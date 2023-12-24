Как создавалась грабительская американская империя

Доктрина Монро в обещаниях: дядя Сэм под лозунгом «Америка для американцев» защитит соседей по Западному полушарию от европейских колонизаторов Доктрина Монро в обещаниях: дядя Сэм под лозунгом «Америка для американцев» защитит соседей по Западному полушарию от европейских колонизаторов

Порабощение и истребление индейцев

На протяжении 75 лет после появления в 1607 году первой английской колонии Виргиния возникло ещё 12 колоний: Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина и Джорджия. К 1770-м годам население 13 британских колоний вдоль атлантического побережья к востоку от Аппалачей составляло 2,5 млн человек.

С самого начала будущие США создавались на костях местного коренного населения – индейцев, а также завезённых рабов. Земли Америки были захвачены обманом, подкупом и силой. Коренное население подвергли геноциду – с помощью заразных болезней, от которых индейцы, не имея иммунитета, вымирали. «Огненной воды», так самогонный аппарат стал более эффективным оружием, чем ружье, так как убивал целые поколения, вёл к их вырождению, деградации.

Стравливая племена между собой. И явной силы, когда колонистов стало много, и они смогли силой диктовать туземцам свои условия, выгоняя их на бесплодные, пустынные земли (резервации), обрекая на медленное и мучительное вымирание и убивая тех, кто имел мужество сопротивляться. Именно тогда родилась жуткая пословица: «хороший индеец – мёртвый индеец».

В Америку устремились банды мигрантов, высланных и беглых преступников, искателей наживы, золота, авантюристов и религиозных фанатиков-радикалов, которые были готовы обманывать и убивать, захватывать чужие земли, беспощадно уничтожая, изгоняя и порабощая туземцев, которых вообще не считали за людей.

Что интересно, на первом этапе голландские и английские религиозные фанатики («отцы-пилигримы»), беглые и высланные преступники, авантюристы прибыли в Америку в весьма плачевном состоянии – их корабли нуждались в капитальном ремонте, они голодали, болели, не знали местных условий и едва смогли зацепиться на новом материке.

Местные воинственные и многочисленные индейские племена могли легко перебить и сбросить в море первую волну колонистов. Но индейцы (вспоминаем Покахонтас) сделали наоборот – они поддержали чужаков, помогли построить жилища, научили добывать пищу и всячески поддерживали переселенцев. В результате колонистам дали закрепиться, обжиться, дождаться подмоги.

Вскоре пришельцы перешли к планомерному геноциду своих благодетелей-индейцев. Туземцев травили цинично, с изуверствами и садизмом, как бешеных зверей. Именно белые охотники за головами научили индейских воинов собирать скальпы, когда англичане и французы бились за господство на континенте. Поначалу, к примеру, в Новой Англии законодательное собрание установило цену за индейский скальп 50 фунтов. Независимо – мужской, женский или детский. Всё равно – 50 фунтов. Принес скальп женщины, её детей – и у тебя начальный капитал, ты состоятельный человек.

То есть самые зверские убийства поощрялись сверху, законодательно. Возникали целые бригады «охотников за головами». Побоища были массовыми. Принес мешок ушей местным властям и получай деньги (позднее цена за скальп упала до 3–5 долларов).

Охота на индейцев была вполне нормальным бизнесом. Необходимо помнить, что в Северную Америку в основном прибывали протестанты. Для них индейцы не были людьми в нашем понимании. Индейцев считали полуразумными зверями, поэтому общепринятые нормы морали на них не распространялись. Будущие американцы истребили сотни тысяч, миллионы коренных жителей Америки (настоящих американцев).

Часто индейцев убивали и изгоняли вглубь континента, в бесплодные пустоши, юридически грамотно, на основании тех «договоров», по которым аборигены «продавали» свои земли, совершенно не понимая их смысла. Эти «договоры» позволяли не только частным поселенцам уничтожать и выгонять индейцев с их земель, но и профессиональной армии истреблять их на законных основаниях.

Только многочисленность индейских племен позволила им избежать полной гибели. Немногочисленная часть аборигенов (около одного процента) выжила в резервациях. Забитых, споенных на корню аборигенов, потомков некогда вольных и могучих племен-воинов и земледельцев загнали в резервации для экзотики, чтобы развлекать местных жителей и туристов. Корабль «Мейфлауэр», который перевёз «пилигримов» в Новый Свет. Американский художник Уильям Формби Холсолл

Рабовладельческая империя

Также в Америку попадали черные и белые рабы – законтрактованные «слуги», по сути, рабы – бесправные ирландцы, шотландцы, немцы, славяне, скандинавы и т. д. Это малопопулярный, но документальный факт. Их начали завозить ещё до окончательного решения «индейского вопроса», так как нужна была рабочая сила.

Сами хищники-паразиты работать не хотели. Поставка негров только налаживалась. Набеги на индейцев не могли решить эту проблему, так как вольнолюбивые индейцы предпочитали смерть рабству, в плену они быстро заболевали и умирали. Поэтому придумали завозить белых рабов. Их любыми правдами и неправдами вербовали в Европе и переправляли за океан, продавая английским, голландским хозяевам-паразитам.

Многие белые рабы гибли в дороге, но те, кто выживал, приносили работорговцам колоссальные прибыли (одна из статей т. н. «первоначального накопления капитала»). При этом хозяева старались размножить рабов. Если негров завозили в основном мужчин, так как женщины просто не выдерживали страшной дороги, в которой гибло до половины и более изначально загруженных в торговые суда рабов. То среди белых рабов было много женщин. Поэтому хозяева занимались «скрещиванием», чтобы увеличить популяцию рабов.

Так в Америке изначально складывалась страшная иерархия хищников, паразитов и жертв. Наверху – белые господа, англосаксы-землевладельцы, плантаторы, судовладельцы, ростовщики-банкиры, крупные спекулянты и обслуживающие их юристы. Они контролируют военную силу – беспринципных, готовых на всё за золото бойцов-бандитов, которые истребляют индейцев и держат под контролем основную бесправную массу белых и черных рабов. Плюс прослойка полусвободных фермеров, охотников, которые являются мелкими хищниками, паразитируя на землях индейцев. Однако их держат под контролем с помощью законов, юристов, загоняя в кабалу более крупным хищникам.

На основе рабского труда – белых и черных, хозяева Америки начали создавать промышленность. Причем, если на Севере в основном использовали рабский труд белых бедняков, то на Юг в основном завозили черных рабов, которых использовали в более примитивном сельском хозяйстве.

Таким образом, изначально американская экономика и большинство ростовщическо-банковских «домов» и компаний стоят на крови и костях черных и белых рабов. Миллионы людей были истреблены, проданы в рабство и сгинули в нечеловеческих условиях, чтобы Америка получила фундамент своего будущего процветания.

Об этом не принято говорить, но работорговля и зверское истребление индейских народов стали основой «свободной» Америки. Без беспощадной эксплуатации рабов кланы американских хищников-паразитов не смогли бы существовать и разбогатеть. В целом сущность западной цивилизации – это рабство, паразитирование немногочисленной прослойки избранных на рабах, даже если в настоящее время цепи стали незримыми. Кавалерия США преследует индейцев, цветная литография 1899 года. Художник Чарльз Шрейвогель

Начало экспансии США

Юридически же Штаты возникли, когда английская и американская элиты (кланы паразитов-хищников) переругались из-за денег. Американские кланы хотели, чтобы метрополия умерила свои аппетиты. А Лондон не хотел считаться с интересами колоний.

Когда колонии стали выставлять требования, Англия начала экономическую войну, грозя военной силой. Тринадцать английских колоний быстро объединились перед общей угрозой. Англия попыталась силой восстановить порядок в колониях.

В 1773 году началась Американская революция. Весной 1775 года началась Война за независимость. В июле 1776 года Конгресс проголосовал за провозглашение независимости США и принял Декларацию независимости, составившую основу конституции нового федеративного государства. 9 сентября 1776 года Континентальный конгресс утвердил новое название Америки – «Соединенные Штаты Америки».

Понятно, что американские колонии, без сильной промышленности, профессиональной армии и флота, были обречены на поражение. Англия и не таких противников давила. Однако тут в Большую игру вступили более высокие ступени западного проекта – масоны, хозяева протестантских церквей и Ватикан. Сепаратистов возглавил масон Д. Вашингтон. Не зря США просто пропитаны масонским духом и символикой. Америка, по их замыслу, должна была стать новым центром Запада, «Новым Римом». Поэтому американские колонии поддержала Франция и Испания.

Стратегическую ошибку совершила и Россия, которая заняла благожелательную позицию в отношении США. А в 1780 году Россия возглавила т. н. Лигу нейтральных – объединение государств, которые выступали против намерения Великобритании противодействовать торговле между её противниками и странами, не участвовавшими в конфликте. То есть, по сути, был создан антианглийский блок во главе с Россией. Фактически Россия помогла рождению США. Англии пришлось отпустить заокеанские колонии, уступить давлению тогдашнего мирового сообщества.

В итоге на планете появился новый хищник, паразитическое, рабовладельческое государство, существующее за счёт чужих ресурсов. Началось формирование американской империи, которая довольно быстро, в историческом отношении, превзошла свою метрополию – Британию.

Первые 13 штатов тут же приступили к грабежу и оккупации соседних земель. Сначала под удар попали земли индейских племен. С 1792 по 1803 гг. американцы выбили или выгнали почти всех индейцев на их землях в будущих штатах Огайо, Теннеси и Кентукки. Бостонское чаепитие. Натаниэль Карри

Конфликт с Францией

Одновременно американские торговцы, пользуясь борьбой великих держав в Европе в конце XVIII – XIX вв., борьбой Англии и Франции за господство в Европе и мире, начали региональную и даже мировую экспансию. Американцы быстро захватывают торговлю Франции с её вест-индскими колониями и торговлю Англии и Франции с другими странами. Американские суда из Нью-Йорка, затем из Бостона и других портов, появляются в Китае и Кронштадте. Завязываются торговые связи США и России через Тихий океан.

В этот период резко ухудшились отношения США и Франции. Париж был недоволен сближением США с Англией, не считая экспансии американских купцов. Поэтому французские корабли стали захватывать американские торговые суда под предлогом «военной контрабанды». Фактически между СЩА и Францией начались военные действия на море. Конгресс приказал американским военным кораблям и торговым судам атаковать французские суда в западной части Атлантики и в Карибском море. США активно строили военные корабли, создали морское министерство и «временную» армию в дополнении к регулярной. В войне на море в 1798–1801 гг. участвовало более 50 военных кораблей и около 1 000 вооруженных торговых судов («приватиров»-каперов).

Однако этот конфликт не перерос в полноценную войну. Франция была связана Британией, на борьбу с которой уходили все силы и ресурсы. Затем в борьбу с революционной Францией вступила и Россия, Франции стало не до колониальной империи. Поэтому американцы могли спокойно расширять торговлю в Европе и на Востоке и пощипывать французов. Рост территории США в 1800–1810 гг.

Добывание Луизианы и Флориды

Война в Европе позволила американцам спокойно готовиться к захвату испанской Луизианы и обеих Флорид, Восточной и Западной. В 1800 году по договору в Сан-Ильдефонсо Испания передавала контроль над Луизианой Франции. Наполеон готовил флот и армию для высадки в Луизиане в 1802–1803 гг., чтобы подавить восстание на Сан-Доминго. Но в 1803 году возобновилась война с Британией, и Парижу стало не до своих заморских колоний.

В 1803 году Штаты принудили Францию, которая была в тяжелой ситуации, воюя почти со всей Европой, за гроши продать огромную Луизиану (за 15 млн долларов). Практически даром американцам досталась огромная земля и её богатства, на которой теперь располагаются земли 15 штатов США. Американцы получили реку Миссисипи, важнейшую транспортную артерию, которая ранее была пограничной рекой.

В 1810 году американцы просачиваются с западную Флориду, которая принадлежала Испании, и захватывают её. В 1812 году американцы попытались откусить территорию Англии – покусились на огромную Канаду. Но регулярная английская армия громит американские бандформирования, и те бегут. Канада осталась в сфере влияния Британской империи.

В 1819 году американцы захватывают восточную Флориду. На полуострове американцы устраивают геноцид индейскому народу семинолов. Геноцид индейцев на занятой территории продолжается планомерно и полным ходом, не отвлекая внимания от захвата новых земель. Церемония передачи Луизианы из Франции в США. Государственный музей Луизианы, Новый Орлеан

Борьба великих европейских держав за Америку

В этот период молодое американское государство ещё опасалось европейских держав, которые имели свои интересы в Северной и Южной Америке.

После свержения власти Наполеона в Испании вспыхнула революция, испанские колонии в Южной Америке также подняли мятеж. Бунт возглавила местная латиноамериканская элита (те же испанцы, только пустившие корни в Америке), поскольку власти метрополии запрещали колониям торговать с другими странами, что позволяло испанским торговцам завышать цены на свои товары. То есть в основе мятежа была экономическая причина – контроль над торговлей, денежными потоками.

Британия, которая хотела занять рынок Латинской Америки и добивалась свободы торговли в колониях Испании («мировая мастерская» имела экономическое преимущество над другими державами), поддерживала национально-освободительное движение в Южной Америке. Также британцы положили глаз на русские владения в Америке (Аляска, Калифорния). Россия имела слабые военно-экономическое позиции в Северной Америке, и Британия хотела компенсировать потери североамериканских колоний (США).

Британцы провоцировали племена местных туземцев на конфликт с русскими и подчиненными им племенами, вооружали туземцев. Посетивший с инспекционной поездкой Аляску в 1805 году русский дипломат Николай Резанов отмечал, что у индейцев «ружья английские, а у нас охотские, которые никогда никуда за негодностию их не употребляются».

Франция стремилась восстановить колониальное присутствие в Новом Свете и открыто обсуждала преобразование колоний в небольшие марионеточные королевства, каждым из которых управлял бы родственник Бурбонов.

Стоял вопрос о границе между Соединенными Штатами и Россией. Русские уже имели крупные владения в Северной Америке и проводили разведку южнее и вглубь тихоокеанского побережья. При этом Петербург хотел использовать разногласия США и Англии. Поддержать более слабую сторону – Штаты, чтобы ограничить аппетиты Британии. Александр Павлович хотел зафиксировать статус-кво на американском материке. Никаких интересов в Латинской Америке Россия не имела. Независимость бывших испанских колоний России ничем не грозила.

Американцы и британцы имели свои планы на этот богатый ресурсами регион, и опасались России. Англия и США в штыки восприняли российский указ 1821 года, в котором напоминалось о суверенитете над Тихоокеанским северо-западом и устанавливались правила судоходства.

Англия обратилась к президенту Монро с предложением заключить многостороннее соглашение, чтобы держать Францию и других европейских конкурентов подальше от Южной Америки. Госсекретарь США Джон Куинси Адамс посоветовал президенту не вступать в слишком тесное сотрудничество с Лондоном. Он утверждал, что следование этой схеме сделало бы Соединенные Штаты младшим партнером в делах, непосредственно затрагивающих их интересы, «лодкой, идущей вслед за британским военным кораблем».

Стоит отметить, что Адамс был специалистом в русском вопросе. Он с 1809 по 1814 год был послом США в России, наладил хорошие отношения с министром финансов Дмитрием Гурьевым, канцлером Румянцевым и даже с царем Александром I. Американский политический и государственный деятель, дипломат, 6-й президент США (1825–1829). Старший сын второго президента США Джона Адамса, основной автор доктрины Монро Джон Куинси Адамс. Художник Д. С. Копли

Адамс посоветовал Монро сказать конгрессменам, что Соединенные Штаты должны сделать одностороннее заявление о первенстве в делах Западного полушария, пообещав, с одной стороны, противодействовать всем будущим попыткам европейцев реколонизировать Северную или Южную Америку, с другой – соблюдать нейтралитет в европейских делах.

Монро поступил именно так, изложив эти принципы сначала в послании, отправленном государственному секретарю Британии Джорджу Каннингу, а затем в конгресс.

«В существующие колонии или зависимости какой-либо европейской державы мы не вмешивались и не будем вмешиваться»,

– отмечалось в послании. Так и родилась стратегия внешней политики США, позже названная доктриной Монро.

Интересно, что бывшие президенты США Джефферсон и Мэдисон категорически возражали против доктрины Монро. Они опасались выступать против Великобритании. США после недавнего поражения в англо-американской войне 1812–1815 гг. были унижены и обескровлены. Британцы в этой войне даже захватили и сожгли американскую столицу – Вашингтон. Президенту Джеймсу Мэдисону со всей администрацией и женой пришлось спасаться бегством. Спустя 8 лет США были все еще слишком слабы, у них не было сильной армии и флота, чтобы вступать в конфликт с великими европейскими державами. Картина Клайда Де Ланда «Рождении доктрины Монро»

Доктрина Монро

Президент США Джеймс Монро 2 декабря 1823 года выступил с речью против вмешательства европейских держав в дела стран Западного полушария. Это стало первой декларацией принципов, которые позже легли в основу так называемой доктрины Монро.

Монро, по сути, разделил мир на две сферы влияния. Он заявил, что Штаты будут считать угрозой своей безопасности любые агрессивные действия европейских держав по отношению к государствам Западного полушария. Одновременно Америка со своей стороны обязалась не вмешиваться во внутренние дела европейских государств.

Международная реакция была неоднозначной. Англия спокойно приняла изменение внешней политики США, удовлетворившись сохранением нейтралитета в открытом море. Испания и Франция также смирились с потерей господства в Западном полушарии.

Были и другие мнения. Австрийский дипломат принц Клеменс фон Меттерних обвинил Соединенные Штаты в «давлении и неповиновении». Но Австрийской империи не было дела до Америки, её интересы были сосредоточены в Европе, в первую очередь в Германии, в Италии и на Балканах.

Россия де-факто поддержала США, чтобы ослабить Британскую империю. Уже в начале следующего 1824 года в Петербурге была подписана русско-американская конвенция «о дружественных связях, торговле, мореплавании и рыбной ловле». Российская сторона даже смягчила положения указа 1821 года. Россия отказывалась от продвижения южнее 54° 40’ северной широты в направлении Орегона.

В 1841 году крепость Росс была продана американскому предпринимателю Джону Саттеру за 42 тысячи рублей серебром. Россия потеряла плацдарм в Калифорнии.

Реакция в Латинской Америке также не была однородной. Многие лидеры различных восстаний за независимость в местных странах ценили поддержку США. В то время как другие считали, что Штаты не имеют возможности и не вправе распространять свою власть на все Западное полушарие. Чилийский политик Диего Порталес прозорливо написал, что «для американцев Севера единственные американцы – это они сами».

По мере укрепления позиций США государственные деятели конца XIX века, такие как Теодор Рузвельт, перевернули положение доктрины о «Соединенных Штатах как гаранте свободы в Западном полушарии» с ног на голову, используя ее для оправдания бесчисленных интервенций в Латинской Америке, на Гавайях и в других регионах, положив начало эпохе «Америки как мирового гегемона».

Таким образом, американцы нагло объявили, что только они имеют права на все земли Западного полушария. При этом эта циничная доктрина, которая показывала право сильного, была замаскирована «гуманными и демократичными» идеями охраны Америки от «внешнего вмешательства». США развязали себе руки и показали всему миру, что они выше законов и морали, что Штаты берут на себя роль владыки всего Западного полушария. Джеймс Монро (1758–1831) – американский политический и государственный деятель, пятый президент США (1817–1825); юрист, дипломат, один из отцов-основателей США. Художник Сэмюэл Морзе

Аппетиты американского зверя растут

Уже в 1824 году американцы высаживают десант на Кубе. Аппетиты американского зверя растут. Этот зверь алчен и беспощаден.

Великий русский гений Александр Пушкин отмечает:

«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание… С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нетерпимом тиранстве».

В 1845 году американцы захватывают Техас, часть Мексики, которая недавно добилась независимости от Испании. Захват Техаса был преподнесен как «добровольное присоединение». В 1846 году США спровоцировали войну с Мексикой и отняли у неё почти половину территории – Нью-Мексико, Аризону, Неваду, Юту, Калифорнию и т. д.

В дальнейшем Америка продолжила экспансию, где силой, где хитростью, «по договору» занимая новые земли: Гавайи, Гуам, Пуэрто-Рико, Филиппины, Кубу и т. д.

В 1867 году американцы обманывают русских и покупают Аляску. Русская Америка уничтожена.

Экспансия продолжается и в дальнейшем.

По итогам Первой мировой войны США стали одной из ведущих великих держав, мировым кредитором. По итогам Второй мировой войны – стали сверхдержавой, потеснив с места гегемона западного проекта – Британию.

С началом холодной войны (в сущности, ставшей третьей мировой войной) Вашингтон под лозунгами доктрины Монро инициировал ряд интервенций в странах Латинской Америки, таких как Гватемала, Куба, Доминиканская Республика, Чили и Гренада. По разным данным, в XX веке американские спецслужбы оказались причастны к более чем 80 переворотам только в Латинской Америке.

Начиная с Кореи и Вьетнама, США самым активным образом вмешиваются в дела государств и Восточного полушария. Создаётся сеть военных баз США по всей планете. После развала СССР в 1991 году США стали единственной сверхдержавой, это положение сохраняется до настоящего времени. Иракская кампания США. 1991 год

Самсонов Александр

https://ru.wikipedia.org/

https://topwar.ru/231356-kak-sozdavalas-grabitelskaja-amerik...