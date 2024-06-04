Учения таджикской армии с американцами

Так-так, чем это там занимаются таджикские военнослужащие с американскими?

Судя по публикации с официального сайта национальной гвардии штата Вирджиния, с 29 апреля по 3 мая военнослужащие из 276 инженерного батальона Армии США учение таджикских коллег в горных условиях.

Американцы подробностями особо не делились, но сделали акцент, что это сотрудничество продолжается не первый год.

И за последние три года это уже третье подобное мероприятие между странами.

Интересно, а чему американцы могли научить таджиков в их же горах? Тем более за такой малый срок.

В Вирджинии есть горные массивы, но в Таджикистане они абсолютно другие. Каждые горы отличаются своей флорой, фауной и географическими особенностями местности.

Но, как мы прекрасно понимаем, важно здесь не это. Скаутский слёт американских военнослужащих в Таджикистан — это политический жест, направленный на демонстрацию взаимодействия по военной линии с членом ОДКБ.

И это должно всерьёз настораживать. Тенденции, наблюдаемые в ОДКБ, складываются крайне угрожающе. Сначала была Армения, которая теперь участвует чуть ли не везде, а теперь Таджикистан — ещё один член блока.

Приплюсуем к этому всему военно-техническое сотрудничество американцев с Узбекистаном и Киргизией (про Казахстан даже говорить не будем), и вуаля — Пентагон плотно осел в Центральной Азии -

резюмирует Тг-канал Рыбарь

А я хочу напомнить вот такое письмо.

Из открытого письма командира десантно-штурмовой заставы Московского погранотряда на таджикско-афганской границе Дмитрия Разумовского, 1994-й год:

"Почему на российских заставах в Таджикистане до 80 процентов военнослужащих - таджики? Наверное, не будет секретом, что офицеры им не доверяют. С их приходом в массовом количестве появились неуставные взаимоотношения на национальной почве, случаи трусости при боевых действиях, резко увеличилось количество случайных выстрелов со смертельным исходом, снизилась дисциплина. Эти военнослужащие в большинстве своём понимают только кулак.

Вернёмся к бою на 12-й заставе. Вспоминаю слова его участников: из 15 таджиков только двое вели стрельбу, остальные прятались за спиной русских парней. В нашем подразделении из сорока с лишним таджиков осталось всего 10, остальные убраны за низкие морально-боевые качества в другие подразделения (которые меньше или вообще не сталкиваются с противником). Помню доклад русского сержанта командира отделения во время боя на 16-й заставе Московского отряда: "Таджики отказываются стрелять, говорят, что там их братья - мусульмане". В результате весь удар противника на правом фланге пришёлся на пятерых русских мальчишек. Они не дрогнули и выстояли.

Выстояли бы и на 12-й заставе, если бы часовой Бобоходжаев, обнаружив "духов", не сбежал, не предупредив заставу. Через его пост душманы и зашли на заставу никем не замеченные. А этот вышел через два дня с пулемётом и неизрасходованным боекомплектом. Кто подписывал указ о его награждении медалью "За отвагу"? И ведь вручили, хотя все знают правду. Чем это объяснить? После гибели 12-й заставы не изменилось ничего. За две недели июня в Душанбе убивают 9 русских военнослужащих, ответных заметных мер не принимается. Во всяком случае, акты террора продолжаются. И опять горстка наших бойцов в течение ночи и дня отражает атаки моджахедов. Гибнет семеро наших ребят.

По телевидению потом заявляют, что мы и впредь будем давать жесткий отпор всем провокациям. Что, всегда такой ценой? Территория, с которой атаковали наши посты, - на нашей стороне, и находилась она под контролем противника больше года. Что, не было сил и средств очистить её раньше? Мы бы справились, но ходить туда, было запрещено. И вот результат. Правительство, поохав, дало ноту протеста правительству страны, в которой война давно стала нормой жизни. Ну, спасибо, в который раз мы тронуты вашей заботой. Мы готовы и в будущем служить вам пушечным мясом, вот только не знаем, ради каких интересов. Ради чего гибнут наши друзья? Где же твоя забота о русских, Россия? Кто же положит всему этому конец?"

После этого письма, в котором рассказывалось об очковтирательстве генералов и бессмысленной гибели русских солдат, Дмитрия Разумовского вынудили уволиться со службы. Через пару лет он вернулся в группу "Вымпел" ЦСН ФСБ. Погиб 3 сентября 2004-го года во время освобождения заложников в Беслане. Посмертно награждён звездой Героя России.

Каак вы думаете что-нибудь поменялось и таджики стали "Великими воинами"? Тут речь скорее о желании дать пощечину американцами, мол, ваше ОДБК ничего не стоит. А вот МЫ! Мы самые-самые!