Космос как признание

Экс-глава РКК «Энергия» покаялся в афере и вышел сидеть дома
Как стало известно “Ъ”, бывшему генеральному директору ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и советнику главы Объединенной авиастроительной корпорации Владимиру Солнцеву изменена мера пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Это случилось после того, как, по данным “Ъ”, экс-глава предприятия — основного разработчика российских космических кораблей признал вину и, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, дал развернутые показания по своему делу. Топ-менеджер обвиняется в хищении бюджетных средств на поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС).Владимир Солнцев нашел общий язык со следствием и был отпущен под домашний арест
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным источников “Ъ”, Мосгорсуд изменил бывшему главе РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. На днях эта же судебная инстанция продлила его до 17 октября, подтвердили “Ъ” в горсуде.
По данным “Ъ”, смягчение меры пресечения для экс-руководителя ведущего разработчика российских пилотируемых и грузовых космических кораблей, а также баллистических и крылатых ракет связано с признанием господином Солнцевым вины и заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой.
В рамках сделки, утверждают источники “Ъ” в правоохранительных органах, топ-менеджер дал развернутые показания следствию, подробно описав всю схему хищения бюджетных средств при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля МКС.
Как ранее уже сообщал “Ъ”, уголовное дело в отношении экс-главы РКК «Энергия» было возбуждено СКР 3 августа 2020 года, а спустя три недели Владимира Солнцева, занимавшего к этому моменту пост советника гендиректора Объединенной авиационной корпорации, задержали. На следующий день топ-менеджеру предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего господин Солнцев был арестован. В СИЗО вместе с основным фигурантом были отправлены и остальные обвиняемые, в числе которых глава НПП «Исток» имени Шокина Александр Борисов, советник гендиректора ПАО «РКК "Энергия"» Степан Прохоров и заместитель гендиректора по материально-техническому обеспечению Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия» Александр Прохоров.
Отметим, что в основе этого расследования лежат выводы аудиторской проверки, проведенной «Роскосмосом» по указанию тогдашнего главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, недовольного результатами работы «Энергии».
Как отмечали в госкорпорации, трудовые отношения с господином Солнцевым были расторгнуты «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности».
Стоит отметить, что расследование в отношении «космических» менеджеров лично распорядился провести начальник ГСУ СКР по Московской области Александр Стариков. В материалах дела речь идет о контракте, заключенном РКК на поставку электронно-компонентной базы для модуля МКС. По версии следствия, тендер по выбору исполнителя договора был проведен с нарушениями, что привело вначале к тому, что его победителем стала компания «Циклон», хотя ее конкуренты предлагали более низкие цены, а затем и срыву всего контракта на сумму 1,5 млрд руб. Первоначальный же ущерб по делу составлял 143 млн руб.
Впоследствии обвинение Владимиру Солнцеву было ужесточено — ему инкриминировали «совершение тяжкого преступления в составе организованной группы, направленного на хищение бюджетных средств Российской Федерации на сумму свыше 1 млрд руб.». Действия господина Солнцева были квалифицированы, помимо мошенничества, как пособничество злоупотреблению полномочиями (ст. 33, ст. 201 УК РФ) и легализация похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Последние, по версии следствия, исчезли за границей, в том числе в Гонконге.
Владислав Трифонов
Газета «Коммерсантъ» №162/П от 05.09.2022, стр. 4
https://www.kommersant.ru/doc/5546806
Комментарий Дмитрия Рогозина:
"Отметим, что в основе этого расследования лежат выводы аудиторской проверки, проведенной «Роскосмосом» по указанию тогдашнего главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, недовольного результатами работы «Энергии»."
Мы разворошили осиное гнездо. Только так можно было начать наведение порядка в отрасли и в итоге добиться 4-летней безаварийной серии космических пусков. Да, борьба с коррупцией и казнокрадством сулит массу проблем для того, кто ее начинает. На личном примере знаю. Но это единственный способ навести порядок в том деле, за которое вы отвечаете.
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