпасов.

При этом Закарья не просто выжил, но и атаковал позиции ВСУ, отбив ещё одну. Там военнослужащий нашёл немного еды и мешок с луком, которым питался до своего спасения. За три недели герой из Дагестана потерял 20 кг веса. © соцсети

Укрываясь от обстрелов, Закарья записывал видео на телефон. Фрагменты его видеодневника впоследствии публиковал RT. Как объяснил сам герой, он снимал происходящее с ним на камеру, чтобы не впасть в отчаяние.

Вскоре российские силы обнаружили, что Алиев жив: операторы дронов заметили, что тот периодически ведёт огонь из захваченной траншеи. В течение нескольких дней наши «птички» сбрасывали штурмовику еду и воду и помогали отбивать атаки украинских дронов.

Видео с одним из эпизодов появилось в сети. На нём дрон скидывает над траншеей, в которой сидит Алиев, упаковку с сосисками. Тот подбирает еду, поднимает голову и показывает нашим, что хочет пить, а потом посылает воздушные поцелуи и прикладывает руки к сердцу. На следующих кадрах беспилотник сбрасывает солдату бутылку с водой.

«Подлетел наш дрон, скинули бутылку с водой. Там в записке было написано: «Мы не можем к тебе подойти, приблизиться невозможно. Выбирайся, как получится». Я ему показываю: подожди, не торопись! Написал на листе: «Покажи мне дорогу, я за тобой пойду». Дождался, пока их наблюдатели уйдут, выпил последнюю воду и побежал», — рассказал Алиев.

Боец смог пробраться по минному полю к нашим позициям. Встретившие его товарищи сказали, что ещё ни один человек, который пытался выбраться по тем заминированным территориям, не выжил.

К моменту спасения Закарьи его мать получила сообщение от сослуживцев, что её единственный сын погиб во время боёв. Халисат Алиева рассказала, что не поверила в смерть сына.

«Мне позвонил раненый боец, он едва говорил. Сказал, что мой сын погиб. Я не поверила. Не поверила и тогда, когда в доме стали собираться родственники, соседи, односельчане.

Моё материнское сердце говорило мне, что сын, который безмерно любит меня, всё время поддерживает, говорит только хорошее, жив и вернётся ко мне. Ни на минуту не сомневалась, что он жив. Вот что значит материнское сердце», — приводит слова женщины дагестанское издание «Лезги Газет» Сейчас Закарья Алиев находится в госпитале и восстанавливается. Он рассказал RT, что пока не определился с планами на грядущий год, но надеется выписаться к новогодним праздникам.

«Всё спонтанно, наверное, будет. Есть вероятность, что отмечу Новый год в больнице. А по поводу планов на 2025 год: когда контракт подпишешь — это уже не от тебя зависит, как всё пойдёт», — отметил боец. О подвиге Алиева хотят снять фильм с ним в главной роли. «Сначала предполагалось, что меня будет играть артист. Но потом продюсеры вроде как увидели во мне актёрский потенциал и навыки. Я пока не знаю, нужно ли мне это», — уточнил Закарья в беседе с RT. Предполагается, что съёмки займут около двух лет.

Закарья пожелал всем россиянам мира в 2025 году:

«Чтобы все были счастливы, и чтобы всё это наконец закончилось — уже все устали».

https://russian.rt.com/ussr/article/1414401-uchastniki-speco...